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Новости Коронавирус и карантин
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Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times

Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times

Власти США приняли решение отказаться от производства вакцины против коронавируса британо-шведской компании AstraZeneca на заводе Emergent Biosolutions в Балтиморе.

Теперь предприятие полностью перейдет под контроль Johnson&Johnson. Об этом сообщает газета The New York Times, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Такое решение было принято после того, как на этом заводе были испорчены 15 миллионов доз COVID-вакцины компании Johnson&Johnson из-за случайного смешения компонентов двух разных препаратов.

В издании объяснили, почему именно эта компания осталась на мощностях Emergent Biosolutions.

Во-первых, вакцина J&J является однокомпонентной, во-вторых, она раньше, чем AstraZeneca, получила одобрение от Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США.

Напомним, ранее ряд стран в ЕС заявили, что прекратили использование партий вакцины AstraZeneca из-за якобы образования тромбов.

Читайте также: Нидерланды приостанавливают вакцинацию людей до 60 лет препаратом AstraZeneca из-за случаев тромбоза

Автор: 

карантин (16729) США (26889) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) AstraZeneca (141)


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Топ комментарии
+6
15 миллионов доз БРАКА.. на утилизацию . А у нас бы пошло за милую душу, если за 60% от первоначальной цены предложили.
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04.04.2021 12:48
+5
Зіпсовано 15 млн. доз..........Невже це ті дози що степашка планує завезти на Україну?!
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04.04.2021 12:55
+5
Вуйку дурний, Шевченко писав тоді про Вкраїну, як географічну область, а не країну.
А про кастрюлі ти знову проколовся. Це улюблена забавка ольгінцов.
Ось за ті проколи тобі мало то, що не заплатять за два дні, але єщьо і вичтут. З подальшим звільненням, як профнепригодного.
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04.04.2021 14:40
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15 миллионов доз БРАКА.. на утилизацию . А у нас бы пошло за милую душу, если за 60% от первоначальной цены предложили.
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04.04.2021 12:48 Ответить
и даже если бы за 160%...
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04.04.2021 14:22 Ответить
У производителя тромбозы начались...
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04.04.2021 12:50 Ответить
риторичне питання, чи індійська копія цього гівна краща?
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04.04.2021 12:53 Ответить
Звичайно краща. AstraZeneca "працює", а індійська копія - ні.
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04.04.2021 13:30 Ответить
Зіпсовано 15 млн. доз..........Невже це ті дози що степашка планує завезти на Україну?!
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04.04.2021 12:55 Ответить
Кацапе, пракол. Українець ніколи не напише НА Україну. Ольгінци на цьому й проколюються.
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04.04.2021 13:30 Ответить
Дехто соплі витирає рукавом, в кастрюлях скаче чи ще якось зходить з розуму........
Не вважаю за потрібне уподаблюватись ублюдкам.
Для мене авторитет Т.Г.Шевченко який писав "на Вкраїні милій", а не якісь там "фаріони" з "ніцоями".
Зрозуміло?
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04.04.2021 14:14 Ответить
Вуйку дурний, Шевченко писав тоді про Вкраїну, як географічну область, а не країну.
А про кастрюлі ти знову проколовся. Це улюблена забавка ольгінцов.
Ось за ті проколи тобі мало то, що не заплатять за два дні, але єщьо і вичтут. З подальшим звільненням, як профнепригодного.
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04.04.2021 14:40 Ответить
КЛИЧКО ВИНЕН У СМЕРТЯХ КИЯН ВІД ВИРУСА Covid-19!
https://drive.google.com/file/d/13-7kHW-QLBI_lzFDhtJccLD4dRKQz8k7/view?usp=sharing
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04.04.2021 12:55 Ответить
Зачем об этом так загадочно ?? Ну,нельзя в одном месте производить две разных вакцины...Вероятность ошибки велика и подтвердилась. Правильно решили оставить там одну.
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04.04.2021 12:58 Ответить
почему нельзя? думаю они производились не на одной линии... и разливались не поочередно... ибо даже визуально - "тара" возможно одна но наклейка и герметичный колпачок - разные... не говоря о содержимом...(т.е. дополнительные мощности для поступления и смешивания двух компонентов)
вот почему перепутали??? это загадка... скорее не просто так...тем более миллионы доз...
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04.04.2021 13:32 Ответить
Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США_________ ну и как это прокомментируют наши? все таки "кака" и есть кака!
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04.04.2021 13:12 Ответить
Причина остановки не в этом в данном случае. Причина остановки чисто техническая ошибка при производстве. Короче производственный брак. Ну а из двух вакцин Штаты естественно выбирают свою. Тем более что у Джонсон и Джонсон кажись один раз нужно вакцинироваться. Повторной вакцинации она не требует. Ну и температурные режимы хранения кажись также компромисные.
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04.04.2021 14:52 Ответить
Тю, це точно Степанов купив ці зіпсовані вакцини - на днях хвалився.
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04.04.2021 13:18 Ответить
В США уже к 17 января от вакцины скончалось 55 человек. Но все говорят об АстраЗЕ!неке. Это заговор.

Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times - Цензор.НЕТ 9518
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04.04.2021 13:18 Ответить
Кацапе, від твого Спутник ніхто не виживе.
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04.04.2021 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LxHdzGDazXg
это вам ответ.
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04.04.2021 13:36 Ответить
Интересно, что британские ученые не могут ответить на вопрос, почему Астра вызывает тромбоз. Очень странно.
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04.04.2021 13:54 Ответить
коцапы втихаря что-то нехорошее подмешивают...очевидно же...
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04.04.2021 14:24 Ответить
не думаю, что у них до такой степени длинные руки
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04.04.2021 18:49 Ответить
Ніде і ніким не доведений звязок виникнення тромбозу саме внаслідок ін"єкції. Кажуть про можливі 30 випадків, наприклакд, у Великій Британії. На 18 мільйоніву доз вакцини, кажуть про 30 можливих випадки тромбозу. Це приблизно один випадок на 450 тис. ін"єкцій. Такий відсоток ризику, власно мене, влаштовує. І тому я за вакцинування АЗ. У кого є альтернатива - то його справа. Але в Україні абсолютна більшість населення такої можливості не має і найближчим час мати не буде. А тим часом ми весь час читаємо про нові "рекорди" Квіду в Україні. Ще раз повторю. Один сумнівний випадок трамбозу на 450 тис. людей... Про, що ми тут говоримо?
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04.04.2021 15:14 Ответить
В Украине привили кажись тысяч только 20 и уже были две смерти от тромбоза. Так что ну его на фиг такую рулетку...
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04.04.2021 17:29 Ответить
Нічого дивного. Завод ДиД буде виробляти вакцину своєї фірми. Дивно, що це не відбулося раніше. Цікаво інше. За вчорашній день в Україні здійснено менше 4 тис. ін"єкцій. З такими показниками ми будемо проводити повне вакцинування більше 20 років. Кому це потрібно? Кому потрібен зрив вакцинування в Україні? Ніж споричатися, краще йдіть і робіть собі вакцинацію. Поки у світі йде війна за ринки збуду вакцин, кількість інфікованих збільшується. У нас ситуація вже схожа на катастрофічну. А якісь чмошники призивають населення чекати мани небесної, доки їх не заберуть в реанімацію.
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04.04.2021 14:23 Ответить
Для всех тупиц,ставящих под сомнение эффективность Астразенека.На пропагандонском евроньюсе бегающая строка, - в Великобоитании за последние сутки скончались 10 ( !!! ) человек! А ведь недавно там погибали по 1500 человек в день! Так,я спрашиваю холопов с балалайками,которые лаяли против данной вакцины -эффективна АстраЗенека или нет?
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04.04.2021 19:18 Ответить
И тишина...
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05.04.2021 13:14 Ответить
 
 