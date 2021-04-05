РУС
На заседании СНБО при голосовании о санкциях против контрабандистов Разумков высказал отдельное мнение: "Согласно закону их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям"

На заседании СНБО при голосовании о санкциях против контрабандистов Разумков высказал отдельное мнение:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Совета национальной безопасности и обороны высказал отдельное мнение относительно введения санкций против украинских компаний и граждан из-за контрабанды.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отношении российских компаний я поддержал санкции в полном объеме. Что касается украинских граждан, украинских компаний… Если мы вводим против них санкции, то это должно быть по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда", - сказал Разумков.

Он напомнил, что согласно закону о санкциях их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введены санкции против 11 российских компаний - Зеленский подписал решение СНБО

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.

контрабанда (2412) санкции (11761) СНБО (4462) Разумков Дмитрий (1522)
+31
Осторожный, сесть в будущем не хочет... Но по сути прав.
показать весь комментарий
05.04.2021 01:41 Ответить
+28
Хоть один там сказал Зеле, что он безграмотный осел. Остальные лизоблюды не посмели.
показать весь комментарий
05.04.2021 01:42 Ответить
+5
Не, просто не хочет сесть через три года, или бежать в Ростов. И он прав, Ростов не резиновый, вся кварталовская шобла едва поместится...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:59 Ответить
Осторожный, сесть в будущем не хочет... Но по сути прав.
показать весь комментарий
05.04.2021 01:41 Ответить
когда-то симоненко подписывал ющенковы универсалы с приписками особого мнения...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:58 Ответить
коли? поточни плз...
показать весь комментарий
05.04.2021 02:14 Ответить
бдлск...їх було не 100 і навіть не 10, коли ющенко шукав порозуміння
показать весь комментарий
05.04.2021 09:16 Ответить
що ти морозиш? я тебе запитую, про який період йдеться? і що за універсали?
показать весь комментарий
05.04.2021 12:02 Ответить
якщо, ти, отморозок, то гугли - універсал національної єдності 2006
показать весь комментарий
05.04.2021 12:09 Ответить
ясно... хто вср*вся? невістка!
показать весь комментарий
05.04.2021 12:43 Ответить
Может как раз и хочет сесть! Только не в тюрьму...
показать весь комментарий
05.04.2021 07:59 Ответить
разумков з самого початку спікерування веде політику "вась-вась" а в даній ситуації він зіслався на закони які в країні є проте вони не працюють від слова зовсім, про що він ніколи не згадує, навіть про те що їх треба терміново міняти. вже дійшло до повного абсурду - вкрав мішок отримав срок, вагон вкрав на закони чхав.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:03 Ответить
Хоть один там сказал Зеле, что он безграмотный осел. Остальные лизоблюды не посмели.
показать весь комментарий
05.04.2021 01:42 Ответить
Вот реально тот, из кого нового "героя" (прорезидента) лепят!
показать весь комментарий
05.04.2021 07:09 Ответить
Утебе герой лука з ******.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:50 Ответить
З собою "Павла" не плутай...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:18 Ответить
До тебе козла ніхто не звертався,і твоя думка нікого не цікавить.
показать весь комментарий
05.04.2021 08:29 Ответить
Чи цікавить когось моя думка, можна судить з мого, тут, спілкування з форумчанами. А от твоя думка вже давно їх цікавить лише з пізнавальної точки зору - що ще збреше пригожинський наймит?...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:55 Ответить
Цей пригожинський наймит все життя прожив і живе в Україні і не звав так як декотрі ***** у Крим у гонитві за сруським миром.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:03 Ответить
Вірю!... Як казала моя мамка батькові, коли він приходив додому "готовий", і доводив їй, що випив лише пляшку пива...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:05 Ответить
То тебе ще й склепали на похмілля,дійсно гени не приховать ніякою мовою,діти за батьків не відповідають,прийми співчуття син алкана.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:12 Ответить
А ти, мабуть, "свічку тримав"...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:17 Ответить
Шуфрич, Плотніцький, Захарченко, Здрилюк ("Абвер") і "Гіві" теж народилися і прожили усе життя, в Україні...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:14 Ответить
Це вся твоя шобла з якою ти звав *****?
показать весь комментарий
05.04.2021 09:19 Ответить
Знаєш, Ходжа Насреддін, колись, сказав: "Скільки не кричи "Халва!", в роті солодко не стане..." Так і тут - скільки ти не кричи, що я "*****" кличу, що я "неправильний українець", та іншу дурню - не допоможе... Люди знають ціну як тобі, так і мені... Бо ми обоє створили і маємо власну позицію... Так от, обпльовуючи мене тут, лайном, ти не мою позицію підриваєш, а свою... Бо у моїй проукраїнській позиції тут ніхто не сумнівається, а от твоя - "і нашим, і вашим", тут, більшості, не зрозуміла... А якщо людина щось не розуміє, то вона інстинктивно, від цієї "незрозумілості", відгороджується...
Синку, моїм улюбленим предметом, коли я отримував вищу освіту, була ПСИХОЛОГІЯ!... А також "політологія", яка, крім усього іншого, вивчає психологію мас...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:28 Ответить
Ну і чим твоя психологія тобі допомогла коли я тебе втікача змусив писати українською бо ти у Криму навіть не задумувався що живеш в Україні.Тобі має бути як мінімум 90 років щоб ти міг претендовати на мого батька,кримське щеня.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:43 Ответить
Іди в сраку, "батрак лахтинський...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:56 Ответить
Не можу.Звідти твоя голова стирчить.З такими як ти добре лайно їсти,за вами не встигнеш.
показать весь комментарий
05.04.2021 10:01 Ответить
.........................
показать весь комментарий
05.04.2021 10:08 Ответить
А навіщо "з нього ліпить"?... Вони можуть зробить найпростіше - сипнуть "Блазню" чистого "коксу", перед публічним заходом, показать його публіці. Потім піднять "бучу" у ЗМІ. "Поставить ребром" питання перед ВР, опираючись на "суспільну думку", і змусить визнать "Блазня" "нездатним виконувать обов"язки президента з медичних показань...". Усунуть його від влади. Автоматично, згідно з Конституцією, Разумков стає В.О. Президента... Поки буде вирішуваться питання призначення позачергових виборів, Розумков видасть указ про введення надзвичайного стану" : не важливо - в зв"язку з "загостренням ситуації на Донбасі", "масовими громадськими заворушеннями" (які, за необхідності, організує Аваков), чи "в зв"язку з загостренням епідемічної ситуації"... І буде править, продовжуючи "надзвичайний стан" і готуючи підгрунтя для своїх переможних виборів...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:17 Ответить
Ти коли писав телячою то було не так видно що дебіл.Переходь знов на ********* ,чи забув азіров.?
показать весь комментарий
05.04.2021 08:43 Ответить
Поцілуй мене у "фалду", батрак внутріМКАДівський...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:52 Ответить
Цілувать будеш булшьбашів котрі до тебе на танках приїдуть.ДЕБІЛ.
показать весь комментарий
05.04.2021 08:56 Ответить
Так це ж ти їх чекаєш з нетерпінням, розводячи "колот" на форумі, і зображаючи з себе "суперпатріота"... "Вишиванку" на сраці не порви, з натуги...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:00 Ответить
Ти не порвав коли з Криму втікав ?
показать весь комментарий
05.04.2021 09:05 Ответить
А ти бачив?
показать весь комментарий
05.04.2021 09:06 Ответить
У Гройсмана більше шансів ніж у цього (це якщо без допомоги підрахуїв)
показать весь комментарий
05.04.2021 08:47 Ответить
Закомплексований, істеричний Зеленський- це дуже точне відзеркалення пересічного українця (малороса)
Але слизький пристосуванець і номенклатурщик-комсомолець Разумков -це найточніше уособлення наших співвітчизників. Разумков це і є Малоросія.
Схоже в цю сторону ми і несемось.
Herman Aksom
показать весь комментарий
05.04.2021 20:38 Ответить
спалился ****, чмо зеленое....
показать весь комментарий
05.04.2021 01:44 Ответить
совсем не палится, ****.....
показать весь комментарий
05.04.2021 01:56 Ответить
Не, просто не хочет сесть через три года, или бежать в Ростов. И он прав, Ростов не резиновый, вся кварталовская шобла едва поместится...
показать весь комментарий
05.04.2021 01:59 Ответить
це просто акуєнний камінг-аут у виконанні дімка
показать весь комментарий
05.04.2021 02:10 Ответить
"Он напомнил, что согласно закону о санкциях их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям"
Как это нельзя, если против Мертведчука и ко применили? Де-юре то он украинский гражданин.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:03 Ответить
читайте закони, підвищуйте юридичну грамотність, аби не виглядати дурнями
Санкція - міжнародно-правовий механізм, засіб упливу на міждержавному (!!!) рівні.


однак, в межах дії законів держави:
Санкція - дозвіл уповноваженої особи (прокурора, слідчого судді) на проведення передбачених законом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%87%D1%96_%D0%B4%D1%96%D1%97 слідчих і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C оперативно-розшукових дій . Дієслово санкціонувати вживається у цьому й у ширшому значенні (як дозволяння). Дати санкцію на що-небудь - значить дати дозвіл на це (наприклад, санкцію на арешт). КРАПКА
саме такі санкції мали би застосувати до мертвечуків і решти підпарашників!!! все решта муйня, яку втюхали мудрому наріду!
показать весь комментарий
05.04.2021 02:23 Ответить
Ну я прочитав зараз. Причому тут "дозвіл"? Там інший сенс взагалі. Проти нього застосували санккці прийнятий https://uk.wikipedia.org/wiki/14_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F 14 серпня 2014 року з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності.

Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.
Короче, проти саме громадян України не сказано, але сказано( (шо йому підходить) про "юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність".

Але за це його потрібно садити. Інакше немає логіки. Загалом цирк, як завжди.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:48 Ответить
саме так!!! в межах юрисдикції держави і її законів! є й міжнародні правові механізми (естрадиція, запит правової допомоги, міждержавні угоди), що дозволяють притягнути до відповідальності... але то все риторика, тут "суб'єкти" - в межах досяжності!
я трохи помилився з адресатом) перепрошую, чомусь подумав, що ви повірили ЗЄліним фокусам
показать весь комментарий
05.04.2021 02:58 Ответить
тут сам термін важливий... санкція прокурора і санкція від зєлі - дві великі різниці!
показать весь комментарий
05.04.2021 02:59 Ответить
Подоляковским ботам какую х.й.ю бы не писать, лишь бы Порошенко упомянуть. Пшел на ..., "грамотный" холуй.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:47 Ответить
чта?
у тебе голівонька не бобо часом? де ти там угледіло хоч щось про Порошенка???
показать весь комментарий
05.04.2021 06:56 Ответить
ааа... підпарашники від паРАША, підкацапники, якщо тобі так дійде краще!!!
оце ти випалюєш))) видали пост доки не осоромився остаточно... і вчи українську, бо тупиш неймовірно На заседании СНБО при голосовании о санкциях против контрабандистов Разумков высказал отдельное мнение - Цензор.НЕТ 7410
показать весь комментарий
05.04.2021 06:58 Ответить
Простите, значит не про вас написал.
показать весь комментарий
05.04.2021 08:07 Ответить
Это пиар от шута горохового , против спонсоров его шапито ,санкций ,даже смешных ввести не посмели !
показать весь комментарий
05.04.2021 08:51 Ответить
«Якщо ж мова йде про українських суб'єктів господарської діяльності або громадян України, і вони порушили наші закони, і тим більше працюють проти нашої країни - то тут, не санкції потрібно застосовувати. Тут правоохоронці повинні доопрацювати весь процес, а винні - понести заслужене покарання. Саме так наказує діяти Кримінальний кодекс України», - Разумков. https://censor.net/ru/n3257571

отак взяв і враз нівелював всю "санкційну" виставу, яку впарював принижень протягом двох останніх місяців! і це говорить представник зешобли
скільки ж тільки нервів і часу довелось витратити, щоб донести це до долюбителів шмарклі...
що скажети ЗЄботи?
показать весь комментарий
05.04.2021 02:09 Ответить
Суды не работают.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:39 Ответить
Законный способ , это судебные решения. Но там судебная мафия и вместо того, что бы бороться с ней, Зе клепает санкции.Какая то шизофрения, одной рукой кормит Ермака, Портнова, а другой пишет санкции Медведчуку. В итоге суды отменят всю эту ахинею и это понятно всем, кроме Зе
показать весь комментарий
05.04.2021 06:31 Ответить
Разумков хочет себе электорат ОПЗЖ.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:37 Ответить
Через годик другой, Разумков будет главный ватан Украины.
показать весь комментарий
05.04.2021 02:38 Ответить
куди вже більше? воно ватяне намагається зіскочити, чим робить послугу країні!
суди працюватимуть, коли буде політична воля й запит суспільства...
показать весь комментарий
05.04.2021 03:05 Ответить
Шось Дімусік погано виглядає. Хворобливо, я б сказала.
Чи так постарів од зе-служби ...
показать весь комментарий
05.04.2021 02:48 Ответить
на дури они все сидят
показать весь комментарий
05.04.2021 05:45 Ответить
Зеля прав. Только думаю следует вспомнить опыт минувших лет. Нужно организовать "тройки". После решения СНБО дело передается в этот орган. Он решает как быть. Если объект украл или предал государство, тройка выносит приговор. Крайняя мера-расстрел.
Тогда бы в стране воцарился порядок. Кива покаялся бы и пошел в расстрельную команду.
С его рожей можно. Тогда бы от него был бы толк.
показать весь комментарий
05.04.2021 03:06 Ответить
Хитрая гнида, но не дурак
показать весь комментарий
05.04.2021 03:49 Ответить
обое рябое. прости. утка ахметова видит себя в большой политике и в будущем. но, нет. на свалку вместе с бубой-моникой
показать весь комментарий
05.04.2021 05:07 Ответить
петух ваш разумков (русскоязычный)
показать весь комментарий
05.04.2021 05:44 Ответить
По Закону Разумков прав ,виноваты то должны отвечать по Украинскому Закону ,но факту ,зная наши суды ,эта ответстенность неизвестно когда бы наступила..
показать весь комментарий
05.04.2021 06:21 Ответить
Всё это легко обжаловать в тех же судах.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:40 Ответить
СНБО - заменил следствие и суд.
Хорошо ещё, что высшую меру не вернули.
показать весь комментарий
05.04.2021 06:38 Ответить
А Разумков не пояснил, почему одних контрабандистов щемят, а других (спонсоров слуги урода)- нет? Придётся пояснить за него: бабло от не-спонсоров теперь потечёт к спонсорам, и теперь все контрабандисты будут башлять слуге урода. А какие санкции против своих?
показать весь комментарий
05.04.2021 07:01 Ответить
тобі скільки років?
гадаю або 12 або 80
розуму в тебе як у мого молодшого сина або як у тещі
показать весь комментарий
05.04.2021 07:04 Ответить
А тебе небось 42? И ты не лох? А пишешь, как лох.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:06 Ответить
такі як ти завжди намагаються набрати в рот руського гіфна і плюнути в того, хто спілкується українською мовою
показать весь комментарий
05.04.2021 07:15 Ответить
Я бы тебе на английском (или ещё на 2-х языках ЕС) написал, но ты же не поймёшь, ущербное. Ты лучше подраскинь остатками своими зебильных мозгов и подумай, для кого (кроме вас, зебилов) я на русскоязычной ветке "Цензора" пишу на русском.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:19 Ответить
це всім абсолютно ясно
ти на українському сайті на телячій мові призиваєш до повалення Конституційно ладу в Україні
кремлядськими штампами критикуєш Україну, владу України та українців
саме такі месаги кремляді вибирають і показують всьому світову як доказ, шо українці на москальській мові критикують Україну і сильно бажають прийдення руського міра
показать весь комментарий
05.04.2021 07:25 Ответить
Ты здесь прислуживаешь агенту }{уйла Вiслюку Янелоху Оманско-Катарскому.
Конституционный строй повалил не я, а твой Янелох, когда разогнал ВР и пытается повторить это в КС, а также фальсификациями выборов на Ивано-Франковщине (как репетиция будущих всеобщих фальсификаций). Поэтому ты работаешь здесь на своё }{уйло, а то, что ты это делаешь на украинском, говорит только о том, что у }{уйла с лингвистами полный порядок. Хотя и гугл-транслейт в твоей вонючей параше пока что ещё работает.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:13 Ответить
Ти знаєш, я теж так раніше думав... І відповідав "російськомовним" російською мовою... Але коли "БОТИ ПРИГОЖИНСЬКІ"!!! почали мене під"юджувать, і дорікать, зображуючи з себе "суперпатріотів України", українською мовою, що я - "русопоклонник", я сказав: "Поцілуйте мене в сраку!!!". І став писать виключно українською... Хто захоче -зрозуміє...
показать весь комментарий
05.04.2021 08:24 Ответить
найбільша складність у побуті - змусити себе не переходити на російську коли до тебе звертаються російською
Але це теж виправимо
показать весь комментарий
05.04.2021 12:04 Ответить
Мені легше... Я - "двомовний". В рамках побутового спілкування переходжу на ту, чи іншу, "автоматично". Коли щось треба писать серйозного, тоді, буває, і до словника лізти треба...
показать весь комментарий
05.04.2021 12:41 Ответить
А мне ещё легче- 4 языка знаю. Но украинской клавы у меня нет, мне английская и ещё кое-какая по работе нужнее.
показать весь комментарий
05.04.2021 13:15 Ответить
Клавіатура - не проблема. Можна взять додаткову клавіатуру, з українським шрифтом. Вона під"єднується через відповідне гніздо. У мене товариш, суддя, так зробив, на своєму ноутбуку... Важче в комп завести відповідну мовну панель... А можна зробить простіше - написать російськими буквами, а потім перейти на англійську панель і внести у текст виправлення англійськими буквами... "Й", та "Ї" там, звичайно, нема, однак, їх і не так часто вживають...
показать весь комментарий
05.04.2021 13:24 Ответить
Ради чего? Комментов на "Цензоре"? По работе мне нужны другие языки, и русский из них чуть ли не в последнюю очередь.
показать весь комментарий
05.04.2021 14:04 Ответить
Та я ж, просто, дав рекомендацію... А що ти вирішиш - твоя власна справа... У товариша ноут був з російською і англійською клавіатурою, а тут повний перехід на українську мову судочинства... Так він не "заморочувався", а купив додаткову клавіатуру, під"єднав, та й по тому...У мене он, на ноуті, неможливо встановить "апостроф", так я ставлю звичайні "лапки", і всі розуміють...
показать весь комментарий
05.04.2021 14:13 Ответить
Та там майже нема відмінностей між українською та російською - тільки 5 клавіш:
1. там де рос "Ы" - там наша "И",
2. де російська "И" - там наша "І".
3. рос "Э" - наша "Є",
4. де російська "Ъ" - там наша "Ї",
5. + наш апостроф.

Це можна навіть запам'ятати (у мене саме російська клавіатура).
Перші 2 - за вимовою, 3 - за написанням, 4-5 - це решта відмінностей
А мовна панель змінюється у самій вінді.
До речі, раніше в цій панелі була помилка яку усунули лише чи то після першого чи то навіть після другого майдану - уявляєте собі? Років з 20 нікому до цього не було жодної справи!
показать весь комментарий
06.04.2021 09:54 Ответить
Так я знаю.... Не можна тільки "тверду" "Г" відтворить... З апострофом теж не виходить - перевіряв...
показать весь комментарий
06.04.2021 10:03 Ответить
ну це залежить від середовища - якщо у вас є коло спілкування обома мовами - тоді дійсно проблем не має.
А коли українську зустрічаєш не так часто, то переходити на неї буває важкувато. Хоч ніби і знаєш але коли більшість слів у пасивному словниковому запасі то треба час поки вони перетечуть у активний.
Зараз вже легше, бо магазини, кафе, АЗС та СТО вже нормально спілкуються мовою.
І ніхто поки що від цього не помер
показать весь комментарий
06.04.2021 09:44 Ответить
Ну, у мене, справді, "двомовне" середовище... На цьому телефонні шахраї, один раз, погоріли... Мені на мобільний зателефонували. Голос, наче дочки. Розказує, що телефонує з чужого телефону, бо її розбитий, в аварію потрапила, треба гроші - заплатить "відкупного" потерпілій, щоб кримінальну справу не порушували. Я, спочатку, розгубився, Став продумувать для неї лінію захисту, бо спеціалізувався саме по справах такого роду, в судах, а потім думаю: "А з якого переляку дочка зі мною говорить російською мовою? Ми в сім"ї говоримо виключно українською... " Послав козу "в даль свєтлую". Зателефонував дочці... Посміялися...
показать весь комментарий
06.04.2021 09:57 Ответить
Разумков один із головних претендентів на пост президента на наступних виборах
звісно, якщо раптом Зеленський не піде на другий термін, але повинен піти
показать весь комментарий
05.04.2021 07:02 Ответить
Буде ще один Голобаротька.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:53 Ответить
Элементарно Зе летит в трубу а этому нужно "зарабатывать авторитет" умными высказываниями, а зелохи как бабы любят ушами не вникая и не думая о сути. Так он спасает "систему ******** и воровства" то есть слуг и тянет на второй срок. Даже и не удивлюсь потому что наш народ к сожалению на 43% малограмотный или вообще не грамотный,на сегодняшний день безграмотность это без логики мысли. Мысль только в холодильнике и курс по 8. Ток что Разумков из того же стада. Думайте бараны, а то вы уже понавыбирали. ПОЗОРИЩЕ.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:07 Ответить
Ким працював його папаня?
показать весь комментарий
05.04.2021 07:18 Ответить
Почитайте біографію і вам все стане зрозуміло. Пора вже навчитися вивчати власних гнид під мікроскопом.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:23 Ответить
всем понятно, что по суду этих контрабандистов закрыть невозможно или это займет годы.
готовиться к долгой и продуктивной (для себя) политической жизни, хочет чистиньким остаться, как-то это не по-пацански.
думаю, голосовать за Разумкова нельзя.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:52 Ответить
Лохторату покажуть по ТБ який він маладєтс і лохи побіжать голосити за нього.
показать весь комментарий
05.04.2021 07:55 Ответить
Вот тут Разумков прав. Осторожный или хитрый это другое дело. Но волать на весь мир "накажите наших граждан, а ты мы сами не в состоянии" выглядит безумно бестолково.
показать весь комментарий
05.04.2021 08:21 Ответить
Создай нормальную карательную систему,истинно демократическую.а потом вякай.Сейчас суды защищают только себя и олигархов.Простому человеку -просто крах.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:51 Ответить
НЕ виключаю , що ці санкції введені з розрахунком на кінцевий пшик ,щоб підняти рейтинг Зе і мертвечука не образити . Не дарма він почувається спокійно.
показать весь комментарий
05.04.2021 11:01 Ответить
так і є. Спецоперація, хоча і не банальна. Політолухам зачот
показать весь комментарий
05.04.2021 12:06 Ответить
Хочет подмять себе электорат ОПЗЖ, идея не плохая.
показать весь комментарий
05.04.2021 19:55 Ответить
 
 