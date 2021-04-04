США поднимают крымский вопрос постоянно, он никуда не уйдет из повестки дня, - Маркарова

США неуклонно поддерживают Украину в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Это констатировала в интервью Радіо Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

Она ответила на вопрос о том, не оказалась ли оккупация Россией Крыма в "тени" боевых действий на Донбассе, которые активизировались в последние недели.

"Какая же "тень"? Официальный Вашингтон неизменно заявляет вообще, что он признает Крым частью Украины. Это официальные заявления от президента до госсекретаря на всех абсолютно уровнях. США уже публично заявили о поддержке создания "Крымской платформы". Поэтому я думаю, что как раз крымский вопрос стоит достаточно остро. Он с повестки дня никуда не уйдет", - убеждена Оксана Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова

При этом посол отметила поддержку Вашингтоном инициированной Украины "Крымской платформы".

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели 2 апреля телефонный разговор. По сообщению Белого дома, "президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму".

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщали, что саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа 2021 года.