РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13918 посетителей онлайн
Новости
4 343 43

Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА

Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА

Окружная избирательная комиссия признала недействительным голосование на избирательном участке №260515.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу гражданской сети "Опора".

"По словам члена ОИК от "Слуги народа", причиной стало отсутствие печати на выписке из списка избирателей и дата на нем 28 марта. В выписку были включены 49 человек, из них 24 избирателя - по заявлениям в УИК о включении в выписку из списка избирателей Всего на участке проголосовали 665 избирателей. Пересчет голосов за кандидатов подтвердил результаты участковой комиссии, хотя УИК заявляла о несоответствии упаковки и выражала сомнения в наличии всех бюллетеней, и вызвала полицию", - говорится в сообщении.

Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК

Напомним, ранее наблюдатели "Опоры" сообщили, что на четырех избирательных участках в Ивано-Франковской области результаты выборов признаны недействительными

Автор: 

ВР (29264) выборы (24743) Ивано-Франковская область (923) ОПОРА (247)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+11
И все это админресурс ЗЕ творит ради победы Вирастюка.
показать весь комментарий
04.04.2021 02:33
+6
Це в повній мірі показує наше ставлення до вас, як до осіб у яких інтелектуальний локдаун.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:08
+5
как ты смеешь катить бочку на "найвелычнишого лидора **********"?! Ему Байден столько времени стеснялся позвонить!!!
Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3750
показать весь комментарий
04.04.2021 03:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
И все это админресурс ЗЕ творит ради победы Вирастюка.
показать весь комментарий
04.04.2021 02:33 Ответить
как ты смеешь катить бочку на "найвелычнишого лидора **********"?! Ему Байден столько времени стеснялся позвонить!!!
Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 3750
показать весь комментарий
04.04.2021 03:06 Ответить
Ну да, стеснялся оторвать от удовлетворения амбиций и мании величия на заседаниях СНБО.
показать весь комментарий
04.04.2021 04:22 Ответить
лучше посмотреть американский вариант -там что называется контраст
показать весь комментарий
04.04.2021 06:05 Ответить
шмара бабадакаля ловкую писюльку состряпала
показать весь комментарий
04.04.2021 07:08 Ответить
І порости у "велічайшего лідера не тільки Європи, а й світу" рецеп боротьби з корупцією.
показать весь комментарий
04.04.2021 11:02 Ответить
Боюсь, вони вже самі не знають, навіщо це роблять.
"Творчі люди", сподобалось відміняти, результатом буде признання виборів недійсним, но сам процес відміняння затягує .
показать весь комментарий
04.04.2021 05:25 Ответить
При Петре такого не было
показать весь комментарий
04.04.2021 05:49 Ответить
Это точно. Достаточно вспомнить как на Черниговщине вся Будка тянула за уши в Раду маладого кацманавта и одновременно завхоза сонцесяйного гэтьмана некоего Березенка. А чуть позже, но все там же ещё и Микитася
показать весь комментарий
04.04.2021 06:51 Ответить
І на скількох дільницях там результати відмінили, аби "свого" протягти?
показать весь комментарий
04.04.2021 06:55 Ответить
Речь о применении власти админресурса и протягивании своего упыря в депутаты. Разница между порохьем и зебилами лишь в том, что твой соевый босс тянул в парламент кнуренка из маладой команды Черновецкого, которого цинично после Майдана назначил руководить своей кладовкой, а эти тянут - невымазанного в рыгионализме Вирастюка
показать весь комментарий
04.04.2021 07:07 Ответить
Вітаю - ти обісрався.
показать весь комментарий
04.04.2021 07:10 Ответить
Этот ответ показывает "высочайший интеллектуальный уровень" прыхыльныкив Сонцесяйного. Теперь по задумке идеологов его ботофермы должно подтянуться ещё пару хамливых ПЕСыкив с подобным гавкотом
показать весь комментарий
04.04.2021 07:15 Ответить
Це в повній мірі показує наше ставлення до вас, як до осіб у яких інтелектуальний локдаун.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:08 Ответить
ТТак ведь не тянул. Да, были массовые нарушения перед голосованием, но вот ррезультаты голосования никто не отменял, десант своих депутатов на избирательные участки не отправлял. Любая власть пытается использовать админресурс в своих целях, но так нагло и цинично, как нынешняя, ни кто до нее не делал.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:31 Ответить
Скільки депутатів БПП приїхало тягути? Очільника місцевої поліції теж змінили за погрозою керівника "десантури" порятунку? і СБУ для охорони нагнали?
показать весь комментарий
04.04.2021 11:10 Ответить
Во, шоу! Только это шоу уже всех достало, похоже. Там явка избирателей составила аж 23,7%, так? Немного, верно? Остальные в Польше, наверное, или уже по хрену всем эта возня. Во всем атмосфера вздрюченности какой-то витает! Мне уже во двор неохота выходить, бо у меня тут болото сотворили придурки, даже коты стали грязные!
показать весь комментарий
04.04.2021 06:45 Ответить
При чем тут Польша? Выборы мера в Херсоне в ноябре прошлого года явка - 20,89%, в Одессе - 25,14%. Что все в Грецию и Турцию уплыли?
показать весь комментарий
04.04.2021 07:25 Ответить
Ну, тут второй вариант имеется, вы просто невнимательны: "или уже по хрену всем эта возня"(с). В Херсоне и в Одессе- точно по хрену, как и в Мариуполе.
показать весь комментарий
04.04.2021 07:28 Ответить
Очень внимательный. Просто Польша здесь явно не причем. Или это мантра жителей юго-востока? Как про западную Украину, так все в Польше? Во Львове же не утверждают, что весь Мариуполь в Ростовскую область на заработки уехал
показать весь комментарий
04.04.2021 07:39 Ответить
Не стоит передергивать, о Ростовской области, хотя немало свалило в Рашку. Но, не на заработки, а навсегда. А о заробитчанах в Польше из западной Украины- так это только глухой и слепой не в курсе. Я немало шлялся по сайтам Тернополя, Ивано-Франковска... видел репортажи с автовокзалов местных, где десятки автобусов в сутки в Польшу выезжали. Скажете, что это туристы были, да? Лучше не надо.
показать весь комментарий
04.04.2021 07:45 Ответить
То о чем вы пишите. Не имеет никакого отношения к голосованию . В отличии от Донецка и Луганска, на Западе Украины не кричали путин -спаси. А то что ездят на заработки, в этом ничего плохого. Поляки едут на работу в Британию, Шотландию потому что там платят БОЛЬШЕ
показать весь комментарий
04.04.2021 07:49 Ответить
Не имеет, да? Ну, не имеет- так не имеет, мне уже и это- по хрену. А то, что на западной Украине не призывали путина, то это неудивительно. Работали умные люди, на раскол- умело, нельзя не признать! Да и сейчас работают. Только еще более изощренно.
показать весь комментарий
04.04.2021 07:53 Ответить
А ти хотів би що б закликали?
показать весь комментарий
04.04.2021 07:58 Ответить
Во! Ты подтвердил, что работа по расколу продолжается! И- успешно!
показать весь комментарий
04.04.2021 08:00 Ответить
Ну то не розколюйте.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:30 Ответить
" Остальные в Польше, наверное, или уже по хрену всем эта возня."
Це, звісно не робота на розкол, а лиш гра слів про те, що ви білі, пухнасті й розумні, а от усі інші... і не зрозуміють про що мова.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:38 Ответить
Андрюша, не клич ***** і не буде ніякого розколу.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:24 Ответить
Від дзеркала відійди - полешає.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:39 Ответить
Не за тих проголосували?................
показать весь комментарий
04.04.2021 06:45 Ответить
вирастюк хочет харчеваться вместе с зегнидами, дайте ему пожрать
показать весь комментарий
04.04.2021 07:10 Ответить
Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА - Цензор.НЕТ 5753
показать весь комментарий
04.04.2021 07:17 Ответить
Два бандеровца спорят в моцкальском Метро... :совок розвалив Степан Бандера
у 1991 році я тобі кажу,...,та ні то був Роман Шухевич, він з Єльціним на танка заліз й каже...: москалі вонючі геть з України
показать весь комментарий
04.04.2021 07:34 Ответить
жулики-бандиты
показать весь комментарий
04.04.2021 07:55 Ответить
Ох там і "смажать каклєти", вже аж сморід пішов!
показать весь комментарий
04.04.2021 08:22 Ответить
Якщо є такі грубі порушення законодавства (а це - по факту порушення!) - то в цьому винувата ЦВК, яка наплювала на процес підготовки і організації виборів, навчання членів (передовсім керівників) виборчих комісій.
Після таких скандальних виборів ЦВК має бути переобране.
показать весь комментарий
04.04.2021 08:53 Ответить
Так може і вибори того - недійсні?
показать весь комментарий
04.04.2021 11:59 Ответить
 
 