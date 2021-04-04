РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10249 посетителей онлайн
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
2 145 50

США поднимают крымский вопрос постоянно, он никуда не уйдет из повестки дня, - Маркарова

США поднимают крымский вопрос постоянно, он никуда не уйдет из повестки дня, - Маркарова

США неуклонно поддерживают Украину в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.

Это констатировала в интервью Радіо Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.

Она ответила на вопрос о том, не оказалась ли оккупация Россией Крыма в "тени" боевых действий на Донбассе, которые активизировались в последние недели.

"Какая же "тень"? Официальный Вашингтон неизменно заявляет вообще, что он признает Крым частью Украины. Это официальные заявления от президента до госсекретаря на всех абсолютно уровнях. США уже публично заявили о поддержке создания "Крымской платформы". Поэтому я думаю, что как раз крымский вопрос стоит достаточно остро. Он с повестки дня никуда не уйдет", - убеждена Оксана Маркарова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина сохраняет двухпартийную поддержку США, - Маркарова

При этом посол отметила поддержку Вашингтоном инициированной Украины "Крымской платформы".

Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели 2 апреля телефонный разговор. По сообщению Белого дома, "президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму".

В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщали, что саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа 2021 года.

Автор: 

Крым (26451) США (27716) Маркарова Оксана (290) Крымская платформа (308)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
А наше недоразумение собирается организовывать хоть какие-то мероприятия? Или делает вид что не замечает происходящего?
показать весь комментарий
04.04.2021 20:13 Ответить
+7
Нам сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик и блеяние его шавок. Спасибо дебилам, привели к власти трусов, предателей и их холуев.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:15 Ответить
+6
Потрібна не просто "Кримська платформа", а потрібна антикасапська, антипутінська коаліція у складі найсильніших країн світу - подібно до антифашської, антинациської, антигітлерівької коаліції в роки другої світової.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А наше недоразумение собирается организовывать хоть какие-то мероприятия? Или делает вид что не замечает происходящего?
показать весь комментарий
04.04.2021 20:13 Ответить
Лялькова вистава ,це імітація життя ,тому будь-які дії зеленої плісняви ,це лише імітація діяльності !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 20:28 Ответить
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1241
показать весь комментарий
04.04.2021 20:46 Ответить
Нам сейчас у власти нужен сторожевой пес, а не этот зеленый цуцик и блеяние его шавок. Спасибо дебилам, привели к власти трусов, предателей и их холуев.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:15 Ответить
"БЕЗ ТЕБЯ" | Богдан Процишин посвящает новую песню Владимиру из Кривого Рога ЮТУБ
показать весь комментарий
04.04.2021 20:16 Ответить
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 1716
показать весь комментарий
05.04.2021 01:38 Ответить
Потрібна не просто "Кримська платформа", а потрібна антикасапська, антипутінська коаліція у складі найсильніших країн світу - подібно до антифашської, антинациської, антигітлерівької коаліції в роки другої світової.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:18 Ответить
А кто входил в антигитлеровскую коалицию...
показать весь комментарий
04.04.2021 20:22 Ответить
Все, кроме Йоси Сралина !
показать весь комментарий
04.04.2021 20:23 Ответить
Что то не слыхал о таком политическом деятеле...
показать весь комментарий
05.04.2021 19:49 Ответить
Не с нашим шутом. Оно еще в "глаза" не насмотрелось.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:22 Ответить
воно й цим і зруйнувало антихуйловську коаліцію, яку, було, почав вибудовувати Порошенко.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:37 Ответить
разве Маркарова работает в посольстве США,или быть может она уже секретарь конгресса США?США то постоянно поднимает,а как же поднимают "зеленые домкратЫ" при власти в Украине?
показать весь комментарий
04.04.2021 20:20 Ответить
Вообще-то в природе так уж заведенно, что если что-то поднимают, то поднятое рано или поздно разряжается энергией поднимания и снова опускается... невозможно долго держать что-то поднятым... или необходим постоянный поток энергии, но это очень затратно... или надо просто отрезать это и установить на его место что-то искусственное, неопускаемое... типа памятника.
показать весь комментарий
05.04.2021 01:16 Ответить
ТСК комісія в ВР скоро займеться і питанням Криму від 2014 року
показать весь комментарий
04.04.2021 20:24 Ответить
Складывается такое впечатление что америка больше проявляют глубокую озабоченность чем шмаркля
показать весь комментарий
04.04.2021 20:25 Ответить
Вот и я о том-же. Шмаркля смылся во время кризиса, как будто и не происходит ничего. Или это его не касается.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:30 Ответить
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 8775
показать весь комментарий
04.04.2021 20:48 Ответить
Маркаров добре що ти ще не у США, шоб ти їм там казала про Вовчин Катар у день, коли стягуються війска рашистів?
показать весь комментарий
04.04.2021 20:26 Ответить
ну да, и Главком.... тупо свалил на отдых.
Маркарова, скажи уже шо Зеля.... ну да, ему 42, но правильно ему там написали.
три буквы. хотя да, это тоже.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:28 Ответить
Навіщо повторювати ці висловлювання посадовців Госдепа, позиція яких незмінна вже при третьому президенту. Це ж саме твердить і "стурбований" Євросоюз.
показать весь комментарий
04.04.2021 20:43 Ответить
Ну, хто-то ж должен волноваться и озабочиваться, если в Украине всем пофиг...
показать весь комментарий
04.04.2021 20:57 Ответить
США порушують кримське питання постійно, воно нікуди не подінеться з порядку денного, - Маркарова - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
04.04.2021 20:45 Ответить
США поднимают крымский вопрос
Чей Крым, что ли?
показать весь комментарий
04.04.2021 20:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=oeEWdopbcRo Україна отримає ядерну зброю за спеціальним статусом союзника США .
показать весь комментарий
04.04.2021 21:07 Ответить
вот и хорошо, что хоть у байдена подымается, маркарова говорит
показать весь комментарий
04.04.2021 21:08 Ответить
Я уже склонен к федерализации Украины... -- это не по-понятиям, конечно, но по смыслу, точно.
Не прокачать в Украине чистую Национальную Идею -- народ не тот... -- в Украине, по крайней мере -- не в Диаспоре.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:16 Ответить
ты гнида касапська, а не Бандера, у себя дома устраивай федерализацию, токо федю не забудь позвать
показать весь комментарий
04.04.2021 21:40 Ответить
-- оскорбуху твою пропущу -- пока! *)

А федерализация на основе единственного Государственного Языка -- Мови -- единственное, что вижу спасительного для Украины.

...а у тебя, вообще никаких вариантов нет... -- или есть?

Так не лохмать клаву -- поделись идеями... -- всем надо!
показать весь комментарий
04.04.2021 21:47 Ответить
идея моя такова : ты хитрожопая кацапская гнида и я за тобой давно наблюдаю
показать весь комментарий
04.04.2021 21:52 Ответить
-- мне льстит, шо даже ты меня давно чтишь своим вниманием...*)
Короче -- без личностей -- давай шо-нибудь реально-прогматичное не про себя, а про Украину! -- смогёшь?
показать весь комментарий
04.04.2021 21:58 Ответить
Лаптеногое, шло бы ты отсюда, со своей лахтой, ************** и своим ******
показать весь комментарий
04.04.2021 22:00 Ответить
Та куда мне дальше идти? -- я в федеральной стране, с единым государственным языком, приятным уровнем жизни... -- ***** у нас завклубом служило...*)
показать весь комментарий
04.04.2021 22:04 Ответить
маленьким хитрожопым кацапским гнидам с 2014 года начала сильно мешать українська мова а спать не дает идея федерализации, т.е политико-экономического расчленения нэньки на удельные княжества, дабы легче было править (т.е .воровать) и сдавать Украину кусками москалям после княжеских "референдумов"...
о, как я тебя понимаю ...гнида
показать весь комментарий
04.04.2021 22:01 Ответить
делись уже ты своими идеями с впопучленцами, в их праветающих дыровских запаведниках
показать весь комментарий
04.04.2021 22:04 Ответить
Ты меня послал -- я тебя привёл... -- в ФРГ. *)
...ты ж нам хочешь, а не мы к вам...
показать весь комментарий
04.04.2021 22:11 Ответить
никто к вам не хочет, но помни, после нас будете - вы и никуда не денетесь, а СП-2 кацап перекроет...
чё ж ты сбёг аж в фрг, гнида, почему не из паРаши вещаешь?
показать весь комментарий
04.04.2021 22:25 Ответить
Я б тебе ответил! -- если б ты был читабелен... -- ну, извини...*)
показать весь комментарий
04.04.2021 22:34 Ответить
Перечитай еще раз свои коменты. Ты реально как гопник из подворотни. Такой гнилой базар, без аргументов. И еще удивляетесь, почему вас меньшинство... та от вас уже нормальные люди шарахаются. Уже даже кацапы на вашем фоне выглядят интеллигентами ))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:27 Ответить
блин, ещё одна гнида,
ну эта (с гнилым базаром) хотя бы не с фрг...
зебил и это радует
показать весь комментарий
04.04.2021 23:31 Ответить
У него, судя по флагу, уже все федерализовано и неплохо работает...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:19 Ответить
Ти хто такий? бот ольгінський. ти спочатку не ховайся криса москальска за ніком. Склонено оно иди склонись и отсоси
показать весь комментарий
05.04.2021 08:59 Ответить
Пам'ятаємо !
Об'єднуватися, виховувати, тренуватися та випускати зброю !
Бо ніхто, повторюю Ніхто нам не дасть вже забути та віддати Україну москалям, навіть якщо ми захочемо чи хтось забажає !
показать весь комментарий
04.04.2021 21:30 Ответить
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
показать весь комментарий
04.04.2021 21:54 Ответить
Так турки и в том числе Эрдоган следует этим пословицам...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:24 Ответить
Та все гаразд. Ось байдену вставлять нову потужну батарейку, і він як дасть пуйлу у вухо - аж загуде!
показать весь комментарий
05.04.2021 09:01 Ответить
{вменяемая речь от посла} - зеля: будем всех бамбить! где моя шаурма я в катар...
показать весь комментарий
04.04.2021 22:00 Ответить
 
 