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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы

За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы

13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки по данным Степанова⤵️

▪️госпитализированы - 5545 человек;

▪️летальних случаев - 258;

▪️выздоровели - 4657 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197).

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Кроме этого сообщается, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 745 709 человек;

🔺выздоровели - 1 347 193 человека;

🔺летальних случаев - 34 333;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8334111.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Как сообщалось, на утро 3 апреля в Украине был зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии.

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Тобто , сцикун гнусавий н той світ загнав вже деякі називають цифру в 60 000,людей, а зєбіли йому діферамби співають!
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04.04.2021 08:22
+5
ну вы поняли!)))))
За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 8333
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04.04.2021 08:33
+5
кавид тожЫ чилавек. ему нада аттдахнуть, как и 73 % зебилов аттдахнуть ат вайны, ат карантина и ат Порошенко...
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04.04.2021 08:42
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Правила форума Совет форумчан
навіщо така "статистика", коли не тестують?
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04.04.2021 08:19 Ответить
ну вы поняли!)))))
За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы - Цензор.НЕТ 8333
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04.04.2021 08:33 Ответить
Мама Римма,прости за неосторожность...
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04.04.2021 09:29 Ответить
...родиться...
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04.04.2021 09:31 Ответить
+ по все гланды()))
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04.04.2021 09:46 Ответить
...)))...
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04.04.2021 09:44 Ответить
Тобто , сцикун гнусавий н той світ загнав вже деякі називають цифру в 60 000,людей, а зєбіли йому діферамби співають!
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04.04.2021 08:22 Ответить
Διθύραμβος) - особливий вид давньогрецької лірики. Первісно культова пісня на честь Діоніса. У переносному значенні дифірамб - перебільшена похвала; вживається також у вислові «співати дифірамби».
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04.04.2021 08:40 Ответить
як казав таваріщ сралін смерть міліонов - статістіка... тобто навіть якшо буде помирати по косарю в день, то шоб згинув міліон - на це понадобиться 3 рочки...
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04.04.2021 08:45 Ответить
салупаленин нервно курит в...хз где)))
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04.04.2021 09:37 Ответить
ага, лично загнал. хотя...(звонит Трампу) - а зато он смешной такой!!!11, но не гой!!111
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04.04.2021 19:01 Ответить
Какая удивительная статистика. Оказывается по выходным умирает чуть ли не в два раза меньше! А если не посчитали, то куда деваются эти неучтённые смерти, если в понедельник будет опять 400 в среднем.
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04.04.2021 08:36 Ответить
кавид тожЫ чилавек. ему нада аттдахнуть, как и 73 % зебилов аттдахнуть ат вайны, ат карантина и ат Порошенко...
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04.04.2021 08:42 Ответить
тестов не делают, а во вторых - тетты то ждут не один день.... ну и - а кому не побоку? я вот лично не боюсь вируса так как не заболел.. пока шо
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04.04.2021 19:02 Ответить
https://glavred.info/opinions/kogda-dlya-koronavirusa-v-ukraine-zakonchitsya-goryuchiy-material-10260938.html Конец близко: когда в Украине закончится коронавирусный кошмар
До лета 2021 года около 80% населения Украины переболеет коронавирусом, то есть будет получен базовый иммунитет. Это значит, что в дальнейшем просто не будет необходимости в таких жестких ограничительных мерах, как карантин и локдаун.
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04.04.2021 08:45 Ответить
Хочется конечно верить, НО... В прошлом году говорили , что к лету вирус станет как грипп и будет напоминать легкую простуду. В итоге имеем все более тяжелые формы заболевания и резкий рост зараженных.
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04.04.2021 09:05 Ответить
А нет роста заражённых. Есть только рост количества тестирования. И уменьшение его на выходных. Уже весьма продолжительное время доля обнаруженных больных примерно одинаковая от общего количества тестов.
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04.04.2021 10:45 Ответить
Нехай паралельно інші віруси шукають, там десь 200 видів, чи так не можна, бо паніка згасне?
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04.04.2021 10:32 Ответить
есть два пути к коллективному иммунитету. максимум вакцинации или максимум переболевших с естественным отбором. второй, эволюционный путь, признан более быстрым и экономичным, позволяющим пустить вакцинные деньги на барахло внукам. ему отдано предпочтение.
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04.04.2021 08:56 Ответить
в реальности даже 1 путь - второй. Т.к. вакцина действует ограниченное время. Вроде 0,5-1 год, а дальше организм снова перестает нужный комплекс антител вырабатывать. Т.е. примерно как от гриппа сезонного прививка - каждый год надо колоть. Так что все равно все этой дрянью переболеют. Просто не все выздоровеют, к сожалению
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13.04.2021 11:52 Ответить
За добу в Україні зафіксовано 13 738 нових випадків COVID-19, 258 осіб померло, понад 5,5 тис. госпіталізовано - Цензор.НЕТ 4518
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04.04.2021 09:25 Ответить
https://covid19.rnbo.gov.ua. За 03.2021 нових випадків 20341.
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04.04.2021 10:01 Ответить
Перестаньте тестироваться, и барановирус исчезнет.
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04.04.2021 10:34 Ответить
Так обычные сопли перетекли в намордники, с которых во все стороны летят налипшие вирусы, вызывая повторные заражения, потом в брехливые тесты и лживые фуфловакцины
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04.04.2021 10:54 Ответить
вот вам кто стоит за Ковидом, в один момент кацапская агресия и Ковид объеденились)) счас ещё 95-квартал подтянется
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04.04.2021 22:34 Ответить
 
 