Довыборы в Раду: Шевченко намерен обжаловать результаты пересчета голосов в суде

Кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе №87 от партии "За майбутнє" Александр Шевченко намерен обжаловать результаты пересчета голосов в суде и сейчас готовит судебные иски.

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Окружной административный суд Ивано-Франковска отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к Надвирнянской ОИК. Суд постановил, что решение пересчета голосов

по участку № 261029 (село Микуличин) является законным. А значит, все, что происходило на ваших глазах, тоже, по мнению Фемиды, происходило законно. Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков", - написал Шевченко.

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Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

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