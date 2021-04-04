Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома"

Президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой, и посоветовал провести праздник дома - "ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви".

Об этом говорится в сообщении президента в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Богатство украинцев - в разнообразии. Украина стала домом для более ста национальностей. У нас проживают носители разных языков, представители самобытных культур и различных религиозных конфессий. Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху. Этот праздник символизирует утверждение жизни, которое является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает. Пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех нас", - отметил президент.

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Он подчеркнул, что это уже вторая Пасха, которую украинцы должны провести дома и "ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви".

"Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. А еще - понимание между людьми, уважение и принятие нового, вызовов и инаковости. И речь идет не только о праздничных днях. Из наших ежедневных установок формируются приоритеты. В конце концов, и ценности, которые определяют настроение общества, его стремления и акценты в планах на будущее. По случаю Пасхи желаю верующим западного обряда благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь в разнообразной Украине комфортным", - резюмировал президент Зеленский.

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