ОБСЕ фиксирует увеличение обстрелов на Донбассе более чем в 10 раз, - отчет миссии

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала рост нарушений режима прекращения огня на Донбассе более чем в 10 раз. Всего в зонах разграничения произошел 1021 обстрел, в том числе почти 500 взрывов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ от 3 апреля.

Отмечается, что в Донецкой области миссия зафиксировала 594 нарушения режима прекращения огня, в том числе 453 взрыва. В предыдущем отчетном периоде (2 апреля) в регионе отмечено 225 таких случаев.

В Луганской области сотрудники организации зафиксировали 427 нарушений режима прекращения огня, включая 58 взрывов. За предыдущие сутки здесь отмечен 31 случай обстрелов и взрывов.

"СММ продолжала мониторинг участков разведения в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского", - отметили в ОБСЕ.

В организации отметили, что в ходе мониторинга сотрудники миссии посетили два пункта пересечения границы, неподконтрольных украинскому правительству, и изучили обстановку на территориях вблизи границы с РФ в Донецкой области. Других подробностей в ОБСЕ не приводят. При этом в миссии обратили внимание на продолжающееся ограничение свободы передвижений СММ в зоне конфликта.

