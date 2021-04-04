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Новости Довыборы в Раду
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На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.

Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа по состоянию на 7:00.

По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занимает первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Вместе с тем, Гражданская сеть "Опора" сообщает о расхождении в голосах за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.

"№261029 (299 голосов при перерасчете, 402 - в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 - в протоколе), №260025 (105 голосов при перерасчете, 150 - в протоколе), №260536 (315 голосов при перерасчете, 431 - в протоколе), №260019 (97 голосов при перерасчете, 144 - в протоколе), №261030 (277 голосов при перерасчете, 377 - в протоколе)", - говорится в сообщении.

Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на №260028, №260025, №261030, №261027 и №260515.

"Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов", - подытожили в "Опоре".

Читайте также: Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 90,59% протоколов, Вирастюк - 31,51%, Шевченко - 29,52%, Кошулинский - 28,83%, - ЦИК

Автор: 

Вирастюк Василий (82) ВР (29264) выборы (24743) ЦИК (3644) Ивано-Франковская область (923)


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Топ комментарии
+36
В зеленому балагані поповнення !!! Циркова вистава триває !!!)))
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04.04.2021 11:33
+25
Наконец-то страна едина
Запад и восток голосует за клоунов и опзж в един порыве экстаза ,какая разница и хуже не будет
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04.04.2021 11:33
+24
На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк - Цензор.НЕТ 6833
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04.04.2021 11:45
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Цирк уродів поповнився.
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04.04.2021 12:51 Ответить
Виборців округу привселюдно нагнули й трахнули.
Через два роки це спробують зробити з усією країною.
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04.04.2021 12:52 Ответить
Тепер "ТРИ ТОЛСТЯКА" в зборі ! Юзік, брат Стефанчука і Вася будуть ховатися за клолнами ВР ! Ось вам і уся людська натура -- гроші не пахнуть, тим паче дармові. Буде сидіти і натискати на пімпочку, яку вкажуть "зелені". Вася, чого ти поперся у ті депутати ? "Па пріколу" ? Що ти можеш доброго зробити для України з своїми курячими мізками ? Ех, Вася... Вася... Чмо ти і гівно зелене !.. І виборці твої теж !
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04.04.2021 12:55 Ответить
ще одного прохфесіонала підтягнула зелена шобла ... мабуть комітет розвитку економіки посилити хочуть...чи може зразу головою РНБО піде...
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04.04.2021 12:57 Ответить
еще один цирковой бугай
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04.04.2021 13:12 Ответить
https://twitter.com/den_kazansky
https://twitter.com/den_kazansky

Денис Казанський

@den_kazansky


Спостерігаючи за тим, як «Слуги» правдами та неправдами вигризли (намалювали?) перемогу на Франківщині, хочеться запитати, а що заважало так само підтримати свого кандидата на Донеччині? Там де переміг прихільник ДНР та громадянин РФ Аксьонов?
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04.04.2021 13:18 Ответить
Ну не будуть же вони своїм заважати?
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04.04.2021 18:20 Ответить
Иудоглобализатор Коломойский вынес бандеровцев на их поле.
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04.04.2021 13:24 Ответить
https://espreso.tv/mikola-knyazhitskiy-te-shcho-vidbulosya-na-ivano-frankivshchini-tse-ne-vibori-zelenskiy-tochno-zavershit-pogano Те, що відбулося на Івано- Франківщині - це не вибори. Зеленський точно завершить погано
Пряме втручання президента Володимира Зеленського та його команди у виборчий процес на 87 окрузі в Івано-Франківській області нагадує підходи Віктора й Олександра Януковичів Про це народний депутат України Микола Княжицький https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10221557823189132 заявив у неділю, 4 квітня 2021 року, після оприлюднення Центральною виборчою комісією підсумків опрацювання 100% дільничих протоколів з цього округу, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Те, що відбулося на Івано- Франківщині - не вибори. Підтримав Зеленський перед виборами незаконно одного з кандидатів, послав СБУ, депутатів і пробують призначити депутата. Навіщо вибори? Просте рішення!", - звернув увагу політик.
"От до чого СБУ до виборів? Яких шпигунів вони шукали вночі у мішках з бюлетенями?", - зазначив Княжицький, додавши при цьому, що "поліція чомусь не захотіла втручатися у роботу ОВК на Франківщині".
Точно так, наголосив Микола Княжицький, свого часу діяли батько й син Януковичі, нехтуючи задля досягнення особистих і політичних цілей чинним законодавство та покладаючись на "молоде "ближнє коло".
"Янукович просто хотів стати найбагатшим царем. Навколо нього були різні люди. Ті, які хотіли впливати на країну через недосконалі закони і ті, кому плювати було на закони, як от його сину Олександру. Власне другі і підвели його під монастир.
Зеленський зрозумів, що закони йому не потрібні. Діяти за законами довго, ризиковано і складно. До того ж непопулярно. А от указом президента ввести санкції (без жодного закону!) проти якихось злодіїв - ефективно. Яка різниця, що це немає жодних наслідків ? Або що у санкції хтось з оточення просто міг вписати конкурента? Я цар! Хочу страчую, хочу милую! І людям подобається!
Так, так - подобається. Але люди крім видовищ хочуть хліба ! А звідки він з'явиться?", - пояснив Княжицький.
Проте, на думку нардепа, зупинити подальший розвиток в Україін сценарію 2010-2014 років можливо.
"Ми маємо зробити все, щоб стати всеж таки нормальною демократичною державою. З такими неправовими підходами Зеленський точно завершить погано. Це його вибір. Але і розвиток суспільства, країни знову загальмує на радість ворогам", - підсумував Микола Княжицький.
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04.04.2021 14:21 Ответить
Бицепс, трицепс то фигня- конвертна тяга это да!
Пообносился Вирастюк идёт бабло косить.
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04.04.2021 14:58 Ответить
Правильно:"переможцем призначили вірастюка",На дільницях де голосування визнано недійсним, перемагав Шевченко.На нашій дільниці не зарахували 360 голосів за Шевченка.
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04.04.2021 17:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GH1IIMfd18Y
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04.04.2021 21:54 Ответить
ПЕРЕВИБОРИ !!!
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04.04.2021 22:11 Ответить
Гробовое молчание Авакова, который на досрочных зеленых выборах ВР 19 года не сходил с экранов и страниц прессы, рассказывая как МВД обеспечило их законность и честность.
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04.04.2021 23:52 Ответить
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