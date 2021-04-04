РУС
Жительница Харьковщины почти полгода прятала в сарае тело мертворожденного ребенка, - полиция

Жительница Харьковщины почти полгода прятала в сарае тело мертворожденного ребенка, - полиция

На Харьковщине следователи расследуют обстоятельства смерти младенца. По предварительным данным, жительница поселка Коротич родила мертвого ребенка и почти полгода хранила его тело в сарае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 3 апреля в 17:11 оператору службы "102" позвонил 44-летний житель поселка Коротич Харьковской области в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил о том, что 2 апреля его сожительница якобы на огороде собственного домовладения похоронила своего ребенка.

По адресу выезжало руководство отделения, следственно-оперативная группа и другие полицейские отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 1.

При выезде на место полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения. Сожителю, который тогда находился на заработках в Киеве, женщина рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице.

2 апреля между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка. В тот же день около 10:30 заявитель собственноручно на огороде на территории домовладения похоронил тело малыша.

В ходе осмотра двора домовладения и раскопок работники полиции обнаружили тело новорожденного ребенка.

Известно, что женщина во время беременности на учете у врача-гинеколога ни находилась, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. Имеет на воспитании еще двух малолетних детей.

Тело младенца направлено в морг.

Следователями отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.

+5
Радіти тут однозначно нема чому, згоден. Але дізнаватися таке про українців - це зовсім гнидко...
04.04.2021 19:55 Ответить
+3
Нажаль, друже, післяпологовий психоз - штука, котра не шкодує ані польок, ані німок, ані українок. Будемо сподіватися, що йдеться про самицю лаптєнога звичайного.
04.04.2021 19:45 Ответить
+2
Сподіваюся, це кацапка або "рома"...
Не хочеться дізнаватися такі новини про расових українців.
04.04.2021 19:01 Ответить
Сподіваюся, це кацапка або "рома"...
Не хочеться дізнаватися такі новини про расових українців.
04.04.2021 19:01 Ответить
Нажаль, друже, післяпологовий психоз - штука, котра не шкодує ані польок, ані німок, ані українок. Будемо сподіватися, що йдеться про самицю лаптєнога звичайного.
04.04.2021 19:45 Ответить
Алкоголизм, наркота и отсутствие дурдомов не жалеет таких женщин. Человек с большой буквы, в любом психологическом состоянии такое не сделает, это отбросы.
04.04.2021 19:48 Ответить
Це не завжди так. Нажаль.
Фокус тут у тому, що після пологів у жіночому організмі відбувається божевільний викид гормонів. Як правило, це не має серйозних наслідків. Проте часом трапляються і винятки, коли "гормональний перекос" б'є жінку по центральній нервовій системі з жахливими наслідками. Якихось закономірностей тут не виявлено, тому важкі наслідки непрогнозовані. Єдине, що можна і потрібно робити у таких ситуаціях - рідним і близьким оточити молоду матір увагою і турботою. І ні на мить не забувати, що такі штуки можливі попри їхню малоімовірність.
04.04.2021 20:04 Ответить
а до пологів? вона не перебувала на обліку і не збиралась перебувати. алкоголізм, нажаль, не має меж і кордонів.
04.04.2021 20:56 Ответить
Таких алко-самиць потрібно стерилізувати. Щоб москалів не плодили.
04.04.2021 21:05 Ответить
Тварье не имеет национальности. И не вижу причины радоваться, если бы она была русской или цыганкой.
04.04.2021 19:45 Ответить
Радіти тут однозначно нема чому, згоден. Але дізнаватися таке про українців - це зовсім гнидко...
04.04.2021 19:55 Ответить
Те, що людина живе в Україні не означає, що вона - українець. В нас живе дуже багато кацапні.
04.04.2021 21:13 Ответить
Факт.
04.04.2021 21:24 Ответить
Украинец -это инопланетянин что ли? Такой же человек как и все, с человеческой сущностью...
04.04.2021 23:18 Ответить
аваковские братки для того форму и надели, чтобы украинцев было поменьше ....
05.04.2021 09:04 Ответить
Следователями отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы

А это вообще что такое, чем она отличается от дегенерата с монтировкой, который проломит голову за ради 20 гривен и поедет на 15 лет?....Точнее с моральной стороны она хуже этого вора, который на фоне такой личности прям церковный служитель.
04.04.2021 20:05 Ответить
"полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку"
04.04.2021 20:36 Ответить
Они установили то, что она им сказала. А какой родилась девочка, уже решит экспертиза. В любом случае она скрыла свою беременность и отказалась от того, чтобы роды приняли специалисты, пусть даже местного розлива аля бабка акушерка. Это уже убийство. Как по закону не знаю, но с моральной стороны она тварь. В любом случае думаю ей просто было насрать на ребенка и она даже не разбиралась мертвый он или живой, а просто взяла и выкинула. Ну а сама наверняка чакундей допивать пошла.
04.04.2021 20:46 Ответить
"Установили", а не "предположили" или "со слов ..."
04.04.2021 21:26 Ответить
А вообще, наверное, ты прав
04.04.2021 21:30 Ответить
хорошо , что в Украине живут не только нищие роженицы, а и милицейские
братки в компании с прокурорами на , так сказать, общественных началах,
только вот аля бапка акушерка это преступление, а в роддом попасть
то надо деньги, не у каждой гражданки Украины есть возможност позволить себе
рожать в роддоме, если бесплатный то рекомендую отправить жену туда рожать,
почему ваши милицыонеры не озабочены "бесплатной" медиуиной ?
05.04.2021 09:01 Ответить
Минулого року, в липні народився мій онук. Роди були безкоштовні. Блату не було, син був присутній. Треба було якийсь препарат, щоб визвати роди, раз дали в роддомі, ще раз купили. От і все.
05.04.2021 10:14 Ответить
видимо вам повезло
05.04.2021 11:51 Ответить
Хлопчик і мама після родів здорові.
05.04.2021 10:16 Ответить
к слову, общался с врачём из роддома г.Кременчуг,
зп чистыии 6 тыщ гривасов, это полторы ставки, летом 20го года общалчя,
тоже всё по честному,
но печально мусора на вертолётах торгуют наркотой
а врач нищета ...
думаю вам повезло, спасибо Создателю ...
05.04.2021 11:56 Ответить
Да и если не брать во внимание этот случай, а саму статью( Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы), именно к ней возникают вопросы.......Какие 5 лет за такое не человеческое преступление? По мне это максималка( а лучше расстрел, как всяким маньякам и педофилам).
04.04.2021 20:57 Ответить
А здесь согласен, в статье подразумевается, что новорождённый - недочеловек
04.04.2021 21:28 Ответить
ну да, государство ещё не потратилось ...
05.04.2021 08:44 Ответить
аборт это хорошо, а тут вы нашли повод осудить роженицу ?
показать весь комментарий
05.04.2021 08:45 Ответить
родить в роддоме стоит больших денег,
-знакомые , например, заплатили 3000$,
есть дешевле, 2000$ (киев), есть и ещё дешевле,
возможно, но
не каждая гражданка Украины может себе это позволить рожать в роддоме,
а
деньги идут аваковским браткам,
они себе вертолёты покупают,
и дела заводят ...
05.04.2021 08:51 Ответить
ни одна особь в погонах не озаботилась причинами,
а зачем ?
задача этого государства - поживление тех, кто у корыта,
задача особей в погонах - охрана поживляющихся ...
05.04.2021 09:09 Ответить
 
 