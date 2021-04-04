РУС
Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель

Украина продолжает переговоры на разных уровнях, в том числе со странами "Нормандского формата".

Об этом рассказала пресс-секретарь главы Украинского государства Юлия Мендель в эфире программы "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом"

"Украина продолжает вести переговоры на разных уровнях, в том числе со странами Нормандского формата (в который входят Украина, Германия, Франция, Россия. - Ред.). Вскоре Офис Президента выйдет с определенными достигнутыми договоренностями, с определенными результатами по вопросу, как проходят переговоры по достижению мира. Какой бы ни была ситуация - мы все равно будем идти в направлении достижения мира. Такая позиция президента Владимира Зеленского и его команды", - сказала Мендель.

В то же время она подчеркнула, что мир - это не просто абстрактная ценность, а это - возможность поднимать промышленность, создавать рабочие места, развитая инфраструктура, комфортные для всех школы, больницы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала суток 4 апреля нарушений перемирия на Донбассе не фиксировалось, - штаб ООС

В этом контексте, комментируя недавнюю беседу канцлера Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, пресс-секретарь президента Украины подчеркнула, что лидеры трех стран говорили о многих проблемах - борьбе с коронавирусом, вакцинации, ситуации на Ближнем Востоке и, конечно, поднимался вопрос ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Мендель отметила, что сегодня на востоке Украины продолжается единственный военный конфликт в Европе и эта война остается одним из главных вопросов международной повестки дня. Поэтому, по ее мнению, это правильно, что о Донецкой и Луганской области вспоминают в переговорах.

"Но одно дело, когда о Донбассе говорят, высказывают свою точку зрения. И совсем другое - когда принимаются какие-то решения. И в мировой дипломатии в принципе невозможно, чтобы решение по любой стране принимались без ее участия. Особенно, когда мы говорим о таком напряженном конфликте, который происходит на Донбассе ", - отметила пресс-секретарь Зеленского и еще раз заверила, что ни одно решение по Украине без участия Украины не принимается и приниматься не может.

Напомним, 30 марта президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции, одной из тем которой была ситуация на востоке Украины. Лидеры Франции и Германии, в частности, отметили, что России необходимо взять на себя обязательства обеспечить режим прекращения огня в Донецкой и Луганской областях и способствовать выходу из кризиса с соблюдением Минских соглашений.

Также читайте: МИД о переговорах Макрона, Путина и Меркель: Сдвигов по Донбассу можно достичь с привлечением всех участников нормандского формата

минские соглашения (3229) нормандская четверка (1596) Мендель Юлия (232)
+67
Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель - Цензор.НЕТ 5218
04.04.2021 22:17 Ответить
+60
Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель - Цензор.НЕТ 6934
04.04.2021 22:24 Ответить
+55
Зеиуда , бросив окружённую террористами страну , вылетел в Катар , чтобы лично доложить своим кураторам, о разговоре с Байденом и получить дальнейшие указания !
04.04.2021 22:19 Ответить
Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель - Цензор.НЕТ 9328
05.04.2021 00:27 Ответить
А ми до вас в ранковий час!
05.04.2021 08:05 Ответить
Офіс президента незабаром повідомить про домовленості, досягнуті в питанні миру на Донбасі, - Мендель - Цензор.НЕТ 8359
05.04.2021 00:32 Ответить
Сатанизацию начали.
05.04.2021 00:33 Ответить
ціни на продукти в Ашані Україні та Польщі
Молоко 3.2% 27.90/16.91
Масло 82% 50.68/30.89
Яйця С0 34.90/35.37
Кефір 2.5% 24.90/23.37
Сир Гауда 249.90/120.69
Філе куряче 109.95/127.79
Свинина биток 152.90/127.79
Яловичина вирізка 388.95/225.82
Олія соняшникова 45.2/37.58
05.04.2021 00:36 Ответить
Эт что, я спецом на параше и у нас сравнил
05.04.2021 09:02 Ответить
ЗЕИуда начинает переговоры с террористами и сепарами, при этом планирует отдать им часть территорий которые отвоевали наши бойцы у сепаров!!! То есть - наши войска отводятся вглубь, эту территорию занимают российские оккупанты, но за это они какое то время не стреляют, создавая видимость "перемирия" для очередных видосиков ЗЕ-вождя.
05.04.2021 00:43 Ответить
Пусть сообщит, что он делал в Омане, а теперь в Катаре
05.04.2021 00:53 Ответить
Все равно сбрешет...
05.04.2021 01:20 Ответить
Щось схоже як по славах української народної пісні - " Туман яром, туман долиною. За туманом нічого не видно, тільки видно Дуба зеленого".
05.04.2021 08:14 Ответить
Як не Оман, то ОАЕ, як не Емірати, то Катар... Цікаво, а: шейх Тамім бін Хамад Аль Тані, емір Катару, взагалі поінформований, що до нього з офіційним візитом вилетів "найвеличніший лідер **********"?
Але є й інша проблема. До Катару добре відправляти торгівельні делегації, але небезпечно посилати керівників держав. Звісно, що Зелепупіку ніхто не розповів про Катарську дипломатичну кризу, яка триває з 2017 року. Річ у тім, що Катар на противагу арабським країнам, а особливо сусідам із Затоки дуже зблизився з Іраном. Як виглядає, не без посередництва росіян. А ще чимало країн світу звинувачують офіційну Доху в підтримці терористичних організацій та екстремістської ідеології. Там і Аль-Каїда, й ІДІЛ, і "Брати мусульмани, й Хамас"... На підтримку Катару виступили Іран та РФія, до них приєдналася Туреччина. США поки займають двоїсту позицію - підтримують противників Катару, але свого осуду прямо не висловлюють і пробують виступити миротворцем, бо в Катарі діє потужна воєнна база США (як і Туреччини). Але Америка була учасником антиекстремістського саміту в Ер-Ріяді, з якого розгорілося протистояння.
Офіційний візит до Катару, попри часткове зняття напруги між Катаром і сусідами, може закрити двері для будь-яких переговорів у потужних арабських державах. І це не лише Саудівська Аравія, але й облюбовані Зеленським Оман та ОАЕ. Хіба що виявиться, що про офіційний візит оголошено лише для наївних чухраїнців, а для всього решти світу - це лише приватний візит для перепочинку в дорогих готелях під яскравим аравійським сонечком. Як насправді й було вже раніше в Омані та Еміратах.
І вишенька на тортик: візит запланований з 5 квітня, а борт Зеленського відправився в теплі краї зранку 4-го... Здається стає зрозуміло, з ким переписувалася служка, коли писала: "Надо валить с этой страны"...
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZW1Xe7YDjyZcpNJh9TAQ6ZDJ0oC-YX7ApGEIQe9Pp5onFEgQnM-iyZG6cMP4YyafOAnBorf-mRRB3PD1lHvKDNK8P8EXVNtKyz4TDCFWoaPbxagwiDMJbB71L3RvFrOMImt_DaRnNyBsS3LYyghRp4wadaFoFnGozxJ474KcS0ALg&__tn__=-UC%2CP-R Тарас Чорновіл
05.04.2021 01:52 Ответить
"В ленте вижу готовность ветеранов и волонтеров снова драться с оккупантом, но что-то совсем нет зеленых рамочек "я - солдат!" от тех, кто два года назад весело размещал "я - клоун!" и потом притеснял "воинственное меньшинство", а это 73% мобилизационного потенциала".

Валерій Прозапас
05.04.2021 02:17 Ответить
в добрый час.
05.04.2021 04:06 Ответить
как только нелох уезжает всегда вылазит эта мендельвошь.
05.04.2021 06:32 Ответить
@#бнулись там напевне усі у тому $%дорському офісі слуги урода?
05.04.2021 06:37 Ответить
Еге ж, треба почекати, поки "Шило"само "вилізе з мішка". Тоді почнеться- "вирвано з контексту", "особиста думка", "не так зрозуміли", це не зрада це перемога. Насиплять купу "інформаційного сміття"
05.04.2021 08:10 Ответить
тем временем Членограй выкурил айкосы и "бабада", "бабада", "бабада" ...
05.04.2021 09:26 Ответить
В с_аку охвіс й його договорялки...!
05.04.2021 10:16 Ответить
"Офис Президента вскоре сообщит о договоренностях, достигнутых в вопросе мира на Донбассе, - Мендель" - https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/01/20/7237878/ Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что власти в "свое время" разъяснят детали визита президента Украины Владимира Зеленского в Оман. - когда наступит то время?
05.04.2021 11:23 Ответить
