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Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ

Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ

Исходные списки контрабандистов для заседания СНБО готовила СБУ. Потом эти списки обсуждали на Банковой и в результате членам СНБО была представлена на утверждение уже известная десятка. В то же время ряд имен не попали в список тех, против кого решением СНБО вводятся санкции.

Сегодня издание ZN.UA обнародовало имена тех, кто мог, но не попал в перечень подсанкционных контрабандистов, информирует Цензор.НЕТ.

Кто же "потерялся"?

1. Собственник "Премиум-пакета", о котором так много знают в СБУ и лично глава ВБ СБУ господин Наумов - Акст Александр (гражданин Германии).

2. Полуситок Владимир (Львов)

Бывший таможенник, был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями - начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных Львовской таможни, сейчас бизнесмен.

Бывший начальник Галицкой таможни Владимир Цабак говорил о Полуситке как о контрабандисте.

Читайте также: "Зеленский забыл наложить санкции на 5 контрабандистов из руководства "Слуги народа" - Дубинский

3. Табунщик Руслан (Одесса)

Бывший одесский милиционер, зам начальника управления по борьбе с торговлей людьми. Был депутатом облсовета от "Батькивщины". В 2018 ему сожгли два дома. Местные издания "Думская" и "Депо. Одесса" писали о его причастности к обналу и контрабанде.

4. Сердюк Сергей (Одесса)

Бывший сотрудник Генпрокуратуры, фигурировал в деле о краже 37 танкеров из порта Одессы. О причастности Сердюка к контрабанде говорил тогдашний руководитель ГФС Мирослав Продан.

5. Бабич Максим (Одесса)

Бизнесмен, который упоминается в журналистском расследования Плинского о контрабанде в порту Одессы. 

6. Семенцов Ростислав (Одесса)

Брат экс-начальник Департамента защиты экономики Нацполиции Одесской области Семенцова Алексея - ныне депутата облсовета от "Слуги народа". О "работе" братьев в Одесском порту, о деятельности которого подробно писал Юрий Бутусов.

7. Фальковский Валерий (Одесса)

Бизнесмен, бывший начальник отдела таможенного оформления №3 таможенного поста "Одесса-грузовой". При увольнении не сдал служебное удостоверение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Введены ли санкции против Ильи Павлюка - контрабандиста и спонсора "Слуг народа", и введены ли санкции против СБУ за "крышевание" контрабанды?" - Данилюк

8. Слюсарев Вадим (Харьков)

Бывший харьковский пограничник, бывший советник Сергея Трофимова из ОП, формировал списки кандидатов от "Слуги народа" на выборах в Верховную Раду. В расследовании "Схем" упоминается дело о контрабанде сигарет, где фигурировала его фирма.

9. Александр Черепинский (Харьков)

Бизнесмен, который упоминается в расследованиях проекта "Наші гроші" о сомнительных закупках в аэропортах.

10. Романенко Геннадий (Киев)

Бывший таможенник, упоминается в расследовании "Бигус Инфо", депутат Василевская-Смаглюк писала о его обыске ГБР по делу о контрабанде.

Как сообщалось, ранее президент Зеленский заявил, что против "топовых" контрабандистов Украины введены персональные санкции.

Позже был обнародован список топ-10 контрабандистов, против которых ввели санкции.

Читайте также: На месте президента собрал бы силовиков и спросил, почему эти ребята до сих пор на свободе, - Сакварелидзе о санкциях против контрабандистов

Автор: 

контрабанда (2409) санкции (11321) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+18
Боротьба з контрабандою , корупцією та організованою злочинністю - по зеленськи . .
Стал известен список тех, чьи имена рассматривались, но не попали в топ-10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции, - СМИ - Цензор.НЕТ 1550 .
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04.04.2021 11:02
+17
Зебуїни зелені, як ви вже задовбали своїми недолугими шоу!

Лише суд! Лише суд, згідно закону, на підставі незаперечних доказів має право звинувачувати людину! Лише рішення суду є підставою для покарання. Санкції РНБО можуть застосовуватись лише відносно тих, на кого не поширюється рішення наших судів!
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04.04.2021 11:00
+15
Бо це не боротьба з корупцією, вюа переділ потоків і активів. Тому зелені просто прибирають конкурентів. Звісно, що своїх ніхто чіпати не буде. Це почалося не в п'ятницю. Це почалося відразу після приходу д влади зелемойських. Єрмак з братом, Татаров, Павоюк і т.п.- невже мало, щоб це зрозуміти?
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04.04.2021 10:57
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бздюк, то ж де імена патріотів, яких "кинув до в'язниці Порошенко"?
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04.04.2021 13:14 Ответить
Зеленський запровадив перегляд справ УБД ешників яких кинули за грати при потроху.Списки будуть оприлюднені.Не смерди свинарником.
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04.04.2021 13:18 Ответить
бздюк, сходи підмийся, якщо смердить!
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04.04.2021 13:22 Ответить
Спробуй пошукати навколо себе,бо крім тебе ніхто не скаржиться,і ніхто б не знав що ти смердючка якби сам не визнав.
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04.04.2021 13:29 Ответить
а xто протокол складає...- мабудь клятий кацап...
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04.04.2021 16:41 Ответить
что такое этот список контрарандистов??? Я не могу понять!!!
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стёкла, потушила все лампы? Да её вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? … Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнётся разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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04.04.2021 11:03 Ответить
Фурса хорошо написал. Шо с этими чуваками, шо без них, все происходящее всего лишь дещевый балаган, дымавая завеса, пыль. Это не системные изменения, а новая серия сериала про Галабаротька.
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04.04.2021 11:08 Ответить
80% бывших мусоров и таможенников.
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04.04.2021 11:12 Ответить
Все ясно!

Попередили своїх, щоб завчасно підготувалися до санкцій)
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04.04.2021 11:14 Ответить
Бидлота за нагайкою завжди скучає, незалежно за сталінською чи німецькою.
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04.04.2021 22:32 Ответить
Или этот процесс продолжится и будет доведен до логического конца, или их всех благополучно восстановят судебными решениями - только работы добавится судам, адвокатам, посредникам... Расходы "пострадавшим" и доходы участникам и посредникам - сводникам... - закон сообщающихся сосудов... Очередное перераспределение, смена КРЫШИ от попЄрЄдніків и их сателитов, до СН-Крыши...!?
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04.04.2021 11:14 Ответить
там логический конец - это посадить на потоки своих людей, чтоб чужие не мешали
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04.04.2021 12:03 Ответить
Зеленский сказал, что жалеет что в неделе не " семь пятниц" ( имея в виду заседания СНБО), а уж мы как жалеем... Главное что бы хотя бы раз в неделю ( бог с ним) в список добавляли по 10 новых фамилий... и так из раза в раз. Понятно что это мизер ( ну типа как скорость нашей вакцинации) но хоть что то было бы...Но боюсь что это было лишь просто одноразовая акция, пусть и в виде " показательной порки" ( с непонятно еще пока каким результатами). Мы и раньше видели ( при предыдущей власти) " аресты прямо в зале Рады", "операции с вертолетами" по захвату коррупционеров.. НУ И ШО... и ДЕ... ( " ворон ворону глаз не выклюет" не кто не отменял)
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04.04.2021 11:15 Ответить
А в чем конкретный смысл этого действа?
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04.04.2021 11:34 Ответить
Есть знакомые лица
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04.04.2021 11:21 Ответить
Все ясно. Тих, що заносять кеш на утримання ОП та слуг наріда не зачіпили.
Перетворили всю Країну на знімальний майданчик серіальних епізодів, пліснява зелена. Правовими методами не вміють, то йдуть по "беспрєдєлу"
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04.04.2021 11:33 Ответить
баканв+йєрмак = патриотизм в кубі? Чекаємо на христоБотєвське кіно.
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04.04.2021 11:34 Ответить
Все як завжди! Друзям- все, а ворогам- Закон.
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04.04.2021 11:34 Ответить
почему Вы ожидаете, что будет по другому ?
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04.04.2021 11:53 Ответить
Уже не ожидаю.
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04.04.2021 12:30 Ответить
в общем, помогли своим ослабить конкурентов
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04.04.2021 11:40 Ответить
Які санкції? Вони взагалі сидіти мають. Зебільне шоу...
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04.04.2021 11:40 Ответить
Главное правило любого расследования, преследования или санкций - не выйти в результате на себя!
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04.04.2021 11:42 Ответить
Одесити відкупились...
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04.04.2021 12:00 Ответить
Це ж свої. https://chronicles.pro/ru/money/privatizatsiya-kharkovskoj-tamozhni-v-litsakh
сергій іванов.
вадим слюсарев "слуга наріда"- "король контрабанди", "... https://censor.net/ru/resonance/3256336/kogda_vvedut_sanktsii_i_deportiruyut_chlena_politsoveta_slugi_naroda_vadima_slyusareva_kotoryyi_desyatki"
ганна колеснік " слуга наріда"- "пора валіть із етой страни"- близька родичка іванова і бізнеспартнерка слюсарева.
"Сейчас народный депутат Украины Анна Колесник состоит в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики."
Став відомий список тих, чиї імена розглядалися, але не потрапили в топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО запровадила санкції, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2252
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04.04.2021 12:15 Ответить
За каденцию Зеленского - это третье перетряхивание таможенной службы. Уволили 100 таможенников. За что? Есть материалы - подавайте в суд, или новые места, новые откаты ? (с)
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04.04.2021 13:16 Ответить
ИХ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ ЗА ЛЮБЫЕ ДЕНЬГИ !!! А ТАКЖЕ НЕОБХОДИМО ЛИКВИДИРОВАТЬ ИХ ВСЕХ РОДСТВЕННИКОВ, ЧТОБЫ ЭТИ ВЫРОДКИ ВЫРОДИЛИСЬ !!!
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04.04.2021 14:36 Ответить
СМЕРТЬ ИХ ДЕТЯМ !!!
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04.04.2021 14:38 Ответить
В Законе нет статьи о санкциях за контрабанду Помню,что лет 50 тому назад,Козодоев Геннадий Петрович(ну и "Лёлик" с "Шефом") за эту самую контрабанду сроки в места не столь отдалённые получили("Лёлик" тогда изрёк:"Сядем усе!")А здесь санкции Это,мабуть,впервые в мире "наши" придумали? Автора этой гениальной идеи-в студию! Думаю страна должна знать таких "героев"
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04.04.2021 14:39 Ответить
Инфошум без доказив.
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04.04.2021 15:09 Ответить
Не пойму какие могут быть санкции, если их в тюрьму садить надо?
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04.04.2021 18:19 Ответить
Павлюк прибирає конкурентів!
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04.04.2021 19:21 Ответить
https://www.facebook.com/photo?fbid=136131931850576&set=a.100205885443181 Після вчорашнього засідання РНБО
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04.04.2021 21:29 Ответить
Голобородько разбушевался. Теперь он может не только послать МВФ в жопу, а даже наложить на МВФ санкции!
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04.04.2021 23:47 Ответить
до них ещё очередь дойдёт.
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05.04.2021 03:25 Ответить
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