РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13517 посетителей онлайн
Новости
3 197 37

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома"

Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви:

Президент Владимир Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой, и посоветовал провести праздник дома - "ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви".

Об этом говорится в сообщении президента в социальной сети "Фейсбук", передает Цензор.НЕТ.

"Богатство украинцев - в разнообразии. Украина стала домом для более ста национальностей. У нас проживают носители разных языков, представители самобытных культур и различных религиозных конфессий. Сегодня верующие западного обряда отмечают Пасху. Этот праздник символизирует утверждение жизни, которое является наибольшей ценностью для каждого цивилизованного общества. Это повод провести время с родными и обменяться положительными эмоциями, которые помогают нам преодолевать самые разнообразные жизненные вызовы. А их хватает. Пандемия, которая уже более года влияет на нашу жизнь ограничениями, от которой нельзя убежать, и до сих пор является вызовом для всех нас", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вспышку COVID-19 обнаружили на Волыни: инфицированные посещали церковь на Пасху, заболел настоятель храма

Он подчеркнул, что это уже вторая Пасха, которую украинцы должны провести дома и "ради собственного же здоровья и здоровья родных смотреть богослужения по телевидению и в соцсетях, а не посещать церкви".

"Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. А еще - понимание между людьми, уважение и принятие нового, вызовов и инаковости. И речь идет не только о праздничных днях. Из наших ежедневных установок формируются приоритеты. В конце концов, и ценности, которые определяют настроение общества, его стремления и акценты в планах на будущее. По случаю Пасхи желаю верующим западного обряда благополучия, здоровья и веры, которая исполняется и делает жизнь в разнообразной Украине комфортным", - резюмировал президент Зеленский.

Также смотрите: Через неделю возможна новая вспышка коронавируса в связи с нарушением карантина на Пасху, - Ляшко. ВИДЕО

Зеленский Владимир (20525) католики (57) Пасха (378) поздравление (1060)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+11
Звісно. Церква ж не "Буковель"...
показать весь комментарий
04.04.2021 11:41
+6
Христос Воскрес!
Так вітають з Великоднем нормальні люди.

А дебіли-совки досі розповідають про "сто національностей" у країні, де 90% українці...
У нас в Японії теж такі "сто національностей", але жодній нормальній людині не приходить в голову обмежувати права основної нації, за рахунок отої "різноманітності"...

Господи, забери цього барана і усіх його посіпак з поста нашого президента...
показать весь комментарий
04.04.2021 11:57
+5
для тих, хто святкує саме в цей День... :
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома" - Цензор.НЕТ 2958

...
показать весь комментарий
04.04.2021 12:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звісно. Церква ж не "Буковель"...
показать весь комментарий
04.04.2021 11:41 Ответить
заражають.ся шо в буку, шо в капищі. та й то в буку свіже повітря, а в капищі дихають одний й тим же
показать весь комментарий
04.04.2021 12:31 Ответить
хло повернуте на релігійних святах, бо завтра Пасха нєрусскава міра

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky @apiontkovsky https://twitter.com/apiontkovsky/status/1378384247711526916 4 ч
Машка *****тая с*езжает с темы. А ещё вчера утром Песков пугал опасностью конфликта.

https://twitter.com/AnnaMalls ALM https://twitter.com/AnnaMalls @AnnaMalls
Ну съезжать то они съезжают, а слухи ходят, что на 4 утра все основное действо запланировано

https://twitter.com/kh_larissa Ева Евина https://twitter.com/kh_larissa @kh_larissa https://twitter.com/kh_larissa/status/1378423249957179398 1 ч
На 4-15. И главное, не проспать. Заведите будильник.
показать весь комментарий
04.04.2021 11:43 Ответить
І шо, ***** вже напало?
показать весь комментарий
04.04.2021 11:49 Ответить
до речі щось не так(за ЗС РФ), бо навіть Антиколорадос занепокоївся.

ше питання - у тебе теж знизу сайта сторінки = підтвердити куки пише?
може то шо мене недавно забанили - вискочила ця маячня?
показать весь комментарий
04.04.2021 12:13 Ответить
Коли заходиш на сайт і ще не авторизувався, то вискакує ця муйня. Після прийняття зникає і потім не з"являється.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:26 Ответить
не було ніколи просто цього, може ви не виходив з акаунту шо не баччиш цієї теми.
я б скрін зробив, але впадлу шукати як робити і т.д.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:28 Ответить
ЦН щось змінив. Всі діла. Вже хотіли змінити форму сторінки, але тут дійняли галас і повернуи стару.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:37 Ответить
И тебя, бубочка, с Песахом!
показать весь комментарий
04.04.2021 11:44 Ответить
А що, скоро https://glavcom.ua/country/society/yudeyski-svyata-stanut-derzhavnimi-v-ukrajini-jevreyska-gromada-kijeva-privitala-rishennya-zelenskogo-696146.html?fbclid=IwAR0VmAvs0zOjXC2wWsqkHSuKFCkGtt3JZH16uoDlF2j20n8f5fhpoDbz4jY юдейські свята стануть державними в Україні . В Ізраїлі Песах святкується 7 днів, а за межами Ізраїлю - 8! Ех, пагуляєм! Правда, Вуду образились, але думаю, що то буде вже на другий рік.
показать весь комментарий
04.04.2021 13:19 Ответить
Захлопні брудного рота, нацистська свиня!
показать весь комментарий
04.04.2021 15:50 Ответить
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома" - Цензор.НЕТ 9423
показать весь комментарий
04.04.2021 11:46 Ответить
Не соромно вам, мєньдєлі?
показать весь комментарий
04.04.2021 11:47 Ответить
"Богатство украинцев - в разнообразии. Украина стала домом для более ста национальностей.

Это да. Но есть и особенности. Например, телевидение, шоу-бизнес, Раду и правительство населяют, главным образом, пейсатые украинцы. Та и булавой, раз за разом, машут обрезанные козаки.
показать весь комментарий
04.04.2021 11:48 Ответить
Из всей ветки тут подряд 4 злобных антисемитских поста - этот и 3 перед ним. И лайков больше чем у других. По этим признакам похоже на работу парашных тролей. Или просто не хочется верить что парашная пропаганда права насчет уровня фашизма в Украине
показать весь комментарий
04.04.2021 12:59 Ответить
Не нервничай ты так. Всё на свете имеет свою причину. Как говорят у нас в Техасе: если у Боба проблемы со всеми, скорее всего проблема - сам Боб.
показать весь комментарий
04.04.2021 13:25 Ответить
Таваріщі! Будьте політкоректними!
Думаю, що зараз нагадування про комунізм і революцію 1917-го року також ********* антисемітизмом, адже ідеологами комунізму були євреї. Та і взагалі вимовляти і вживати слово "єврей" зараз небажано і неполіткоректно, бо таки воно має якийсь прихований, антисемітський присмак.
А щодо фашизму... Український фашизм, це коли Президент - єврей, Прем'єр - єврей, а в опозиції Рабіновічь.
показать весь комментарий
04.04.2021 13:27 Ответить
Якщо ти вважаеш що коли президент виконуючи свої обов'язки вітає народ зі святами головних конфесій, а йому відповідають « Не соромно вам, мєньдєлі?», то ти сам і є щирий фашист. До речи як би ти голосно заверещав коли б як завжди піідчас єврейской паски численні адекватни Українці вітали б євреїв, а вони в відповідь як ти віжжали Не соромно вам Стецькі???
показать весь комментарий
04.04.2021 15:46 Ответить
Христос Воскрес!
Так вітають з Великоднем нормальні люди.

А дебіли-совки досі розповідають про "сто національностей" у країні, де 90% українці...
У нас в Японії теж такі "сто національностей", але жодній нормальній людині не приходить в голову обмежувати права основної нації, за рахунок отої "різноманітності"...

Господи, забери цього барана і усіх його посіпак з поста нашого президента...
показать весь комментарий
04.04.2021 11:57 Ответить
А соплеменников с "кучками" поздравлял ?
показать весь комментарий
04.04.2021 12:01 Ответить
правильные кучки еще впереди ))) с 26 апреля (как всегда приходолит и заветрит))))
показать весь комментарий
04.04.2021 12:05 Ответить
Христос Воскрес!
показать весь комментарий
04.04.2021 12:05 Ответить
Слава Республике! Наполеон победил!
показать весь комментарий
04.04.2021 12:10 Ответить
"Помните: молитва сильна и дома. Источник: https://censor.net/ru/n3257510\\\\\\\\

Хах, ну так и дураку понятно шо идя в лес ночью - никакой дурак не возьмет Пиплию и мощи коровы, ой, святого, а возьмет ружье и фонарь.
простая аксиома, которой вопли верунов глушатся наглухо, т.к. никто не враг себе.
слава Аллаху шо есть кириллица, которой мона это написать.
кстати, среди христоедов - уважаю протестантов. но это никому не интересно.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:09 Ответить
На Бога надейся, а сам не плошай.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:15 Ответить
ни разу не думаю. если есть "вера", то она либо безусловна, либо "верующий" ..... ну, в плохом смысле
ибо "написано" шоп во всем полагаться на Яхве, вот вы посм. шо получилось когда чума в Европе была.... полагались.... и обосрались. еще одно доказательство шо все эти выдумки - чепуха для бизнеса и стрижки стада простачков, которые верят в газообразных летающих евреев
показать весь комментарий
04.04.2021 12:20 Ответить
Правильно! Таку надскладну математичну штуку, як ДНК, придумала первісна амеба
300 мільйонів років тому.
показать весь комментарий
04.04.2021 14:35 Ответить
ну да, вполне более реально чем верить в газообразного дедушку, который сам не знает - сидит ли на "тверди", или таки не ж..ппе
показать весь комментарий
04.04.2021 14:41 Ответить
для тих, хто святкує саме в цей День... :
Зеленский поздравил христиан западного обряда с Пасхой и посоветовал отказаться от посещения церкви: "Молитва сильна и дома" - Цензор.НЕТ 2958

...
показать весь комментарий
04.04.2021 12:10 Ответить
Христос Воскрес! а "праваславним" попам горіти в аду...
показать весь комментарий
04.04.2021 12:38 Ответить
Priecīgas Lieldienas, God påske, с Пасхой, и те самие крепкие яйца вам.
Зеленський привітав християн західного обряду з Великоднем і порадив відмовитися від відвідування церкви: "Молитва сильна і вдома" - Цензор.НЕТ 5257
показать весь комментарий
04.04.2021 12:45 Ответить
"Помните: молитва сильна и дома. И этот новый вызов - испытание, из которого мы обязательно выйдем сильнее. Это время, чтобы на мгновение остановиться и вспомнить о важности общения и взаимной поддержки. Источник: https://censor.net/ru/n3257510

ОТ ЧАСИ НАСТАЛИ - КЛОУНИ ВЧАТЬ ЛЮДЕЙ МОЛИТИСЬ
показать весь комментарий
04.04.2021 13:41 Ответить
Цікаве відео про Пасху з давніх часів - https://www.youtube.com/watch?v=I0hN5CxNZN8
показать весь комментарий
04.04.2021 13:48 Ответить
...посоветовал отказаться от посещения церкви. В синагогу - можно!
показать весь комментарий
04.04.2021 14:07 Ответить
"Багатство українців - у розмаїтті. Україна стала домом для понад ста національностей".

-------------------------------------
Будь-яка етнічна група, котра категорично відмовляється асимілюватися - це міна сповільненої дії. З часом вони будуть нас убивати. Наполеон називав це "держава в державі".
показать весь комментарий
04.04.2021 14:26 Ответить
православие головного мозга сильнее любых призывов и любой логики.
показать весь комментарий
04.04.2021 14:45 Ответить
Хорошее поздравление.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:26 Ответить
 
 