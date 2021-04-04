РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9416 посетителей онлайн
Новости Языковой вопрос
49 192 873

Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

Россия не является монополистом, собственником русского языка. Русский язык, а точнее "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что вопрос языка отдельные политики "откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов", особенно в период выборов.

"Спекуляции на тему языка - лицемерный способ удерживать политических поклонников… От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", - сказала Мендель.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Полізеш до мови - отримаєш на горіхи": активисты пикетируют ВР в знак протеста против изменений в закон о государственном языке. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищен.

"Но должны быть защищены и граждане - и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность - человек", - дополнила она.

Мендель считает, что некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе дух ненависти.

"Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших", - уверена она.

Также читайте: Украина обязана использовать русский язык для контрпропаганды, - Аваков

Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот - украиноязычный" в диалог о том, как обществу сплотиться и принять друг друга, добавила Мендель.

"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны", - акцентировала пресс-секретарь президента.

При этом русский язык не является монополией, собственностью исключительно России.

"Россия не является монополистом русского языка. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Юлия Мендель.

Также смотрите: "Вопрос языка сейчас не ко времени, считаю, что украинский язык полностью защищен", - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

россия (96899) украинский язык (1201) язык (3786) русский язык (587) Мендель Юлия (232)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+85
Шо она несет, тупорылая!?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:35 Ответить
+62
Формально мужчины не являются монополистами на пенис.

Пусть Мендель громко заявит, что есть тётеньки с мужскими писюнами.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:43 Ответить
+46
Формально права, но - дьявол кроется в деталях. По факту, адепты "украинского русского" претендуют как минимум на статус официального, а реально - второго государственного.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 9 из 9
То с рождения, только и того, шо лаптями вперед не родилась.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:33 Ответить
Сосе.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:54 Ответить
Всі зелені неосвічені , невігласи зрощені на радянській філософії, на еврейському космополітизмі, є українська нація , в неї є своя мова тисячолітня, і не треба її порівнювати з 300 літнім штучним язиком московії, див. Вікіпедію - штучні мови. Так саме вислів "Не так страшні мокшанські воші, як "свої .......і гниди" дуже актуальний. Тому витравлювати їх треба ДУСТом української історії, а не брехні мордору.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:56 Ответить
З моменту своєї появи Россія веде війну проти української мови та її носіїв.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:13 Ответить
И ещё иврит
показать весь комментарий
05.04.2021 12:19 Ответить
зеля , где ты взял эту чудесную йулю. я всегда жду а потом долго смеюсь от её высказований и умозаключений, ей тамадой на свадьбах работать а не пресс секретарём гаранта. весела панянка.....
показать весь комментарий
05.04.2021 12:24 Ответить
1. Английский 1 миллиард 132 миллионов человек.
2. Китайский (********)1 миллиард 117 миллионов человек
3. Хинди 615 миллионов людей
4. Испанский 534 миллионов человек5. Французский 280 миллионов человек

6.Арабский - 274 миллионов человек
7.Бенгальский - 265 миллионов человек
8.Португальский - 234 миллионов человек
9.Индонезийский - 199 миллионов человек
10. Русский - 178 миллионов человек. Жиденько как-то у вяликого и могучего с вяличием.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:33 Ответить
Що вона верзе?
показать весь комментарий
05.04.2021 12:41 Ответить
нічого вона не верзе, їм набридло вчити та розмовляти українською, от і зявляється свій русскій язик, що їм Україна
показать весь комментарий
05.04.2021 12:46 Ответить
Шо, по фене будет ботать, как в квартале?
показать весь комментарий
05.04.2021 15:56 Ответить
А ну всем затнуться и слушать!
Вата не борется за права русского языка.
Вата борется за право НЕ ЗНАТЬ украинского!
показать весь комментарий
05.04.2021 12:42 Ответить
100%
показать весь комментарий
05.04.2021 12:47 Ответить
https://twitter.com/arsarq
https://twitter.com/arsarq

Я не шеф

@arsarq

·https://twitter.com/arsarq/status/1378965276440592388 2 ч

Що не так з українською російською мовою про яку заговорили Аваков і Мєндєль? Ну по перше: її не існує поза культурним контекстом Росії. По друге: вона нічим не відрізняється від російської російської. Третє: вони просто готують грунт для другої державної
показать весь комментарий
05.04.2021 12:45 Ответить
https://twitter.com/OdessaTatiana
https://twitter.com/OdessaTatiana

МАЙДАНбандерівка#СтерненкуВолю

@OdessaTatiana

·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1378994091061612544 53 мин

Одеса-багатонаціональне місто. Молдавані спілкуються -молдавською,румуни-румунською,вірмени-вірменською...та таке інше.Лише українцям в Україні забороняють спілкування рідною мовою-українською!
показать весь комментарий
05.04.2021 12:46 Ответить
Как всегда у этого Зеленого стада - телега поставлена впереди кобылы...
Начать надо было с того, что "московский эсперанто", гордо именуемый "руSSким языком", наряду с угро-финскими и татарскими словами, по сути построен на украинской словарной основе. Как сказал кто-то из знаковых украинских лингвистов:"Вийміть з російської усі українські слова - і там майже нічого не залишиться!"(с)
В. Даль неспроста свой словарь в первоначальном варианте назвал Толковый Словарь ВЕЛИКОРУСКАГА наречия РУССКАГА языка".
показать весь комментарий
05.04.2021 12:57 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%B3%D0%B4%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Список стран, где говорят на английском
показать весь комментарий
05.04.2021 12:57 Ответить
Эта еврейка решила поразмышлять по поводу русского в Украине? Очевидно ее вдохновил на это еще один великий знаток "українсько-російської" мови некто Авакян.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:58 Ответить
В её обязанности не входит обсуждение языка, полнейшая проф непригодность. А ня языке Мендель ну так чтобы ПОНЯТНО было зелохам это звучит так " Я ТУПАЯ КУРИЦА" не более. Ни яиц ни борща.
показать весь комментарий
05.04.2021 12:58 Ответить
ни яиц , ни борща, как с козла молока.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:28 Ответить
путин сказав, "там где русский язык , там россия", мєндєль про це чула?
показать весь комментарий
05.04.2021 12:59 Ответить
Вона це чула і виконуе.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:59 Ответить
https://twitter.com/SarganLarysa

https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган @SarganLarysa

https://twitter.com/SarganLarysa https://twitter.com/SarganLarysa



Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.

https://twitter.com/Alla_Novos

https://twitter.com/Alla_Novos Beregunya https://twitter.com/Alla_Novos @Alla_Novos https://twitter.com/Alla_Novos/status/1378972869808508928 2 ч

А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?

Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:03 Ответить
Типова ватніца з варіацією на тему "какаяразніца". ГАНЬБА!!!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:08 Ответить
«Борясь за украинский язык некоторые украинцы превратились в ангелов с пеной у рта. Но они порождают дух ненависти. Из-за них зло на земле остается бесконечным». мендель (телеканал дом)

https://rec-con.com/go/b/750da64f0d7f176adc3a15e7e98d385d85c3cb1cd38a58e?vc=2&tp=5&topTp=4&vId=0_13b4c4d931714d0e126817dc8eb90651214a3880&uId=9948321d6244b9228e7d05b7601598aa11ba9630&bvId=8535382ed21f2af93c1084ab33b794c8bc816a45&ar=0&lbt=3&yPx=944&xPx=286&widowYPx=932&widowXPx=1650&pagePos=1&ifr=0&throughVc=2
https://rec-con.com/go/b/750da64f0d7f176adc3a15e7e98d385d85c3cb1cd38a58e?vc=2&tp=5&topTp=4&vId=0_13b4c4d931714d0e126817dc8eb90651214a3880&uId=9948321d6244b9228e7d05b7601598aa11ba9630&bvId=8535382ed21f2af93c1084ab33b794c8bc816a45&ar=0&lbt=3&yPx=944&xPx=286&widowYPx=932&widowXPx=1650&pagePos=1&ifr=0&throughVc=2
показать весь комментарий
05.04.2021 13:10 Ответить
Плять, ну не ****?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:12 Ответить
Я патриот и говорю на русском (не на российском). Кому не нравиться - *****.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:14 Ответить
ты бы этот русский еще освоил.
первое домашнее задание: разбериссь с -тся и -ться
показать весь комментарий
05.04.2021 13:27 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2021 13:37 Ответить
сори за мои опечатки.
клава у меня карательская. сс вссегда дважды ставит)
показать весь комментарий
05.04.2021 13:43 Ответить
У тебя не клава, у тебя грамотность отсутствует. Разберись со своей грамматикой
показать весь комментарий
06.04.2021 16:25 Ответить
маша, ты путаешь опечатки со своей неграмотностью. гуляй по криворожским парашам и читай на стенах
показать весь комментарий
06.04.2021 21:53 Ответить
Пане Модератор , будь ласочка, зреагуйте на матюкливого(русско-розмовляючого) чоловiка
показать весь комментарий
05.04.2021 13:36 Ответить
О, стукачек завелся. Любишь стучать? Внук НКВДешника, поди.
показать весь комментарий
06.04.2021 16:27 Ответить
не ной, вертухайчик полуграмотный. папку-вертухая вспомнил, плачешь по собачьему пайку?
показать весь комментарий
06.04.2021 21:54 Ответить
патріот чого ви є ?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:38 Ответить
Здогадайтеся з трьох разів
показать весь комментарий
06.04.2021 16:28 Ответить
що тут здогадуватись. звичайний кацагєбєц
показать весь комментарий
06.04.2021 21:55 Ответить
коли вже цi зебуiни зарубають собi на носi, та затямлять, що краще який раз i помовчати - пiд розумних замаскуватися... Зрозумiло , що членограй-команда - хапка на плагiат, толкового з себе не ладна щось вичавити, тiльки ж вже й не смiшно вiд iх "па" , в стилi аля-шлепер... казна що верзуть, ляпають що в злиденну голову не приверзеться, суцiльна абабагаламага.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:22 Ответить
держать на рабоет такую тупую и неграмотную курицу может только еще более безграмотный шлеппер
показать весь комментарий
05.04.2021 13:26 Ответить
Боже, какая дура...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:36 Ответить
через 5 рочкiв iй виповниться 40. До 40-ка не набереться розуму, вважай довбнею й доживе свого вiку.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:43 Ответить
Лучшая защита Украины от любого захвата - это стать страной Украина. Чтобы Украинцы - были Украинцами в восприятии исходя из опыта прожитого. Россия никогда не сунется захватывать территорию, где к ней нет никакой лояльности. В Крыму и Донбассе - они долгие годы работали с населением, через агентов и политиков и СМИ и организации и они эти регионы захватили. Там, где нет лояльности, там у них ничего не вышло! Потому Украине нужно становиться Украинской во всем, что окружает в опыте Украинца. И не должно быть в Украине СМИ с не Украинским нарративом, не должно в Украине быть политиков с не Украинским нарративом, тоже по организациям спонсируемым из России, тоже по церковным делам - в Украине должна быть одна Украинская православная церковь, а не две и вторая - это детище ФСБ России для управления массами верующих. Кругом в Украине должно быть все окружающее Украинца Украиной, а не так, что у России свои политики и свои каналы и они Украинцам рассказывают про то, что они часть России, а Украины нету. Россия инвестирует в это огромные деньги во все, это троянская агентурная сеть Кремля и Украина должна ее всю зачистить! Агентура во всех структурах и всех органах и куда не ткни, хоть в культуру, хоть в образование, институты права - суды, вера, СМИ, политики, в Армии много агентуры врага, в СБУ, всюду куда не ткни напичканы агенты России. Так не может быть в независимой стране. Если у России есть эти средства, то она организовывает себе Украинцев, которые должны считать себя россиянами и она их окружает опытом таким, который такое восприятие пост правды делает и вдалбливает это и лож повторенная 100 раз стать должна правдой для них. Если Украина независимая страна, то она должна уничтожить абсолютно все, что делает Украину не Украиной и что впоследствии уничтожает суверенитет. Всех агентов нужно уничтожить и всюду, куда не ткни - должны быть все и вся Украинское! Медведчуки и Ахметовские политики - это чисто часть партии Путина - Единой России. Они должны быть абсолютно все арестованные! Абсолютную зачистку от русской агентуры и это нужно делать методами тоталитарными!
показать весь комментарий
05.04.2021 13:38 Ответить
я думал Мендель в конце еще флаг России из под стола достанет
показать весь комментарий
05.04.2021 13:43 Ответить
почему евреи так любят черносотенную Россию ?

в Россотрудничестве еврей Евгений Гороховский пропагандирует русский шовинизм, например
показать весь комментарий
05.04.2021 14:10 Ответить
...флаг России из под стола достанет... , вставит себе в жопу и проблеет бубочке, что она птица счастья.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:03 Ответить
«после 1 сентября 1939 года я забыл этот (немецкий) язык»

Юзеф Михал Хуберт Унруг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Józef Michał Hubert Unrug; https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1884 1884 - https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 28 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1973 1973 ) - германский и польский военно-морской деятель, главнокомандующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 ВМС Польши с 1925 по 1939 год и на начальной стадии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны .

ответ на предложение перейти на службу в кригсмарине Рейха от немецкоязычного польского офицера
показать весь комментарий
05.04.2021 14:08 Ответить
Росія захищає і розвиває російську мову, а Україна - українську.
І це єдиний спосіб забути про колоніальне минуле.
Замість того, щоб турбуватися за "украинский русскій" офіс Зеленського мав би дбати про українську українську.
І непогано б захистити теж російську українську, польську українську, румунську українську і розвивати різні українські мови, а не різні російські !!
Мендель , тупа курка , як і вся зешобла !
показать весь комментарий
05.04.2021 14:15 Ответить
Ніякого відношення до державотворення ці заяви реально не мають. Просто одним треба продавати свою продукцію на московію (тому що в більшості випадків нікому іншому їхня, так звана, творчість не потрібна), можете подивитись останнє відео ютуб-каналу Geek Journal про черговий квартальний висєр під назвою "Папік", який робився спеціально під кацапський ринок. А інша категорія, такі як Аваков до прикладу, вважають українську мову не повноцінною і плюс до того ж вихованні у совковій-імперській традиції і нічого іншого вони не знають, тому що освіти не вистачає (нада дєлать деньгі). І ця держава ім потрібна лише для одного - заробляння величезних статків за рахунок держави. Тому що, де вони ще знайдуть таких лохів, як в Україні? Жоден нормальний народ не став би терпіти подібних паразитів у владі. Їхнє реальне відношення до України це "пора валіть с етой страни" от і все.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:27 Ответить
тільки після репарацій, повернення Криму, Кубані і Далекого Сходу Україні можна починати говорити про "язик"....
показать весь комментарий
05.04.2021 14:30 Ответить
За таке висказивання мендельвошцi самоi" треба вирвати поганого язika.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:48 Ответить
800 комментариев. И от большинства остались одни крестики. Явно очень актуальная тема.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:51 Ответить
модеру - премию!
показать весь комментарий
05.04.2021 16:25 Ответить
На 30-му році Незалежності і 8-му війни мільйон причин вигадають тільки, щоб в Україні не вчити, не знати і не розмовляти українською такі сожитєлі!

А суть слів Мендель - це
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.

* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:54 Ответить
Час вивчити мову ще є. Стільки років Україні насаджувари все кацапське, в тому числі і мову, тому вчити треба, було б бажання і стимул. Зробіть ціну на цибулю - 2грн., а на лук - 5 грн. і мова швидко вивчиться, навіть Авакян за пару днів мовою Шевченка забалакає.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:09 Ответить
Нація вмирає не відразу - спочатку її відбирає мову. Пам"ятаймо ці слова Ліни Костенко.
І ще: на тлі таких мендельок Зеленський виглядає справжнім патріотом. Тому-то він і набирає в свою команду тупіших від себе.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:24 Ответить
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 5096
показать весь комментарий
05.04.2021 15:41 Ответить
Тепер чекаємо законопроекту від Вови про внесення змін в закон про мову з наданням статусу росязику другого державного. Не даром же Пендель і Резніков проперділи.
показать весь комментарий
05.04.2021 15:47 Ответить
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 7447
показать весь комментарий
05.04.2021 16:28 Ответить
Это слова Арестовича.
Звучат они конечно не очень - но это можно использовать, если грамотно ко всему подойти...
показать весь комментарий
05.04.2021 16:31 Ответить
Яке ж воно ...пануте, разом з вашим арестовичем.
показать весь комментарий
05.04.2021 16:39 Ответить
Россия не является монополистом, собственником русского языка. Русский язык, а точнее "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3257565

Зе ДЕБІЛЦІ СРОЧНО ТРЕБА ВКОЛОТИ ДОЗУ ЛІКІВ ЯКІ ВИВЕДУТЬ

ВСІ НАРКОТИКИ З ЇЇ МАКІТРИ, АБО НА ПЕНСІЮ ЦЕ ОПУДАЛО
показать весь комментарий
05.04.2021 16:48 Ответить
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 5596
показать весь комментарий
05.04.2021 16:52 Ответить
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 7628
показать весь комментарий
05.04.2021 16:53 Ответить
Росія - не монополіст мови, нам давно час голосно заявити, що в Україні є українська російська, - Мендель - Цензор.НЕТ 8744
показать весь комментарий
05.04.2021 16:54 Ответить
Доктор наук, професор Київського національного університету ім.Т.Шевченка Петро Масляк написав розгромний пост про тих, хто не може засвоїти державну мову країни, в якій живе.

Про це він написав на своїй сторінці у «https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2552951778366853&id=100009561680222 Фейсбуці «.

«Чергова ліквідація національної неграмотності від професора Масляка. Чому всі розвинені держави світу для отримання громадянства ввели іспит на знання державної мови? Чому найрозвиненіші з них до нього додали ще й іспити на знання історії і географії своєї країни. Чому? Нічого робити? Вони чогось не розуміють, чи навпаки?», - зазначив він.

І додав: «Та все абсолютно просто. Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».

СРСР розпався, але дурнів не стало менше. Більш того, мільйони розумних, освічених і конкурентоспроможних людей виїхали за кордон. Внаслідок цього концентрації дурнів на квадратний кілометр території зросла ще більше. Це неспростовний факт».

Тому всі країни колишнього СРСР, на думку професора, нині програють в соціально-економічному розвитку навіть Монголії і В'єтнаму. Найбільша ж концентрація цього «контингенту» спостерігається в «правопрієніци» СРСР, тобто Московії.

«Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».

А тим країнам, які успішно розвиваються, наприклад, Казахстан і Азербайджан, ця «разніца» уже зрозуміла настільки, що вони йдуть на великі затрати, щоб терміново замінити навіть алфавіт з московського на латинський.

Ну, зрозуміли, нарешті, для чого потрібний нинішній Закон про мови і чому його всілякі там Разумкови намагаються змінити?», - резюмував він.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:25 Ответить
Шануймося українці!
Вапщето ана права:Все мі руССкім Шміром измазаное.............
А якщо серьозно,то колись Мойсей водив своїх по пустині,терпляче чекаючи,
як " вибрані" по краплі видавлюють з себе РАБсіяна.Наша 30-ка вже на носі.
В природі хижаки мітять свою територію.Раша мітить ЯЗІКОМ.
Де язік-там руССкій Шмір-бессмісленний і беспащадний.
показать весь комментарий
05.04.2021 18:47 Ответить
Після такого інтервью цю дурочку мали вигнати. Вдома хоч на руцком язіге, хоч на молдавсько-албанському суржику. АЛЕ державною повинна бути тільки українська мова. Не можеш? - вчи або топай з державної роботи.
показать весь комментарий
05.04.2021 23:34 Ответить
повинні, граматєй.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:57 Ответить
Що воно несе за маячню сивої кобили, , да ще і филолог , (украинский русский язык) потрібно менше курити або нюхати білий порошок . Напевно навчались разом проффесором лігітімним !
показать весь комментарий
10.04.2021 10:47 Ответить
Страница 9 из 9
 
 