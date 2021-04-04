ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе более чем в 10 раз, - отчет миссии
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел 1021 обстрел, в том числе почти 500 взрывов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 3 апреля.
Отмечается, что в Донецкой области миссия зафиксировала 594 нарушения режима прекращения огня, в том числе 453 взрыва. В предыдущем отчетном периоде (2 апреля) в регионе отмечено 225 таких случаев.
В Луганской области сотрудники организации зафиксировали 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущие сутки здесь отмечен 31 случай обстрелов и взрывов.
"СММ продолжала мониторинг участков разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского", - отметили в ОБСЕ.
В организации отметили, что в ходе мониторинга сотрудники миссии посетили два пункта пересечения границы, неподконтрольных украинскому правительству, и изучили обстановку на территориях вблизи границы с РФ в Донецкой области. Других подробностей в ОБСЕ не приводят. При этом в миссии обратили внимание на продолжающееся ограничение свободы передвижений СММ в зоне конфликта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
tZE inform
Сепарские "СМИ" показали видео ночного обстрела Луганска артиллерией ВСУ. Посмотрели с удовольствием. Жаль, что видео это 2015 года, из той жизни, где мы давали сдачи.
Стали известны имена двух военнослужащих, погибших за последние два дня на Донбассе. 3 апреля в зоне ООС погиб главный сержант горно-штурмового взвода Сергей Сулима. День 4 апреля принес новые потери - погиб младший сержант Андрей Горлатый. Об этом сообщила Волынская облгосадминистрация.
Оба погибших бойца родом с Волыни, здесь по всей видимости состоятся и похороны.
40-летний Сергей Сулима родом из Луцка, но в последние годы проживал в Ивано-Франковской области. На Волыни у погибшего бойца остались мать и сестра.
44-летний младший сержант Андрей Горлатый подписал контракт с ВСУ и служил старшим механиком-водителем. В Луцке у военного остались мать и сестра, а также два сына Максим и Павел.