С начала суток 4 апреля нарушений перемирия на Донбассе не фиксировалось, - штаб ООС

В течение текущих суток, 4 апреля, нарушений режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Несмотря на относительную тишину, украинская сторона СЦКК сообщает о нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников.

СММ ОБСЕ не раз фиксировала перемещения большого количества вооружения российско-оккупационных войск в непосредственной близости от линии разграничения.

Одновременное наращивание пропаганды Российской Федерации, на региональном и международном уровнях, ведет к искусственному наращиванию общественного напряжения в регионе с одновременным распространением массива фейковой информации об эскалации ситуации со стороны Вооруженных Сил Украины.

Участились случаи, когда патрулям СММ ОБСЕ запрещали проезд через блокпост вооруженных формирований Российской Федерации. 2 апреля, на блокпосту российско-оккупационных войск, вблизи Александровки, патрулю СММ запретили проезд без присмотра автомобилей. Представители ОБСЕ вынуждены были вернуться на неподконтрольную правительству Украины территорию в Донецк.

БПЛА СММ снова подвергались воздействию помех сигнала GPS вследствие глушения при выполнении запланированных полетов вдоль всей линии разграничения.

Такие действия вооруженных формирований Российской Федерации продолжают дестабилизировать обстановку вдоль всей линии разграничения. По поводу этих нарушений украинской стороной СЦКК направлено ноту на СММ ОБСЕ".

