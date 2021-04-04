На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк
На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победу одержал представитель партии "Слуга народа" Василий Вирастюк, набрав 31,25% голосов.
Об этом сообщает сайт Центральной избирательной комиссии, информирует Цензор.НЕТ.
ЦИК обнародовала 100% обработанных участковых протоколов на 117 участках округа по состоянию на 7:00.
По результатам подсчета голосов избирателей, Вирастюк занимает первое место (31,25%). На втором месте остается представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).
Вместе с тем, Гражданская сеть "Опора" сообщает о расхождении в голосах за кандидата Шевченко на шести избирательных участках.
"№261029 (299 голосов при перерасчете, 402 - в протоколе), 260028 (79 голосов при перерасчете, 172 - в протоколе), №260025 (105 голосов при перерасчете, 150 - в протоколе), №260536 (315 голосов при перерасчете, 431 - в протоколе), №260019 (97 голосов при перерасчете, 144 - в протоколе), №261030 (277 голосов при перерасчете, 377 - в протоколе)", - говорится в сообщении.
Также сообщается о признании голосования недействительным на пяти участках, в частности, на №260028, №260025, №261030, №261027 и №260515.
"Сейчас пересчет на некоторых участках оспаривается в суде, поэтому будем следить за решениями судов", - подытожили в "Опоре".
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Через два роки це спробують зробити з усією країною.
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Денис Казанський
@den_kazansky
Спостерігаючи за тим, як «Слуги» правдами та неправдами вигризли (намалювали?) перемогу на Франківщині, хочеться запитати, а що заважало так само підтримати свого кандидата на Донеччині? Там де переміг прихільник ДНР та громадянин РФ Аксьонов?
Пряме втручання президента Володимира Зеленського та його команди у виборчий процес на 87 окрузі в Івано-Франківській області нагадує підходи Віктора й Олександра Януковичів Про це народний депутат України Микола Княжицький https://www.facebook.com/mykolakn/posts/10221557823189132 заявив у неділю, 4 квітня 2021 року, після оприлюднення Центральною виборчою комісією підсумків опрацювання 100% дільничих протоколів з цього округу, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Те, що відбулося на Івано- Франківщині - не вибори. Підтримав Зеленський перед виборами незаконно одного з кандидатів, послав СБУ, депутатів і пробують призначити депутата. Навіщо вибори? Просте рішення!", - звернув увагу політик.
"От до чого СБУ до виборів? Яких шпигунів вони шукали вночі у мішках з бюлетенями?", - зазначив Княжицький, додавши при цьому, що "поліція чомусь не захотіла втручатися у роботу ОВК на Франківщині".
Точно так, наголосив Микола Княжицький, свого часу діяли батько й син Януковичі, нехтуючи задля досягнення особистих і політичних цілей чинним законодавство та покладаючись на "молоде "ближнє коло".
"Янукович просто хотів стати найбагатшим царем. Навколо нього були різні люди. Ті, які хотіли впливати на країну через недосконалі закони і ті, кому плювати було на закони, як от його сину Олександру. Власне другі і підвели його під монастир.
Зеленський зрозумів, що закони йому не потрібні. Діяти за законами довго, ризиковано і складно. До того ж непопулярно. А от указом президента ввести санкції (без жодного закону!) проти якихось злодіїв - ефективно. Яка різниця, що це немає жодних наслідків ? Або що у санкції хтось з оточення просто міг вписати конкурента? Я цар! Хочу страчую, хочу милую! І людям подобається!
Так, так - подобається. Але люди крім видовищ хочуть хліба ! А звідки він з'явиться?", - пояснив Княжицький.
Проте, на думку нардепа, зупинити подальший розвиток в Україін сценарію 2010-2014 років можливо.
"Ми маємо зробити все, щоб стати всеж таки нормальною демократичною державою. З такими неправовими підходами Зеленський точно завершить погано. Це його вибір. Але і розвиток суспільства, країни знову загальмує на радість ворогам", - підсумував Микола Княжицький.
Пообносился Вирастюк идёт бабло косить.