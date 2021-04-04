За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы
13 738 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 4 апреля 2021 года. В частности, заболели 504 ребенка и 216 медработников.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
Также за минувшие сутки по данным Степанова⤵️
▪️госпитализированы - 5545 человек;
▪️летальних случаев - 258;
▪️выздоровели - 4657 человек;
▪️осуществлено тестирований за сутки - 75 538 (в том числе методом ПЦР - 36311, методом ИФА - 9030, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 30197).
Кроме этого сообщается, что за все время пандемии в Украине⤵️
🔺заболели - 1 745 709 человек;
🔺выздоровели - 1 347 193 человека;
🔺летальних случаев - 34 333;
🔺проведено ПЦР-тестов - 8334111.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1388), Днепропетровской (1143), Одесской (1075), Хмельницкой (1060) и Львовской (865) областях.
Как сообщалось, на утро 3 апреля в Украине был зафиксирован 20 341 новый случай COVID-19 - рекорд с начала пандемии.
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До лета 2021 года около 80% населения Украины переболеет коронавирусом, то есть будет получен базовый иммунитет. Это значит, что в дальнейшем просто не будет необходимости в таких жестких ограничительных мерах, как карантин и локдаун.