За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса менее 4 тыс. человек, в двух областях - ни одной прививки, - Минздрав

За минувшие сутки, 3 апреля 3 919 человек были привиты от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

При этом отмечается, что 290 566 человек привиты с начала прививочной кампании в Украине, из них получили 1 дозу - 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

В настоящее время вакцинация от коронавируса в Украине осуществляется препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield).

По данным МОЗа, вчера к вакцинации были привлечены 58 мобильных бригад по иммунизации и 153 прививочных пункта.

Отметим, что согласно обнародованным данным, больше всего прививок от коронавируса за вчера сделали в Киеве - 720. В то же время в Киевской и Херсонской областях 3 апреля не сделано ни одной вакцинации.

Как сообщалось, за 2 апреля 18 814 человек были привиты от COVID-19 в Украине.

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