"Зеленский забыл наложить санкции на 5 контрабандистов из руководства "Слуги народа" - Дубинский

5 известных контрабандистов, имеющих отношение к Зе-команде, так и не попали в санкционный список СНБО.

Об этом написал на своей странице в соцсети Фейсбук ранее исключенный из фракции "Слуга народа" нардеп Александр Дубинский, информирует Цензор.НЕТ.

"После каждого пятничного заседания СНБО я жалею только об одном — что у нас не семь пятниц на неделе", - процитировал Дубинский сообщение Зеленского в Instagramе.

"Видимо, его сценаристы уже работают над сериалом "Черные пятницы президента Зеленского". Что ж, специально для нашего трудоголика и сериального монарха, так полюбившего "черные пятницы":

Топ - 5 членов Зе-команды, "случайно и совершенно незаслуженно забытых" при составлении санкционного списка контрабандистов:

1. Сергей "Дипломат" Бадяк - куратор Львовской области на президентских и парламентских выборах.

2. Виталий Булюк - куратор Херсонской области на президентских и парламентских выборах.

3. Сергей Трегубенко - куратор Николаевской области на президентских и парламентских выборах.

4. Вадим Слюсарев (группа Павлюк-Слюсарев-Трегубенко) - куратор Харьковской области на президентских и парламентских выборах.

5. Илья Павлюк - куратор Черновицкой области на президентских и парламентских выборах", - перечисляет Дубинский.

Читайте также: Гостаможслужба подтверждает отстранение свыше 100 таможенников после вчерашнего заседания СНБО, среди них - 17 руководителей

"О скромных героях Партии "Слуга Аферистов и Мошенников" замолвите слово) Думай-Те, Ваше президентское величество!", - добавил он.

Как сообщалось, ранее президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

Читайте также: На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов