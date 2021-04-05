РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9470 посетителей онлайн
Новости
8 850 40

Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой

Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой

Марсоход Национального аэрокосмического агентства США (NASA) "Настойчивость" (Perseverance) успешно высадил на поверхность Красной планеты 1,8-килограммовый летательный аппарат "Изобретательность" (Ingenuity).

О примарсовании "Находчивости" NASA сообщило в воскресенье, 4 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske. Марсоход выпустил мини-геликоптер на высоте 10 сантиметров над поверхностью Красной планеты. Следующая задача для аппарата - "пережить ночь", говорят в NASA.

Операция по примарсованию "Находчивости" на самом деле была довольно сложной: аппарат находился в марсоходе в горизонтальном положении, а перед приземлением должен был развернуться в вертикальное. К тому же это первый летательный аппарат, который высадили на Марс.

Первые тестовые полеты "Находчивости" в NASA планируют осуществить не ранее 11 апреля. После этого в течение 30 дней аппарат должен как можно больше полетать по Красной планете, после чего останется там навсегда.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Марсоход Perseverance совершил первую поездку по поверхности Красной планеты. ФОТО

"Изобретательность" - это мини-геликоптер весом 1,8 килограмма и диаметром 1,2 метра. Его главная задача - изучение Марса с воздуха: он может зависать на 30 секунд и делать снимки в высоком качестве двумя камерами.

В случае успеха полет "Находчивости" станет первым в истории человечества полетом над поверхностью Красной планеты, где атмосфера в 100 раз более разреженная, чем на Земле, а сила притяжения составляет около одной трети от земной.

Марсоход NASA под названием "Настойчивость" 18 февраля приземлился на поверхность планеты. Это уже пятый успешно запущенный марсоход США - он продолжит геологические исследования своих предшественников.

Путешествие "Настойчивости" к Красной планете длилось более 6 месяцев. Автоматическую межпланетную станцию "Марс-2020", сам марсоход и беспилотный вертолет запустили с пусковой площадки на мысе Канаверал во Флориде еще 30 июля 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В NASA планируют в ближайшие 10 лет впервые отправить женщину на Луну

На поверхности Марса марсоход будет исследовать ландшафт планеты, оценивать его природные ресурсы и риски для последующих миссий. Эта программа продлится два года, хотя ученые надеются продолжить ее срок.

Кроме того, во время работы на поверхности "Настойчивость" также соберет образцы почвы, чтобы доставить ее на Землю. Ученые надеются с их помощью подтвердить или опровергнуть наличие жизни на планете.

Кроме США, свои космические миссии на Марс отправили еще Объединенные Арабские Эмираты и Китай. ОАЭ в июле 2020 года стали первой арабской страной, которой удалось успешно запустить межпланетную миссию "Надежда". Миссия должна облететь Марс по орбите и собрать подробную информацию о его атмосфере и климате.

Китайская миссия "Вопросы к небу" стартовала также в июле 2020 года. Она состоит из марсохода, который будет изучать подземные условия Красной планеты и попытаться найти там признаки жизни, и космического корабля, который изучит Марс дистанционно, с орбиты.

Также смотрите: Марсоход прислал на Землю новые снимки Красной планеты. ФОТО

Автор: 

NASA (131) Марс (38)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
а тем временем на вяликой расии, известный скульптор слепил еще одного петуха из говна...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:36 Ответить
+16
Надо послать телеграму соболезнования Рогозину по поводу бесконечного разрыва его пердака.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:34 Ответить
+13
Конкурентов у NASA нет и быть не может с момента краха СССР.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конкурентов у NASA нет и быть не может с момента краха СССР.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:33 Ответить
Илон Маск сейчас основной конкурент NASA
показать весь комментарий
05.04.2021 01:12 Ответить
конкурент у чому? Маск виконує замовлення НАСА!
показать весь комментарий
05.04.2021 01:48 Ответить
Вот когда он на Марсе вертолёт запустит, можно будет сказать что он конкурент.
А пока ждём 11-го апреля. Вертолёт уже спущен с ровера, и готовится к старту.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:00 Ответить
У тваво батутчика **@ло ещё не разорвало?
показать весь комментарий
05.04.2021 04:45 Ответить
в ответ парашка перебросила И тонн вооружений на границу с украиной...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:33 Ответить
"атмосфера в 100 раз более разреженная, чем на Земле, а сила притяжения составляет около одной трети от земной"

когда то и на земле жили в три раза больше великаны с большими в 100раз легкими, которым был не страшен коронавирус...
но, что-то пошло не так
показать весь комментарий
05.04.2021 01:54 Ответить
парашка пошла не так, родилося куйло, которое оседлало чаяния парашкинцев на ещё захапать земли, им все мало...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:58 Ответить
Надо послать телеграму соболезнования Рогозину по поводу бесконечного разрыва его пердака.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:34 Ответить
Нехай приїждяє в Україну,у нас гарні специ по лікуванню геморою!
показать весь комментарий
05.04.2021 01:29 Ответить
Ліпше клей "Супермомент".
показать весь комментарий
05.04.2021 08:35 Ответить
а тем временем на вяликой расии, известный скульптор слепил еще одного петуха из говна...
показать весь комментарий
05.04.2021 00:36 Ответить
Шах і мат, НАСА та Ілон Маск! 😜😜😜
показать весь комментарий
05.04.2021 00:56 Ответить
а тем временем на вяликой расии штурмуют картонный Рейхстаг...
показать весь комментарий
05.04.2021 02:17 Ответить
https://twitter.com/prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr Проф. Преображенский @prof_preobr

https://twitter.com/prof_preobr https://twitter.com/prof_preobr



Вертолет NASA совершит первый полёт на Марсе 11 апреля, данные о нём поступят на Землю 12 апреля. Юра, прости, но 60-летие твоего полёта достойно отметит только Америка.

https://twitter.com/prof_preobr
показать весь комментарий
05.04.2021 00:37 Ответить
Юра полетел 12 апреля, но сути - правда.

"Поехали!"
показать весь комментарий
05.04.2021 01:18 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 9618
показать весь комментарий
05.04.2021 01:22 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 1795
показать весь комментарий
05.04.2021 03:02 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 9728
показать весь комментарий
05.04.2021 00:38 Ответить
😂👍
показать весь комментарий
05.04.2021 13:20 Ответить
Позволить себе исследование Космоса, Марса, Луны, могут себе позволить только страны с высокими технологиями. Даже китайся исследуют внешнюю сторону Луны.
паРаша, без микросхем-транзисторов с Запада, ......нефтежопа!
показать весь комментарий
05.04.2021 00:38 Ответить
когда-то читал одного кубинского писателя, кажется, карпентьер его фамилия...в 70-е годы он писал о музыке - в дальнейшем законодателями электронной музыки будут страны с развитыми электронными технологиями - польша, ссср...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:49 Ответить
все электронные музыкальные инструменты в совке были содраны с зарубежных аналогов (Британия, США, Япония)
показать весь комментарий
06.04.2021 12:51 Ответить
как, даже юность и эстрадин?
показать весь комментарий
06.04.2021 13:04 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 545
показать весь комментарий
05.04.2021 00:39 Ответить
В качестве асимметричного ответа г-н Рогозин запишет новую песню
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 9410
показать весь комментарий
05.04.2021 00:40 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 6521
показать весь комментарий
05.04.2021 00:43 Ответить
Тут потрібно багато святої води.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:58 Ответить
главное - что там коцапов нет, американцы успели, сделают базу без коцапов. и во вселенной будет мир.
показать весь комментарий
05.04.2021 00:44 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 4737
показать весь комментарий
05.04.2021 00:47 Ответить
снято в павильонах голивуда, скажет паражка с туалетами аля очко на своих дворах на временно оккупированной китайской территории...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:02 Ответить
в ответ на выходку проклятого И.Маска русня отправит на марс удмурта своим ходом - пердячим паром.
показать весь комментарий
05.04.2021 01:03 Ответить
1. е правило робототехники - куоцапы остаются в дырявом очке, а не на марсе....
показать весь комментарий
05.04.2021 01:05 Ответить
А тем временем в Новосибирской области судят шестилетнюю девочку за коммунальные долги умершей матери. Мать девочки умерла от «осложнений гриппа» .(с)
показать весь комментарий
05.04.2021 01:29 Ответить
Марсоход NASA высадил на поверхность аппарат, который должен осуществить первый в истории полет над планетой - Цензор.НЕТ 6459
показать весь комментарий
05.04.2021 03:03 Ответить
Как говорицца, каждому свое. Одни на марсе запускают коптеры, и частная компания Маска завоевала ближний космос и готовит полеты на марс, другие пытаются строить батуты для полета к звездам.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:39 Ответить
Марсохід NASA висадив на поверхню апарат, який має здійснити перший в історії політ над планетою - Цензор.НЕТ 5815
показать весь комментарий
05.04.2021 09:56 Ответить
Редактори, поміняйте заголовок. Не над планетою, тому що так зазвичай називають орбітальні апарати, а над поверхнею планети або в атмосфері планети.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:35 Ответить
Марсоход Национального аэрокосмического агентства США (NASA) "Настойчивость" (Perseverance) успешно высадил на поверхность Красной планеты 1,8-килограммовый летательный аппарат "Изобретательность" (Ingenuity). О примарсовании "Находчивости" NASA сообщило в воскресенье, 4 апреля Источник: https://censor.net/ru/n3257567
Скільки помилок! Як так можна подавати інформацію?! Perseverance (Наполегливість) здійснив посадку на поверхню Марсу 18 лютого. Доставлений ним дрон Ingenuity (Винахідливість) полетить 11 квітня. Що за "Находчівость" примарсилася учора у вашій новині?!
показать весь комментарий
05.04.2021 11:11 Ответить
 
 