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Новости Украина - НАТО Агрессия России против Украины
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Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, - Таран поблагодарил страны Альянса за поддержку

Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, - Таран поблагодарил страны Альянса за поддержку

Министр обороны Украины Андрей Таран поблагодарил Североатлантический Альянс (НАТО) и государства-члены за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает сайт Минобороны.

"Хочу выразить нашу искреннюю благодарность НАТО и государствам-членам за всестороннюю поддержку, оказываемую Украине, для укрепления нашего оборонного потенциала и совершенствования оперативных возможностей Вооруженных сил Украины. За последние семь лет Украина твердо отстаивает не только свою независимость, но и безопасность и стабильность Европы, выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО", - говорится в сообщении.

Он отметил, что курс Украины на полноправное членство в НАТО остается стратегическим приоритетом и закреплен в Конституции. "Весной 2021-го года мы вновь убеждаемся в безальтернативности выбора европейской и евроатлантической интеграции, понимаем ценность безопасности и цивилизованного сотрудничества со странами, которые являются стабильными, предсказуемыми и демократическими партнерами", - сказано в информации.

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Он отметил, что Альянс был надежным партнером Украины по вопросам безопасности с момента обретения украинским государством независимости, а отношения основывались на общих интересах и ценностях.

Также отмечается, что особенно актуальные и важные для страны являются вопросы проблематики коллективной безопасности. "И статус ЭОР, в частности, открывает перед нами возможность расширенного участия в планировании и проведении учений НАТО, включая тех, которые проводятся в рамках статьи 5 Вашингтонского договора".

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Министр подчеркнул, что для членства в НАТО необходимо реформировать общество и экономику, организовать армию. "Процесс вступления в Альянс - прозрачный. В НАТО вступают не страны и не правительства, а демократические общества и национальное согласие, детерминированные новым сознанием и сознательным выбором. Ведь Альянс никого не принуждает к вступлению. Желание войти в НАТО является личным делом каждого государства", - сказано в сообщении.

По мнению Тарана, Евроатлантический выбор Украины открывает новые перспективы сотрудничества с развитыми странами мира, предоставляет возможности безопасности и экономического развития, укрепления позиций Украины в мировой системе международных отношений и является лучшим способом реализации национальных интересов.

"Наши евроатлантические перспективы сегодня зависят только от нас. В евроатлантическом интеграционном процессе каждой страны наступает момент, когда из внешнеполитического вопрос он превращается в ряд конкретных и достаточно сложных задач политики внутренней", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что на первый план выходят технические нужды, в частности имплементация сотен нормативных актов, чтобы правила, по которым функционирует государственный оборонный сектор, политика и экономика, были такими же, как в Альянсе. "Поэтому решением расширенной коллегии Министерства обороны Украины, которая состоялась в декабре прошлого года, 2021-й год объявлен годом евроатлантической трансформации", - сказал Таран.

"Внедрение стандартов НАТО является дорожной картой развития наших структур, поскольку стандарты Альянса является лучшим стандартам военной сферы и мы берем именно их для реализации внутренних реформ", - добавил министр.

Также глава Минобороны рассчитывает на еще более интенсивный этап отношений Украины с Североатлантическим Альянсом. "Нам нужна мощная поддержка для выполнения задач повестки дня нашего государства в соответствии с нашими планами и программами с НАТО", - резюмировал он.

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НАТО (10004) оборона (5215) помощь (7824) Таран Андрей (267)


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Топ комментарии
+13
Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, - Таран поблагодарил страны Альянса за поддержку - Цензор.НЕТ 5802
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04.04.2021 12:51
+11
хмм.. что-то меняется в этом мире..
я писал с 2014 года, что эволюционная концепция Украины в системе европейских наций, выражается в двух словах: "форпост Украина" - именно на Украине лежит миссия защиты границы Европейского и цивилизованного мира от экспансии бесноватого "русского мира"..
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04.04.2021 12:48
+9
цікавий ти пост нашкрябало . тільки я вважаю, що це ти з росіянських **..нєй.
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04.04.2021 12:57
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Ага. Ермак, Таран да бубочка. Пи...дец фо рпост!
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04.04.2021 12:47 Ответить
Та да! На них вся оборона і тримається Таран, цілий генерал умудрився цілих п'ять років петляти від війни. Прсто чемно збоку стояв з генеральською пенсією.
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04.04.2021 13:44 Ответить
хмм.. что-то меняется в этом мире..
я писал с 2014 года, что эволюционная концепция Украины в системе европейских наций, выражается в двух словах: "форпост Украина" - именно на Украине лежит миссия защиты границы Европейского и цивилизованного мира от экспансии бесноватого "русского мира"..
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04.04.2021 12:48 Ответить
хорош людей смешить...от кацапа даже американцы защититься не могут - те им предпоследнего президента избрали(и чуть не переизбрали...)...новости штоль не читаешь...
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04.04.2021 14:32 Ответить
расскажи это Буркхальтеру, который заглянул 7 мая 2014 г. в Кремль, и лилиПутин имел очень испуганный вид..
"могущество" кацапни сильно преувеличено роспропагандой, дружок!
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04.04.2021 14:36 Ответить
я тоже могу рассказать, что на той седмице зашел в бар, где тусовались Тайсон, МакГрегор и Хабиб...и при виде меня... ну ты понял - убежали роняя кал...
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04.04.2021 14:42 Ответить
у тебя "аргументация" 80 LVL .. хорошо проводишь выходные?
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04.04.2021 14:47 Ответить
просто начитан...
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04.04.2021 14:52 Ответить
ты закусывай, когда читаешь.. и читай "маленькие книжки"?!
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04.04.2021 14:55 Ответить
Україна цю шваль гейропейську захищає, а ми ще їм "благодарность" висловлюємо.
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04.04.2021 12:50 Ответить
ахаха, посм на вооружение европейцев
- российское говно против даже и близко против того же Гриппина, или ЗСУ Гепард или Леклерка или против Дельфина или против Еврофайтера или не говори бреда. завалят мясом? ну так Китай для этого надо, что последнему - наПутина не уперлось
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04.04.2021 12:53 Ответить
Чмо вонюче, що так пердак рвонуло? Що, "прєдводітель" гейпарадів?
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04.04.2021 13:02 Ответить
Дядя, ти-дебіл? Україна виступає потужним форпостом на східному фланзі НАТО, - Таран подякував країнам Альянсу за підтримку - Цензор.НЕТ 570 Зміни мантру. Пердак твій рвонуло. І не прикидайся дуже вумним, наче дурачка Фрейда на ніч читаєш.
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04.04.2021 15:03 Ответить
дедушка старый, так шо сказал бы - при случае агрессии, взорвем "что-то"
вот и хватает шоб как минимум микрон обосрался, а Меркел оборудовала свой смехотворный(см. фото) дом типа "дача" системами фильтрации, да и то зря.
министр у нас блин - полный ноль, че там он сказал за МВФ? недавно то
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04.04.2021 12:51 Ответить
Украина выступает мощным форпостом на восточном фланге НАТО, - Таран поблагодарил страны Альянса за поддержку - Цензор.НЕТ 5802
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04.04.2021 12:51 Ответить
цікавий ти пост нашкрябало . тільки я вважаю, що це ти з росіянських **..нєй.
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04.04.2021 12:57 Ответить
скинь фото свого УБД на фоні нашої переписки, якщо воно в тебе є, а потім я скину своє.
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04.04.2021 13:03 Ответить
Щаэ! С колчаковских фронтов!))
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04.04.2021 13:17 Ответить
І запам'ятай, не путін, не пуйло, не пунін - а *****!
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04.04.2021 13:05 Ответить
Щось той "форпост" за останній рік на фронті здав раніше відвойовані території. Якщо і далі так продовжиться, то форпостом стане Польща.
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04.04.2021 13:29 Ответить
За СІМ РОКІВ через війну пройшло багато народу.

Специ з Великобританії, які прибувають вчити українських вояків, самі вчаться в українців.
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04.04.2021 13:42 Ответить
Українці тримають кацапів подалі від Європи, починаючи з 2014. Це якщо ви не в курсАх.
Хоча ця влада, дійсно, нічого не робить для захисту України, окрім ля-ля.
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04.04.2021 13:44 Ответить
За уралом, я так понимаю, ещё снег не растаял
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04.04.2021 14:00 Ответить
Пора зрозуміти просту річ - паРаша то імперія, яка помирає в агонії.

Україна є заноза в дупі імперії, заноза яка прискорює смерть імперії.
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04.04.2021 13:38 Ответить
Що ви за два роки зробили для просування України в НАТО? НІЧОГО.
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04.04.2021 13:41 Ответить
...а Пєцік що зробив такого для вступу в НАТО?
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04.04.2021 13:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/411780 - це брехливий зедебільний ворог України.
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04.04.2021 14:02 Ответить
Президент України виступає у власному телеграм-каналі із заявою, що Росія готується до якихось агресивних дій, посилює рівень агресивності, і що Україна готова до будь-яких провокацій. Але треба нагадати, що два роки тому та сама людина говорила, що війну на Донбасі закінчити досить просто, треба "просто перестати стріляти". Що можна домовитися з президентом Володимиром Путіним. Що те, що ці домовленості не відбуваються, пов'язано з тим, що заблокований сам процес перемовин з російським президентом. Що українське керівництво саме зацікавлено в продовженні війни, тому що воно "наживається на війні".

Пам'ятаєте всі ці розмови? І не тільки сам Володимир Зеленський про це говорив. Ми чули це від багатьох інших українських політиків. Я думаю, що їм зараз може бути соромно за те, що вони діяли і робили. Ми чули це від багатьох наших громадян, прихильників Володимира Зеленського. Я думаю, що їм має бути соромно за той туман, який у них був в голові. Я сподіваюся, що у великої частини з них цей туман вже розсіявся.
Виявилося, все ж таки, що ще 2019 року було очевидним будь-якій людині, яка сповна розуму: війна на Донбасі не закінчується не тому, що цього не хотів Петро Порошенко чи інші українські керівники, чи тому що керівництво України було зацікавлено в продовженні цієї війни, а тому що закінчення цієї війни не хоче і не буде хотіти президент Російської Федерації Володимир Путін і ця війна ще буде продовжуватися довгий час. Метою Путіна, за словами Віталія Портникова, є поневолення України, перетворення України на сферу впливу Росії.
І тому, через два тури після першого туру останніх президентських виборів ми можемо сказати своїм співвітчизникам, що вони помилялися щодо уявлення, що війну можна закінчити, якщо змінити українського президента. Що ми з вами знаходимося в країні, що воює, і такою є наша доля на дуже довгий час. Що багато хто з тих, хто дивиться цю програму, не побачить в своєму житті закінчення російсько-української війни. Це та реальність, з якою ми маємо жити, яка має бути зрозуміла кожному, хто збирається жити на українській землі упродовж наступних десятиріч.

Віталій Портников, телеведучий, публіцист і громадський діяч,
https://espreso.tv/vibortsyam-zelenskogo-mae-buti-soromno-za-toy-tuman-yakiy-buv-u-nikh-v-golovi-portnikov заявив 3 квітня 2021 року в етері щотижневої програми "Суботній політклуб" на Еспресо.TV
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04.04.2021 13:59 Ответить
Кста - Так называемая армия Европы - это московский проект, который москва поддерживает и проталкивает через своих марионеток и в своих кремлёвских целях. Москва главный враг свободы, враг государственности всех свободных народов, враг соседей, враг Европы, враг Америки, враг НАТО.(с)
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04.04.2021 14:00 Ответить
глядя на этого ублюдка, трудно говорить про форпост...
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04.04.2021 14:04 Ответить
https://www.5.ua/polityka/chym-voiuvaty-budemo-rakhmanin-pro-cherhovyi-zryv-oboronnoho-zamovlennia-241022.html Чим воювати будемо? Сергій Рахманін, нардеп від "Голосу", про черговий зрив оборонного замовлення. Виявляється, проєкт ДОЗ на 2021 рік досі не надали на розгляд профільного комітету ВР.
Оборонне замовлення у 2021 році від загрозою зриву, як і в минулому році, адже профільний комітет парламенту досі не отримав документ на свій розгляд. Про це в ефірі ток-шоу "Політклуб з Віталієм Портниковим" на https://www.5.ua/ "5 каналі" сказав депутат фракції "Голос" Сергій Рахманін.
"Є людина на прізвище Зеленський. Ця людина, відповідно до Конституції, є президентом, гарантом Конституції, гарантом територіальної цілісності, головою Ради національної безпеки і оборони і головнокомандувачем. Перерізання стрічок, "Велике будівництво", боротьба з бідністю та інші ласощі - все це не його, він може цим займатися у вільний від роботи час. У нього насправді є два функціонали - безпека і міжнародні відносини", - зауважив він.
"Тепер про РНБО, яке він очолює, і яке існує не тільки, аби продукувати рішення про контрабанду та видобувачів надрів. Є така штука, називається "державне оборонне замовлення" - це те, чим стріляють, воюють, їздять", - додав депутат.
Рахманін зазначив, що не може обговорювати подробиці ДОЗ 2020 року через державну таємницю, але його зрив є фактом.
"Можу просто сказати - державне оборонне замовлення 2020 року - зірване. Воно не виконане. На жаль, у подробиці вдаватися не можу, просто повірте мені на слово", - сказав політик.
"Що стосується ДОЗ на 2021 рік - підзаконка на 21-й рік досі повністю не написана, хоча мала бути написана ще торік. І це не дозволяє запроваджувати закон "Про оборонні закупівлі". Президент як голова РНБО погрожував відповідним міністерствам, але нічого не зроблено. Але навіть це не найгірше. Торік ДОЗ зайшов на погодження в профільний парламентський комітет, членом якого я є, в першій половині березня, і вважалося, що це запізно. Тому що ДОЗ розписаний на 12 місяців, і кожен місяць має певний етап. І тільки після погодження нашого йде Кабмін, і тільки після цього Мінфін починає проплати, і щоб гроші ці потрапляли хоча б у квітні, а не в жовтні, як торік, - треба, щоб ДОЗ заходив раніше", - пояснив депутат.
На його думку, з такими темпами підготовки та виконання оборонного замовлення Україна до війни не готова.
"Зайшов до нас ДОЗ? Вже квітень на дворі, а він ще не погоджений. Радбез позавчора, якщо не помиляюся, ще тільки погодив основні параметри. Процедура погодження ДОЗ триватиме ще довго. Війна завтра - чим воювати будемо?", - наголосив Рахманін.

https://www.youtube.com/watch?v=I1uk3U4N9fk&feature=emb_logo Дивіться повний запис програми "Політклуб з Віталієм Портниковим"
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04.04.2021 14:32 Ответить
!
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04.04.2021 14:32 Ответить
всё верно, заявил.
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05.04.2021 03:30 Ответить
 
 