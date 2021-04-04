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Вчера в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб воин 10-й ОГШБр Сергей Сулыма

Вчера в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб воин 10-й ОГШБр Сергей Сулыма

Вчера, 3 апреля, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб Сергей Алексеевич Сулыма, 1980 года рождения, житель Луцка, главный сержант, военнослужащий 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

О дате и времени прощания с погибшим будет сообщено дополнительно.

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера, 3 апреля в результате подрыва на неизвестном устройстве под поселком Шумы погиб военнослужащий.

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Отметим, что пресс-служба Волынской ОГА сообщает о гибели в зоне ООС еще одного бойца, родом из Волыни - Андрея Горлатого.

"К сожалению, за последние два дня в зоне ООС во время прохождения службы погибли два бойца, родом из Волыни - Сергей Сулыма и Андрей Горлатый", - следует из сообщения ОГА.

Сергей Александрович Сулыма, 1980 г.р. - военнослужащий, погиб вчера, 3 апреля. Родом из г. Луцьк, но последние годы проживал в Ивано-Франковской области, оттуда и пошел на контракт. Не женат. На Волыни проживают мать и сестра.

Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г.р. - младший сержант, ст.механик-водитель погиб сегодня, 4 апреля. До призыва на контракт в января 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра. При каких обстоятельствах погиб воин, не сообщается. В настоящее время информация о его гибели от штаба ООС не поступала.

Подчеркивается, что хоронить бойцов, вероятно, будут на Волыни. Однако дата еще не известна.

Автор: 

взрыв (6775) смерть (9232) потери (4402) Ян Осока (1501) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+20
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2219
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04.04.2021 15:23
+18
Сум і страшний біль...
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04.04.2021 15:11
+17
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 8958Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2397

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
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04.04.2021 15:24
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10-й ОГШБр она что там самая крайняя бригада...
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04.04.2021 15:00 Ответить
Вона в Шумах стоіть...
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04.04.2021 16:28 Ответить
Сум і страшний біль...
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04.04.2021 15:11 Ответить
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2219
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04.04.2021 15:23 Ответить
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 8958Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 2397

...ГЕРОЇ НЕ ВМИРАЮТЬ...
показать весь комментарий
04.04.2021 15:24 Ответить
Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 797
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04.04.2021 15:53 Ответить
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

Учора через підрив на невідомому пристрої загинув воїн 10-ї ОГШБр Сергій Сулима - Цензор.НЕТ 9474
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04.04.2021 16:11 Ответить
Де фото Героя? Слава Герою!
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04.04.2021 16:30 Ответить
Зе-мир запряцює лише на таких умовах: за одного вбитого українського війсьвого буде вбито будь якого з партії слуга народу.
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04.04.2021 16:52 Ответить
Зато членограй на отдыхе .
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04.04.2021 17:17 Ответить
Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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04.04.2021 19:41 Ответить
Герої не вмирають
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04.04.2021 21:58 Ответить
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть катам росіі !!
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05.04.2021 00:03 Ответить
Вічна Пам"ять і Слава полеглому за Україну Воїну...
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05.04.2021 10:14 Ответить
 
 