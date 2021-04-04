На первых этапах судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, - Буроменский

В рамках инициированной президентом судебной реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей, провести аудит системы местных судов, создать институт присяжных и институт жалоб на несоблюдение сроков рассмотрения дел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Дом".

Дефицит судей в Украине очень большой, подчеркивает заместитель председателя комиссии по вопросам правовой реформы при президенте Украины Михаил Буроменский.

"Фактически у нас количество судей на 100 тыс. населения в два раза меньше, чем в европейских государствах. Поэтому система не справляется с тем потоком дел, с которым люди приходят в суды", - говорит он.

На первых этапах реформы планируется перезапустить работу Высшей квалификационной комиссии судей - органа, ответственного за профессиональный отбор кадров.

"Без этой комиссии мы не можем заполнить вакантные должности, без этой комиссии не может быть продолжено квалификационное оценивание судей, в частности, и на предмет их благонадежности… Вот мы стоим, мы не двигаемся", - отмечает руководительница Верховного Суда Валентина Данишевская.

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект "О порядке формирования и функциях Высшей квалификационной комиссии судей". На очереди - обновление Закона "О Высшем совете правосудия".

"Доверие к судам - это, в частности, и доверие ко всей власти, ко всему государству. Мы должны заботиться об этом вместе. Я довольна тем, что у нас такая широкая дискуссия. Все ветви власти общались, высказывали свои планы, и была наработана стратегия развития, хочу подчеркнуть - развития - судебной системы", - добавила руководительница Верховного Суда.

Реформа предусматривает и тотальный аудит системы местных судов: планируют пересмотреть всю сеть судебных учреждений с учетом нагрузки на судей. Также будут созданы институт присяжных и институт жалоб на несоблюдение сроков рассмотрения дел с компенсацией за нарушения. Но главным вектором реформы остается борьба с коррупцией и заведомо неправосудными решениями.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо пообещал, что в течение 3 лет в Украине будет завершена судебная реформа.