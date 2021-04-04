Вчера в результате подрыва на неизвестном устройстве погиб воин 10-й ОГШБр Сергей Сулыма
Вчера, 3 апреля, в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб Сергей Алексеевич Сулыма, 1980 года рождения, житель Луцка, главный сержант, военнослужащий 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук мэр Луцка Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.
О дате и времени прощания с погибшим будет сообщено дополнительно.
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, вчера, 3 апреля в результате подрыва на неизвестном устройстве под поселком Шумы погиб военнослужащий.
Отметим, что пресс-служба Волынской ОГА сообщает о гибели в зоне ООС еще одного бойца, родом из Волыни - Андрея Горлатого.
"К сожалению, за последние два дня в зоне ООС во время прохождения службы погибли два бойца, родом из Волыни - Сергей Сулыма и Андрей Горлатый", - следует из сообщения ОГА.
Сергей Александрович Сулыма, 1980 г.р. - военнослужащий, погиб вчера, 3 апреля. Родом из г. Луцьк, но последние годы проживал в Ивано-Франковской области, оттуда и пошел на контракт. Не женат. На Волыни проживают мать и сестра.
Андрей Васильевич Горлатый, 1976 г.р. - младший сержант, ст.механик-водитель погиб сегодня, 4 апреля. До призыва на контракт в января 2018 года проживал в г. Луцк. Разведен, растут два сына Максим и Павел. В Луцке еще проживают мать и сестра. При каких обстоятельствах погиб воин, не сообщается. В настоящее время информация о его гибели от штаба ООС не поступала.
Подчеркивается, что хоронить бойцов, вероятно, будут на Волыни. Однако дата еще не известна.
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