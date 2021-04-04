ВСУ стали настоящим щитом Европы. Вступление Украины в НАТО укрепит не только нашу страну, но и Альянс, - Хомчак

Мир после Второй мировой войны стремился к миру и стабильности. Именно с этой целью 4 апреля 1949 года был создан военно-политический блок - Организация Североатлантического договора.

Об этом говорится в заявлении главнокомандующего Вооруженными Силами Украины генерал-полковника Руслана Хомчака по случаю дня создания Организации Североатлантического договора, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

В заявлении Хомчак напоминает, что в феврале 2014 года впервые с послевоенных времен международно признанные границы в Европе были нарушены. Российская Федерация временно оккупировала и попыталась незаконно аннексировать Крым и Севастополь, оккупировала часть территории суверенного государства и начала кровавую войну.

"Это не только объединило украинцев в сопротивлении коварному захватчику, но и убедило в необходимости вступления в Североатлантический альянс", - отмечает он.

По словам Хомчака, сегодня Вооруженные Силы Украины активно сотрудничают с НАТО по всем ключевым направлениям оборонной реформы.

"Мы эффективно используем доступные для государств-партнеров механизмы и инструменты сотрудничества, которое углубилось с получением нашей страной статуса партнера расширенных возможностей. Такой статус, кроме Украины, имеют Австралия, Грузия, Иордания, Финляндия и Швеция. Мы работаем над наполнением этого формата отношений практическим содержанием", - подчеркивает Хомчак.

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Он отмечает, что основными направлениями взаимодействия является активизация военного диалога на стратегическом уровне, сотрудничество с Альянсом в Черноморском регионе, интенсификация коллективных мероприятий подготовки войск (сил), в том числе участие в учениях НАТО по тематике статьи 5 Североатлантического договора, обмен информацией, а также расширение представительства в многонациональных органах военного управления НАТО.

Главнокомандующий ВСУ подчеркнул, что в 2021 году военнослужащие Вооруженных Сил Украины примут участие в пятнадцати многонациональных учениях вне пределов страны и девяти на нашей территории.

"Мы продолжаем участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности под руководством НАТО в Косово и Афганистане, также рассматривается вопрос присоединения к операциям (миссиям) в Ираке и "Морской охранник" в Средиземном море", - добавляет Хомчак.

"Такое сотрудничество носит мирный характер, работает на укрепление обороноспособности Украины и всесторонне способствует достижению военных критериев обретения полноправного членства в Альянсе. Вступление нашего государства в НАТО укрепит не только Украину - оно так же усилит Организацию Североатлантического договора. За последние годы Вооруженные Силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна - активным контрибьютором евроатлантической безопасности", - подытожил он.

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