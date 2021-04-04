Главврач Харьковской больницы Менкус умер из-за осложнений после тяжелой формы коронавируса

Сегодня, 4 апреля, главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер из-за осложнений от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковского горсовета.

Сообщается, что в октябре 2020 года Борис Владимирович заболел коронавирусом в тяжелой форме, что обострило его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов выразил соболезнования родным умершего.

