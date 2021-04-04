За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса менее 4 тыс. человек, в двух областях - ни одной прививки, - Минздрав
За минувшие сутки, 3 апреля 3 919 человек были привиты от COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
При этом отмечается, что 290 566 человек привиты с начала прививочной кампании в Украине, из них получили 1 дозу - 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
В настоящее время вакцинация от коронавируса в Украине осуществляется препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield).
По данным МОЗа, вчера к вакцинации были привлечены 58 мобильных бригад по иммунизации и 153 прививочных пункта.
Отметим, что согласно обнародованным данным, больше всего прививок от коронавируса за вчера сделали в Киеве - 720. В то же время в Киевской и Херсонской областях 3 апреля не сделано ни одной вакцинации.
Как сообщалось, за 2 апреля 18 814 человек были привиты от COVID-19 в Украине.
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Чи й досі виродки намагаються колоти людей якимось сумнівним шмурдяком?
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200142-stepanov-planuemo-vlitku-vijti-na-57-miljoniv-seplen-somisaca.html
У них більше планів, ніж вакцини)
Добрий дилер у зеленої шобли!
"
Наразі медицина точно не знає, яка вакцина кому краще підійде.
Крім того у різних виробників різна ефективнисть. Це вже краще, аби побочок менше.
ще і якась наволоч лайкнула той бред. А ну так Меркавка антиковідниця
Але весь світ вже плюється від тієї "астразенеки". І тим паче на Україну взагалі завезли індійський шмурдяк виготовлений по технології цієї "астразенеки".