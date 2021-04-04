РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9113 посетителей онлайн
Новости
3 003 45

На первых этапах судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Буроменский

На первых этапах судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Буроменский

В рамках инициированной президентом судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, провести аудит системы местных судов, создать институт присяжных и институт жалоб на несоблюдение сроков рассмотрения дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Дефицит судей в Украине очень большой, подчеркивает заместитель председателя комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины Михаил Буроменский.

"Фактически у нас количество судей на 100 тыс. населения в два раза меньше, чем в европейских государствах. Поэтому система не справляется с тем потоком дел, с которым люди приходят в суды", - говорит он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украине нужно взять на себя обязательство по прозрачному отбору новых членов судебных органов на основе критериев добропорядочности, - посольство США

На первых этапах реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей - органа, ответственного за профессиональный отбор кадров.

"Без этой комиссии мы не можем заполнить вакантные должности, без этой комиссии не может быть продолжено квалификационное оценивание судей, в частности, и на предмет их благонадежности… Вот мы стоим, мы не двигаемся", - отмечает руководительница Верховного Суда Валентина Данишевская.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект "О порядке формирования и функциях Высшей квалификационной комиссии судей". На очереди - обновление Закона "О Высшем совете правосудия".

"Доверие к судам - это, в частности, и доверие ко всей власти, ко всему государству. Мы должны заботиться об этом вместе. Я довольна тем, что у нас такая широкая дискуссия. Все ветви власти общались, высказывали свои планы, и была наработана стратегия развития, хочу подчеркнуть - развития - судебной системы", - добавила руководительница Верховного Суда.

Также читайте: Венецианская комиссия рассмотрит законопроект об избрании членов Высшего совета правосудия

Реформа предусматривает и тотальный аудит системы местных судов: планируют пересмотреть всю сеть судебных учреждений с учетом нагрузки на судей. Также будут созданы институт присяжных и институт жалоб на несоблюдение сроков рассмотрения дел с компенсацией за нарушения. Но главным вектором реформы остается борьба с коррупцией и заведомо неправосудными решениями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо пообещал, что в течение 3 лет в Украине будет завершена судебная реформа.

Автор: 

судебная реформа (1807) ВККСУ (503) Данишевская Валентина (41)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Ви що не перезапустите, а виходить портнов і контрольоване ним кривосуддя.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:22 Ответить
+7
Если будут так перезапускать, как уволили Тупицкого, то это будет полный п-ц...
показать весь комментарий
04.04.2021 21:23 Ответить
+5
До основанья, а затем -- мы снова что-нибудь построим -- кто был никем, тот должен всем...*)
показать весь комментарий
04.04.2021 21:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ви що не перезапустите, а виходить портнов і контрольоване ним кривосуддя.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:22 Ответить
До основанья, а затем -- мы снова что-нибудь построим -- кто был никем, тот должен всем...*)
показать весь комментарий
04.04.2021 21:24 Ответить
Українці начувайтесь ,на Україну насуваються рішучі та безкомпромисні зелені рехворми !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:34 Ответить
-- зелене вже відсувається -- сіри починають, та вигравають...
показать весь комментарий
04.04.2021 21:41 Ответить
Сірі кардинали ,це гадаю зажопінці ???)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:45 Ответить
Это старый савецкий анекдот: Серые начинают и выигрывают.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:51 Ответить
1- ага вакантные места просто снимите табличку ПРОДАЕТСЯ.. и да во времена клятого совка УССР судей в сравнении сегодня было в 38 РАЗ!!! меньше по штату и дела рассматривались в сроки попробуй протянуть сроки дела по УПК ГПК Арбитражу судью ВОЕННЫЕ ТРИБУНАЛЫ КСТАТИ и специальные суды.... так поставят в неудобное положение...
2- полиции и МВС сегодня по штату столько сколько было во времена СССР совместно УССР БССР и МССР.. вместе взятых.. с учетом всех внутренних войск и так далее и да милиция приезжала в течении 2-7 минут...
3- прокуратура .. численность УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОКУРАТУРЫ ВСЕЙ ВЫШЕ В 43 РАЗА!!!! это с учетом что закрыты все военные прокуратуры спец прокуратуры и так далее... а РЕЗУЛЬТАТ КАКОЙ---Я ВАС спрашиваю на сегодня
4-Адвокатура численность адвокатов превышает численность населения
Украины в полтора раза....
5 Юристы по Диплому их хватает на каждого не рожденного человека по 3 юриста-4 с учетом адвокатов нотариусов и так далее...
Одновременно образование медицина социальная область по штату в сравнении с УССР выросла в 20 раз НО КПД отдача для народа.... этих структур равно 1-3% от периода совка...
показать весь комментарий
04.04.2021 22:02 Ответить
меньше сроки на рассмотрение--меньше времени на вымогательство!
показать весь комментарий
04.04.2021 22:11 Ответить
Если будут так перезапускать, как уволили Тупицкого, то это будет полный п-ц...
показать весь комментарий
04.04.2021 21:23 Ответить
Пока Тупицкого, строго по Закону не уволят -- будет вам полный п-ц перманентно...
показать весь комментарий
04.04.2021 21:28 Ответить
Скорее всего, это и было целью.
Для болванов - Вау!, выгнали судью-крысу, а в реальности никакого толку.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:39 Ответить
Лялькова вистава ,це імітація життя ,тому будь-які дії зеленої плісняви ,це лише імітація діяльності ,локшина на вуха лохтората !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:41 Ответить
Перезапустить, аттестации....
Это все полумеры. Хорошо, конечно, но полумеры.
Нужно два-три кресла для судей и кожи таких "судей" как тупицкий, вовк, царенко.....
показать весь комментарий
04.04.2021 21:25 Ответить
А нафіга в жовтні 2019-го в монотурборежимі зупинили роботу цього ж ВККС?
показать весь комментарий
04.04.2021 21:25 Ответить
Кожен бажає мати власний ВККС !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:33 Ответить
Нє кожний Синьоносий гэтьман не бажав
показать весь комментарий
04.04.2021 21:40 Ответить
Бажав ,він теж людина !!! Головне ,як її використовувати !!!))))))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:43 Ответить
Як? Патріотично звісно Чи ви, пане, зебіл? І не вірите гецьману?
показать весь комментарий
04.04.2021 22:55 Ответить
Цинкуй базар ,недолуге !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:04 Ответить
Зєбіл шолє?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:07 Ответить
Стули пельку!!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:15 Ответить
Ах ах, а то шо? Налякаєш мене пельтрєтом синьоносого?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:18 Ответить
Кого ???Тебе??? Та ти по життю перелякане!!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:21 Ответить
Ах ах. Всьо! Кловану завтра прийде жопа з такими "пасіонарними" лєворюцианєрами
показать весь комментарий
04.04.2021 23:29 Ответить
Взяточники оценивают работу взяточников за взятки,нахер это перезапускать,всех посадить,набрать новых.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:31 Ответить
Новых уже подготовили
показать весь комментарий
04.04.2021 21:42 Ответить
перезапустить - это чтобы все легли под земафию. какие зетрвари
показать весь комментарий
04.04.2021 21:32 Ответить
Імітація бурхливої діяльності триває !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:36 Ответить
Первый этап 137-й потужной реформы был уже ришуче проведен Осталось только провести в травни 2019 року остаточну реформу райсудив! Зебилы, ну шо вы наделали???!!!
показать весь комментарий
04.04.2021 21:38 Ответить
Когда Будит , что то Сделано и простые люди Почувствуют , что о Них позаботились и их Жизнь , а не Существование Улучшилось , - Вот тогда можно о Чем то Говорить.А Так болтовня и Томление Духа.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:43 Ответить
Хуже чем при других президентах думаю не будет.
показать весь комментарий
04.04.2021 21:47 Ответить
Чудове зелене гасло-Хуже не будет !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 21:49 Ответить
На все эти реформы могу процитировать одну фразу - Как вы ребята не садитесь , все ж в музыканты не годитесь! А если серьезно , то гнать надо не менее 90% всей этой братии а то и 95% и у судей и у ментов и у прокуроров!По одному только признаку - имущество посмотреть их , жен, родителей. Все остальное -очковтирательство и имитация !
показать весь комментарий
04.04.2021 21:53 Ответить
Два года у власти--и опять бла-бла-бла: мы изучим, проведем аудит, начнем, должны сделать, должны запустить, ---НАДОЕЛО!
НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО ЗА ДВА ГОДА! Одна болтовня, видосики, имитация и обещания, обещания, обещания. Скажите этим идиотам, что избирательная кампания закончилась два года назад---где РЕЗУЛЬТАТЫ?
Кроме падения экономики, внешнеполитических провалов, занедбанности армии, невиданной коррупции, воровства, непрофессионализма,остановки всех реформ,узурпации власти, имитации бурной деятельности и постоянной брехни с победными видосиками---НИЧЕГО НЕТ.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:02 Ответить
Помиляєшься !! Зроблено і чимало ,зелена пліснява послідовно і наполеглево нищит все набуте Україною ,на шляху євроінтеграціі !!!! Реванш кремлівської гидоти триває та прогресує !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 22:05 Ответить
З пліснявою і не буде. Лише шоу буде продовжуватися з метою повної руйнації країни.
Це мета і бені, і фуйла. Пліснява за втілення отримає долю.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:09 Ответить
На перших етапах судової реформи планується запустити роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Буроменський - Цензор.НЕТ 79
показать весь комментарий
04.04.2021 22:09 Ответить
Лудше...
Отут сумнівів не маю - писав ґавтентичний зебіл.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:27 Ответить
Мабуть, Ви не в курсі, колего. Це такий мейнстрим у носіїв зайвих хромосом і одномовних щелеп - писюкати "ни кто", "лудший", "где то" і т. ін. Дуже весело виглядає, коли поляк глузує з москалів на форумі, де їх дохолєри, з приводу їхньої недолугості і тицяє їх писком у їхні кізяки.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:38 Ответить
Та авжеж знаю... Десь у мережі навіть є періодична таблиця окороздираючих кацапізмів - "лутьший", "тожыть", "и тогдалие", "калинизация", "калидор", "разбуться"...
А ще ґепічні "травма галина стоп", "факт молодого Регинтропа", "сад Могомора" (на таку пекельну локацію перетворилися Содом і Гомора), "Кокошин эль" (такий от напій від Коко Шанель), "врачи дают клятву демократов"... 🤪😐😶
показать весь комментарий
04.04.2021 23:22 Ответить
М. Салтиков-Щедрін денервово смалить десь за рогом...
показать весь комментарий
04.04.2021 22:28 Ответить
Да не смешите мои подковы,на кого перезапустят.Просто поменяют шило на мыло.
показать весь комментарий
04.04.2021 22:10 Ответить
Нет наказаний для судей---не будет толку от реформ! И учат будущих юристов кто? Кивалов? И учат уже в ВУЗе коррупции! В самом платном обучении ( и медиков, и др.) уже заложена коррупция! Только бесплатное образование! С исключением до 80% неучей!
показать весь комментарий
04.04.2021 22:16 Ответить
Скільки,цих, лайноетапів,вже,було
показать весь комментарий
05.04.2021 10:17 Ответить
 
 