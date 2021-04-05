Разумков о введении комендантского часа в Украине: "Я бы не хотел, чтобы это произошло"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"С комендантским часом ситуация достаточно непростая. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого – заседание Рады, это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", - сказал он.

Как известно, Согласно статье 18 закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения", в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как в частности введение комендантского часа.

