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Новости Коронавирус и карантин
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За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса менее 4 тыс. человек, в двух областях - ни одной прививки, - Минздрав

За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса менее 4 тыс. человек, в двух областях - ни одной прививки, - Минздрав

За минувшие сутки, 3 апреля 3 919 человек были привиты от COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

При этом отмечается, что 290 566 человек привиты с начала прививочной кампании в Украине, из них получили 1 дозу - 290 564 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

В настоящее время вакцинация от коронавируса в Украине осуществляется препаратом AstraZeneca индийского производства (CoviShield).

По данным МОЗа, вчера к вакцинации были привлечены 58 мобильных бригад по иммунизации и 153 прививочных пункта.

Отметим, что согласно обнародованным данным, больше всего прививок от коронавируса за вчера сделали в Киеве - 720. В то же время в Киевской и Херсонской областях 3 апреля не сделано ни одной вакцинации. 

Как сообщалось, за 2 апреля 18 814 человек были привиты от COVID-19 в Украине.

Читайте также: За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+9
Для Вас, персонально, привезуть іменну вакцину від вказаного Вами виробника. Чекайте. В черзі до реанімації.
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04.04.2021 09:23
+7
Фото какое то незачотное...телка должна делать прививку как **********...с голым торсом...😃
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04.04.2021 09:33
+6
А я какраз вчера вакцинировался в Харькове, остатками распечатанных доз.
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04.04.2021 09:49
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.... в двух областях - ни одной прививки. Какой вакцины вам ещё не хватает!? У нас зебизян контрактов на 22 млн вакцин!
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04.04.2021 09:15 Ответить
4 тыс человек за день - это много или мало?! Берем калькулятор: 36 млн/4000 = 24 года. Карл, зебилы собираются проводить вакцинацию 24 года! Для сравнения в сша, израиле, великобритании уже вакцинировано более 50% граждан. Кому там не хватает мозгов понять, что зебилы занимаются массовым убийством украинцев?!
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04.04.2021 09:18 Ответить
В этих странах нет 73% совковых оленей,наивных дурачков и глистов-какаразница.
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04.04.2021 09:40 Ответить
Вы трагически ошибаетесь, учитывая эффективность вакцины 6-8 месяцев, ваш каклькулятор говорит неправду - такими темпами вакцинация невозможна никогда, ни за 24 года, ни за 1000 лет.
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04.04.2021 10:08 Ответить
Треба робити 2 уколи кожному, тож не 24 роки, а 48 всього лиш.
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04.04.2021 10:41 Ответить
А що на Україні вже з'явилась вакцина?
Чи й досі виродки намагаються колоти людей якимось сумнівним шмурдяком?
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04.04.2021 09:18 Ответить
Для Вас, персонально, привезуть іменну вакцину від вказаного Вами виробника. Чекайте. В черзі до реанімації.
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04.04.2021 09:23 Ответить
Лапоть спалився.
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04.04.2021 09:28 Ответить
Валєра, ти в розіграші.
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04.04.2021 09:31 Ответить
иванишин,ты-поц!
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04.04.2021 09:57 Ответить
Это уже не шутки. Это прямой, целенаправленный саботаж компании вакцинации населения. Тут уже не "взыскание по служебной линии" нужно, тут пора расстреливать тварей прямо в кабинетах... А Израиль, ковидные госпитали сворачивает и закрывает. Не знаете, почему?
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04.04.2021 09:18 Ответить
Фармкомпании выполнили план по прибыли на 2021 год.
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04.04.2021 09:20 Ответить
Лечись только подорожником. Обмани фармкомпании!
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04.04.2021 10:16 Ответить
ЗЕвлада весь час брехала. Ось і добрехалась що їй не вірять.
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04.04.2021 09:30 Ответить
Фото какое то незачотное...телка должна делать прививку как **********...с голым торсом...😃
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04.04.2021 09:33 Ответить
если грубо оценить снизу, то щас ежедневно заболевает в среднем тыщ 20, а вакцину колят ну тыщам 4м. в осадке, - в день на путь выработки иммунитета добавляется, снова оценим, сверху, ну около 25 тыщ человек. ну вычтем из них ежедневные сотни 3 выпиливаемых уровнем современной медицынской помощи. в принципе маловато вакцинованых-выживших по любому будет. года на 3 такими темпами всё растянется. с вакцинами дело швах. остаётся ускорить темпы естественной вакцинации путём переболения. эта задача и решается властными "мужами" ))
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04.04.2021 09:36 Ответить
Верной дорогой идете, товарищи! Приколы продолжаются!
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04.04.2021 09:47 Ответить
А я какраз вчера вакцинировался в Харькове, остатками распечатанных доз.
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04.04.2021 09:49 Ответить
И как?)))
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04.04.2021 09:59 Ответить
Научи, как выпросить у врача вакцину из остатков.
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04.04.2021 10:25 Ответить
"За вчера в Украине вакцинированы от коронавируса менее 4 тыс. человек, в двух областях - ни одной прививки, - Минздрав" - https://censor.net/ru/news/3250739/k_kontsu_nedeli_my_planiruem_vyyiti_na_uroven_1011_tys_vaktsinatsiyi_ot_covid19_v_den_stepanov. Конец недели был 7 марта.
https://censor.net/ru/news/3251497/tempy_vaktsinatsii_rasschityvayutsya_ishodya_iz_nalichiya_preparata_s_10_marta_planiruem_vyyiti_na_dinamiku#_blank
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04.04.2021 09:51 Ответить
"На 3-4-му етапах наші потужності - це 5-7 млн вакцинацій на місяць.." Степанов.

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3200142-stepanov-planuemo-vlitku-vijti-na-57-miljoniv-seplen-somisaca.html
У них більше планів, ніж вакцини)
Добрий дилер у зеленої шобли!
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04.04.2021 10:41 Ответить
вони майже вийшли, але 19 000 досягається лише у середу-четвер-п"ятницю. Субота-неділя - усе падає, з понеділка починають набирати старі обороти, досягають їх у четрвер, на вихідних усе падає. і так по колу.
За вчора в Україні вакциновано проти коронавірусу менше 4 тис. осіб, у двох областях - жодного щеплення, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1980"
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04.04.2021 11:06 Ответить
Зеленые бездари - ни вакцин организовать, ни вакцинацию... размазать "зеленые сопли" привезенные из Индии по баслословным ценам они хотят на год или больше??? дурилка для неполноценных 73%, якобы вакцина есть и вакцинацию делают... - обман и самообман...
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04.04.2021 10:04 Ответить
йой біда, ще було ЧИМ вакцинуватись. Привезуть для галочки на 2 громади з населення під 50 тис. 100 доз вакцини......... і кричать що люди не вакцинуються бо інфомкомпанію врагі проводять, а насправді просто нема чим вакцинуватись.
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04.04.2021 10:37 Ответить
Так багато невдоволених і так мало тих, хто платить усі податки.
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04.04.2021 10:38 Ответить
знаєш щось мені як справному платнику податків підказує, що вакцинуватись буду за власний кошт, ну бо не пенс чи бюджетник.... Все до того доводять Ділки типу Радуцького.
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04.04.2021 10:45 Ответить
Я вже в Дії записався в "чергу до черги". Але там вибору вакцини не було. Родичка каже, що у мобільній версії вибір був.
Наразі медицина точно не знає, яка вакцина кому краще підійде.
Крім того у різних виробників різна ефективнисть. Це вже краще, аби побочок менше.
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04.04.2021 12:49 Ответить
про яку "дію" може йти мова, якщо у нас на район де мешкає під 200 тис осіб завезли в районну лікарню 500 доз. недавно ще 100 доз....цього не вистачить навіть щоб вакцинувати лікарів та людей з критичних категорій. Але нам розказують що люди не хочуть вакцинуватись, та хочуть і байдуже чим, хоч гавном індійським(підробкою астразенеки)., та немає вакцин немає. В той час як Європа провакцинувала 20-50% ми навіть пів найменшої області не зуміли, нагадаю завезли 500 тис доз. Та казки знов розповідають про контракти на 22 млн.
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04.04.2021 13:18 Ответить
Так обычные сопли перетекли в брехливые тесты и лживые фуфловакцины. Как вы думаете, а почему закупки идут только через правительства?)
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04.04.2021 10:45 Ответить
як же ви кацапські бовдури вже ***********, особисто знав 4 людей які померли ЦЬОГО року від соплів які дали ускладнення таке малюсіньке як пневмонія.
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04.04.2021 10:50 Ответить
ну ты и кацапский идиот. От пневмоний умирали всегда, при участии сотни разных вирусов
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04.04.2021 10:58 Ответить
лаптестанець від пневмоній помирали завжди але не так масово і не люди працездатного віку.
ще і якась наволоч лайкнула той бред. А ну так Меркавка антиковідниця
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04.04.2021 11:45 Ответить
москаль, массово потому что в намордниках ходят и бесконечные повторные заражения ловят, сидят обездвиженными уже год и паникуют как ты слушая брехню, кто вам доктор тупым
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04.04.2021 12:02 Ответить
ага ага, особливо у нас на закарпатті в намордниках ходять і по хижам сидять......
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04.04.2021 12:19 Ответить
...завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека. Вот это - достижение! Слёзы гордости за страну мешают мне говорить...
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04.04.2021 10:57 Ответить
для України вони отримали по 1 дозі - це люди, які отримали першу дозу не в Україні, бо одна жінка була в Македонії і там отримала першу і при чому АстраЗенеки, про другу людину не пишуть, але обидві із однієї області Хмельницької.
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04.04.2021 11:10 Ответить
Очень много недовольных темпами вакцинации в комментах. Вопрос - кто из вас уже вакцинировался в Украине ? И если нет - то чего ждёте?
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04.04.2021 11:12 Ответить
Відповідь проста - люди очікують на справжню вакцину. Колоти собі якийсь індійський "шмурдяк" - бажаючих обмаль.
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04.04.2021 11:37 Ответить
В Великобритании большинство получает АстраЗенеку и нормально. А вы продолжайте дальше жить в каменном веке
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04.04.2021 12:04 Ответить
Агентам ФСБ РФ для котрих усе шмурдяк крім спутніка. З нашої сімї вакцинувались 3 людей. Спочатку ми записались в Дії, але там показує десь трьохтисячний в черзі на липень, видно у цій темі Дія не досконала - потрібна привязка до декларації з сімейним лікарем і місця проживання. Зробили просто: звонимо до нашого сімейного лікаря з котрим декларація, просимо якщо будуть залишки щоб записали. Ранком позвонили, після обіду вакцинувалось двоє по 60р. Через день у такий спосіб вакцинувався ще один 35р. Трохи мутило, температури нема, протягом 30 хв. в пункті міряють тиск, пульс, оксигенацію і температуру. Наступного дня відчуття ознобу, температури нема. Це Ів.Фр. обл. Хто бажає той вакцинується, багато людей з першої черги, переважно літні за 70 - 80 р. відмовляються, залишки є завжди.
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04.04.2021 12:21 Ответить
То ваші проблеми.
Але весь світ вже плюється від тієї "астразенеки". І тим паче на Україну взагалі завезли індійський шмурдяк виготовлений по технології цієї "астразенеки".
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04.04.2021 12:53 Ответить
Зачем нам вакцина? У нас население верит в бога. Вот пусть этот бог этих дебилов и вакцинирует!!!
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04.04.2021 14:24 Ответить
"Это какой то позор... (с)
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04.04.2021 15:50 Ответить
 
 