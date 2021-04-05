Разумков о введении комендантского часа в Украине: "Я бы не хотел, чтобы это произошло"
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".
"С комендантским часом ситуация достаточно непростая. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого – заседание Рады, это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", - сказал он.
Как известно, Согласно статье 18 закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения", в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как в частности введение комендантского часа.
Тут кожні 10 днів автоматом продовжують без жодного затвердження Національною Асамблеєю. Прикинь. Лише декретик прем*єра. За законом надзвичайний санітарний стан довше вводити не можна. Після схвалення Національною Асамблеєю - на 30 днів. Один раз. А по факту він у нас уже рік.
І комендантська година - майже три місяці. А починалося все з обіцянок про чотири тижні. Як і з карантином з вересня ... Тоді клялися - 28 днів.
И что - ни одну падлу-преступника не посадят? Или быдло всё ест?
Люди чекають виборів. Є такі, які все схвалюють.
Маніфестації та інші заходи відбуваються більш-менш регулярно.
Це -Великдень, то - тихо.
У лікарнях перебуває 500 хворих з вірусом.
Потім будуть створювати комісії з розслідування щодо crisis management. Як завжди і скрізь.
За кошти платників податків та для заробляння політичного рейтингу і збільшення електорату.
Вони нікуди не виходять і нічим не обмінюються.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035
70-79 = 19%
80-89% = 39,40%
90+ = 32,80%
91,2%
Погано і нерізноманітно харчуються, бо все дорого, зарплати маленькі, постійний стрес, екологічна ситуація, повітря - не найкращі. + шкідливі звички та спосіб життя.
Старші якраз міцніші.
На неймовірну бюрократію, погану організацію мед.допомоги та солодкі зарплати тим же бюрократам.