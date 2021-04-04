РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9434 посетителя онлайн
Новости
2 903 60

Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: "ЕС с вами"

Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины:

Высокий представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС.

Об этом сообщил глава ведомств в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Ключевая тема разговора с Жозепом Боррелем - обострение Россией ситуации по безопасности. "ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и пригласил меня принять участие в заседании Совета министров иностранных дел ЕС 19 апреля", - написал Кулеба.

Боррель заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины: ЕС с вами 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба призвал главу ОБСЕ Линде открыть дополнительные патрульные базы вдоль неконтролируемого участка украинско-российской границы

Автор: 

Евросоюз (17484) Кулеба Дмитрий (2881) Боррель Жозеп (785)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
А к кому он обращается если херант в бегах...
показать весь комментарий
04.04.2021 23:01 Ответить
+4
Забавно! Так о чем говорили Меркель, Макрон и х@йло?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:03 Ответить
+3
Його викликали на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції. Поважна причина.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А к кому он обращается если херант в бегах...
показать весь комментарий
04.04.2021 23:01 Ответить
Його викликали на зустріч з емісарами ***** щоб отримав інструкції. Поважна причина.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:07 Ответить
Чергові ремарки до сценарія лялькового балагана !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:09 Ответить
Да с херантом уже никто и не разговаривает его уже и за комика не считают.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:19 Ответить
Він як Джо-невловимий ,нах... нікому не потрібен !!!))))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:22 Ответить
Забавно! Так о чем говорили Меркель, Макрон и х@йло?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:03 Ответить
О разном.
О Сирии, об СП-2, о Спутнике V и о мире на Донбассе.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:05 Ответить
но собирались они не для обсуждения потока и спутника
показать весь комментарий
04.04.2021 23:18 Ответить
Значит ты знаешь больше меня по этому вопросу.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:19 Ответить
Мы уже в курсе,как вы с нами и с ними...
показать весь комментарий
04.04.2021 23:04 Ответить
Толерасти ,вони і в Європі толерасти !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:08 Ответить
"ЕС с вами" - так глава дипломатии ЕС заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины- если в воде бздануть,то результат тот-же
показать весь комментарий
04.04.2021 23:09 Ответить
"ЕС с вами" -это типа как хер с вами раз у вас клоун президент
показать весь комментарий
04.04.2021 23:19 Ответить
*ЕС с вами--мы дадим вам парабеллум---будете отстреливаться*. И при этом Остап положил руку на плечо Полыхаеву.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:34 Ответить
ЕС только может командировочные оплатить нашему Президенту и не более
показать весь комментарий
04.04.2021 23:09 Ответить
Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 4905
показать весь комментарий
04.04.2021 23:09 Ответить
https://twitter.com/Paintman2015
https://twitter.com/Paintman2015
https://twitter.com/Paintman2015


https://twitter.com/Paintman2015

https://twitter.com/Paintman2015 Нарідний комісаріат https://twitter.com/Paintman2015 @Paintman201 1·https://twitter.com/Paintman2015/status/1378800440981217284 33 мин

В якості інвестицій володимир александрочив привезе з Катару 2 рушника, 3 шампуньки і магнітік.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:37 Ответить
"ОСТОРОЖНО! Во дворе очень добрая собака. Залижет до смерти!"
Они с нами.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:09 Ответить
Запад нам поможет.Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 9078
показать весь комментарий
04.04.2021 23:09 Ответить
Я дам вам парабелум...
показать весь комментарий
05.04.2021 12:00 Ответить
https://twitter.com/TedTeddycat

https://twitter.com/TedTeddycat Кіт Вчений https://twitter.com/TedTeddycat @TedTeddycat https://twitter.com/TedTeddycat/status/1378801394858258434 1 мин

Жодних позитивних результатів дивні постіні візити зелупи до країн Перської Затоки не мають. Єдине, що спадає на думку, - особисті зустрічі з кураторами-чекістами і паралельна перевірка рахунків в офшорах.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:11 Ответить
Як це нема ,а контейнер з контрабвсом !!!))))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:14 Ответить
Обіцяв привезти вагон інвестицій з Оману, ось і чекаємо у моря погоди.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:15 Ответить
https://twitter.com/finvarta

https://twitter.com/finvarta Financial Guard (UA) https://twitter.com/finvarta @finvarta

Ручное управление - это просто добавить дозы. Шоб в сознанку не приходил.
Зачем туда то летать? У меня только один ответ - наличку свою вывозит. Оно ж примитивное, жадное, трусливое дерьмо.
Возможно, что ссыкло умышленно послали. Хомчак теперь за старшего по армии.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:36 Ответить
ЕС с нами и ПЕС с ними. Главное не перепутать
Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 4838
показать весь комментарий
04.04.2021 23:11 Ответить
Тебя даже зелупа кинул,как кусок мяса)а оно себе цену набивает...
показать весь комментарий
04.04.2021 23:19 Ответить
Представляю себе женщину, которая может публично написать слово "зелупа" и возникает только образ сбуханой крашенной перекисью ханыги с кричащим дешевым макияжем и парфюмом "красная мацква",собирающая бычки на енакиевском автовокзале
показать весь комментарий
04.04.2021 23:24 Ответить
№32
показать весь комментарий
04.04.2021 23:30 Ответить
Вчера вечером было 37, а сегодня с утра утром 38. Заведи себе бумажную склеротичку, порохобот. Это надежнее
показать весь комментарий
04.04.2021 23:34 Ответить
Я понизив тобі звання до 32, адже чим більший номер тим він почесніший.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:38 Ответить
То есть это номер не по счету, кто тебя назвал порохоботом, бо тогда ты попутал его по количеству цифр со своим номером телефона, а рейтинг?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:43 Ответить
Стули пельку,зебілоід недолугий !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:31 Ответить
Дочка?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:35 Ответить
Боррель запевнив у підтримці суверенітету та територіальної цілісності України: "ЄС із вами" - Цензор.НЕТ 1929 https://censor.net/ru/user/484365-----Ні,онука !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:50 Ответить
А ты вообще себе никого больше представить не можешь )кто ещё будет общаться ,в реале,с дегенератом,голосовавшим за 95квартал,кроме ханыг собирающих бычки
показать весь комментарий
04.04.2021 23:34 Ответить
Вот ты с ним и пообщалась.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:21 Ответить
Я спочатку вважав, що https://censor.net/ru/user/484365 - це подляковий бот. Потім розібрався, що це - пригожинський. Так що кості йому кидає *****.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:30 Ответить
Це звичайний московський тампакс!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:33 Ответить
може бути
показать весь комментарий
04.04.2021 23:34 Ответить
Про "тампакс", это к Валере.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:22 Ответить
Походу дело пахнет керасином. Штаты и ЕС что то возбудилиь не на шутку, клоуны собираются валить из Украины..
показать весь комментарий
04.04.2021 23:14 Ответить
Пірїну в сраку і попутного вітру.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:16 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2021 23:39 Ответить
Ох уж єти мимириндумы и заверения в совершеннейшем к вам почтении...
показать весь комментарий
04.04.2021 23:17 Ответить
Да неполучится ЕС втянуть Украину в очередные никчему не приводящие переговоры,америкосы заговорили открыто что поддержат Украину боевыми действиями и ЕС членам НАТО не удастся оттянуть свои жопы и им придется идти за америкосами.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:17 Ответить
Перебрал на дысь? Или типа троллинг? Не ссы родной, мы и сами смогём увеличить площадь ваших кладбищ погостов
показать весь комментарий
04.04.2021 23:26 Ответить
На наших погостах кладбищах воинов хоронят с почестями а вас как скотов в траншеи.А остальное еще посмотрим.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:46 Ответить
Вот когда начнется война с кацапами, (а она начнется очень скоро) вот тогда и посмотрим, кто из вас в Европе сцикливый Чемберлен, а кто из вас в Европе настоящий Европейский герой Уинстон Черчилль.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:24 Ответить
https://uainfo.org/blognews/1617558904-pavlo-klimkin-nazvav-nri-prichini-z-yakih-putin-pidnimae.html Колишній глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що Путін вирішив підняти ставки навколо України з трьох причин . На своїй сторінці в Facebook він їх пояснює так:
"По-перше, прагнення отримати кращі позиції у торгівлі з новою адміністрацією США. Кремль не може робити це з позиції сили зі США, тому створює тиск на їхніх партнерів, в першу чергу Україну.
По-друге, бажання створити підґрунтя для масштабних провокацій - як військових, так і, наприклад, визнання незалежності Донбасу перед виборами до Держдуми восени цього року. Донбас Росії не потрібен, але тримати його як колонію на кшталт Абхазії є однією з опцій Кремля. Можуть після "Крим наш" піти й на "Донбас наш" під соусом "захисту" російських громадян, яких на окупованих територіях все більше - паспорти намагаються "одягнути на голову" майже кожному. Створення зараз тотальної істерії у російських ЗМІ щодо начебто "ворожих" дій України лягає в цю логіку. Так просто в російських ЗМІ маразм не розкручують.
По-третє, "телевізор" завжди відволікає від "лікарні" та "холодильника". Економічна ситуація в Росії явно не покращується, вакцинація теж не просувається швидко. Шукати зовнішніх ворогів - це типова відповідь всіх імперій на внутрішні негаразди.
Одним словом, панікувати точно не слід, ми ж все точно нічого не боїмося, але розслаблятися теж не варто", - написав Клімкін.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:27 Ответить
Климкинду как уроженцу кацапского Курска и выпускника мацковского физтеха виднее
показать весь комментарий
04.04.2021 23:37 Ответить
Ти дослухайся до того, що дорослі дядькі кажуть,можливо трохи розуму наберешься !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:47 Ответить
Тому вистава зеленого кремлівського балагана триватиме далі !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:39 Ответить
до 19 числа хз, що ще може відбутися...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:26 Ответить
а наш бедосик полетел косточки в катаре греть
интересно, чего его так тянет на восток?
показать весь комментарий
05.04.2021 00:41 Ответить
И снова цугцванг... Не нападёт - окончательно превратится в фуфлыжника теперь уже и в глазах своих адептов. Нападёт - горы двухсотых Ванек, новые санкции, отключение от SWIFT, вплоть до потери права вето в ООН. И главное - всё сам, своими руками. Точно что кацапы - "тупиковая ветвь цивилизации". (с)
показать весь комментарий
05.04.2021 01:34 Ответить
Привет от сименса,и сп-2.ну и традиционно,глубокая озабоченность .
показать весь комментарий
05.04.2021 02:22 Ответить
верная заява.
показать весь комментарий
05.04.2021 04:07 Ответить
 
 