РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14021 посетитель онлайн
Новости
18 299 108

Украина встревожена новостями из Иордании и полностью поддерживает короля Абдаллу II, - Офис президента о предпринимаемой попытке госпереворота

Украина встревожена новостями из Иордании и полностью поддерживает короля Абдаллу II, - Офис президента о предпринимаемой попытке госпереворота

В Иордании осуществляется попытка госпереворота с целью свержения короля Абдаллы II. Украина встревожена данным событием.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем деталей событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - следует из сообщения. 

Накануне, 3 апреля, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи. По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что помещен под домашний арест.

Ранее также свою поддержку и солидарность с королем Иордании выразили США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Ливан, Ирак, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лига арабских государств.

Читайте также: Несколько участников неудавшегося госпереворота в Турции получили по 79 пожизненных сроков

Автор: 

Иордания (38) переворот (312) Офис Президента (1799)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+25
Украина в окружении путлеровских войск , часть оккупирована ,каждый день провокации , а их волнует Иордания
показать весь комментарий
04.04.2021 10:35
+23
У вислюка никаких проблем на родине, только в омане и иордане.
показать весь комментарий
04.04.2021 10:28
+20
Украина встревожена новостями из Иордании и полностью поддерживает короля Абдаллу II, - Офис президента о предпринимаемой попытке госпереворота - Цензор.НЕТ 7743
показать весь комментарий
04.04.2021 10:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Не умничай. В официальном украинском языке есть свои особенности. Например не "зацікавлений", а "заінтересований".
показать весь комментарий
04.04.2021 14:16 Ответить
А ШО ГОВОРИТ ИЗРАЭЛЬ !?)
показать весь комментарий
04.04.2021 14:34 Ответить
Израиль молчит, давая понять, что иорданские разборки его не интересуют. В отличие от администрации вислюка, которая выступила в поддержку короля Иордании товарища Абдаллы Второго против подлых заговорщиков принцев Хамзы бин Хусейна и Шарифа Хасана бин Заида и их жён. Не зря вислюк побывал в Омане, теперь большой спец по султанам, королям и принцам.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:30 Ответить
зеленая гнусь совсем берега потеряла
показать весь комментарий
04.04.2021 16:11 Ответить
Готовься ЗЕ!!!

Готовься...
показать весь комментарий
04.04.2021 21:49 Ответить
Просто наследничку надоело ждать пока папаша "копыта отбросит"!
показать весь комментарий
05.04.2021 02:13 Ответить
правильное заявление.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:24 Ответить
Страница 2 из 2
 
 