От COVID-19 за сутки 3 апреля в Киеве умерли 40 человек, выздоровели - 68, выявили 552 новых случая, - Кличко
За вчерашние сутки, 3 апреля, в Киеве выявили 552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 167210).
Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, среди заболевших 331 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.
Кроме того, за сутки зафиксировали 40 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3585 умерших).
Также 69 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 573 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмонии.
В то же время 68 человек побороли коронавирус (всего 107 552 выздоровевших с начала пандемии).
Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком (136), Днепровском (123) и Деснянском (91) районах Киева.
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3 апреля президент Аргентины Альберто Фернандез сообщил, что у него коронавирус. Президент и все кто с ним общался последние 48 часов, помещены на самоизоляцию.
ВСЁ!😎😀