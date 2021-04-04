Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ
Исходные списки контрабандистов для заседания СНБО готовила СБУ. Потом эти списки обсуждали на Банковой и в результате членам СНБО была представлена на утверждение уже известная десятка. В то же время ряд имен не попали в список тех, против кого решением СНБО вводятся санкции.
Сегодня издание ZN.UA обнародовало имена тех, кто мог, но не попал в перечень подсанкционных контрабандистов, информирует Цензор.НЕТ.
Кто же "потерялся"?
1. Собственник "Премиум-пакета", о котором так много знают в СБУ и лично глава ВБ СБУ господин Наумов - Акст Александр (гражданин Германии).
2. Полуситок Владимир (Львов)
Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.
Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак говорил о Полуситке как о контрабандисте.
3. Табунщик Руслан (Одесса)
Бывший одесский милиционер, зам начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.
4. Сердюк Сергей (Одесса)
Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.
5. Бабич Максим (Одесса)
Бизнесмен, который упоминается в журналистском расследования Плинского о контрабанде в порту Одессы.
6. Семенцов Ростислав (Одесса)
Брат экс-начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту, о деятельности которого подробно писал Юрий Бутусов.
7. Фальковский Валерий (Одесса)
Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении не сдал служебное удостоверение.
8. Слюсарев Вадим (Харьков)
Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.
9. Александр Черепинский (Харьков)
Бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.
10. Романенко Геннадий (Киев)
Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", депутат Василевская-Смаглюк писала о его обыске ГБР по делу о контрабанде.
Как сообщалось, ранее президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.
Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.
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Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
Попередили своїх, щоб завчасно підготувалися до санкцій)
Перетворили всю Країну на знімальний майданчик серіальних епізодів, пліснява зелена. Правовими методами не вміють, то йдуть по "беспрєдєлу"
сергій іванов.
вадим слюсарев "слуга наріда"- "король контрабанди", "... https://censor.net/ru/resonance/3256336/kogda_vvedut_sanktsii_i_deportiruyut_chlena_politsoveta_slugi_naroda_vadima_slyusareva_kotoryyi_desyatki"
ганна колеснік " слуга наріда"- "пора валіть із етой страни"- близька родичка іванова і бізнеспартнерка слюсарева.
"Сейчас народный депутат Украины Анна Колесник состоит в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."