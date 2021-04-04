РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости Довыборы в Раду
2 592 47

Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко

Партия

Политическая партия "Слуга народа" призывает правоохранительные органы провести непредвзятое расследование правонарушений на избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области во время довыборов в Верховную Раду,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" председатель политсилы Александр Корниенко.

"Партия "Слуга народа" потребует честного и беспристрастного расследования всех многочисленных уголовных производств по 87-му округу", - заявил Корниенко.

Он подчеркнул, что оппоненты "Слуги народа" во время избирательной кампании на 87-м округе пытались применить "самые грязные технологии: скупку голосов, карусели, махинации с избирательными списками, а потом для легализации этого организовывали хаос в окружной избирательной комиссии и фактически заблокировали установление итогов голосования".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На округе №87 в Ивано-Франковской области на довыборах в парламент победил Вирастюк

По словам Корниенко, принципиальная позиция доверенных лиц кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка позволила отправить 20 участков на перерасчет. "Пересчет показал реальную ситуацию - день голосования и подсчет на участках прошли с большим количеством процедурных нарушений, часть из которых тянет на вполне конкретные статьи Уголовного кодекса для председателей и членов УИК. Голосование на участках признавали недействительными из-за отсутствия контрольных листов, что может свидетельствовать о махинациях с избирательным ящиком и из-за нарушений со списками для голосования на дому. Это может быть показателем вброса бюллетеней. Члены и председатели УИК "подвозили" с собой документацию, которой не хватало, тогда как она должна быть в мешках на ОИК", - объяснил Корниенко.

Также читайте: "Свобода" призывает провести перевыборы на округе №87 в Ивано-Франковской области, - Тягнибок

Председетель партии "Слуга народа" отметил, что пересчет голосов показал попытку полной фальсификации со стороны оппонента. "Сейчас отклонено уже 6 из 19 исков об отмене пересчета участков. Это свидетельствует о слабой юридической позиции нашего оппонента, которую он неоднократно дополняет громкими криками в ОИК", - обратил внимание Корниенко.

Он также подчеркнул, что в ситуации относительно сфальсифицированных протоколов, которую подают как "историю с пропавшими бюллетенями", должны разбираться не "диванные эксперты", а необходимо дать четкий ответ обществу: существовали ли такие бюллетени и за кого были эти голоса, были ли манипуляции с перекладыванием бюллетеней или переписыванием протоколов, что происходило на участках и на их пути в ОИК, и в конце концов происходило каждую ночь в ОИК, как и во время двух первых дней.

"Вопросов больше, чем ответов, и правоохранители должны обязательно дать на них ответ", - добавил Корниенко.

Также читайте: Довыборы в Раду на Прикарпатье: Обработаны 100% протоколов, Вирастюк - 31,25%, Шевченко - 29,69%, Кошулинский - 28,86%, - ЦИК

Как сообщалось, по результатам обработки 100% участковых протоколов на 117 участках округа победу на Довыборах в Раду на округе №87 в Ивано-Франковской области одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. На втором месте остается представитель партии "За майбутнє" Александр Шевченко (29,69%). Третье место занимает представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Руслан Кошулинский (28,86%).

Также читайте: Еще на одном участке в Ивано-Франковской области голосование признано недействительным, - ОПОРА

Кошулинский Руслан (143) Ивано-Франковская область (945) Шевченко Александр Леонидович (327) досрочные выборы (127) Корниенко Александр (658) Вирастюк Роман (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Вибори на 87 окр.-це репетиція будь-яких наступних виборів Зе-влади.Рейтинг, який летить вниз спонукає владу не до реформ, а до опанування виборчих схем Януковича. Але Янукович зі своїми схемами помилився з країною. І тому зараз у Ростові. ПомИляться і його велюрові послідовники
показать весь комментарий
04.04.2021 18:52 Ответить
+13
Это вы про себя? Отменили результаты на тех участках, где выигрывал конкурент, и протащили своего.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:54 Ответить
+9
Злодій голосніше за всіх волає -тримай злодія !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
04.04.2021 18:48 Ответить
нападение - наилучшая защита !!
показать весь комментарий
04.04.2021 19:03 Ответить
Злодій голосніше за всіх волає -тримай злодія !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:26 Ответить
ЯКБИ ВЕСЬ ЧАС НЕ БРЕХАЛИ МОЖНА БУЛО ПОВІРИТЬ, А ТАК ПОХОЖЕ НЕ НА ВИБОР А ФЕЙК ВІД ТЗВ БОГАТИРЯ ВІД ЗЕЛЕНИХ.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:16 Ответить
У першу чергу колі -гумовій бабі.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:49 Ответить
Вибори на 87 окр.-це репетиція будь-яких наступних виборів Зе-влади.Рейтинг, який летить вниз спонукає владу не до реформ, а до опанування виборчих схем Януковича. Але Янукович зі своїми схемами помилився з країною. І тому зараз у Ростові. ПомИляться і його велюрові послідовники
показать весь комментарий
04.04.2021 18:52 Ответить
Следующих очередных выборов не будет.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:55 Ответить
На превеликим жаль, так.
Достатньо мати свої виборчі комісії на всіх рівнях і свій спецназ для охорони цих комісій - то намалюють, захистять і затвердять будь-які цифри
показать весь комментарий
04.04.2021 21:26 Ответить
Это вы про себя? Отменили результаты на тех участках, где выигрывал конкурент, и протащили своего.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:54 Ответить
Ну і скількі порушників виявлено ??? І яким чином їх буде покарано ???))
показать весь комментарий
04.04.2021 18:55 Ответить
"Президент хочет, чтобы нарушители были".
показать весь комментарий
04.04.2021 18:57 Ответить
Порушники завжди були. але жоден з них реально не був покараний !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:00 Ответить
Я тебе про дешевые пиарные призывы.
показать весь комментарий
04.04.2021 19:21 Ответить
Ляльковий балаган,це імітація життя і всі дії зеленої плісняви ,це імітація,тобто дешевий піар,або понти голімиє !!!))))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:31 Ответить
Всё хуже - страну скатывают только к ручному управлению.
показать весь комментарий
04.04.2021 19:44 Ответить
Україну врятує лише зовнішнє керування !!! Питання лише в тому ,хто буде керувати ,який шлях обируть українці-євроінтеграційний чи назад в Московію !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:48 Ответить
Так зараз як раз і зовнішнє !
показать весь комментарий
04.04.2021 21:04 Ответить
Зелена пліснява ,це лялькі кремлівського балагана !!!))))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:07 Ответить
Не зовсім!! Стан України швидше нагадує часи правління Кучми ,однією дупою на двох стільцях !!! І до Московіі прагнут і дядка Сема побоюються !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:21 Ответить
нам(уманчанам) можна ще про одну столицю згадати.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:48 Ответить
Ай вей !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:53 Ответить
Відпрацьовуються методи проведення майбутніх,великих, виборів !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 18:57 Ответить
репетиция так сказать !!!
шоубиз без репетиции не может
показать весь комментарий
04.04.2021 19:04 Ответить
неналежне зберігання виборчої документації, викрадення бюлетенів, що проголосували - це також підстава для відкриття кримінальних справ. Але уроди про цю частину криміналу нагадувати поліції не хочуть. Можливо, не бажають і тому, що в такому криміналі бкз поліції не обійтись: бюлетній та інша документація мала бути під охороною.

Це - окрім підкупу та інших фальсифікацій при підрахунку голосів, яким займалась беніна сторона... І за це потрібно садовити на кічу.
показать весь комментарий
04.04.2021 18:58 Ответить
Типове вікно овертона. Самі сфальсифікували вибори і самі ж вимагають справедливого розслідування. Цікава історія получається. Ну, ну українці, ви дійсно такі сліпі і довірливі?. Чи як? Я вже і не знаю хто тут є лохи?
показать весь комментарий
04.04.2021 18:59 Ответить
Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 4427
показать весь комментарий
04.04.2021 19:02 Ответить
прошло 2 года. посмотри на эти тупые хари. что от них можно ждать!
Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6666
показать весь комментарий
04.04.2021 19:14 Ответить
а как пел паразит !как пел а оказался еще худшим дерьмом когда до корыта дорвался
"Слуга народа" Корниенко оказался певцом: в сеть попало видео с концерта

https://news.obozrevatel.com/politics/sluga-naroda-kornienko-okazalsya-pevtsom-v-set-popalo-video-s-kontserta.htm
показать весь комментарий
04.04.2021 23:05 Ответить
Дійсно. Варто розібратись з тим трешем, який влаштували ВАЗеленський, коля- кАьлета, бакланов і "слуги неукраїнського народу", заради вірастюка.
Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6062
показать весь комментарий
04.04.2021 19:15 Ответить
Реально ,жаль ,що Вася так рідко обгадився !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:28 Ответить
Вася гидко обісрався, а бидлоелекторат?
Бидлоелекторат і на сході, і на заході...
Ось воно - "Схід і Захід разом..."
показать весь комментарий
04.04.2021 19:34 Ответить
Я лохторат України ,ще з виборів 1991 р. спостерігаю,реальних змін не видко,бидломаса лишилась та сама ,в тій самій кількості ,на жаль !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 19:44 Ответить
Вірастюк не обісрався - він вже був обісраним:

Партия "Слуга народа" призывает правоохранителей дать оценку нарушениям на 87 округе в Прикарпатье, - Корниенко - Цензор.НЕТ 6352
показать весь комментарий
04.04.2021 19:41 Ответить
творчество деградированых гопников для дэбильной быдломассы
показать весь комментарий
04.04.2021 23:07 Ответить
это похоже на то как сам на пердел и громче всех кричит " кто на пердел?"
показать весь комментарий
04.04.2021 19:44 Ответить
був стронгмен -а став СТРІНГМЕН!!!
показать весь комментарий
04.04.2021 19:53 Ответить
Выборы сфальсифицированы СН и шевченко---одни админресурсом, другой подкупом!
По-хорошему, результат Вирастюка и шевченко обнулить, их снять с выборов.
Победителем останется Кошулинский ---это, если по справедливости.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:04 Ответить
По словам Корниенко, принципиальная позиция доверенных лиц кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка позволила отправить 20 участков на перерасчет.- любая принципиальная позиция не имет права отправлять на пересчет голоса избирателей ,ибо это преорегатива и решение правохранительных органов,которые должны были дать оценку и вынести свое решение о пересчете
показать весь комментарий
04.04.2021 20:05 Ответить
свинья
показать весь комментарий
04.04.2021 20:14 Ответить
"Чесне і непредвзяте розслідування". Як по справі про вбивство Шеремета?
показать весь комментарий
04.04.2021 20:37 Ответить
От морда наглая. Как говориться хоть сцы в глаза-скажет божья роса))) Шевченко скупил голосов больше чем скупил Вирастюк со своей командой! И набрал голосов больше. Но СН контролируючи ОВК не принимала протоколы с тех участков где победил Шевченко, а направляли их на пересчет...при этом в УИК в это время воровали из пачек бюллетени. И такими нехитрыми манипуляциями обеспечили победу Вирастюку...и еще и требуют расследования))) Несусветная наглость!
показать весь комментарий
04.04.2021 20:41 Ответить
Лови вора.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:43 Ответить
Видрастюкия. Вот и вся оценка.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:53 Ответить
 
 