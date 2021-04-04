РУС
Гимн Украины звучал на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой

Гимн Украины звучал на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп выиграла три золотых медали на Чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.

"Украинка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотые награды на чемпионате Европы. Ей не было равных в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и соответственно по сумме многоборья - 208 кг.

Ранее две бронзовые награды на чемпионате Европы завоевал Дмитрий Вороновский (до 55 кг) в толчке (137 кг) и в общем зачете (247 кг). Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 кг", - говорится в сообщении.

Гимн Украины звучал на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой 01

+36
Каждый день убивают ребят на фронте. Оно лезет в рашку. Какое-то достоинство должно быть. А его нет.
показать весь комментарий
04.04.2021 23:54 Ответить
+28
Идет война с рашкой.
Любое мероприятие, которое там проводится, Украина должна игнорировать!
Если нет элементарного уважения к себе, то кто нас будет уважать?!
показать весь комментарий
05.04.2021 00:03 Ответить
+23
Молодца,красуня!!! Так тримати !!! Слава Україні !!!))))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:52 Ответить
Героям слава!!
показать весь комментарий
04.04.2021 23:54 Ответить
У москальні пукани рвало від Гімна України !!!Молодці важкоатлети !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:58 Ответить
а пришлось вставать и пукаи, это проблема руцких ватников, пускай горит.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:14 Ответить
Кому вставать? Турнир проходит без зрителей.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:22 Ответить
То хай пукают в диван,дивлячись ТБ !!!)))
показать весь комментарий
05.04.2021 00:24 Ответить
а могла б і не поїхати
показать весь комментарий
05.04.2021 00:52 Ответить
Не имела морального права ехать к врагу.... Ехать только для того, чтобы поразвлекать телезрителей и заработать денег, чем кварталовские шлюхи и занимались во время войны... Чем это отличается от торговли развлекательными программами с мокшанскими телеканалами? Типичная неразборчивая и аморальная гастарбайтерша...Позор......
показать весь комментарий
05.04.2021 06:09 Ответить
*любезный*, а не пошел бы тынах или по крайней мере с ожогом 5й точки в трампункт...
показать весь комментарий
05.04.2021 11:05 Ответить
Хай в недолугих пукани розірве ,слухаючи Гімн України !!!)))
показать весь комментарий
04.04.2021 23:56 Ответить
А чего у них должно разрывать? Они с Украиной дружат и всячески эту тему развивают. Это Украина у них плохая, и говорит что война какая-то хотя вон и спортсмены ездят. Что лишь доказывает что никакой войны нет, и все это бандеровская власть придумала.

Вот такая цена этого гимна.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:03 Ответить
Більшість росєян впевненні що биндєровци і піндоси відірвали частину Росіі Україну і гнобят "споконвечное русскоязичное население Украини " !!!))
показать весь комментарий
05.04.2021 00:09 Ответить
Вы абсолютно правы - к врагам в гости не ходят.... Значит, лапти - убийцы наших ребят для неё не враги....Для наших гнусных певичек и тошнотворных певцов тоже мацква - сладкое место для выступлений.... Они тоже считают себя "голубями мира".... За солидные гонорары....
показать весь комментарий
05.04.2021 06:15 Ответить
Согласен на все 100500%
Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 3265
показать весь комментарий
05.04.2021 08:37 Ответить
а вони розділяють мух і котлети.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:06 Ответить
чего ее понесло в ту маскву?
показать весь комментарий
04.04.2021 23:58 Ответить
Москалям Гімн України зіграти !!!!))))
показать весь комментарий
05.04.2021 00:01 Ответить
Правильно,а чему вы радуетесь?достижение на восьмом году войны !?
показать весь комментарий
05.04.2021 02:03 Ответить
Деньги нужны.... А они не пахнут....Особенно, кровью наших погибших на фронте героев.... Это же "спорт".... А он , как и шоу - бизнес длявсех предателей "вне политики"..... Позор....Пусть подавится предательским тремя серебрянниками....
показать весь комментарий
05.04.2021 06:19 Ответить
Ты как сюда заходишь? Ведь в РФ цензор запрещён.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:12 Ответить
сам факт участия Украини есть позор
показать весь комментарий
05.04.2021 00:01 Ответить
Позор, это ваше вонючее, сопливое *****!
показать весь комментарий
05.04.2021 04:41 Ответить
Идет война с рашкой.
Любое мероприятие, которое там проводится, Украина должна игнорировать!
Если нет элементарного уважения к себе, то кто нас будет уважать?!
показать весь комментарий
05.04.2021 00:03 Ответить
Да мы по всем дипломатическим каналам называем рашку агрессором. В то же время туча народа в том числе и огромное количество спортсменов ездит к ним на соревнования.

Так со стороны глядя я бы тоже у виска покрутил пальцем. Какой же это агрессор если вы на поклон к нему ездите?
показать весь комментарий
05.04.2021 00:05 Ответить
Гімн України звучав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 6144
показать весь комментарий
05.04.2021 00:06 Ответить
при всем уважении, поехала на соревнования а мацкву? ну и...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:06 Ответить
как можно в 21 году ехать в мацкву... не укладывается в голове...что за уроды в спорте
показать весь комментарий
05.04.2021 00:09 Ответить
А то, что граница открыта и каждый день в РФ поезда и автобусы ходят не беспокоит?
показать весь комментарий
05.04.2021 00:13 Ответить
не так а что, почему другим можно ездить на россию а ей нельзя?
показать весь комментарий
05.04.2021 00:20 Ответить
что всрался вовк, по твоему можно... это тебя характеризует
показать весь комментарий
05.04.2021 00:25 Ответить
по моему если нельзя - тогда всем. Иначе - это дискриминация.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:27 Ответить
я и говорю что всем нельзя, а кто поехал - уроды
показать весь комментарий
05.04.2021 00:28 Ответить
А сам сколько раз до 2014 ездил? И не бреши, что ни одного.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:44 Ответить
до 2014 я сам дусал что с коцапами в одном окопе буду отражать нападки НАТО, но коцапы все покерили и откорректировали, теперь я не такой дурак... все полечилось
показать весь комментарий
05.04.2021 00:47 Ответить
В метро реклама,рейсы каждый день!москва,питер,белгород,ростов.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:07 Ответить
Я срывал, когда такое попадалось....
показать весь комментарий
05.04.2021 06:22 Ответить
Поезда давно не ходят.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:56 Ответить
Дєніска, що за маячню ти несеш? Ніяких потягів вже більше року нема, а до цього, коли були, їх кількість в раз була меншою, ніж до 2014 року.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:03 Ответить
У спортсменів завжди є отговорка шо спорт поза політикою.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:17 Ответить
иии? Благодаря зедебилам которые просрали всю международную политику, поддержку которую выстраивал Порошенко, в украинских городах может заиграть гимн на-россии
показать весь комментарий
05.04.2021 00:19 Ответить
Не понятно почему там вообще проводился ЧЕ?
Логике вообще нет. То им флаг и вообще всю символику запрещают, а ЧЕ- пожалуйста, не проблема...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:19 Ответить
1942 рік. Гімн "Deutschland, Deutschland Über Alles" звучав на ЧЄ у москві, німецька атлетка Лореляй фон Штейнбах здобула три золоті медалі, повідомляє Фолькішер Беобахтер...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:23 Ответить
Нахера она туда поперлась ?
Примерно так же, как в 1943-м выступать в Берлине...
Нет моральных принципов у человека.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:43 Ответить
Легко рассуждать про моральные принципы лёжа поп#рдывая на диване. А "спорт высоких достижений"- это отсутствие детства, полноценного общения с друзьями, личной жизни и т.д. Зато, это жизнь по графику- "школа, спорт.зал, сон" + постоянное давление от тренеров и родителей, и постоянный страх "не оправдать надежд" с самого детства. А также- кровь, пот и травмы. И это ежедневно, год за годом. Но этого мало- нужно ещё стать лучшим, добиваться чтобы заметили, потом удерживать интерес своими прогрессирующими результатами, потом бороться чтобы пригласили в сборную. А потом за это видимо "бонусом"- "Ну тут такое дело.. это ж не морально.. ты что не патриотка? Вот торговать конфетками одному президенту- это патриотизм, иметь недвижимость следующему- это патриотизм, покупать энергию, уголь, газ, нефть- это патриотизм. А тебе нельзя даже выступить за сборную. Или у тебя принципов нет... ну этих как их там???...моральных?"
показать весь комментарий
05.04.2021 01:36 Ответить
Выступать за сборную дело добровольное, а мораль это то шо внутри и с этим жить всю жизнь и в зал тебя палкой никто не гонит и спасибо за это говорить никто не обязан.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:03 Ответить
Понятно, что не гонит. Их и гнать ненужно, их так с детства воспитали родители. Поэтому спортсмены на таком уровне- это уже фанатики давно. Как им отказаться, если они всю жизнь на это угробили. Спасибо говорить хоть никто и не обязаны, но если ты прославляешь страну своими высокими результатами, то благодарят миллионы по факту.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:13 Ответить
Развлечение вражеского зрителя - это предательство, а не прославление своей страны....Наши шоу - гельминты, звёзды низкосортной попсы не вылазят с мацквы, "прославляя " Украину....
показать весь комментарий
05.04.2021 06:27 Ответить
Да? Ну вот усика может поблагодарить или ещё какого нибудь сепарка?
показать весь комментарий
05.04.2021 13:24 Ответить
А "спорт высоких достижений"- это отсутствие детства, полноценного общения с друзьями, личной жизни и т.д.

...
Е-е-е... Чому це раптом немає особистого життя? Цілком собі є - зустрічаються, сексом трахаються, одружуються і все таке інше...
показать весь комментарий
05.04.2021 03:06 Ответить
От спорта, конечно, многое зависит. Например, футболисты. Те "занимаются",конечно. Бывают даже друг с другом)). Но я, к примеру, недавно смотрел док.фильм про сов. фигуристов. Так- жесть. Что только они не делали, чтобы пробиться- и коньки друг другу тупили(один конёк из двух тупой чтобы был), а некоторые вены себе вскрывали если падали на просмотре(шанс когда приезжал "большой тренер" на просмотр был только один) и т.д. Короче, фанатики рискнувшие всем ради призрачной возможности быть чемпионом. Амбиции родителей на самом деле виноваты, но ставки там настолько высоки, что я думаю про вопрос морали(поехать/не поехать) там даже не стоит.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:24 Ответить
Я хз, як там у радянських спортсменів - але у наших хлопців та дівчаток начебто все ОК, Світоліна оно виходить заміж за свого ефіопа (теж тенісист), пловець Михайло Романчук та легкоатлетка Маринка Бех утворили молоду спортивну сім'ю... Тож не все так сумно
показать весь комментарий
05.04.2021 03:34 Ответить
Да там в целом про спортсменов высокого уровня из разных. школ мира, и про "цену успеха" . Просто самая жесть была именно у фигуристов из-за того, что они уже подростками должны давать результат, а психика ещё детская. Поэтому многие и не выдерживают.
Ну детства там нет и всего остольного практически нет. Они вот и женятся меж собой, потому что понимают что у них за жизнь. Да и времени нет знакомится с кем-то из "неспортивной тусовки", поэтому тут всё логично.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:46 Ответить
"Они вот и женятся меж собой, потому что понимают что у них за жизнь" - можливо... Хоча з іншого боку - може, просто знайомляться у своїй спортивній тусовці.

Але згоден, там ритм життя дуже специфічний і вкрай напружений, це факт.
показать весь комментарий
05.04.2021 04:29 Ответить
Наткнулась на инфу, что в начальной стадии беременности перестраиваются биохимические процессы в организме и это стимулирует, ускоряет прогресс после каждой тренировки, потом перед соревнованиями - аборт, подлечили и на старт (мужчин это не касается) Фейк, или нет не знаю, а вы как думаете?
показать весь комментарий
05.04.2021 05:40 Ответить
Думаю, таки фейк. Вже давно усілякі комітети та організації розірвали б таких тренерів на статеві ганчірки.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:40 Ответить
Так у Світоліной ніби то хранцуз ...
показать весь комментарий
05.04.2021 11:14 Ответить
Хранцузький негр. Гуглимо "Гаель Монфіс".
показать весь комментарий
05.04.2021 15:11 Ответить
Что делают президенты меня мало волнует. Я на это никак не влияю. Но за себя я отвечаю, и на ее месте не поехал бы развлекать врагов, как это делает большинство украинских спортсменов. УЕФА, к примеру, не стыкует команды Украины и россии на своих соревнованиях.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:16 Ответить
Олександер ден
хочеться як у кіно: Дядя ви шо дурак. Дівчинка раком поставила Европу, та й ще заставила зіграти гімн Украіни в столиці гондурашкі, та ій орден Герая Украіни треба давати. А що хлопці гинуть, то не іі вина, у неі свій фронт. І хай перемога як можить!!!✌✌✌
показать весь комментарий
05.04.2021 00:45 Ответить
О, и тут даже нашлись дипилы, что тулят "в Мацкву ни нагой", а что туда несколько лямов соотечественников едут идиотов не смущает. То можно, а вот на соревнования нельзя. Лоботомия по вам всем плачет.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:52 Ответить
Ни нагой в мацкву касается каждого а не только её.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:11 Ответить
Это позор какой-то.Еще наверное от кацапских чинуш медали получала.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:15 Ответить
От европейской ассоциации тяжелоатлетики , а передавала медаль скорее всего какая нибудь собака сутулая рашистская...
показать весь комментарий
05.04.2021 11:18 Ответить
А почему не игнорируются этот чемпионат? Почему одни украинцы погибают на войне а другие украинцы принимают награды из рук врага? И ********* пищат про санкции и тоже учавствуют в этом чемпионате? Это что вообще происходит белена уже поспела?
показать весь комментарий
05.04.2021 05:20 Ответить
Вон из Москвы! Сюда я больше не ездок.
Бегу, не оглянусь, лечу искать планету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Сер Маск - ракету мне, ракету!

Грибоедов
показать весь комментарий
05.04.2021 05:55 Ответить
Гимн наш звучал и Флаг наш поднимали! Молодец, Камила!Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 3183Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 119Гімн України лунав на ЧЄ із важкої атлетики в Москві: харків'янка Конотоп стала абсолютною чемпіонкою - Цензор.НЕТ 1466
показать весь комментарий
05.04.2021 06:30 Ответить
На территории 404 чемпионат Европы. Смех и грех.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:44 Ответить
Це добре . Бо під цей гімн , українські захисники калічать та знищують російсько-фашистську наволоч на нашій землі , палять техніку окупанта разом з екіпажами всередині .
показать весь комментарий
05.04.2021 06:52 Ответить
Только не берите грех на душу - не сравнивайте цирковое выступление алчной и беспринципной малоросской гермафродитки с защитой нашей Родины в окопах, на передовой... Прославил Украину навечно Василий Слипак, бросив феерическую карьеру и зарабатывание денег и приехав защищать Украину.... Вечная ему память и Царствие Небесное...
показать весь комментарий
05.04.2021 07:01 Ответить
Спортивные вступления - это развлекательное шоу. как "95 квартал"....Восхищаются предательской поездкой на мацкву нашей гермафродитки, в основном, ярые любители "квартала" и другой низкопробной продукции Зеленского....Позор малоросам, позорящим Украину...
показать весь комментарий
05.04.2021 06:53 Ответить
Вопрос спорный....
показать весь комментарий
05.04.2021 12:00 Ответить
Чего вы гимном прикрываете свое малодушие? Только малоросы и предатели сотрудничают с врагом!
показать весь комментарий
05.04.2021 12:01 Ответить
 
 