На первых этапах судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Буроменский
В рамках инициированной президентом судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, провести аудит системы местных судов, создать институт присяжных и институт жалоб на несоблюдение сроков рассмотрения дел.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".
Дефицит судей в Украине очень большой, подчеркивает заместитель председателя комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины Михаил Буроменский.
"Фактически у нас количество судей на 100 тыс. населения в два раза меньше, чем в европейских государствах. Поэтому система не справляется с тем потоком дел, с которым люди приходят в суды", - говорит он.
На первых этапах реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей - органа, ответственного за профессиональный отбор кадров.
"Без этой комиссии мы не можем заполнить вакантные должности, без этой комиссии не может быть продолжено квалификационное оценивание судей, в частности, и на предмет их благонадежности… Вот мы стоим, мы не двигаемся", - отмечает руководительница Верховного Суда Валентина Данишевская.
Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект "О порядке формирования и функциях Высшей квалификационной комиссии судей". На очереди - обновление Закона "О Высшем совете правосудия".
"Доверие к судам - это, в частности, и доверие ко всей власти, ко всему государству. Мы должны заботиться об этом вместе. Я довольна тем, что у нас такая широкая дискуссия. Все ветви власти общались, высказывали свои планы, и была наработана стратегия развития, хочу подчеркнуть - развития - судебной системы", - добавила руководительница Верховного Суда.
Реформа предусматривает и тотальный аудит системы местных судов: планируют пересмотреть всю сеть судебных учреждений с учетом нагрузки на судей. Также будут созданы институт присяжных и институт жалоб на несоблюдение сроков рассмотрения дел с компенсацией за нарушения. Но главным вектором реформы остается борьба с коррупцией и заведомо неправосудными решениями.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо пообещал, что в течение 3 лет в Украине будет завершена судебная реформа.
2- полиции и МВС сегодня по штату столько сколько было во времена СССР совместно УССР БССР и МССР.. вместе взятых.. с учетом всех внутренних войск и так далее и да милиция приезжала в течении 2-7 минут...
3- прокуратура .. численность УКРАИНСКОЙ НЕЗАВИСИМОЙ ПРОКУРАТУРЫ ВСЕЙ ВЫШЕ В 43 РАЗА!!!! это с учетом что закрыты все военные прокуратуры спец прокуратуры и так далее... а РЕЗУЛЬТАТ КАКОЙ---Я ВАС спрашиваю на сегодня
4-Адвокатура численность адвокатов превышает численность населения
Украины в полтора раза....
5 Юристы по Диплому их хватает на каждого не рожденного человека по 3 юриста-4 с учетом адвокатов нотариусов и так далее...
Одновременно образование медицина социальная область по штату в сравнении с УССР выросла в 20 раз НО КПД отдача для народа.... этих структур равно 1-3% от периода совка...
Для болванов - Вау!, выгнали судью-крысу, а в реальности никакого толку.
Это все полумеры. Хорошо, конечно, но полумеры.
Нужно два-три кресла для судей и кожи таких "судей" как тупицкий, вовк, царенко.....
НИЧЕГО НЕ СДЕЛАНО ЗА ДВА ГОДА! Одна болтовня, видосики, имитация и обещания, обещания, обещания. Скажите этим идиотам, что избирательная кампания закончилась два года назад---где РЕЗУЛЬТАТЫ?
Кроме падения экономики, внешнеполитических провалов, занедбанности армии, невиданной коррупции, воровства, непрофессионализма,остановки всех реформ,узурпации власти, имитации бурной деятельности и постоянной брехни с победными видосиками---НИЧЕГО НЕТ.
Це мета і бені, і фуйла. Пліснява за втілення отримає долю.
Отут сумнівів не маю - писав ґавтентичний зебіл.
А ще ґепічні "травма галина стоп", "факт молодого Регинтропа", "сад Могомора" (на таку пекельну локацію перетворилися Содом і Гомора), "Кокошин эль" (такий от напій від Коко Шанель), "врачи дают клятву демократов"... 🤪😐😶