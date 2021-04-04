ВСУ стали настоящим щитом Европы. Вступление Украины в НАТО укрепит не только нашу страну, но и Альянс, - Хомчак
Мир после Второй мировой войны стремился к миру и стабильности. Именно с этой целью 4 апреля 1949 года был создан военно-политический блок - Организация Североатлантического договора.
Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
В заявлении Хомчак напоминает, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Российская Федерация временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и начала кровавую войну.
"Это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в Североатлантический альянс", - отмечает он.
По словам Хомчака, сегодня Вооруженные Силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы.
"Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - подчеркивает Хомчак.
Он отмечает, что основными направлениями взаимодействия является активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с Альянсом в Черноморском регионе, интенсификация коллективных мероприятий подготовки войск (сил), в том числе участие в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора, обмен информацией, а также расширение представительства в многонациональных органах военного управления НАТО.
Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в 2021 году военнослужащие Вооруженных Сил Украины примут участие в пятнадцати многонациональных учениях вне пределов страны и девяти на нашей территории.
"Мы продолжаем участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане, также рассматривается вопрос присоединения к операциям (миссиям) в Ираке и "Морской охранник" в Средиземном море", - добавляет Хомчак.
"Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе. Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину - оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - подытожил он.
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Ибо тот менталитет "правь и воруй" ещё не скоро уйдет. Страна меняется с низу и ещё много времени надо чтобы мыслить по другому. Лично меня радует, что Украина -это уже ментально не Россия.
Надо делать ,а не просить.
Например французы сильно с Гитлером воевали!
Запад все семь лет тупо не верил в происходящее на Востоке Украины.
Некоторые политологи говорят, что совсем недавно часть Западных политиков стала прозревать.
Это Порошенко с Зеленским не давят на США, как могли бы. Но вот экс-посол Украины в США и он же экс-зам министра иностранных дел, Алексей (не путать с Валерием, тоже бывшим послом) Чалый утверждает, что вопрос НЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ядерного оружия, для США САМЫЙ КЛЮЧЕВОЙ, с 1949-го года!!! А Будапештский меморандум, как на фундаменте, лежит как раз на Международном договоре о нераспространении ЯО!!!
Алексей Чалый открыто заявляет, что на этой теме, мы с США можем говорить на равных, так как это их болевая точка.
Похоже в США УСЛЫШАЛИ Украину. И похоже. что мы можем оказаться сегодня для США не менее важными, чем Япония или Израиль.
В 2008-м, чтобы остановить танки кацапенСС в 40 км от Тбилиси, в Чёрное море СРОЧНО вошли два фрегата США, а в аэропорту Тбилиси сел штатовский транспортный самолет, с гуманитарным грузом и США прямо предупредили тогда Кремль, что гибель лишь одного их военнослужащего будет расценен, как нападение на США.
Не обязательно воевать с РФ, достаточно встать боевыми кораблями НАТО, на пути транспортных кораблей РФ, в случае их попытки высадить десант на нашем побережье - не рискнут кацапы, им бабло от СП-2 возвращать надо, а не полный пакет санкций получить.
Восстанавливать ядерный статус не хотим ? Ну большинство населения , как и вы пан Курви не хочет также .Затратно , договоримся с агрессором и т.д Значит это раз
Недавно провалили голосование по двум очень важным законам про ,,Оборот оружия в Украине " .Я не в курсе как голосовала фракция ,,Батькивщины" по этим законам , врать не стану .Но это два и ситуацию поправить уже невозможно в принципе ведь на подготовку этих законопроектов ушли десятилетия !
Корабли то встанут но уже после того как х.йло отожмет территории как это было в 2014 году .Еще раз повторюсь что х.йло не то что было в 2008 году и Западу жертвы среди их граждан НЕ нужны . И корабли станут , типа , чтобы защитить границу НАТО а вовсе не для защиты Украины . Украине Запад дипломатично предложит договориться с отморозком ,, где то по середине"
Я в санкции уже вообще слишком не верю .Полный пакет следовало бы вводить еще в далеком 2014 году за нарушение всех мыслимых и немыслимых соглашений , договоров и пр. НО агрессору все сошло с рук и более того Запад быстро нашел пути обхода своих же собственных санкций что привело к быстрой эскалации агрессии против Украины
Я не против ядерного оружия. Просто так уж получилось, что я ЗНАЮ, что нужно для этого.
Если коротко, то напомню еще раз. Допустим Украина имеет сегодня 100 ядерных зарядов. Но Путину Украина не нужна и он наносит УПРЕЖДАЮЩИЙ ядерный удар и по нашим городам и по ВСЕМ нашим средствам доставки ядерного оружия.
Теперь ответь-те мне на простой вопрос - а помогло, в данном примере, наличие ядерного оружия Украине?
Так вот для создания системы, при которой Украина ГАРАНТИРОВАННО успеет нажать свои "кнопки" и нанести ОТВЕТНЫЙ ядерный удар по РФ, вот для этого нужно лет так с десять и денег гораздо больше. чем на создание 100 ядерных боеприпасов. Ну так мы эти 10 лет, без помощи Запада, просто не продержимся, тогда зачем дразнить созданием ЯО США????
Они даже Армии не доверяют . Барыга хотел превратить армию в ЧОП страны-рошении которую он строил тут, а Комик ее просто похоже боится.
Давайте опустимся на землю грешную сколько отрядов теробороны мы можем выставить в случае чего ? С оружием наготове , организованных , обученных и слаженных. Ответ -ноль .
Сколько комплексов ОТРК мы можем выставить против регулярных войск агрессора ?Ответ -единицы против сотен у противника .
То же самое можно сказать и про авиацию , средства срзо и т. д
Остро не хватает средств птрк и боеприпасов
А про помощь Запада я уже описал выше .Нет ну какая то помощь будет конечно ,НО она будет не основополагающей а скорее психологической
Я по аналогии. В конце 19-го века изобрели пулемёт Полторы тысячи британцев перебили за час, в Африке, тридцати тысячную армию африканцев. А потом изобрели броневик и танк, которым этот пулемет до одного места.
К чему это я? Да к тому, что ядерному оружию уже 76 лет. Надо изобретать что-то новое, что не попадает под санкции. Например чисто ВОДОРОДНАЯ бомба, с нейтронным инициатором, без использования урана, как в ТЕРМОЯДЕРНОЙ бомбе. Взрыв мощнейший, но нет радиоактивного заражения.
посмотрите
Может нужно разместить какие то силы США на Востоке спрашивает ведущий ? Я бы хотел этого , но к сожалению это НЕ возможно отвечает Мэттью Брайза . Он ссылается на дипломатические проблемы , но за всем этим четко прослеживается их основная задача .Они НЕ собираются жертвовать своими гражданами и дорогостоящими военными ресурсами ради нас . То что они согласны нам предоставить в случае обострения на Востоке мы видели в течение последних семи лет, ничего более серьезного нам не дадут . А идеи патриотизма и национализма правящая кучмовская осовеченная и окацапленная ,,элита.. похоронила похоже окончательно .
Наши войска хорошо окопались, и не в одну линию обороны.
РФ не имеет минимум трёх кратного преимущества в л/, а их авиацию быстро "приземлят" не только наши средства ПВО, но и американцы, по примеру Ливии, могут объявить небо Украины, "Зоной, свободной от полетов воздушных суден" и для этого вполне хватит фрегатов ПВО НАТО в Чёрном море.
ТОУ-1 и ТОУ-2, у них очень много. Это ПТРК, которые были ДО Джавелинов. И их надо утилизировать. На сколько известно, тысячи этих ПТРК давно подготовлены Пентагоном, на складах, для быстрой переброски транспортными самолетами в Украину. Ранее не давали по нескольким причинам, и в том числе, чтобы не было эскалации боевых действий.
Ну и Стингеры, которые до сих пор хорошо валят штурмовые самолеты и вертолеты производства РФ...
США прекратили полеты советской боевой авиации в небе над оккупированным Афганистаном, просто снабдив маджахедов Стингерами. И всё - не стало воздушного господства.
Успокойтесь, Хомчак не из тупых генералов и уж точно не предатель, как Муженко.