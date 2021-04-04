От COVID-19 за сутки 3 апреля в Киеве умерли 40 человек, выздоровели - 68, выявили 552 новых случая, - Кличко

За вчерашние сутки, 3 апреля, в Киеве выявили 552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 167210).

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, среди заболевших 331 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 40 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3585 умерших).

Также 69 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 573 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

В то же время 68 человек побороли коронавирус (всего 107 552 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком (136), Днепровском (123) и Деснянском (91) районах Киева.

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