Будут обсуждаться вопросы экспорта сельхозпродукции в Катар и инвестиции в газовую отрасль Украина, - Милованов о визите Зеленского

В ходе официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Катар украинская сторона намерена обсудить ряд экономических, энергетических и сельскохозяйственных проектов совместного сотрудничества.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии Интерфакс-Украина сообщил внештатный советник главы Офиса президента Украины Тимофей Милованов.

"Во время визита в Катар будут обсуждаться вопросы продовольственной безопасности, экспорта в Катар и в регион через Катар продукции сельского хозяйства, совместные инвестиции в разведку добычи газа в Украине, а также поставки сжиженного газа из Катара, инвестиции и концессионные проекты в инфраструктуре, энергетике, агро и других отраслях, инвестиции в украинские стартапы, участие в приватизации в Украине, а также вопросы помощи с безопасностью на чемпионате по футболу в Катаре, ситуация с COVID, сотрудничеству в направлении кибербезопасности", - сообщил Милованов.

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По его словам, "совместные с Катаром проекты позволят увеличить инвестиции в Украине, создать дополнительные рабочие места, нарастить международную торговлю и усилить позиции на международных рынках".

Милованов также добавил, что "Катар является для Украины долгосрочным стратегическим партнером, а визит главы украинского государства позволить очертить основные приоритеты этого партнёрства".