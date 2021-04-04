Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО

Россия не является монополистом, собственником русского языка. Русский язык, а точнее "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.

Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.

Она отметила, что вопрос языка отдельные политики "откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов", особенно в период выборов.

"Спекуляции на тему языка - лицемерный способ удерживать политических поклонников… От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", - сказала Мендель.

Пресс-секретарь президента подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищен.

"Но должны быть защищены и граждане - и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность - человек", - дополнила она.

Мендель считает, что некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе дух ненависти.

"Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших", - уверена она.

Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот - украиноязычный" в диалог о том, как обществу сплотиться и принять друг друга, добавила Мендель.

"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны", - акцентировала пресс-секретарь президента.

При этом русский язык не является монополией, собственностью исключительно России.

"Россия не является монополистом русского языка. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Юлия Мендель.

