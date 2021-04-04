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Новости Коронавирус и карантин
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Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о национальном плане вакцинации от коронавируса

Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о национальном плане вакцинации от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 апреля 2021 "О Национальном плане вакцинопрофилактики острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, до конца 2021".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

"Согласно решению СНБО, Кабинет Министров Украины в семидневный срок должен обеспечить разработку и утверждение Национального плана вакцинации против COVID-19 с учетом лучшего международного опыта. В частности, должно быть установлено минимально необходимое ежемесячное количество прививок, определены источники и сроки поставки вакцин для профилактики коронавирусной болезни, лиц, ответственных за реализацию плана, конечной целью которого является охват прививками большинства взрослого населения Украины не позднее декабря 2021 для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу", - отмечается в сообщении.

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В информации отмечается, что Кабмин должен активизировать переговоры с производителями вакцин против COVID-19, а также по привлечению международной технической помощи для реализации кампании по вакцинации в Украине, кроме того  Министерство здравоохранения должно принять безотлагательные и действенные меры по поставкам в Украину в максимально сжатые сроки необходимого количества вакцин для специфической профилактики коронавирусной болезни и обеспечения доступа населения к вакцинации; обеспечить проведение эффективной информационно-разъяснительной работы по вакцинации среди населения.

"Решение также предусматривает, что Министерство иностранных дел должно принять неотложные меры, направленные на повышение эффективности сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями по поставкам в Украину вакцин против COVID-19", - отмечается в сообщении.

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вакцина (3815) Зеленский Владимир (20525) карантин (16729) план (189) СНБО (4436) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+42
Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о национальном плане вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 1360
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04.04.2021 16:59
+38
Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о национальном плане вакцинации от коронавируса - Цензор.НЕТ 7879
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04.04.2021 17:00
+36
Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про національний план вакцинації проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 226
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04.04.2021 17:09
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Каждый чих эта власть преподносит, как великое достижение. А ниче, что этот план должен был составлен и подписан как минимум полгода назад и о закупке вакцины нужно было договариваться не в свинячий голос.
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04.04.2021 18:50 Ответить
Вакцинацию не проводят, если у пациента температура выше 37 градусов, есть острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Вакцины можно вводить только после нормализации температуры, спустя 2-4 недели после выздоровления или ремиссии хронической болезни.
Это почти все известные на сегодня хронические болезни и их осложнения (хронические заболевания печени и почек, сахарный диабет, инфаркты и инсульты в анамнезе, первичные и вторичные иммунодефициты, аутоиммунные заболевания, астма и ХОБЛ, метаболический синдром, атопия, экзема, миоакрдиты, перикардиты, ИБС, эпилепсия, заболевания кроветворных органов).

Поскольку пациент не всегда знает о наличии этих заболеваний, т.к. они могут развиваться на начальной стадии незаметно (сахарный диабет, болезни печени, почек, органов кроветворения), то ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВАКЦИНАЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОЙТИ КОМПЛЕКСНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ. Врач проведет осмотр пациента, соберет анамнез, выявит жалобы на текущее состояние и на основе этих данных направит на специфические и общие анализы. Например, если доктор подозревает у пациента хроническое токсическое поражение печени, то назначает специфические анализы на билирубин, его фракции и печеночные ферменты.

Общие анализы включают клинический анализ крови с лейкоформулой и СОЭ, клинический анализ мочи и биохимическое исследование сыворотки крови.
Они являются универсальным методом выявления заболеваний, т.к. любое изменение в организме отражается на составе крови и мочи.
На основании данных диагностики и осмотра врач дает заключение о том, возможна ли вакцинация от коронавируса.
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04.04.2021 18:57 Ответить
Все Ваши предостережения - не более, чем пустые сотрясания воздуха. Ну не знают врачи, что может быть противопоказанием к применению вакцины, ну разве что серьёзная стадия диабета. Но делают вид, что знают. "На основании данных диагностики и осмотра врач дает заключение..." - это всё сказки для недоразвитых. Вы тут пытаетесь нарисовать портрет мудрого врача, но нет ни у кого мудрости на ковид, потому, что он появился недавно. Кроме того, существуют (если существует) степень какого-то хронического заболевания, а не просто выдуманный Вами перечень болезней. Скажите, при чём экзема до вакцинации? Вопрос не требует ответа, не начинайте. Так у каждого можно найти какое-нибудь отклонение, даже у космонавта. Вы таким способом хотите загнать вакцинацию под плинтус?
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04.04.2021 20:26 Ответить
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист населення від інфекційних хвороб
(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 29, ст. 228)
Стаття 12. Профілактичні щеплення
Медичні працівники, які проводять профілактичні щеплення, повинні мати відповідну підготовку з питань їх проведення та ЗОБОВ'ЯЗАНІ надати об'єктивну інформацію особам, яким проводиться щеплення, або їх законним представникам про ефективність профілактичних щеплень та ПРО МОЖЛИВІ ПОСТВАКЦИНАЛЬНІ УСКЛАДНЕННЯ.

Профілактичні щеплення проводяться ПІСЛЯ МЕДИЧНОГО ОГЛЯДУ ОСОБИ В РАЗІ ВІДСУТНОСТІ У НЕЇ ВІДПОВІДНИХ МЕДИЧНИХ ПРОТИПОКАЗАНЬ.
Повнолітнім дієздатним громадянам профілактичні щеплення проводяться за їх згодою після надання об'єктивної інформації про щеплення, наслідки відмови від них та можливі поствакцинальні ускладнення.
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04.04.2021 22:48 Ответить
Я не врач даже близко.Все эти рассуждения хороши для другой ситуации и других количеств.Получается что одномоментно надо взять,к примеру 45 миллионов общих анализов крови.По выявленным подозрениям взять повторные,а затем какойто процент(я думаю,немаленький) направить на дообследование.Получается мгновенная диспанцеризация.Предлагаю совместить с переписью населения.Тем более врачей и ресурсов в Украине - куры не клюют.
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05.04.2021 08:55 Ответить
Во -первых, кто вам сказал, что анализы надо брать одномоментно?
А во-вторых, себе вы можете не делать анализов. Ваше право сыграть в "русскую рулетку"
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05.04.2021 09:53 Ответить
А что,не одномоментно?10 лет?Или все-таки,желательно,чтобы измерялось неделями?
Ну и в плане перехода на личности,дедуля.Нехрен дерьмить оппонента.Научись понимать,что написано.Тоесть на утверждение,что для такого правильного вашего подхода нет времени и ресурсов проще плюнуть в собеседника.
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05.04.2021 11:10 Ответить
Где я дерьмил и плевал? Цитаты в студию
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05.04.2021 11:47 Ответить
'В студию'.Точно форум с балаганом попутал.И с темы соскочил,опять сам такой.Ты по сути понимаешь,что невозможно столько людей обследовать быстро?Можешь не отвечать.
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05.04.2021 15:41 Ответить
Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про національний план вакцинації проти коронавірусу - Цензор.НЕТ 4408
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04.04.2021 19:10 Ответить
Каки-таки инвестиции? Старик Хоттабыч обещал?
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04.04.2021 19:35 Ответить
План есть! Это здорово. Но вакцины нет. Это не здорово. Но за то план есть! Типа - вы начинайте жарить, а рыбу потом подвезут. Зелёные клоуны как обычно веселят народ... Только вот от их веселья мрут люди...
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04.04.2021 19:38 Ответить
Подейкують, що в Указі терміново замінили слово "ширнутися" на слово "вакцинуватися".
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04.04.2021 19:51 Ответить
На мордорі є на бандюганському сленгу слово "шмигалово", що означає кокаїн.Щось ніби співзвучне з призвіщем зе-прем"єра?
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04.04.2021 21:48 Ответить
Вакцинка от ковидла при фальшивых тестах, смешно
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04.04.2021 20:02 Ответить
все буксовало бо указа зелоха небыло, а щас полетит....
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04.04.2021 21:17 Ответить
Джетро вы не с Луны явились?
Вы хоть раз держали в руках Инструкцию к вакцине?
В любой инструкции к вакцине указаны противопоказания к ней!
Для этого ее испытывают в несколько этапов и выписывают потом в инструкцию противопоказания.

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про лікарські засоби

Розділ III
ВИРОБНИЦТВО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Стаття 12. Маркування лікарських засобів
До кожного лікарського засобу, що реалізується, додається ІНСТРУКЦІЯ про застосування лікарського засобу, яка повинна містити:
назву лікарського засобу; загальну характеристику (хімічну назву, основні фізико-хімічні властивості, склад); відомості про фармакологічні властивості; показання для застосування; ПРОТИПОКАЗАННЯ;
взаємодію з іншими лікарськими засобами; способи застосування та дози; ПОБІЧНУ ДІЮ; ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ; форми випуску; умови та строки зберігання; умови відпуску.
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04.04.2021 23:37 Ответить
На 4 апреля топ-10 стран по числу вакцинированных по отношению к численности населения: Израиль, ОАЭ, Чили, Великобритания, США, Бахрейн, Сербия, Венгрия, Катар, Марокко.
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04.04.2021 23:59 Ответить
Инструкция по применению Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2
……
Противопоказания к применению
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- вакцинацию проводят после нормализации температуры;
беременность;
период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

Противопоказания для введения компонента II
тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.
С осторожностью
При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой.
Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке").
В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела, в случае если температура превышает 37°С, вакцинацию не проводят.
https://www.vidal.ru/drugs/gam-covid-vac#contra
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05.04.2021 00:16 Ответить
Инструкция по применению Гам-КОВИД-Вак Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2
……
Противопоказания к применению
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцины, содержащей аналогичные компоненты;
тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний - вакцинацию проводят через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии. При нетяжелых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ- вакцинацию проводят после нормализации температуры;
беременность;
период грудного вскармливания;
возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)

Противопоказания для введения компонента II
тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный синдром, температура выше 40°С и т.д.) на введение компонента I вакцины.
С осторожностью
При хронических заболеваниях печени и почек, выраженных нарушениях функции эндокринной системы (сахарный диабет), тяжелых заболеваниях системы кроветворения, эпилепсии, инсультах и других заболеваниях ЦНС, заболеваниях сердечно-сосудистой системы (инфарктах миокарда в анамнезе, миокардитах, эндокардитах, перикардитах, ишемической болезни сердца), первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях, заболеваниях легких, астме и ХОБЛ, у пациентов с диабетом и метаболическим синдромом, с аллергическими реакциями, атопией, экземой.
Места, где проводится вакцинация, должны быть оснащены средствами противошоковой терапии в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 20 декабря 2012 г. N 1079н "Об утверждении стандарта скорой медицинской помощи при анафилактическом шоке").
В день проведения вакцинации пациент должен быть осмотрен врачом: обязательным является общий осмотр и измерение температуры тела, в случае если температура превышает 37°С, вакцинацию не проводят.
https://www.vidal.ru/drugs/gam-covid-vac#contra
показать весь комментарий
05.04.2021 00:20 Ответить
http://%0d%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20(%D0%84%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%0dwww.rospotrebnadzor.ru%C2%A0%E2%80%BA%20files%20%E2%80%BA%20news%0d http://%0d%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20(%D0%84%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%0dwww.rospotrebnadzor.ru%C2%A0%E2%80%BA%20files%20%E2%80%BA%20news%0d Инструкция к вакцине - Роспотребнадзор (Эпиваккорона)
http://%0d%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BA%20%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B5%20%E2%80%93%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%20(%D0%84%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0)%0dwww.rospotrebnadzor.ru%C2%A0%E2%80%BA%20files%20%E2%80%BA%20news%0d www.rospotrebnadzor.ru › files › news
1.
Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных по применению препарата и будет дополняться по мере поступления ...
https://www.rospotrebnadzor.ru/files/news/%D0%9B%D0%9F-006504[2020]_0%20(1).pdf
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05.04.2021 00:20 Ответить
В инструкции к вакцине «Спутник V» появилась новая рекомендация
Также в документе были указаны противопоказания к применению вакцины
Среди них
гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или лекарства, тяжелые аллергические реакции в анамнезе, острые инфекционные и неинфекционные заболевания. Кроме того вакцинация противопоказана беременным и людям до 18 лет.

В Минздраве отмечали, что из-за отсутствия полной информации о возможных побочных эффектах вакцинация может представлять опасность для тех, кто страдает от аутоиммунных заболеваний или онкологии.
Однако в список противопоказаний такие болезни включать не стали.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/600e4b1a9a7947d966fd61e9
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05.04.2021 00:24 Ответить
Информационный листок-вкладыш: Информация для пользователя ВАКЦИНА ASTRAZENECA от COVID-19 суспензия для инъекций Вакцина от COVID-19 (ChAdOx1-S [рекомбинантная])
2. Что следует знать перед тем, как вы получите вакцину AstraZeneca от COVID-19
Вакцина противопоказана в следующих случаях: - если у вас аллергия на действующее вещество или на любые другие компоненты данной вакцины (которые перечислены в разделе 6). Предостережения и меры предосторожности Перед введением вакцины AstraZeneca от COVID-19 проконсультируйтесь со своим врачом, аптекарем или медсестрой,
если: -
у вас когда-либо возникала тяжелая аллергическая реакция после введения любой другой вакцины или после того, как вам в прошлом вводили вакцину AstraZeneca от COVID-19; - вы когда-нибудь теряли сознание во время любой инъекционной процедуры; 2 - у вас тяжелая инфекция с высокой температурой (выше 38°C). Тем не менее, вакцинацию можно провести, если у вас умеренно повышенная температура или инфекция верхних дыхательных путей, например, простуда; - у вас часто бывают кровотечения или часто образуются синяки, или если вы принимаете антикоагулянты (для предотвращения образования тромбов); - ваша иммунная система не работает должным образом (иммунодефицит) или вы принимаете лекарства, ослабляющие иммунную систему (например, высокие дозы кортикостероидов, иммунодепрессанты или лекарства от рака). Если вы не уверены, что у вас нет перечисленных выше противопоказаний, прежде чем делать прививку, проконсультируйтесь со своим врачом, аптекарем или медсестрой.
Как и в случае с любой другой вакциной, двух-дозовый курс вакцинации AstraZeneca от COVID-19 может не полностью защитить всех, кому его введут.
Неизвестно, как долго вы будете защищены. В настоящее время есть ограниченные данные об эффективности вакцины AstraZeneca от COVID-19 у лиц в возрасте 55 лет и старше.
https://www.zva.gov.lv/sites/default/files/inline-files/PIL_37919_RUS_AstraZeneca_1.pdf
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05.04.2021 00:36 Ответить
я теперь поняла...зачем зеленский продал ЗЕМЛЮ....от умный человек...настоящий президент...!!!не то шо гитлер идиот танки и писталеты.
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05.04.2021 09:38 Ответить
Фу-х, ну вы нас успокоили. Зюзя- не Гитлер. Просто Янелох
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05.04.2021 09:49 Ответить
Той указ - то політична показуха Слуг народу.
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05.04.2021 10:18 Ответить
Главное и написать - и всё привьется...
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05.04.2021 10:34 Ответить
Плановая экономика, плановая вакцинация. Пятилетку в три года и успеть к очередной годовщине. Совок неистребим, он просто приобретает новые формы. Следующее правительство должно целиком и полностью состоять из представителей украинской диаспоры вроде Супрун.
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05.04.2021 11:25 Ответить
"Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО о национальном плане вакцинации от коронавируса" - ещё Зеленский своим указом удлинил цепь на знаке Президента на четыре звена. Все носили и всем подходил размер, даже Януковичу, а Зеленскому маленькая.
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05.04.2021 11:34 Ответить
Так он же величайший лидер современности.
Предыдущие до величайших не доросли...
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05.04.2021 11:49 Ответить
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