Жительница Харьковщины почти полгода прятала в сарае тело мертворожденного ребенка, - полиция

На Харьковщине следователи расследуют обстоятельства смерти младенца. По предварительным данным, жительница поселка Коротич родила мертвого ребенка и почти полгода хранила его тело в сарае.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 3 апреля в 17:11 оператору службы "102" позвонил 44-летний житель поселка Коротич Харьковской области в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил о том, что 2 апреля его сожительница якобы на огороде собственного домовладения похоронила своего ребенка.

По адресу выезжало руководство отделения, следственно-оперативная группа и другие полицейские отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 1.

При выезде на место полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения. Сожителю, который тогда находился на заработках в Киеве, женщина рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице.

2 апреля между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка. В тот же день около 10:30 заявитель собственноручно на огороде на территории домовладения похоронил тело малыша.

В ходе осмотра двора домовладения и раскопок работники полиции обнаружили тело новорожденного ребенка.

Известно, что женщина во время беременности на учете у врача-гинеколога ни находилась, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. Имеет на воспитании еще двух малолетних детей.

Тело младенца направлено в морг.

Следователями отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.