Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 100% протоколов, Вирастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинский - 28,86%, - ЦИК

ЦИК обработала 100% участковых протоколов на 117 участках округа №87 в Ивано-Франковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ЦИК.

По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занимает первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

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