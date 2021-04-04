Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран мира, Украины среди них нет
Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены на хакерском форуме. Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические данные.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider.
Большинство пользователей, к личным данным которых получили доступ хакеры, - из США (более 32 миллионов), Великобритании (11 миллионов) и Индии (6 миллионов), а в целом же они касаются пользователей из 106 стран мира.
Как отметил в Telegram журналист Андрей Бродецкий, информации о пользователях Facebook из Украины среди "слитых" данных нет.
В комментарии Business Insider Элон Гал, специалист по кибербезопасности компании Hudson Rock, которая первой сообщила о "сливе" информации, заявил, что раньше данные продавали на хакерских форумах через специального бота.
Теперь же данные о пользователях Facebook выложили в свободный доступ, и, по мнению Элона Гала, злоумышленники с большой вероятностью воспользуются ими для манипулирования или попыток хакерских атак.
"Утечка личных данных пользователей [Facebook] - это значительный подрыв доверия, поэтому его нужно соответствующим образом решать", - говорит эксперт.
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дожили, плять!...
Драка началась в 23-35, группа девушек зашла в гей клуб "Boy SLIVKI Bar" и началась потасовка. Девушки были изрядно подвыпившие и кричали что-то про клиентов, их и так мало еще вы тут последних отбиваете - рассказал нам Алекс (местный гей).
Но геи начали драться тоже, в 00-40 приехал первый наряд полиции. Сотрудники с начала вообще не понимали, что происходит, но потом начали бить геев и выводить их на улицу в полицейский УАЗик. Девушек по началу не трогали, так как они подумали, что "парни" начали эту драку.
Но потом "челябинские мужики" объяснили полиции, что драку начали девушки и никто не знает почему, они просто зашли в клуб и начали драться, а мы отдыхали, у нас вечеринка - объяснили сотрудникам полиции администратор и бармен заведения.
Как только девушки увидели, что полицейские начали понимать в чем дело, то они бросились добивать танцоров гей-шоу и местного трансгендера "Тетю Шуру". В итоге 14 проституток задержали. Многие скрылись.
По показаниям проститутки Анжелы: "пришли бить гомосеков, потому-что клиентов становится меньше и во всем виноваты они - гомосеки". Такой вывод девушки сделали после того, как выпили шампанского и вина в кафе по соседству. В кафе не было не одного парня, даже потанцевать было не с кем. "А тут был аншлаг, полный танцпол, вот мы и решили наказать заднеприводных"!
Все проститутки были задержаны и доставлены в отдел полиции. Решатся вопрос о возбуждении уголовного дела.