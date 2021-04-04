За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы

13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

Также за минувшие сутки по данным Степанова⤵️

▪️госпитализированы - 5545 человек;

▪️летальних случаев - 258;

▪️выздоровели - 4657 человек;

▪️осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197).

Читайте также: Минздрав разрабатывает пакет для реабилитации пациентов после COVID-19, - замминистра Микичак

Кроме этого сообщается, что за все время пандемии в Украине⤵️

🔺заболели - 1 745 709 человек;

🔺выздоровели - 1 347 193 человека;

🔺летальних случаев - 34 333;

🔺проведено ПЦР-тестов - 8334111.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.

Как сообщалось, на утро 3 апреля в Украине был зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии.