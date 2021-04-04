Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ

Исходные списки контрабандистов для заседания СНБО готовила СБУ. Потом эти списки обсуждали на Банковой и в результате членам СНБО была представлена на утверждение уже известная десятка. В то же время ряд имен не попали в список тех, против кого решением СНБО вводятся санкции.

Сегодня издание ZN.UA обнародовало имена тех, кто мог, но не попал в перечень подсанкционных контрабандистов, информирует Цензор.НЕТ.

Кто же "потерялся"?

1. Собственник "Премиум-пакета", о котором так много знают в СБУ и лично глава ВБ СБУ господин Наумов - Акст Александр (гражданин Германии).

2. Полуситок Владимир (Львов)

Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.

Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак говорил о Полуситке как о контрабандисте.

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3. Табунщик Руслан (Одесса)

Бывший одесский милиционер, зам начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.

4. Сердюк Сергей (Одесса)

Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.

5. Бабич Максим (Одесса)

Бизнесмен, который упоминается в журналистском расследования Плинского о контрабанде в порту Одессы.

6. Семенцов Ростислав (Одесса)

Брат экс-начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту, о деятельности которого подробно писал Юрий Бутусов.

7. Фальковский Валерий (Одесса)

Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении не сдал служебное удостоверение.

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8. Слюсарев Вадим (Харьков)

Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.

9. Александр Черепинский (Харьков)

Бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.

10. Романенко Геннадий (Киев)

Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", депутат Василевская-Смаглюк писала о его обыске ГБР по делу о контрабанде.

Как сообщалось, ранее президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

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