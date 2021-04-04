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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: в "красной" зоне остаются Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализаций, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: в

По состоянию на 4 апреля в Киеве и 21 области Украины превышена норма госпитализации пациентов с COVID-19. В "красной" зоне находится 10 областей и город Киев.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Минздрава.

Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Закарпатская, Киевская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Хмельницкая, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.

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И только Херсонская область по прежнему остается в "желтой" зоне.

Уровень госпитализаций превышен в Киеве, в Киевской, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Эпидзонирование Украины: в красной зоне остаются Киев и 10 областей, в 22 регионах превышен уровень госпитализаций, - Минздрав 01

Как сообщалось, за сутки в Украине зафиксированы 13 738 новых случаев COVID-19. 258 человек умерли, свыше 5,5 тыс. госпитализированы.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+2
Ще на початку казали носіть маски, мийте руки. Та довбодятлам це не доходить. Гуляють ватагами, обнімаються-цілуються і море по коліно.
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04.04.2021 14:28
+1
Коронавирус ударил с новой силой. Люди умирают дома, но почти все «забили» на карантин.. Волонтеры и медики бьют тревогу и сообщают, что в госпитали не берут даже тяжелых пациентов, ведь их просто некуда класть.(с)
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04.04.2021 14:19
+1
Расскажи это врачами, работающими на скорой и в инфекционных отделениях, узнаешь много нового и интересного о себе и своих близких родственниках, может даже направление получишь. К психиатру точно, а то и к травматологу.
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04.04.2021 15:12
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У нас зона ще помаранчева. Дивно.
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04.04.2021 14:11 Ответить
не хочуть закривати країну, тому жонглюють з даними. кроче, фількіна грамота.
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04.04.2021 14:17 Ответить
Коронавирус ударил с новой силой. Люди умирают дома, но почти все «забили» на карантин.. Волонтеры и медики бьют тревогу и сообщают, что в госпитали не берут даже тяжелых пациентов, ведь их просто некуда класть.(с)
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04.04.2021 14:19 Ответить
Ще на початку казали носіть маски, мийте руки. Та довбодятлам це не доходить. Гуляють ватагами, обнімаються-цілуються і море по коліно.
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04.04.2021 14:28 Ответить
Один врач из США говорил - Вирус сам не переносится, его разносят люди !!! Оденьте маски и походите в них постоянно 1-2 месяца - и вы о вирусе забудете..
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04.04.2021 14:39 Ответить
Україна потрапила до першої п'ятірки країн за кількістю померлих від COVID-19
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04.04.2021 14:38 Ответить
Антиковідники та антимасочники, як ви там у масках ще задихаєтесь чи вже ніт?
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05.04.2021 02:15 Ответить
Мій перший коментар не особисто до Вас, а до тих, чиї ніки називати огидно та вони ще й одразу на Раду Форумчан біжать у пріприжку.
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05.04.2021 02:19 Ответить
Чергова порція степановської лапші. Ще з рік-другий народ походить в намордниках, а потім свідків "епідемії", в яку вже давно майже ніхто не вірить, почнуть бити, причому ногами
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04.04.2021 14:48 Ответить
Расскажи это врачами, работающими на скорой и в инфекционных отделениях, узнаешь много нового и интересного о себе и своих близких родственниках, может даже направление получишь. К психиатру точно, а то и к травматологу.
показать весь комментарий
04.04.2021 15:12 Ответить
 
 