Папа Франциск в пасхальном послании выразил надежду на скорое освобождение пленных на Донбассе

Папа Франциск в пасхальном послании выразил надежду на скорое освобождение пленных на Донбассе

В полдень 4 апреля папа Франциск поздравил христиан всего мира с Христовым воскресением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Ватикана, Франциск с горечью отметил, что в мире очень много войн и насилия, особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

"Слишком много войн и слишком много насилия еще продолжают существовать в мире! Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны. Пусть даст пленным во время конфликтов, особенно в восточной Украине и в Нагорном Карабахе, невредимыми и здоровыми вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей во всем мире остановить гонку новых вооружений", - призвал папа римский.

Также он призвал все вовлеченные стороны приложить усилия для прекращения конфликтов и позволить людям, измученным войной, жить в мире и начать восстановление своих стран.

Шмыгаль по поручению Зеленского пригласил Папу Римского Франциска в Украину по случаю 30-й годовщины Независимости

Отметим, что протестанты и католики встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху. 

Автор: 

+9
Дякуємо, шановний понтифік.
Та якби наше падло не злило двох спецоперацій, - це питання було б вирішено.
04.04.2021 19:46 Ответить
+4
"Слишком много войн и слишком много насилия еще продолжают существовать в мире! Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны.

Та мир, нечего делать. Ему, как соловью. Как и в средние века, когда те же католики друг друга целыми городами жгли и ломтями нарезали. В его славу.
04.04.2021 19:48 Ответить
+3
Очередные пустые слова... 🥴
Только реальных действий маловато... 🤔
04.04.2021 19:50 Ответить
Лучше бы он пожелал, чтобы }{уйло скорее сдохло. По-христиански это будет попаданием в }{уйловский рай.
04.04.2021 19:50 Ответить
Ты думаешь, что с Жириновским будет лучше?
04.04.2021 20:16 Ответить
ну, да...ему нужна лесопилка под костополем и он угомонится
04.04.2021 20:24 Ответить
в том и дело шо христоеды это тупо заработок бабла. шо было в Австрилии видел? педофилы тупо пользовались детьми. я не знаю, но бы уже наказал их, будь на месте "отца" пары детей.
04.04.2021 20:38 Ответить
Я думаю, что лучше будет тогда, когда }{уйло вместе с Жириком и как минимум половиной параши разлетятся на атомы.
04.04.2021 21:51 Ответить
фарисеям ,в мантиях, нельзя иметь таких пожеланий к врагам Украины.Мало того,что папа наградил оккупанта Украины медалью «Ангел-Хранитель мира»,так он еще за него и за его словами, молится .
04.04.2021 20:32 Ответить
как, и папа тоже должен принуждать к миру, окропляя водой танки и ракеты нато?
04.04.2021 20:22 Ответить
Ага, надежда умирает последней
04.04.2021 19:50 Ответить
Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны. Пусть даст пленным во время конфликтов, особенно в восточной Украине и в Нагорном Карабахе, невредимыми и здоровыми вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей во всем мире остановить гонку новых вооружений", - призвал папа римский.

Пипа, твой "бог" убил 40 детей, разорвав их живьем. так шо.... ну ті понял шо те следует сделать, поп?
слушай - живьем пусть тя бі разрівали медведиці - понравилось бі? а че не так? а почему нет? там так и написано - живьем, прислав зверей, твой "б*г" расправился. с детьми. которіх "от своей подобі" создал.
Пипа, а ті в курсе куда я тя пошлю? Да, по адресу твоего кореша, Путина.
04.04.2021 20:02 Ответить
С этих 40 выросли бы такие же точно придурки как ты....А так на Небо может попадут! Толку , что Он дал тебе выжить и вырасти? Только трындишь на Него, неблагодарная тварь, ой, творение! И небес тебе не видать! А главное , что понтифик должен был сказать, это :"Покайтесь во имя Иисуса Христа и будете прощены и будете иметь жизнь вечную на Небе!"
04.04.2021 20:14 Ответить
та давай не скажу куда тебе пройти?
в чем дети там виновные были то?
ну да, выросли бы шоп тебя 40 раз послать на Путина - в чем их вина то?
ты хотя бы понял шо несешь?
дети тупо .... очень согрешили..... посмеялись шо идет дурак с палкой и ругается... ннууу не знаю, из-за такого надо их рвать на части заживо было? чувак, проверься сходи
04.04.2021 20:24 Ответить
Ты просто заумный дебил! Прости , я как христианин не должен был , но факт на лицо! В тебя стреляли афганские дети в спину? Цыганские дети тебя не подрезали? Что с них вырастет? А если умрут в детстве--" таковых есть Царство Небесное"! Если ты слепишь пасочку песочную, то имеешь право ее поломать---ты еж ее творец! Тупой атеист!
04.04.2021 22:04 Ответить
а что ты там забыл, в Афгане то?
что мне должны сделать даже цыгане, если я к ним не лезу, вот как ты тут ко мне с проклятьями, даже странно т.к. протестанты тупо в разы спокойней чем православные.
и да - я те цитату не буду давать, но напр. то шо совки делали - из-за того шо попы оскотинили граждан РИ, залезая даже в штаны и диктуя как и шо даже думать и когда именно.
"царство небесное" это то которому 7000 лет?
как ты умуд.ряешься воспринимать кости динозавров и верить в чушь, согласно которой, кости эти подбрасывают "демоны"?
зачем я даже спорю с верующим в дУхов и "ангелов"?
05.04.2021 07:26 Ответить
опять не довыраженная мысль.Ты шизофреник. Диагноз, не оскорбление.
05.04.2021 19:40 Ответить
слушай, у тя тупо аргументы шо типо я не верю в летающих мужчин - да, не верю и шо? и не обязан. сто раз спрашиваю - Вселенной около 7000 лет?
кости динозавров - "фэйк"?
вот и все, что еще надо сказать шоб усадить тя на бутылку то?
05.04.2021 19:47 Ответить
три вида левиафанов! т.е. Библия не отрицает динозавров! Вселенной 10-15 тыс. лет! Так что вставай с бутылки! По скорости эрозии только берегов по съемке с космоса определяется возраст планеты. И еще куча способов!
05.04.2021 20:03 Ответить
Вселенной 10-15 тыс. лет!...............

а не 5млрд. случаем?

Петь, ну ты же штаны то не постирал то?
какие блин 14-15 тыс лет.. слушай, тут шизофренит точно тока один, и это не Тор... б*же, что ты, Алллах возьми, несешь то??? ну реально, ты либо Поехавший, либо ты Путин и меня так "троллишь" то. блин - как мона тупо верить в бред попов и в то же время шо планету создали 7000 лет взад, ты реально сын женщины, или все таки я не пойму - питекантроп или кто?
что за бред ты городишь - какие 14-15тыс лет то? слушай, я понимаю шшо пост был, но не пей этой жидкости стока. я седня тоже выпил, но не бушую же?
05.04.2021 20:10 Ответить
Закон энтропии знаешь? Какие млрды? Закончи 8 классов!
05.04.2021 20:15 Ответить
не знаю и понимаю шо и не надо
05.04.2021 20:23 Ответить
вы , безбожники , убиваете не только абортами! Вы , прикрываясь благими словами о трансплантации , потрошите живых детей, чтобы извлекать стволовые клетки, почки, сердце! А верующие на такое не пойдут! А ты мне про 40 детей год талдычишь! Сотни тысяч детей пропадает ежегодно в мире! ВЫ! Безбожники это творите!
05.04.2021 20:13 Ответить
Петр, у тя реально уже надо на уколы. я же сказал - ну блин, если ты думаешь шо там так написано, но посчитать - хавно вопрос, то ты либо ...... извини, либо просто верун. что ты такое несешь то? Петр, я не спорю шо у тя может заболевание, но слушай, не надо настолько нести туфту шо блин, кости динозавров миллионы лет имеют, а планета - тысячи. слушай, чувак, сходи к врачу. что же ты несешь такое то?
05.04.2021 20:28 Ответить
Млны лет костям? По радиоизотопному методу определили? Ты прочитай про его достоверность и токи отсчета распада элементов и полураспада! Ты хоть ПТУ закончил?
05.04.2021 20:32 Ответить
ну так точно не 4-5-6 тыс. лет то... Петр, ну ты же тупо обосрался. блин, ты просто обосрался в 1ысячу раз, или брешу.... ты одосрася в десять тыс. раз. слушай.. эээ... ну я даже и не хотел бы советовать те
ты хоть понял шо сморозил то?
блин, то радиоугл анализ тупо говно, да? а планете и напр. нефти - макс . 7000 лет?.... ты короче понял шо я

в тыщу раз более прав?
я вообще думаю шо ты Поехавший. ну нельзя же быть таким.. ну реально, я уже и не уверен шо ты не так придуриваешься. ты реально в этот бред веришь то
7 слушай, ну просто это клиника
05.04.2021 21:10 Ответить
ПТУ хоть закончил? Ты тупо повторяешь антирелигиозную совковую туфту! Я понял, что ты недалекий и тупэнькый...Зря трачу время....Учи физику, геологию, биологию...
05.04.2021 21:57 Ответить
Ну да, а Сталин носил штаны. то шо совковая "туфта" - не значит шо блин, 5млрд. лет как мин. Вселенной, а это в миллион раз почти больше чем от "адама и "змея""
ну блин - я бы еще понял если в 100 раз больше, но в миллион блин!!!
ты тока шо обозвал ученых еретиками и лжецами?
ну ок, можешь еще и например облако обозвать ртутью и помочиться вверх.... думаю шо ты либо "тролль", либо реально не совсем с умом дружишь. - древние байки выдавать за правду и обосрать всех ученых??? х.з., но в здравом уме такого не скажет никто
06.04.2021 09:01 Ответить
И еще! Сколько ты лично и сколько вы , атеисты , убили нерожденных детей через аборты?
04.04.2021 22:06 Ответить
можно поставить мысленный эксперемент.
чикатило, ну возмём в 1956 году, замочил своим любимым способом 4х летнего *****, глазом не моргнув на его слезу. был сразу же пойман и расстрелян. кем бы были тогда, по тем временам, он и кем маленький, но уже *****? а по нынешним? когда *****-убийца убил куда больше и куда извращённе, чем сам чикатило, который его тогда не убил. как следствие - имеем не то, что второго чикатило, а вообще чудовище.
з.ы. чикатилом, ***** ещё ни кто не определял. а напрасно. дарю.
04.04.2021 20:54 Ответить
и то, исключительно пленных военных, а не всякую падаль
04.04.2021 21:32 Ответить
Християни у всьому світі , святкують за своїм рідним календарем , за яким народилися і живуть . Але є невеличка групка "супер-святих" , які святкують не зрозуміло що , коли і навіщо , зате разом з Гуньою Московським і за покрученим , неточним календарем , за яким вже ніхто не живе . Звідси питання : Яка функція наших попів і священників у суспільстві ? Збирати гроші на храми ?
04.04.2021 21:45 Ответить
Их функция-- возбуждать ваше возмущение и заставлять вас искать истину , вопреки попам! Истина во Христе!
04.04.2021 22:08 Ответить
Звідси питання : Яка функція наших попів і священників у суспільстві ? Збирати гроші на храми ?
https://censor.net/ru/comments/locate/3257556/01921466-7588-72b7-856f-3b4c6f5d1c1b
ну так а шо не так?
Пашка Мерседес не скаржиться.
ну й плюс - поп Гундяяна Джипе тя точно так же убьет как и поп Микола на Запорожце.
чего спорить о сортах.... этого скама то?
мать его жёпщина - кому бы надо было шо одна секта седня беснуется, а другая - .. да ваще побоку.
черти вроде Гундяя скорее щас.... хотя вроде и нет, угкц это типо "польское" свято делают... да мне как то поПутину
05.04.2021 20:17 Ответить
помню агент русни дермак все вещал что вот-вот, на неделе будет оно, обмен всех на всеххх... и шото заткнулось, зелохи отсмоктали
04.04.2021 21:48 Ответить
Кто слушает это папино блеяние?
04.04.2021 22:11 Ответить
а зачем?)))))
посмеялись и забыли)))
05.04.2021 20:11 Ответить
правильно.
кстати с 2019 было уже два больших обмена.
05.04.2021 04:03 Ответить
 
 