Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель

Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами "Нормандского формата".

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина продолжает вести переговоры на разных уровнях, в том числе со странами Нормандского формата (в который входят Украина, Германия, Франция, Россия. - Ред.). Вскоре Офис Президента выйдет с определенными достигнутыми договоренностями, с определенными результатами по вопросу, как проходят переговоры по достижению мира. Какой бы ни была ситуация - мы все равно будем идти в направлении достижения мира. Такая позиция президента Владимира Зеленского и его команды", - сказала Мендель.

В то же время она подчеркнула, что мир - это не просто абстрактная ценность, а это - возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развитая инфраструктура, комфортные для всех школы, больницы.

В этом контексте, комментируя недавнюю беседу канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что лидеры трех стран говорили о многих проблемах - борьбе с коронавирусом, вакцинации, ситуации на Ближнем Востоке и, конечно, поднимался вопрос ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Мендель отметила, что сегодня на востоке Украины продолжается единственный военный конфликт в Европе и эта война остается одним из главных вопросов международной повестки дня. Поэтому, по ее мнению, это правильно, что о Донецкой и Луганской области вспоминают в переговорах.

"Но одно дело, когда о Донбассе говорят, высказывают свою точку зрения. И совсем другое - когда принимаются какие-то решения. И в мировой дипломатии в принципе невозможно, чтобы решение по любой стране принимались без ее участия. Особенно, когда мы говорим о таком напряженном конфликте, который происходит на Донбассе ", - отметила пресс-секретарь Зеленского и еще раз заверила, что ни одно решение по Украине без участия Украины не принимается и приниматься не может.

Напомним, 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, одной из тем которой была ситуация на востоке Украины. Лидеры Франции и Германии, в частности, отметили, что России необходимо взять на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях и способствовать выходу из кризиса с соблюдением Минских соглашений.

