Гимн Украины звучал на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой

Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп выиграла три золотых медали на Чемпионате Европы, который проходит в Москве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.

"Украинка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотые награды на чемпионате Европы. Ей не было равных в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и соответственно по сумме многоборья - 208 кг.

Ранее две бронзовые награды на чемпионате Европы завоевал Дмитрий Вороновский (до 55 кг) в толчке (137 кг) и в общем зачете (247 кг). Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 кг", - говорится в сообщении.

