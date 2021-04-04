Житель Львовщины госпитализирован из-за взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны, - ОГА
Жителя Львовской области госпитализировали с множественными ранениями в результате взрыва боеприпаса времен Второй мировой войны.
Об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты населения Львовской ОГА, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Львовский портал.
По данным департамента, инцидент произошел днем 3 апреля в селе Конотопы Червоноградского района – местный 33-лений житель во дворе собственного дома разбирал боеприпас времен второй мировой войны и во время разбора произошел взрыв.
В результате взрыва мужчина получил ранение нижней челюсти, ему почти оторвало кисть левой руки, а также медики зафиксировали множественные осколочные ранения грудной клетки, живота и бедра.
Раненого госпитализировали во Львовскую больницу скорой помощи.
С места события изъяли 92 пустые гильзы, 42 предмета, похожие на боеприпасы и 21 предмет, похожий на снаряды к боеприпасам времен Второй мировой войны.
Полиция проводит следствие по факту взрыва.
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Дебіли не переводяться. Чуть не кожного дня хтось щось "розбирає" в останній раз.
или таки был уверен шо разберет ото ржавое почти 80 летнее ????
мины, арт снаряды вроде и гранаты ручные.
Гальдер не довел войну до конца, зря...
Як не дивно, їх популяція на планеті не зменшується. Очевидно, вони і в презервативи не вірять.
треба замовити собі місце на цвинтарі,викопати собі
могилу і з Богом на пошуки заліза.Йой забув!Треба
ще висповідатися та покаятися і отримати відпущення
гріхив.Ось тепер можна!