Гимн Украины звучал на ЧЕ по тяжелой атлетике в Москве: харьковчанка Конотоп стала абсолютной чемпионкой
Украинская тяжелоатлетка Камила Конотоп выиграла три золотых медали на Чемпионате Европы, который проходит в Москве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Национального олимпийского комитета.
"Украинка Камила Конотоп, выступающая в весовой категории до 55 кг, завоевала три золотые награды на чемпионате Европы. Ей не было равных в рывке (95 кг), толчке (113 кг) и соответственно по сумме многоборья - 208 кг.
Ранее две бронзовые награды на чемпионате Европы завоевал Дмитрий Вороновский (до 55 кг) в толчке (137 кг) и в общем зачете (247 кг). Еще одна украинка Ангелина Ломачинская заняла третье место в рывке в весовой категории до 45 кг", - говорится в сообщении.
Oleksandr Den
mrSmith
Дмитро Черних #470343
Вот такая цена этого гимна.
Любое мероприятие, которое там проводится, Украина должна игнорировать!
Если нет элементарного уважения к себе, то кто нас будет уважать?!
Так со стороны глядя я бы тоже у виска покрутил пальцем. Какой же это агрессор если вы на поклон к нему ездите?
Логике вообще нет. То им флаг и вообще всю символику запрещают, а ЧЕ- пожалуйста, не проблема...
Примерно так же, как в 1943-м выступать в Берлине...
Нет моральных принципов у человека.
...
Е-е-е... Чому це раптом немає особистого життя? Цілком собі є - зустрічаються, сексом трахаються, одружуються і все таке інше...
Ну детства там нет и всего остольного практически нет. Они вот и женятся меж собой, потому что понимают что у них за жизнь. Да и времени нет знакомится с кем-то из "неспортивной тусовки", поэтому тут всё логично.
Але згоден, там ритм життя дуже специфічний і вкрай напружений, це факт.
хочеться як у кіно: Дядя ви шо дурак. Дівчинка раком поставила Европу, та й ще заставила зіграти гімн Украіни в столиці гондурашкі, та ій орден Герая Украіни треба давати. А що хлопці гинуть, то не іі вина, у неі свій фронт. І хай перемога як можить!!!✌✌✌
Бегу, не оглянусь, лечу искать планету,
Где оскорбленному есть чувству уголок.
Сер Маск - ракету мне, ракету!
Грибоедов