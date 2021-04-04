Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА
Окружная избирательная комиссия признала недействительным голосование на избирательном участке №260515.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети "Опора".
"По словам члена ОИК от "Слуги народа", причиной стало отсутствие печати на выписке из списка избирателей и дата на нем 28 марта. В выписку были включены 49 человек, из них 24 избирателя - по заявлениям в УИК о включении в выписку из списка избирателей Всего на участке проголосовали 665 избирателей. Пересчет голосов за кандидатов подтвердил результаты участковой комиссии, хотя УИК заявляла о несоответствии упаковки и выражала сомнения в наличии всех бюллетеней, и вызвала полицию", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее наблюдатели "Опоры" сообщили, что на четырех избирательных участках в Ивано-Франковской области результаты выборов признаны недействительными.
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"Творчі люди", сподобалось відміняти, результатом буде признання виборів недійсним, но сам процес відміняння затягує .
Це, звісно не робота на розкол, а лиш гра слів про те, що ви білі, пухнасті й розумні, а от усі інші... і не зрозуміють про що мова.
у 1991 році я тобі кажу,...,та ні то був Роман Шухевич, він з Єльціним на танка заліз й каже...: москалі вонючі геть з України
Після таких скандальних виборів ЦВК має бути переобране.