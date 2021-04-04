Украина встревожена новостями из Иордании и полностью поддерживает короля Абдаллу II, - Офис президента о предпринимаемой попытке госпереворота

В Иордании осуществляется попытка госпереворота с целью свержения короля Абдаллы II. Украина встревожена данным событием.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Тревожные новости из Иордании. Полностью поддерживаем короля Абдаллу. Уверены, что он гарантирует стабильность, безопасность и развитие государства. С нетерпением ждем деталей событий и желаем народу Иордании мира и процветания", - следует из сообщения.

Накануне, 3 апреля, арабские СМИ и The Washington Post со ссылкой на источники сообщили о задержании более 20 высокопоставленных чиновников Иордании, в том числе представителей королевской семьи. По их информации, задержания прошли в рамках расследования предполагаемого заговора с целью свержения короля. Утром 4 апреля бывший наследный принц Иордании Хамза бен Хусейн сообщил, что помещен под домашний арест.

Ранее также свою поддержку и солидарность с королем Иордании выразили США, ОАЭ, Саудовская Аравия, Кувейт, Бахрейн, Катар, Египет, Ливан, Ирак, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива и Лига арабских государств.

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