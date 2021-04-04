РУС
Главврач Харьковской больницы Менкус умер из-за осложнений после тяжелой формы коронавируса

Сегодня, 4 апреля, главный врач Харьковской городской многопрофильной больницы №18 Борис Менкус умер из-за осложнений от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой  на пресс-службу Харьковского горсовета.

Сообщается, что в октябре 2020 года Борис Владимирович заболел коронавирусом в тяжелой форме, что обострило его хронические заболевания, в первую очередь - сахарный диабет, от чего 4 апреля он умер.

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов выразил соболезнования родным умершего.

Читайте также: О подтвержденных фактах невыплаты надбавок работающим с ковидными больными медикам будем сообщать в правоохранительные органы, - Степанов. ВИДЕО

+15
Буковель рулит. Разнесли заразу по всей Украине зебилоиды. А бубочка с Ленкой едут жопы греть...Это ваше счастье зебилы
04.04.2021 16:04 Ответить
+13
Этому врачу 70 лет. Заболел ковидом в октябре 20г. Тяжело перенёс. Потом слёг опять от обострения с диабетом застарелым. Начинал он в этой клинике рядовым хирургом с 1978г. Там и проработал всю жизнь. Стал глав-врачом. Младший сын учится тоже на врача. На таких и держалась та медицина и эта. Знают его в Харькове многие. Светлая память доктору.
04.04.2021 16:59 Ответить
+4
Сегодня получил положительный результат, завтра пойду к врачу. И думаю - а оно ему надо? Да и мне, по большому счету, тоже, исключительно ради больничного, ведь реального лечения не существует. Вообще, мне кажется, в этой ситуации врачей, работающих с ковидными больными, нужно приравнивать к УБД.
04.04.2021 16:38 Ответить
А сейчас кто-то умирает не от осложнений коронавируса?
Странно, что в статистике смерти от коронавируса составляют меньше 1% всех смертей.
04.04.2021 16:00 Ответить
вирус зникає як новічок.
04.04.2021 16:26 Ответить
Да.
04.04.2021 18:20 Ответить
Врачам вообще все приносят, самые свежие вирусы, самые антибиотикостойкие бактерии,всего много и разнообразно, болеют они , ессно, чаще обычных граждан.С врачами лучше всего не иметь контактов до конца жизни и умирать ночью и без мук
04.04.2021 16:04 Ответить
по такой логике врачи не жили бы дольше 30 лет
04.04.2021 16:06 Ответить
ДА, ТАК И ЕСТЬ
Официальная статистика утверждает: продолжительность жизни врачей в среднем на пятнадцать лет короче, чем у пациентов. Казалось бы, люди, вооруженные самыми современными знаниями о том, как сберечь здоровье, должны жить дольше остальных, но в реальности все оказалось в точности до наоборот.Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года.У нас ,ясен перец, не США, то есть живут еще меньше, лет 30
04.04.2021 17:01 Ответить
Вы преувеличиваете.

"Продолжительность жизни врачей, по данным ВОЗ, составляет в среднем 54 года"

Это с учетом стран 3,4-го мира?

У нас очень много пожилых врачей, хотя многих в 2020 году уволили.
04.04.2021 17:14 Ответить
Мы как раз и есть страна 3-4 мира, скорее 4-го.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:16 Ответить
вы видете много пожилых врачей, а много погибших не видите, вот и кажется что они много живут. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE Системати́ческая оши́бка вы́жившего в чистом виде
04.04.2021 18:24 Ответить
Я Вас не видел. Значит, Вы умерли.
04.04.2021 18:26 Ответить
да, для обычного человека то, что он не видит, то не существует
04.04.2021 19:07 Ответить
Интересные у тебя взгляды. Но они антинаучны.
04.04.2021 19:41 Ответить
Буржуазная лженаука
04.04.2021 21:05 Ответить
Буковель рулит. Разнесли заразу по всей Украине зебилоиды. А бубочка с Ленкой едут жопы греть...Это ваше счастье зебилы
04.04.2021 16:04 Ответить
хм..да ***... вирус это фейк и выдумки врачей...сумно ...Соболезнование...
04.04.2021 16:09 Ответить
твой вариант что у людей в больнице с легкими?
04.04.2021 16:28 Ответить
Пневмония.
https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia

Each year, pneumonia affects about 450 million people globally (7% of the population) and results in about 4 million deaths.
04.04.2021 17:15 Ответить
Плюс сердечно-сосудистые - одышки, отеки легких и т.п.
04.04.2021 17:31 Ответить
Как что !? - Ковид..а ты что скажешь?прАстой грипп !?
04.04.2021 17:24 Ответить
Менкус -69 лет .Главврач больницы,где организовано ковидное отделение.Медперсоналу и врачам- ковидникам не платят 3 ставки и переработку за работу с ковидными больными.Жаба давит власти города и области.Ватное кубло.
04.04.2021 16:19 Ответить
Зато " слуги не народа" получают официально 35 000 плюс конверт с 20 000 долларов от главных воров бюджета Ахметова и Коломойского за то что "правильно" голосуют за нужные им законы.
04.04.2021 16:36 Ответить
Сегодня получил положительный результат, завтра пойду к врачу. И думаю - а оно ему надо? Да и мне, по большому счету, тоже, исключительно ради больничного, ведь реального лечения не существует. Вообще, мне кажется, в этой ситуации врачей, работающих с ковидными больными, нужно приравнивать к УБД.
04.04.2021 16:38 Ответить
Держись !

Побольше ешь свежих (не термически обработанных) овощей и фруктов - ощелачивай организм . В щелочной среде вирусы и бактерии гибнут, сок лимонный или любые цитрусовые( БЕЗ САХАРА) тоже хорошо ощелачивают хоть они и кислые . Про сладенькое - забудь. Сахар , яйца, мясо, рыба, любая молочка - эта та среда , где размножаются бактерии и вирусы и закисляется организм .
Пей зелёный чай с имбирем + куркума+ Чуть-чуть чёрного перца.
Спасение утопающих..., короче надо брать всё в свои руки и спасаться , не падай духом.
Желаю скорейшего выздоровления ! 😊
04.04.2021 17:06 Ответить
внутри человека буферная среда-сколько не ешь щелочи, пе-аш не изменяется
04.04.2021 18:19 Ответить
Вы ошибаетесь .
05.04.2021 00:37 Ответить
не ошибаюсь, просто вас ето не касаецца, у вас все по-другому, сьели содьі ,остановился желудок, сьели кислотьі-полезла накить с внутренней поверхности мочепроводов
05.04.2021 05:06 Ответить
Мы на разные темы разговариваем , вам это не понять ...
05.04.2021 10:20 Ответить
Спасибо за пожелания и совет!
Сходил вчера к этому "лекарю". Он меня трижды спрашивал - какого лешего я поперся делать тест. Видимо, у них сдельная оплата за направления на тесты. Либо же заинтересованность, чтобы тесты делались в гос. лабораториях, а я же сдавал в частной. Т.е. не здоровье пациента на первом месте, а чисто финансовые вопросы.
06.04.2021 12:10 Ответить
Лекарства есть при первых признаках.На стадии воспаления лёгких ситуация резко ухудшается из-за невозможности лёгких усваивать кислород.У меня уже переболели трое больных за 65 лет.В Павлограде,Беларуси и теперь в Харькове в областной лежит с глубоким поражением лёгких ковидом.Лежит второй день,а болеет уже 17 й день.Первый ПЦР- отрицательный( я вмешался).Сделали повторный,но я уверен и он будет отрицательным,остается только постковидное поражение лёгких.Заразили детки.Они контактировали и со мной и моими близкими,но никто не заболел ,мы пили профилактику.Хотя я -пузатый и мне уже почти 70.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:39 Ответить
Какую профилактику пили?
04.04.2021 23:34 Ответить
Треба було їхати не в лікарню, а в Катар. Треба вчитися у президента.
04.04.2021 16:39 Ответить
Идите посмотрите, продавцы , предприниматели всяких рынков непродовольственных и других как бастовать под обл. и рай. администрациями, как умирают люди. И ноют: не за что жить, что кушать (красная рыба не зубам), а сами, суки, дома строят , бедненькие. Идите посмотрите как люди пачками умирают. Бардак и срач сами разводят ,еще и в Европу хотят гандоны...
04.04.2021 16:53 Ответить
И что теперь не работать (а значит и не есть ничего), пока люди не станут бессмертными? Что ты несешь, притрушенный?
04.04.2021 17:16 Ответить
В кого ти купуєш промтовари?
04.04.2021 17:32 Ответить
Этому врачу 70 лет. Заболел ковидом в октябре 20г. Тяжело перенёс. Потом слёг опять от обострения с диабетом застарелым. Начинал он в этой клинике рядовым хирургом с 1978г. Там и проработал всю жизнь. Стал глав-врачом. Младший сын учится тоже на врача. На таких и держалась та медицина и эта. Знают его в Харькове многие. Светлая память доктору.
04.04.2021 16:59 Ответить
Ще не так давно діабетики помирали, не дочекавшись якоїсь інфекції в дуже молодому віці - 20+, 70 років - це поважний вік для такої хвороби.
04.04.2021 17:36 Ответить
Вообще в особой зоне риска от ковида лёгочники, те кто наблюдаются в пульманологии и фтизиатрии и конечно кардиология у кого. Сам испытал это в сентябре 20г. Ковидная пневмония проходит от скрытно и потом резко оттёк лёгких, не успевают с палаты до реанимации дотащить на этаж выше или ниже к кислороду. А концентраторы просто облегчают дыхание чуть улучшая и фильтруя воздух. Если шум не сильно мешает можно и спать с ним.Эта дрянь ещё покосит много.
04.04.2021 17:49 Ответить
Отек легких, жидкость в легких сердце дает, и с вирусом это никак не связано. У кого есть время и 100 тыщ с гаком на протезирование, тот еще протянет. Легочники тоже разные бывают, кого-то излишек кислорода просто убьет.
04.04.2021 18:02 Ответить
Имелось мною в виду что вирус сильно ослабляет человека после выздоровления даже. Я первые три недели дома ели ходил, за стенки держался, сильно прибаливало в левом лёгком, сильно хотелось всё время горячий душ принимать, вроде чуть помогало--хотя 68 лет тоже имело значение и кардиология в том числе. Любая хроническая давняя болезнь может в такой момент и закопать---случаев всё больше будет.
04.04.2021 18:10 Ответить
То він помер від діабету, а не від вірусу. Треба правильно вказувати.
04.04.2021 18:07 Ответить
на "чистому" діабеты без Ковіда"він би помер через 40 років.
04.04.2021 19:09 Ответить
140.
04.04.2021 19:41 Ответить
Ага, а от СПИДА так и вообще никто еще не умер, значит он тоже не опасный?
05.04.2021 02:07 Ответить
СПІД хвороба від якої помирають. Як і атипова пневмонія яка викликана коронавірусомі надмірноюімунною реакцією організма (так завна цитокінова буря) такі хворі чомусь серед тих, хто має зайву вагу, тиск, цукор. тощо.
05.04.2021 02:21 Ответить
От СПИДА не умирают, умирают от различных болезней с которыми не справляется организм человека из-за разрушенного или ослабленного иммунитета, а вот причиной этого и есть ВИЧ-СПИД.
05.04.2021 02:48 Ответить
Від "чистого" ковіда можуть і не вмерти, а від відмови внутрішніх органів, судини яких забиті наслідками вірусу - ще й як вмирають. "Відкладена смерть". Згущується кров і в судинах утворюбться тромби. Треба вже розуміти.
05.04.2021 08:22 Ответить
це наслідки не вірусу, а "лікування" . Хоча всім відомо, що грип лікують лише симптоматично в нас відразу починали терапію хз чим, і до цього безладу має бути багато запитань. Я не кажу, що коронавіруса немає. Я кажу що внаслідок величезної реклами, оголошеної липової пандемії люди, які хворіють знаходяться під навіюванням і багато з них вмирає саме від цього страху. Для 99,9 % умовно здорових людей ковід не становить смертельної загрози.
05.04.2021 14:15 Ответить
Я вам скажу писаки....село та сільське господарство працює. Ніхто про них і не згадує. Пора і нам лопати брати.....
04.04.2021 21:39 Ответить
Сейчас набегут идиоты рассказывать, что короновирус не опасен, а врач умер о старости, просто это совпало с короновирусом.
05.04.2021 02:08 Ответить
Меркава вже тут, а інші антиковідники мабуть захворіли на коронавірус та всрались з переляку, що він таки існує.
05.04.2021 02:58 Ответить
Так. Із власного досвіду знаю, що при ковіді треба рухатись. Відчуваєш що важко дихати - зроби зарядку, попрацюй. Розжени кров по тілу. Просто вийти і посидіти в парку на лавці не допоможе - стає ГІРШЕ. І спати бажано на животі. І малину пити.
Мені допомогло.
05.04.2021 08:03 Ответить
 
 