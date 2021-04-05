На заседании СНБО при голосовании о санкциях против контрабандистов Разумков высказал отдельное мнение: "Согласно закону их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям"

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков на заседании Совета национальной безопасности и обороны высказал отдельное мнение относительно введения санкций против украинских компаний и граждан из-за контрабанды.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина-24", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В отношении российских компаний я поддержал санкции в полном объеме. Что касается украинских граждан, украинских компаний… Если мы вводим против них санкции, то это должно быть по результатам задержаний, вручения подозрений, возможно, уже решения суда", - сказал Разумков.

Он напомнил, что согласно закону о санкциях их нельзя применять к украинским гражданам и компаниям.

Напомним, СНБО ввел санкции против лиц, признанных контрабандистами по результатам проведенного спецслужбами исследования. Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в силу это решение СНБО.

Санкции введены на три года против десяти физических лиц, а также против 79 компаний.