Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой

Марсоход Национального аэрокосмического агентства США (NASA) "Настойчивость" (Perseverance) успешно высадил на поверхность Красной планеты 1,8-килограммовый летательный аппарат "Изобретательность" (Ingenuity).

О примарсовании "Находчивости" NASA сообщило в воскресенье, 4 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Марсоход выпустил мини-геликоптер на высоте 10 сантиметров над поверхностью Красной планеты. Следующая задача для аппарата - "пережить ночь", говорят в NASA.

Операция по примарсованию "Находчивости" на самом деле была довольно сложной: аппарат находился в марсоходе в горизонтальном положении, а перед приземлением должен был развернуться в вертикальное. К тому же это первый летательный аппарат, который высадили на Марс.

Первые тестовые полеты "Находчивости" в NASA планируют осуществить не ранее 11 апреля. После этого в течение 30 дней аппарат должен как можно больше полетать по Красной планете, после чего останется там навсегда.

"Изобретательность" - это мини-геликоптер весом 1,8 килограмма и диаметром 1,2 метра. Его главная задача - изучение Марса с воздуха: он может зависать на 30 секунд и делать снимки в высоком качестве двумя камерами.

В случае успеха полет "Находчивости" станет первым в истории человечества полетом над поверхностью Красной планеты, где атмосфера в 100 раз более разреженная, чем на Земле, а сила притяжения составляет около одной трети от земной.

Марсоход NASA под названием "Настойчивость" 18 февраля приземлился на поверхность планеты. Это уже пятый успешно запущенный марсоход США - он продолжит геологические исследования своих предшественников.

Путешествие "Настойчивости" к Красной планете длилось более 6 месяцев. Автоматическую межпланетную станцию "Марс-2020", сам марсоход и беспилотный вертолет запустили с пусковой площадки на мысе Канаверал во Флориде еще 30 июля 2020 года.

На поверхности Марса марсоход будет исследовать ландшафт планеты, оценивать его природные ресурсы и риски для последующих миссий. Эта программа продлится два года, хотя ученые надеются продолжить ее срок.

Кроме того, во время работы на поверхности "Настойчивость" также соберет образцы почвы, чтобы доставить ее на Землю. Ученые надеются с их помощью подтвердить или опровергнуть наличие жизни на планете.

Кроме США, свои космические миссии на Марс отправили еще Объединенные Арабские Эмираты и Китай. ОАЭ в июле 2020 года стали первой арабской страной, которой удалось успешно запустить межпланетную миссию "Надежда". Миссия должна облететь Марс по орбите и собрать подробную информацию о его атмосфере и климате.

Китайская миссия "Вопросы к небу" стартовала также в июле 2020 года. Она состоит из марсохода, который будет изучать подземные условия Красной планеты и попытаться найти там признаки жизни, и космического корабля, который изучит Марс дистанционно, с орбиты.

