США поднимают крымский вопрос постоянно, он никуда не уйдет из повестки дня, - Маркарова
США неуклонно поддерживают Украину в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму.
Это констатировала в интервью Радіо Свобода посол Украины в США Оксана Маркарова, передает Цензор.НЕТ.
Она ответила на вопрос о том, не оказалась ли оккупация Россией Крыма в "тени" боевых действий на Донбассе, которые активизировались в последние недели.
"Какая же "тень"? Официальный Вашингтон неизменно заявляет вообще, что он признает Крым частью Украины. Это официальные заявления от президента до госсекретаря на всех абсолютно уровнях. США уже публично заявили о поддержке создания "Крымской платформы". Поэтому я думаю, что как раз крымский вопрос стоит достаточно остро. Он с повестки дня никуда не уйдет", - убеждена Оксана Маркарова.
При этом посол отметила поддержку Вашингтоном инициированной Украины "Крымской платформы".
Напомним, президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский провели 2 апреля телефонный разговор. По сообщению Белого дома, "президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях агрессии России на Донбассе и в Крыму".
В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского ранее сообщали, что саммит "Крымской платформы" должен состояться 23 августа 2021 года.
Маркарова, скажи уже шо Зеля.... ну да, ему 42, но правильно ему там написали.
три буквы. хотя да, это тоже.
Чей Крым, что ли?
Не прокачать в Украине чистую Национальную Идею -- народ не тот... -- в Украине, по крайней мере -- не в Диаспоре.
А федерализация на основе единственного Государственного Языка -- Мови -- единственное, что вижу спасительного для Украины.
...а у тебя, вообще никаких вариантов нет... -- или есть?
Так не лохмать клаву -- поделись идеями... -- всем надо!
Короче -- без личностей -- давай шо-нибудь реально-прогматичное не про себя, а про Украину! -- смогёшь?
о, как я тебя понимаю ...гнида
...ты ж нам хочешь, а не мы к вам...
чё ж ты сбёг аж в фрг, гнида, почему не из паРаши вещаешь?
ну эта (с гнилым базаром) хотя бы не с фрг...
зебил и это радует
Об'єднуватися, виховувати, тренуватися та випускати зброю !
Бо ніхто, повторюю Ніхто нам не дасть вже забути та віддати Україну москалям, навіть якщо ми захочемо чи хтось забажає !