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Новости Коронавирус и карантин
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От COVID-19 за сутки 3 апреля в Киеве умерли 40 человек, выздоровели - 68, выявили 552 новых случая, - Кличко

От COVID-19 за сутки 3 апреля в Киеве умерли 40 человек, выздоровели - 68, выявили 552 новых случая, - Кличко

За вчерашние сутки, 3 апреля, в Киеве выявили 552 подтвержденных случая заболевания коронавирусом (всего с начала пандемии - 167210).

Об этом сообщил в своем Телеграм-канале мэр столицы Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, среди заболевших 331 женщин в возрасте от 18 до 99 лет, 200 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет, 10 девочек от 2 до 17 лет и 11 мальчиков от 12 дней до 14 лет.

Кроме того, за сутки зафиксировали 40 летальных случаев от вируса (всего с начала пандемии 3585  умерших).

Также 69 пациентов были госпитализированы с диагнозом COVID-19, а 573 человека госпитализированы с подозрением на COVID-19 и пневмонии.

В то же время 68 человек побороли коронавирус (всего 107 552 выздоровевших с начала пандемии).

Больше всего новых случаев заболевания выявили в Дарницком (136), Днепровском (123) и Деснянском (91) районах Киева.

Читайте на "Цензор.НЕТ": От COVID-19 за сутки в Киеве умерли 50 человек, выздоровели - 696, выявили 2 053 новых случая, - Кличко

карантин (16729) Киев (25587) Кличко Виталий (4647) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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От COVID-19 за сутки 3 апреля в Киеве умерли 40 человек, выздоровели - 68, выявили 552 новых случая, - Кличко - Цензор.НЕТ 6936
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04.04.2021 12:11 Ответить
Боролись то как с вирусом,я думал победили,а оказалось,как обычно,деньги с...идили))
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04.04.2021 12:29 Ответить
21 января президент Аргентины Альберто Фернандез сделал себе прививку вакциной Спутник-V.

3 апреля президент Аргентины Альберто Фернандез сообщил, что у него коронавирус. Президент и все кто с ним общался последние 48 часов, помещены на самоизоляцию.

ВСЁ!😎😀
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04.04.2021 12:34 Ответить
https://strana.ua/articles/special/325913-otel-11-mirrors-podpolno-puskaet-hostej-v-sport-klub-i-restorany-vo-vremja-********-v-kieve.html И никакого локдауна...
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04.04.2021 12:53 Ответить
Это обычная смертность (демографическая) зачем врать и использовать данные не относящиеся к вопросу.
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04.04.2021 16:22 Ответить
 
 