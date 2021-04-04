Жительница Харьковщины почти полгода прятала в сарае тело мертворожденного ребенка, - полиция
На Харьковщине следователи расследуют обстоятельства смерти младенца. По предварительным данным, жительница поселка Коротич родила мертвого ребенка и почти полгода хранила его тело в сарае.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Харьковской области, 3 апреля в 17:11 оператору службы "102" позвонил 44-летний житель поселка Коротич Харьковской области в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина сообщил о том, что 2 апреля его сожительница якобы на огороде собственного домовладения похоронила своего ребенка.
По адресу выезжало руководство отделения, следственно-оперативная группа и другие полицейские отдела полиции № 2 Харьковского РУП № 1.
При выезде на место полицейские установили, что 34-летняя гражданка в октябре 2020 года родила по месту жительства мертвую девочку и после родов спрятала ее тело в сарае во дворе домовладения. Сожителю, который тогда находился на заработках в Киеве, женщина рассказала, что оставила новорожденного ребенка в больнице.
2 апреля между сожителями, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошел конфликт, в ходе которого женщина сообщила, что ребенок умер и отдала мужу пакет с якобы телом ребенка. В тот же день около 10:30 заявитель собственноручно на огороде на территории домовладения похоронил тело малыша.
В ходе осмотра двора домовладения и раскопок работники полиции обнаружили тело новорожденного ребенка.
Известно, что женщина во время беременности на учете у врача-гинеколога ни находилась, о родах и смерти ребенка никому не сообщала. Имеет на воспитании еще двух малолетних детей.
Тело младенца направлено в морг.
Следователями отдела полиции № 3 Харьковского РУП № 1 сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 117 (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы. В настоящее время все обстоятельства происшествия выясняются.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не хочеться дізнаватися такі новини про расових українців.
Фокус тут у тому, що після пологів у жіночому організмі відбувається божевільний викид гормонів. Як правило, це не має серйозних наслідків. Проте часом трапляються і винятки, коли "гормональний перекос" б'є жінку по центральній нервовій системі з жахливими наслідками. Якихось закономірностей тут не виявлено, тому важкі наслідки непрогнозовані. Єдине, що можна і потрібно робити у таких ситуаціях - рідним і близьким оточити молоду матір увагою і турботою. І ні на мить не забувати, що такі штуки можливі попри їхню малоімовірність.
А это вообще что такое, чем она отличается от дегенерата с монтировкой, который проломит голову за ради 20 гривен и поедет на 15 лет?....Точнее с моральной стороны она хуже этого вора, который на фоне такой личности прям церковный служитель.
братки в компании с прокурорами на , так сказать, общественных началах,
только вот аля бапка акушерка это преступление, а в роддом попасть
то надо деньги, не у каждой гражданки Украины есть возможност позволить себе
рожать в роддоме, если бесплатный то рекомендую отправить жену туда рожать,
почему ваши милицыонеры не озабочены "бесплатной" медиуиной ?
зп чистыии 6 тыщ гривасов, это полторы ставки, летом 20го года общалчя,
тоже всё по честному,
но печально мусора на вертолётах торгуют наркотой
а врач нищета ...
думаю вам повезло, спасибо Создателю ...
чувствуете силу своего слова ?
-знакомые , например, заплатили 3000$,
есть дешевле, 2000$ (киев), есть и ещё дешевле,
возможно, но
не каждая гражданка Украины может себе это позволить рожать в роддоме,
а
деньги идут аваковским браткам,
они себе вертолёты покупают,
и дела заводят ...
а зачем ?
задача этого государства - поживление тех, кто у корыта,
задача особей в погонах - охрана поживляющихся ...