Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "ЕС с вами"
Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС.
Об этом сообщил глава ведомств в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля", - написал Кулеба.
Топ комментарии
+8 Валерия Ларченко #413106
04.04.2021 23:01
+4 Сергей Якимец #465272
04.04.2021 23:03
+3 5 копійок
04.04.2021 23:07
О Сирии, об СП-2, о Спутнике V и о мире на Донбассе.
В якості інвестицій володимир александрочив привезе з Катару 2 рушника, 3 шампуньки і магнітік.
Они с нами.
Жодних позитивних результатів дивні постіні візити зелупи до країн Перської Затоки не мають. Єдине, що спадає на думку, - особисті зустрічі з кураторами-чекістами і паралельна перевірка рахунків в офшорах.
Ручное управление - это просто добавить дозы. Шоб в сознанку не приходил.
Зачем туда то летать? У меня только один ответ - наличку свою вывозит. Оно ж примитивное, жадное, трусливое дерьмо.
Возможно, что ссыкло умышленно послали. Хомчак теперь за старшего по армии.
кладбищпогостов погостахкладбищах воинов хоронят с почестями а вас как скотов в траншеи.А остальное еще посмотрим.
"По-перше, прагнення отримати кращі позиції у торгівлі з новою адміністрацією США. Кремль не може робити це з позиції сили зі США, тому створює тиск на їхніх партнерів, в першу чергу Україну.
По-друге, бажання створити підґрунтя для масштабних провокацій - як військових, так і, наприклад, визнання незалежності Донбасу перед виборами до Держдуми восени цього року. Донбас Росії не потрібен, але тримати його як колонію на кшталт Абхазії є однією з опцій Кремля. Можуть після "Крим наш" піти й на "Донбас наш" під соусом "захисту" російських громадян, яких на окупованих територіях все більше - паспорти намагаються "одягнути на голову" майже кожному. Створення зараз тотальної істерії у російських ЗМІ щодо начебто "ворожих" дій України лягає в цю логіку. Так просто в російських ЗМІ маразм не розкручують.
По-третє, "телевізор" завжди відволікає від "лікарні" та "холодильника". Економічна ситуація в Росії явно не покращується, вакцинація теж не просувається швидко. Шукати зовнішніх ворогів - це типова відповідь всіх імперій на внутрішні негаразди.
Одним словом, панікувати точно не слід, ми ж все точно нічого не боїмося, але розслаблятися теж не варто", - написав Клімкін.
интересно, чего его так тянет на восток?