Офис президента солгал - Зеленский вылетел в Катар за госсчет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, - нардеп Арьев
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев заявил о том, что самолет с президентом Владимиром Зеленским уже вылетел в Катар, тогда как на официальном сайте говорится, что визит начнется только завтра.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом нардеп написал в Фейсбуке.
"Я долго не писал отдельно о внешнеполитической деятельности президентского офиса. Но то, что произошло сегодня выходит за пределы всех рамок приличия. Ранее о плановых визитах президента Украины администрация сообщала заранее. Сегодня на сайте ОП появилось сообщение о визите Зеленского в Катар 5 апреля, то есть завтра. Ну тянет его в те края: как не Оман, то Эмираты, как не Эмираты, то Катар. Но! Самолет Зеленского (первый борт) вылетел туда уже сегодня утром. В 10:27! То есть, Офис президента солгал, а сам президент вылетел за государственный счет на день раньше погреться на солнышке Персидского Залива, так получается ?! И сообщение о визите на сайте ОП появилось когда самолет был в воздухе!", - отметил Арьев.
"Весь мир говорит и пишет об угрозе наступления РФ, наши западные партнеры приводят свои войска в боеготовность, а наш верховный главнокомандующий летит в теплые края, еще и планирует себе день отдыха", - резюмировал нардеп.
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Елисеев тогда работал над подготовкой ассоциации с ЕС, но боту это неведомо))) и не зраду разгоняет, а дает анализ деятельности/бездеятельности шмаркли.
Або раніше летить, або затримується потім.
І в Канаді на Ніагару попхалося, і в Парижі зайве було, і в Японії ...
Зате зе-виборці не натішаться, що їхній блазень мандрує за державні гроші.
Переробилося, блін.
Нагадаю, Порошенко за час президентства посивів, мішки під очима були (після квітня 2019 - посвіжів, відійшов. То вже після хвороби осунувся). А в цього морда лиснить, від*їлося ... =всьо - зашибісь=. Ні тобі переживань, ні нервів ...
ну а арьев нехай про себя думает, чем он там занимается за наш счёт, постики брехливые выкладывает.