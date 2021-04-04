Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, - Таран поблагодарил страны Альянса за поддержку
Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический Альянс (НАТО) и государства-члены за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Минобороны.
"Хочу выразить нашу искреннюю благодарность НАТО и государствам-членам за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине, для укрепления нашего оборонного потенциала и совершенствования оперативных возможностей Вооруженных сил Украины. За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.
Он отметил, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции. "Весной 2021-го года мы вновь убеждаемся в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции, понимаем ценность безопасности и цивилизованного сотрудничества со странами, которые являются стабильными, предсказуемыми и демократическими партнерами", - сказано в информации.
Он отметил, что Альянс был надежным партнером Украины по вопросам безопасности с момента обретения украинским государством независимости, а отношения основывались на общих интересах и ценностях.
Также отмечается, что особенно актуальные и важные для страны являются вопросы проблематики коллективной безопасности. "И статус ЭОР, в частности, открывает перед нами возможность расширенного участия в планировании и проведении учений НАТО, включая тех, которые проводятся в рамках статьи 5 Вашингтонского договора".
Министр подчеркнул, что для членства в НАТО необходимо реформировать общество и экономику, организовать армию. "Процесс вступления в Альянс - прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором. Ведь Альянс никого не принуждает к вступлению. Желание войти в НАТО является личным делом каждого государства", - сказано в сообщении.
По мнению Тарана, Евроатлантический выбор Украины открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми странами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепления позиций Украины в мировой системе международных отношений и является лучшим способом реализации национальных интересов.
"Наши евроатлантические перспективы сегодня зависят только от нас. В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопрос он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней", - сказано в сообщении.
Отмечается, что на первый план выходят технические нужды, в частности имплементация сотен нормативных актов, чтобы правила, по которым функционирует государственный оборонный сектор, политика и экономика, были такими же, как в Альянсе. "Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась в декабре прошлого года, 2021-й год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран.
"Внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития наших структур, поскольку стандарты Альянса является лучшим стандартам военной сферы и мы берем именно их для реализации внутренних реформ", - добавил министр.
Также глава Минобороны рассчитывает на еще более интенсивный этап отношений Украины с Североатлантическим Альянсом. "Нам нужна мощная поддержка для выполнения задач повестки дня нашего государства в соответствии с нашими планами и программами с НАТО", - резюмировал он.
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я писал с 2014 года, что эволюционная концепция Украины в системе европейских наций, выражается в двух словах: "форпост Украина" - именно на Украине лежит миссия защиты границы Европейского и цивилизованного мира от экспансии бесноватого "русского мира"..
"могущество" кацапни сильно преувеличено роспропагандой, дружок!
- российское говно против даже и близко против того же Гриппина, или ЗСУ Гепард или Леклерка или против Дельфина или против Еврофайтера или не говори бреда. завалят мясом? ну так Китай для этого надо, что последнему - наПутина не уперлось
вот и хватает шоб как минимум микрон обосрался, а Меркел оборудовала свой смехотворный(см. фото) дом типа "дача" системами фильтрации, да и то зря.
министр у нас блин - полный ноль, че там он сказал за МВФ? недавно то
Специ з Великобританії, які прибувають вчити українських вояків, самі вчаться в українців.
Хоча ця влада, дійсно, нічого не робить для захисту України, окрім ля-ля.
Україна є заноза в дупі імперії, заноза яка прискорює смерть імперії.
Пам'ятаєте всі ці розмови? І не тільки сам Володимир Зеленський про це говорив. Ми чули це від багатьох інших українських політиків. Я думаю, що їм зараз може бути соромно за те, що вони діяли і робили. Ми чули це від багатьох наших громадян, прихильників Володимира Зеленського. Я думаю, що їм має бути соромно за той туман, який у них був в голові. Я сподіваюся, що у великої частини з них цей туман вже розсіявся.
Виявилося, все ж таки, що ще 2019 року було очевидним будь-якій людині, яка сповна розуму: війна на Донбасі не закінчується не тому, що цього не хотів Петро Порошенко чи інші українські керівники, чи тому що керівництво України було зацікавлено в продовженні цієї війни, а тому що закінчення цієї війни не хоче і не буде хотіти президент Російської Федерації Володимир Путін і ця війна ще буде продовжуватися довгий час. Метою Путіна, за словами Віталія Портникова, є поневолення України, перетворення України на сферу впливу Росії.
І тому, через два тури після першого туру останніх президентських виборів ми можемо сказати своїм співвітчизникам, що вони помилялися щодо уявлення, що війну можна закінчити, якщо змінити українського президента. Що ми з вами знаходимося в країні, що воює, і такою є наша доля на дуже довгий час. Що багато хто з тих, хто дивиться цю програму, не побачить в своєму житті закінчення російсько-української війни. Це та реальність, з якою ми маємо жити, яка має бути зрозуміла кожному, хто збирається жити на українській землі упродовж наступних десятиріч.
Віталій Портников, телеведучий, публіцист і громадський діяч,
https://espreso.tv/vibortsyam-zelenskogo-mae-buti-soromno-za-toy-tuman-yakiy-buv-u-nikh-v-golovi-portnikov заявив 3 квітня 2021 року в етері щотижневої програми "Суботній політклуб" на Еспресо.TV
Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Тепер про РНБО, яке він очолює, і яке існує не тільки, аби продукувати рішення про контрабанду та видобувачів надрів. Є така штука, називається "державне оборонне замовлення" - це те, чим стріляють, воюють, їздять", - додав депутат.
Рахманін зазначив, що не може обговорювати подробиці ДОЗ 2020 року через державну таємницю, але його зрив є фактом.
"Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконка на 21-й рік досі повністю не написана, хоча мала бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова.
"Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.
https://www.youtube.com/watch?v=I1uk3U4N9fk&feature=emb_logo Дивіться повний запис програми "Політклуб з Віталієм Портниковим"