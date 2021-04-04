РУС
ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе более чем в 10 раз, - отчет миссии

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел 1021 обстрел, в том числе почти 500 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 3 апреля.

Отмечается, что в Донецкой области миссия зафиксировала 594 нарушения режима прекращения огня, в том числе 453 взрыва. В предыдущем отчетном периоде (2 апреля) в регионе отмечено 225 таких случаев.

В Луганской области сотрудники организации зафиксировали 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущие сутки здесь отмечен 31 случай обстрелов и взрывов.

"СММ продолжала мониторинг участков разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского", - отметили в ОБСЕ.

В организации отметили, что в ходе мониторинга сотрудники миссии посетили два пункта пересечения границы, неподконтрольных украинскому правительству, и изучили обстановку на территориях вблизи границы с РФ в Донецкой области. Других подробностей в ОБСЕ не приводят. При этом в миссии обратили внимание на продолжающееся ограничение свободы передвижений СММ в зоне конфликта.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы

+14
ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе более чем в 10 раз, - отчет миссии - Цензор.НЕТ 6513
+11
Ну да. А величайший говнокомандующий с перепугу забежал аж в Катар. Вместо разрешить отвекту по полной.
+8
Це не підстава вважати перемир"я порушенним !!! ))))
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Фактично почалась друга російсько-українська війна. Потрібно вводити воєнний стан і закривати кордони з росією, розривати дипломатичні відносини і проводити мобілізацію.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:59 Ответить
Ну вот на таких вот это все и рассчитано. Таблетки забыл принять, воин диванный? Прими и попустит.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:01 Ответить
Сепарские "СМИ" показали видео ночного обстрела Луганска артиллерией ВСУ. Посмотрели с удовольствием. Жаль, что видео это 2015 года, из той жизни, где мы давали сдачи.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:24 Ответить
Ну да. А величайший говнокомандующий с перепугу забежал аж в Катар. Вместо разрешить отвекту по полной.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:24 Ответить
Ніякі артобстріли не зірвуть зелене перемир"я !!!))
показать весь комментарий
04.04.2021 17:28 Ответить
Купите уже наконец пару ядерных боеголовок, зебилы.
показать весь комментарий
04.04.2021 17:34 Ответить
обсе которое умело считать до 10 раз. остальное у них известно просто как "больше" )
показать весь комментарий
04.04.2021 17:39 Ответить
а две зеленомордые сучки сейчас на пляже...
показать весь комментарий
04.04.2021 17:41 Ответить
ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії - Цензор.НЕТ 4928
показать весь комментарий
04.04.2021 17:57 Ответить
ахренеть, это ж своя территория, тут ******* надо все 7 лет!!!
показать весь комментарий
04.04.2021 17:59 Ответить
Ну не скотиняка ж?
Ну не скотиняка ж?
04.04.2021 18:16
04.04.2021 18:16 Ответить
///
Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери - погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.
Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.
40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.
44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:16 Ответить
ОБСЄ фіксує збільшення обстрілів на Донбасі у понад 10 разів, - звіт місії - Цензор.НЕТ 444
показать весь комментарий
04.04.2021 18:38 Ответить
закрыть все кпп с оккупированной территорией
показать весь комментарий
04.04.2021 21:24 Ответить
 
 