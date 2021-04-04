РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13975 посетителей онлайн
Новости
2 169 13

Житель Львовщины госпитализирован из-за взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, - ОГА

Житель Львовщины госпитализирован из-за взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, - ОГА

Жителя Львовской области госпитализировали с множественными ранениями в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.

По данным департамента, инцидент произошел днем 3 апреля в селе Конотопы Червоноградского района – местный 33-лений житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен второй мировой войны и во время разбора произошел взрыв.

В результате взрыва мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, а также медики зафиксировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.

Раненого госпитализировали во Львовскую больницу скорой помощи.

С места события изъяли 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды к боеприпасам времен Второй мировой войны.

Полиция проводит следствие по факту взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв с последующим горением произошел в квартире жилого дома Одессы, 4 человека пострадали, 15 - эвакуированы, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

боеприпасы (2346) взрыв (6775) Львовская область (2916)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+7
и что в голове у людей!? ну накуя тебе нужно было разбирать боеприпас, тем более второй мировой, когда они от удара о землю могут сдетанирвоать.. идиот одним словом!
показать весь комментарий
04.04.2021 12:17
+3
во дворе собственного дома разбирал боеприпасИсточник:https://censor.net/ru/n3257515

Дебіли не переводяться. Чуть не кожного дня хтось щось "розбирає" в останній раз.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:21
+2
ааа...разбирал...ну так наверное догадывался шо может не доразбирать до конца?
или таки был уверен шо разберет ото ржавое почти 80 летнее ????
показать весь комментарий
04.04.2021 12:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
и что в голове у людей!? ну накуя тебе нужно было разбирать боеприпас, тем более второй мировой, когда они от удара о землю могут сдетанирвоать.. идиот одним словом!
показать весь комментарий
04.04.2021 12:17 Ответить
Вот же блин... уже третья мировая разгорается, а все еще цацки со второй мировой людей калечат!
показать весь комментарий
04.04.2021 12:18 Ответить
во дворе собственного дома разбирал боеприпасИсточник:https://censor.net/ru/n3257515

Дебіли не переводяться. Чуть не кожного дня хтось щось "розбирає" в останній раз.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:21 Ответить
"Діди" воювали за рідну землю, і ********** згубили на полі бою, а правнук знайшов... Пригоду на власну голову...
показать весь комментарий
04.04.2021 12:27 Ответить
спасиба деду за пабеду, или за беду
показать весь комментарий
04.04.2021 13:59 Ответить
ааа...разбирал...ну так наверное догадывался шо может не доразбирать до конца?
или таки был уверен шо разберет ото ржавое почти 80 летнее ????
показать весь комментарий
04.04.2021 12:28 Ответить
недавно подборку фоток смотрел - БП вросли в деревья, но это на рашке.
мины, арт снаряды вроде и гранаты ручные.
Гальдер не довел войну до конца, зря...
показать весь комментарий
04.04.2021 12:34 Ответить
Добре що хоч з людей ніхто не постраждав........ а таких дебілів чомусь не шкода.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:40 Ответить
Це ті самі люди, які голосують за Зе, не вірять у корону і вважають Землю пласкою.
Як не дивно, їх популяція на планеті не зменшується. Очевидно, вони і в презервативи не вірять.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:48 Ответить
Дуже дотепно!
показать весь комментарий
04.04.2021 12:57 Ответить
червоноградський район ,.. західний буг...там кожен другий з металошукачем вештається ... всі пля луги та берега перекопали ... метал вони **** шукають..
показать весь комментарий
04.04.2021 12:52 Ответить
Перед тим як взяти в руки металошукач і потім лопату,
треба замовити собі місце на цвинтарі,викопати собі
могилу і з Богом на пошуки заліза.Йой забув!Треба
ще висповідатися та покаятися і отримати відпущення
гріхив.Ось тепер можна!
показать весь комментарий
04.04.2021 15:24 Ответить
Вероятно чувак поверил в рассказы бывалых... по легенде когда находишь снаряд его нужно обязательно постучать молотком если не ничего не произошло начинаешь пилить болгаркой... старожилы рассказывают что немцы в этих снарядах золото прятали.
показать весь комментарий
04.04.2021 12:54 Ответить
 
 