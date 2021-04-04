Россия - не монополист языка, нам давно пора громко заявить, что в Украине есть украинский русский, - Мендель. ВИДЕО
Россия не является монополистом, собственником русского языка. Русский язык, а точнее "украинский русский", является также частью культурного разнообразия Украины.
Об этом в эфире телеканала "Дом" заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, передает Цензор.НЕТ.
Она отметила, что вопрос языка отдельные политики "откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов", особенно в период выборов.
"Спекуляции на тему языка - лицемерный способ удерживать политических поклонников… От принятого в разгар предвыборной гонки 2019 года закона о языке вся страна так и не заговорила на украинском. Зато политические любимцы регионов, в которых преимущественно звучит русская речь, по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении государственного украинского языка", - сказала Мендель.
Пресс-секретарь президента подчеркнула, что, безусловно, украинский язык должен быть защищен.
"Но должны быть защищены и граждане - и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность - человек", - дополнила она.
Мендель считает, что некоторые украинцы в своей борьбе за язык порождают в обществе дух ненависти.
"Но нельзя ненавистью бороться за правое дело, насаждением заставить полюбить язык, а узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших", - уверена она.
Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости "лучший патриот - украиноязычный" в диалог о том, как обществу сплотиться и принять друг друга, добавила Мендель.
"Украинский язык, как и идентичность, - это куда большее явление, чем исключительно противостояние России. И в этом наше пока еще неосознанное богатство. А русский, точнее, украинский русский, - это часть культурного разнообразия нашей страны", - акцентировала пресс-секретарь президента.
При этом русский язык не является монополией, собственностью исключительно России.
"Россия не является монополистом русского языка. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И громко заявить, что в Украине есть украинский русский язык", - заявила Юлия Мендель.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
2. Китайский (********)1 миллиард 117 миллионов человек
3. Хинди 615 миллионов людей
4. Испанский 534 миллионов человек5. Французский 280 миллионов человек
6.Арабский - 274 миллионов человек
7.Бенгальский - 265 миллионов человек
8.Португальский - 234 миллионов человек
9.Индонезийский - 199 миллионов человек
10. Русский - 178 миллионов человек. Жиденько как-то у вяликого и могучего с вяличием.
Вата не борется за права русского языка.
Вата борется за право НЕ ЗНАТЬ украинского!
https://twitter.com/arsarq
Я не шеф
@arsarq
·https://twitter.com/arsarq/status/1378965276440592388 2 ч
Що не так з українською російською мовою про яку заговорили Аваков і Мєндєль? Ну по перше: її не існує поза культурним контекстом Росії. По друге: вона нічим не відрізняється від російської російської. Третє: вони просто готують грунт для другої державної
https://twitter.com/OdessaTatiana
МАЙДАНбандерівка#СтерненкуВолю
@OdessaTatiana
·https://twitter.com/OdessaTatiana/status/1378994091061612544 53 мин
Одеса-багатонаціональне місто. Молдавані спілкуються -молдавською,румуни-румунською,вірмени-вірменською...та таке інше.Лише українцям в Україні забороняють спілкування рідною мовою-українською!
Начать надо было с того, что "московский эсперанто", гордо именуемый "руSSким языком", наряду с угро-финскими и татарскими словами, по сути построен на украинской словарной основе. Как сказал кто-то из знаковых украинских лингвистов:"Вийміть з російської усі українські слова - і там майже нічого не залишиться!"(с)
В. Даль неспроста свой словарь в первоначальном варианте назвал Толковый Словарь ВЕЛИКОРУСКАГА наречия РУССКАГА языка".
Список стран, где говорят на английском
https://twitter.com/SarganLarysa Лариса Сарган @SarganLarysa
https://twitter.com/SarganLarysa https://twitter.com/SarganLarysa
Нагадаю, що ще два роки тому мєндєль була кореспондентом "Нью-Йорк Таймс" в Україні.
https://twitter.com/Alla_Novos
https://twitter.com/Alla_Novos Beregunya https://twitter.com/Alla_Novos @Alla_Novos https://twitter.com/Alla_Novos/status/1378972869808508928 2 ч
А Ганя Герман працювала на Радіо Свобода... Скільки їх там таких?
Чоловіки Гані: перший - Володимир Коровіцин, син начальника Миколаївського відділу УКДБ УРСР по Львівській області; другий - Герман Сергій Михайлович (*1952), дипломат.
https://rec-con.com/go/b/750da64f0d7f176adc3a15e7e98d385d85c3cb1cd38a58e?vc=2&tp=5&topTp=4&vId=0_13b4c4d931714d0e126817dc8eb90651214a3880&uId=9948321d6244b9228e7d05b7601598aa11ba9630&bvId=8535382ed21f2af93c1084ab33b794c8bc816a45&ar=0&lbt=3&yPx=944&xPx=286&widowYPx=932&widowXPx=1650&pagePos=1&ifr=0&throughVc=2
https://rec-con.com/go/b/750da64f0d7f176adc3a15e7e98d385d85c3cb1cd38a58e?vc=2&tp=5&topTp=4&vId=0_13b4c4d931714d0e126817dc8eb90651214a3880&uId=9948321d6244b9228e7d05b7601598aa11ba9630&bvId=8535382ed21f2af93c1084ab33b794c8bc816a45&ar=0&lbt=3&yPx=944&xPx=286&widowYPx=932&widowXPx=1650&pagePos=1&ifr=0&throughVc=2
первое домашнее задание: разбериссь с -тся и -ться
клава у меня карательская. сс вссегда дважды ставит)
в Россотрудничестве еврей Евгений Гороховский пропагандирует русский шовинизм, например
Юзеф Михал Хуберт Унруг (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA польск. Józef Michał Hubert Unrug; https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 7 октября https://ru.wikipedia.org/wiki/1884 1884 - https://ru.wikipedia.org/wiki/28_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 28 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/1973 1973 ) - германский и польский военно-морской деятель, главнокомандующий https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8 ВМС Польши с 1925 по 1939 год и на начальной стадии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны .
ответ на предложение перейти на службу в кригсмарине Рейха от немецкоязычного польского офицера
І це єдиний спосіб забути про колоніальне минуле.
Замість того, щоб турбуватися за "украинский русскій" офіс Зеленського мав би дбати про українську українську.
І непогано б захистити теж російську українську, польську українську, румунську українську і розвивати різні українські мови, а не різні російські !!
Мендель , тупа курка , як і вся зешобла !
А суть слів Мендель - це
https://www.facebook.com/applecrysis?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=-UC%2CP-y-R Sergii
Ivanov https://www.facebook.com/applecrysis/posts/2723875594492908?__cft__%5b0%5d=AZVbW3lsgmyyX6IrHMWlzgSRD3NmedfQy3r2-yNDMIDLamvx92R2LfDCCSWa3qc4yUpFJ-kDqT85Akh9qTTyYtCJwhyL0vH2oXf61wu0UOHsGGopd5M-BHYWiFVOw7Xk8DDc02q0s6ikguXB8kDU1KOIFnZQnBOoiYWUKroRQil_vsH9w4yLSqjXe-2nY4-NIw6n-c9hoWnMuws0fsMGtEf7&__tn__=%2CO%2CP-y-R 2 листопада о 10:17 · Мене часто питають про т.з. російськомовних патріотів, тобто людей,
які російською мовою публічно вчать всіх інших любити Україну. Мовляв, як ти
ставишся до цього феномену. Відповідаю. Я вважаю, що російськомовні патріоти - це, безумовно, патріоти, але
Росії. Адже тілько воістину радикально патріотична людина може після шести
років війни за незалежність говорити мовою окупанта, який цю незалежність
намагається відібрати. Тут потрібна особлива впертість та відданість. Або
дислексія.
* в дописі йдеться виключно про публічний дискурс. В особистому
житті - хоч есперанто, всім чхати.
І ще: на тлі таких мендельок Зеленський виглядає справжнім патріотом. Тому-то він і набирає в свою команду тупіших від себе.
Звучат они конечно не очень - но это можно использовать, если грамотно ко всему подойти...
Зе ДЕБІЛЦІ СРОЧНО ТРЕБА ВКОЛОТИ ДОЗУ ЛІКІВ ЯКІ ВИВЕДУТЬ
ВСІ НАРКОТИКИ З ЇЇ МАКІТРИ, АБО НА ПЕНСІЮ ЦЕ ОПУДАЛО
Про це він написав на своїй сторінці у «https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2552951778366853&id=100009561680222 Фейсбуці «.
«Чергова ліквідація національної неграмотності від професора Масляка. Чому всі розвинені держави світу для отримання громадянства ввели іспит на знання державної мови? Чому найрозвиненіші з них до нього додали ще й іспити на знання історії і географії своєї країни. Чому? Нічого робити? Вони чогось не розуміють, чи навпаки?», - зазначив він.
І додав: «Та все абсолютно просто. Людина, яка не здатна засвоїти державну мову країни, в якій живе чи збирається жити, є дебільною. А дебіли ніде не потрібні. Крім, звичайно, пострадянських країн. СРСР, в останні роки його існування, навіть газета «Правда» називала «Країною дурнів», дослівно - «Страна дураков».
СРСР розпався, але дурнів не стало менше. Більш того, мільйони розумних, освічених і конкурентоспроможних людей виїхали за кордон. Внаслідок цього концентрації дурнів на квадратний кілометр території зросла ще більше. Це неспростовний факт».
Тому всі країни колишнього СРСР, на думку професора, нині програють в соціально-економічному розвитку навіть Монголії і В'єтнаму. Найбільша ж концентрація цього «контингенту» спостерігається в «правопрієніци» СРСР, тобто Московії.
«Тому нині всі більш-менш притомні країни намагаються дистанціонуватися від Московії. А московська мова саме і є інструментом дебілізації сусідів. Для цього використовується «п'ята колона» з її гаслом «для дурнів», «а какая разніца».
А тим країнам, які успішно розвиваються, наприклад, Казахстан і Азербайджан, ця «разніца» уже зрозуміла настільки, що вони йдуть на великі затрати, щоб терміново замінити навіть алфавіт з московського на латинський.
Ну, зрозуміли, нарешті, для чого потрібний нинішній Закон про мови і чому його всілякі там Разумкови намагаються змінити?», - резюмував він.
Вапщето ана права:Все мі руССкім Шміром измазаное.............
А якщо серьозно,то колись Мойсей водив своїх по пустині,терпляче чекаючи,
як " вибрані" по краплі видавлюють з себе РАБсіяна.Наша 30-ка вже на носі.
В природі хижаки мітять свою територію.Раша мітить ЯЗІКОМ.
Де язік-там руССкій Шмір-бессмісленний і беспащадний.