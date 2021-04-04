Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома"
Президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой, и посоветовал провести праздник дома - "ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви".
Об этом говорится в сообщении президента в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.
"Богатство украинцев - в разнообразии. Украина стала домом для более ста национальностей. У нас проживают носители разных языков, представители самобытных культур и различных религиозных конфессий. Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху. Этот праздник символизирует утверждение жизни, которое является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает. Пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех нас", - отметил президент.
Он подчеркнул, что это уже вторая Пасха, которую украинцы должны провести дома и "ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви".
"Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. А еще - понимание между людьми, уважение и принятие нового, вызовов и инаковости. И речь идет не только о праздничных днях. Из наших ежедневных установок формируются приоритеты. В конце концов, и ценности, которые определяют настроение общества, его стремления и акценты в планах на будущее. По случаю Пасхи желаю верующим западного обряда благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь в разнообразной Украине комфортным", - резюмировал президент Зеленский.
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https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч
Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.
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Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано
https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч
На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
ше питання - у тебе теж знизу сайта сторінки = підтвердити куки пише?
може то шо мене недавно забанили - вискочила ця маячня?
я б скрін зробив, але впадлу шукати як робити і т.д.
Это да. Но есть и особенности. Например, телевидение, шоу-бизнес, Раду и правительство населяют, главным образом, пейсатые украинцы. Та и булавой, раз за разом, машут обрезанные козаки.
Думаю, що зараз нагадування про комунізм і революцію 1917-го року також ********* антисемітизмом, адже ідеологами комунізму були євреї. Та і взагалі вимовляти і вживати слово "єврей" зараз небажано і неполіткоректно, бо таки воно має якийсь прихований, антисемітський присмак.
А щодо фашизму... Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
Так вітають з Великоднем нормальні люди.
А дебіли-совки досі розповідають про "сто національностей" у країні, де 90% українці...
У нас в Японії теж такі "сто національностей", але жодній нормальній людині не приходить в голову обмежувати права основної нації, за рахунок отої "різноманітності"...
Господи, забери цього барана і усіх його посіпак з поста нашого президента...
Хах, ну так и дураку понятно шо идя в лес ночью - никакой дурак не возьмет Пиплию и мощи коровы, ой, святого, а возьмет ружье и фонарь.
простая аксиома, которой вопли верунов глушатся наглухо, т.к. никто не враг себе.
слава Аллаху шо есть кириллица, которой мона это написать.
кстати, среди христоедов - уважаю протестантов. но это никому не интересно.
ибо "написано" шоп во всем полагаться на Яхве, вот вы посм. шо получилось когда чума в Европе была.... полагались.... и обосрались. еще одно доказательство шо все эти выдумки - чепуха для бизнеса и стрижки стада простачков, которые верят в газообразных летающих евреев
300 мільйонів років тому.
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ОТ ЧАСИ НАСТАЛИ - КЛОУНИ ВЧАТЬ ЛЮДЕЙ МОЛИТИСЬ
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Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".