Офис президента солгал - Зеленский вылетел в Катар за госсчет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, - нардеп Арьев

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил о том, что самолет с президентом Владимиром Зеленским уже вылетел в Катар, тогда как на официальном сайте говорится, что визит начнется только завтра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал в Фейсбуке.

"Я долго не писал отдельно о внешнеполитической деятельности президентского офиса. Но то, что произошло сегодня выходит за пределы всех рамок приличия. Ранее о плановых визитах президента Украины администрация сообщала заранее. Сегодня на сайте ОП появилось сообщение о визите Зеленского в Катар 5 апреля, то есть завтра. Ну тянет его в те края: как не Оман, то Эмираты, как не Эмираты, то Катар. Но! Самолет Зеленского (первый борт) вылетел туда уже сегодня утром. В 10:27! То есть, Офис президента солгал, а сам президент вылетел за государственный счет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, так получается ?! И сообщение о визите на сайте ОП появилось когда самолет был в воздухе!", - отметил Арьев.

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"Весь мир говорит и пишет об угрозе наступления РФ, наши западные партнеры приводят свои войска в боеготовность, а наш верховный главнокомандующий летит в теплые края, еще и планирует себе день отдыха", - резюмировал нардеп.

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