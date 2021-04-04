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Офис президента солгал - Зеленский вылетел в Катар за госсчет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, - нардеп Арьев

Офис президента солгал - Зеленский вылетел в Катар за госсчет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, - нардеп Арьев

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил о том, что самолет с президентом Владимиром Зеленским уже вылетел в Катар, тогда как на официальном сайте говорится, что визит начнется только завтра.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал в Фейсбуке.

"Я долго не писал отдельно о внешнеполитической деятельности президентского офиса. Но то, что произошло сегодня выходит за пределы всех рамок приличия. Ранее о плановых визитах президента Украины администрация сообщала заранее. Сегодня на сайте ОП появилось сообщение о визите Зеленского в Катар 5 апреля, то есть завтра. Ну тянет его в те края: как не Оман, то Эмираты, как не Эмираты, то Катар. Но! Самолет Зеленского (первый борт) вылетел туда уже сегодня утром. В 10:27! То есть, Офис президента солгал, а сам президент вылетел за государственный счет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, так получается ?! И сообщение о визите на сайте ОП появилось когда самолет был в воздухе!", - отметил Арьев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 5 апреля Зеленский совершит официальный визит в Катар

"Весь мир говорит и пишет об угрозе наступления РФ, наши западные партнеры приводят свои войска в боеготовность, а наш верховный главнокомандующий летит в теплые края, еще и планирует себе день отдыха", - резюмировал нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Будут обсуждаться вопросы экспорта сельхозпродукции в Катар и инвестиции в газовую отрасль Украина, - Милованов о визите Зеленского

Офис президента солгал - Зеленский вылетел в Катар за госсчет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, - нардеп Арьев 01

Арьев Владимир (660) визит (3091) Зеленский Владимир (20525) Катар (132)


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Топ комментарии
+71
Осталось только выяснить, чей самолет вылетел туда сегодня из Москвы. И солнышко Персидского залива тут абсолютно не при чем.
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04.04.2021 16:15
+66
Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 9480
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04.04.2021 16:32
+51
Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 4052
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04.04.2021 16:21
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Страница 4 из 4
І як ця інформація вплине на той факт, що Зеленський корумпована нікчема?
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04.04.2021 21:30 Ответить
А это не факт--это брехня!
Елисеев тогда работал над подготовкой ассоциации с ЕС, но боту это неведомо))) и не зраду разгоняет, а дает анализ деятельности/бездеятельности шмаркли.
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04.04.2021 21:50 Ответить
Это, наверно, был повтор обвинений марьяны безмозглой в адрес Елисеева .Быстро слуги урода распространяют фейки
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05.04.2021 00:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y7FqHIRHOgc Зеленский сбежал в Катар на фоне эскалации
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04.04.2021 22:06 Ответить
К чему бы ещё можно было доколупаться?
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04.04.2021 22:18 Ответить
Та ничего страшного. К пятнице привезет газ по 50 и на заседании РНБО наложит санкции на МВФ за то что не дает денег. Офшоры! Липецкаяфабрика! Мальдивы! Абырвалг!
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05.04.2021 00:19 Ответить
Шо, зебил, бубочку обидели?
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05.04.2021 00:29 Ответить
Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 2260
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05.04.2021 00:32 Ответить
Так воно завжди так робить.
Або раніше летить, або затримується потім.
І в Канаді на Ніагару попхалося, і в Парижі зайве було, і в Японії ...
Зате зе-виборці не натішаться, що їхній блазень мандрує за державні гроші.
Переробилося, блін.
Нагадаю, Порошенко за час президентства посивів, мішки під очима були (після квітня 2019 - посвіжів, відійшов. То вже після хвороби осунувся). А в цього морда лиснить, від*їлося ... =всьо - зашибісь=. Ні тобі переживань, ні нервів ...
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05.04.2021 02:05 Ответить
Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв - Цензор.НЕТ 1968
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05.04.2021 02:20 Ответить
так он должен не знаю душ принять в туалет сходить поспать и так далее в порядок себя...или прилететь и вонючим лазить по катарам..с трапа самолета...с нечишеными зубами и трусами))
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05.04.2021 02:21 Ответить
Молодец Зе, всё правильно сделал, вылетел на день раньше, акклиматизируется, выспится, завтра важные встречи.
ну а арьев нехай про себя думает, чем он там занимается за наш счёт, постики брехливые выкладывает.
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05.04.2021 03:48 Ответить
Виконує бажання депутатки Ганни Коленсник "пора валить". Тільки кожен по-своєму. Найсвітліший за кошт держави і зубожілого наріду драпанув в Катар, на всяк випадок, а то кацапи можуть ракетами шарахнуть по Києву. Армію залишив одну, в той час коли загарбники і російські нацисти стягують армію нападу до наших кордонів зо всіх боків. Думали, що уклоніст буде захищати державу?
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05.04.2021 07:52 Ответить
Йому ж іще з Патрушевим треба зустрітися, відзвітувати. От і довелося раніше вилетіти, щоб усе встигнути.
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05.04.2021 08:09 Ответить
Во разошелся Найвеличніший, мы ещё Эмиратские инвестиции не освоили, а он уже за катарскими полетел ))))
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05.04.2021 10:05 Ответить
Видать зеленский просто лучше нас знает, кто - на самом деле - руководит УКраиной... Но что не он так это точно. . Но арьевский петя, меж тем, тоже улетал на мАльдивы тайком.. под чужим именем... Да - на частном самолёте. Но приказ о замещении его на посту главкома он не издал..Выходит во время войны ВСУ 8 дней были без командющего! Кто пете гарантировал, что путенненападёт ? Или он с х""м договорился об отпуске ..мол "жму руку, обнимаю"
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05.04.2021 11:15 Ответить
Да он просто устал....жаль что не смертельно.
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05.04.2021 13:29 Ответить
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