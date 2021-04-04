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Довыборы в Раду: Шевченко намерен обжаловать результаты пересчета голосов в суде

Довыборы в Раду: Шевченко намерен обжаловать результаты пересчета голосов в суде

Кандидат в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду на округе №87 от партии "За майбутнє" Александр Шевченко намерен обжаловать результаты пересчета голосов в суде и сейчас готовит судебные иски.

Об этом Шевченко сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Друзья! Окружной административный суд Ивано-Франковска отказал в удовлетворении иска кандидата в народные депутаты Александра Шевченко к Надвирнянской ОИК. Суд постановил, что решение пересчета голосов
по участку № 261029 (село Микуличин) является законным. А значит, все, что происходило на ваших глазах, тоже, по мнению Фемиды, происходило законно. Наша команда готовит апелляцию на это решение. Борьба продолжается! Впереди еще два десятка участков", - написал Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На четвертом участке в Ивано-Франковской области выборы признаны недействительными, - "ОПОРА"

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Также читайте: Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА

ВР (29264) выборы (24743) иск (640) суд (25112) Ивано-Франковская область (923) Шевченко Александр Леонидович (327) досрочные выборы (127)


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Топ комментарии
+3
Зелень чубиться між собою.
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04.04.2021 11:28
+3
Щуряча метушня триває !!!!))))
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04.04.2021 11:29
+3
Вася , це великогабаритний клован,з зеленого балагана !!!)))
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04.04.2021 11:31
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Гадюка, давай!
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04.04.2021 11:28 Ответить
різанина між слугами і каломойськими шавками радує...
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04.04.2021 11:31 Ответить
Тепер подивимось під ким судова гілка влади )))
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04.04.2021 12:15 Ответить
может еще в общество сексуальных реформ обратится.-белое черным все равно не станет
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04.04.2021 14:58 Ответить
Жаба, съев пару сотен бюллетеней, победила абсолютно честно в этой гнойной борьбе?
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04.04.2021 15:06 Ответить
Зелень чубиться між собою.
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04.04.2021 11:28 Ответить
Щуряча метушня триває !!!!))))
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04.04.2021 11:29 Ответить
Вася , це великогабаритний клован,з зеленого балагана !!!)))
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04.04.2021 11:31 Ответить
достали эти рожи - клеят на биг(лл)бордах и забывают после этого удалять.
тем более деятель этот как минимум коллега некоего Аль Капоне.(налоги ка, заплати ка)
ясно шо жаль шо Кошулинский обосрался, но жаль и то что Вирастюк тоже запачкался.
Шевченко - уходи
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04.04.2021 11:33 Ответить
Такий собі Трампик!
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04.04.2021 11:36 Ответить
Давайте 100 раз будем пересчитывать голоса, пока Шевченко не выиграет.
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04.04.2021 11:55 Ответить
Шевченко шавчик Коломойского.
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04.04.2021 11:56 Ответить
Йой! А шо сі далі буде?
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04.04.2021 12:00 Ответить
ця знахабніла потвора в буцигарні повинна сидіти а не у верховній раді-
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04.04.2021 12:07 Ответить
Справу треба відкривати по факту нестачі бюлетенів, а чи може приписки і наказувати тих хто це робить. Інакше ніколи не буде порядку на дільницях.А також судити тих голів і членів комісій які самовільно залишають роботу і створюють напругу. Адже в жеку навіть прибиральниця має посадову інструкцію і несе відповідальність за невиконання.
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04.04.2021 14:48 Ответить
 
 