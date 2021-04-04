Еще одна смерть от COVID-19 зафиксирована в ВСУ. 48 новых случаев заболевания за сутки - 8 человек госпитализированы

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) за минувшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев COVID-19, из них 8 человек госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает командование Медсил ВСУ.

"За минувшие сутки зарегистрированы 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек", - отмечается в сообщении.

По состоянию на 10.00 4 апреля в ВСУ COVID-19 болеют 2972 ​​человека. Зарегистрирован еще один летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Всего за время пандемии выздоровели 19 047 человек, летальных случаев 66. На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 970 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы

Также сообщается, что с начала кампании по вакцинации в ВСУ 26 895 человек получили 1 дозу вакцины. Из них 2 542 военных медика. За минувшие сутки от COVID-19 привито 250 человек.