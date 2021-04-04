Папа Франциск в пасхальном послании выразил надежду на скорое освобождение пленных на Донбассе

В полдень 4 апреля папа Франциск поздравил христиан всего мира с Христовым воскресением.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Новости Ватикана, Франциск с горечью отметил, что в мире очень много войн и насилия, особо упомянув о пленных на востоке Украины и в Нагорном Карабахе.

"Слишком много войн и слишком много насилия еще продолжают существовать в мире! Пусть Господь, который является нашим миром, поможет нам преодолеть ментальность войны. Пусть даст пленным во время конфликтов, особенно в восточной Украине и в Нагорном Карабахе, невредимыми и здоровыми вернуться к своим семьям, и вдохновит правителей во всем мире остановить гонку новых вооружений", - призвал папа римский.

Также он призвал все вовлеченные стороны приложить усилия для прекращения конфликтов и позволить людям, измученным войной, жить в мире и начать восстановление своих стран.

Отметим, что протестанты и католики встречают 4 апреля Воскресение Христово, или Пасху.