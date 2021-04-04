Хакеры обнародовали личные данные 533 млн пользователей Facebook из 106 стран мира, Украины среди них нет

Личные данные более 500 миллионов пользователей Facebook были размещены на хакерском форуме. Данные включают номера телефонов, полные имена, местонахождение, адрес электронной почты и биографические данные.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Insider.

Большинство пользователей, к личным данным которых получили доступ хакеры, - из США (более 32 миллионов), Великобритании (11 миллионов) и Индии (6 миллионов), а в целом же они касаются пользователей из 106 стран мира.

Как отметил в Telegram журналист Андрей Бродецкий, информации о пользователях Facebook из Украины среди "слитых" данных нет.

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В комментарии Business Insider Элон Гал, специалист по кибербезопасности компании Hudson Rock, которая первой сообщила о "сливе" информации, заявил, что раньше данные продавали на хакерских форумах через специального бота.

Теперь же данные о пользователях Facebook выложили в свободный доступ, и, по мнению Элона Гала, злоумышленники с большой вероятностью воспользуются ими для манипулирования или попыток хакерских атак.

"Утечка личных данных пользователей [Facebook] - это значительный подрыв доверия, поэтому его нужно соответствующим образом решать", - говорит эксперт.

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