Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель
Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами "Нормандского формата".
Об этом рассказала пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Украина продолжает вести переговоры на разных уровнях, в том числе со странами Нормандского формата (в который входят Украина, Германия, Франция, Россия. - Ред.). Вскоре Офис Президента выйдет с определенными достигнутыми договоренностями, с определенными результатами по вопросу, как проходят переговоры по достижению мира. Какой бы ни была ситуация - мы все равно будем идти в направлении достижения мира. Такая позиция президента Владимира Зеленского и его команды", - сказала Мендель.
В то же время она подчеркнула, что мир - это не просто абстрактная ценность, а это - возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развитая инфраструктура, комфортные для всех школы, больницы.
В этом контексте, комментируя недавнюю беседу канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что лидеры трех стран говорили о многих проблемах - борьбе с коронавирусом, вакцинации, ситуации на Ближнем Востоке и, конечно, поднимался вопрос ситуации в Донецкой и Луганской областях.
Мендель отметила, что сегодня на востоке Украины продолжается единственный военный конфликт в Европе и эта война остается одним из главных вопросов международной повестки дня. Поэтому, по ее мнению, это правильно, что о Донецкой и Луганской области вспоминают в переговорах.
"Но одно дело, когда о Донбассе говорят, высказывают свою точку зрения. И совсем другое - когда принимаются какие-то решения. И в мировой дипломатии в принципе невозможно, чтобы решение по любой стране принимались без ее участия. Особенно, когда мы говорим о таком напряженном конфликте, который происходит на Донбассе ", - отметила пресс-секретарь Зеленского и еще раз заверила, что ни одно решение по Украине без участия Украины не принимается и приниматься не может.
Напомним, 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, одной из тем которой была ситуация на востоке Украины. Лидеры Франции и Германии, в частности, отметили, что России необходимо взять на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях и способствовать выходу из кризиса с соблюдением Минских соглашений.
Але є й інша проблема. До Катару добре відправляти торгівельні делегації, але небезпечно посилати керівників держав. Звісно, що Зелепупіку ніхто не розповів про Катарську дипломатичну кризу, яка триває з 2017 року. Річ у тім, що Катар на противагу арабським країнам, а особливо сусідам із Затоки дуже зблизився з Іраном. Як виглядає, не без посередництва росіян. А ще чимало країн світу звинувачують офіційну Доху в підтримці терористичних організацій та екстремістської ідеології. Там і Аль-Каїда, й ІДІЛ, і "Брати мусульмани, й Хамас"... На підтримку Катару виступили Іран та РФія, до них приєдналася Туреччина. США поки займають двоїсту позицію - підтримують противників Катару, але свого осуду прямо не висловлюють і пробують виступити миротворцем, бо в Катарі діє потужна воєнна база США (як і Туреччини). Але Америка була учасником антиекстремістського саміту в Ер-Ріяді, з якого розгорілося протистояння.
Офіційний візит до Катару, попри часткове зняття напруги між Катаром і сусідами, може закрити двері для будь-яких переговорів у потужних арабських державах. І це не лише Саудівська Аравія, але й облюбовані Зеленським Оман та ОАЕ. Хіба що виявиться, що про офіційний візит оголошено лише для наївних чухраїнців, а для всього решти світу - це лише приватний візит для перепочинку в дорогих готелях під яскравим аравійським сонечком. Як насправді й було вже раніше в Омані та Еміратах.
І вишенька на тортик: візит запланований з 5 квітня, а борт Зеленського відправився в теплі краї зранку 4-го... Здається стає зрозуміло, з ким переписувалася служка, коли писала: "Надо валить с этой страны"...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZW1Xe7YDjyZcpNJh9TAQ6ZDJ0oC-YX7ApGEIQe9Pp5onFEgQnM-iyZG6cMP4YyafOAnBorf-mRRB3PD1lHvKDNK8P8EXVNtKyz4TDCFWoaPbxagwiDMJbB71L3RvFrOMImt_DaRnNyBsS3LYyghRp4wadaFoFnGozxJ474KcS0ALg&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
Валерій Прозапас