Кабмин одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2021-2023 гг. с учетом результатов, обсуждаемых в СНБО, - Уруский
2 апреля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2021, 2022 и 2023 годы.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.
"Во исполнение решения СНБО Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2021 год и 2022, 2023 годы" от 30 марта 2021 №132 / 2021, в пятницу - 2 апреля, на внеочередном заседании правительство одобрило основные показатели ГОЗ на указанные годы", - подчеркивает он.
"Они доработаны с учетом результатов обсуждения во время недавнего заседания СНБО. В частности, предусмотрено финансирование ГОЗ на 2021 год в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета. Среди приоритетных проектов, в частности - развитие ракетного вооружения, которое будет финансироваться за счет общего фонда государственного бюджета", - добавил Уруский.
Кроме этого он подчеркивает, что в текущем году ГОЗ будет выполняться уже в условиях введения в действие нового Закона Украины "Об оборонных закупках", имплементация которого почти завершена.
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Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Тепер про РНБО, яке він очолює, і яке існує не тільки, аби продукувати рішення про контрабанду та видобувачів надрів. Є така штука, називається "державне оборонне замовлення" - це те, чим стріляють, воюють, їздять", - додав депутат.
Рахманін зазначив, що не може обговорювати подробиці ДОЗ 2020 року через державну таємницю, але його зрив є фактом. "Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконка на 21-й рік досі повністю не написана, хоча мала бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова. "Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.youtube.com/watch?v=I1uk3U4N9fk&feature=emb_logo Дивіться повний запис програми "Політклуб з Віталієм Портниковим"
Луч за свои деньги разрабатывает
Антонов уже давно забил на разработку - так как на НИОКР турчинов порошенко денег из бюджета не выделили
и т.д. разрабатывают за свои отдельные мелкие фирмы...
по итогу через 7 лет НОЛЬ своих нормальных БПЛА