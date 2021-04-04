Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "ЕС с вами"

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС.

Об этом сообщил глава ведомств в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля", - написал Кулеба.

