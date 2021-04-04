Кабмин одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2021-2023 гг. с учетом результатов, обсуждаемых в СНБО, - Уруский

2 апреля Кабинет министров Украины на внеочередном заседании одобрил основные показатели Гособоронзаказа на 2021, 2022 и 2023 годы.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук вице-премьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, информирует Цензор.НЕТ.

"Во исполнение решения СНБО Украины "Об основных показателях государственного оборонного заказа (ГОЗ) на 2021 год и 2022, 2023 годы" от 30 марта 2021 №132 / 2021, в пятницу - 2 апреля, на внеочередном заседании правительство одобрило основные показатели ГОЗ на указанные годы", - подчеркивает он.

"Они доработаны с учетом результатов обсуждения во время недавнего заседания СНБО. В частности, предусмотрено финансирование ГОЗ на 2021 год в полном объеме, не допуская уменьшения соответствующих расходов государственного бюджета. Среди приоритетных проектов, в частности - развитие ракетного вооружения, которое будет финансироваться за счет общего фонда государственного бюджета", - добавил Уруский.

Кроме этого он подчеркивает, что в текущем году ГОЗ будет выполняться уже в условиях введения в действие нового Закона Украины "Об оборонных закупках", имплементация которого почти завершена.

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