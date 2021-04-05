РУС
Разумков о введении комендантского часа в Украине: "Я бы не хотел, чтобы это произошло"

Разумков о введении комендантского часа в Украине:

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что не хотел бы, чтобы в Украине вводили комендантский час.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом спикер рассказал в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"С комендантским часом ситуация достаточно непростая. Я бы не хотел, чтобы это произошло, объективно. Для введения комендантского часа нужно объявлять чрезвычайное положение. Это происходит по указу президента. После этого – заседание Рады, это достаточно непростой процесс. Мне бы очень не хотелось, чтобы даже в связи с COVID-19 мы были вынуждены пойти на такую меру", - сказал он.

Как известно, Согласно статье 18 закона Украины "О правовом режиме чрезвычайного положения", в случае введения чрезвычайного положения, дополнительно могут приниматься такие меры, как в частности введение комендантского часа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Введение комендантского часа в Украине из-за карантина не обсуждалось, - Степанов

карантин (16729) комендантский час (172) Разумков Дмитрий (1522) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) локдаун (294)
Топ комментарии
+8
05.04.2021 07:26 Ответить
+4
А я не хотів би, щоб "зелені слуги олігархів і малоросів", та молоді регіонали прийшли до влади, але це сталося.
05.04.2021 07:41 Ответить
+3
Комендантский час -черезвычайное положение надо а базары закрывать,транспорт останавливать и за маски штрафовать тут и распряжение санитароа хватит как в дурдоме. Вы там уж определитесь где мы, кто мы.
05.04.2021 07:26 Ответить
Комендантский час легче ввести,чем договориться про покупку вакцины, очевидно. Интересно, во время переговоров с Байденом обсуждался вопрос вакцины, или про него забыли???
05.04.2021 07:20 Ответить
Та поки що і не введуть. От коли Бубочка на третій термін ітиме- цілком можливо....
05.04.2021 07:20 Ответить
на третій термін?
05.04.2021 07:23 Ответить
Так. Чекайте, він ще нашим власним обнульоношем стане.
05.04.2021 07:24 Ответить
а как с вакциной для людей которым делать надо вторую прививку? молчат
05.04.2021 07:24 Ответить
05.04.2021 07:26 Ответить
Надр бы концлагкеря замутить.
05.04.2021 07:25 Ответить
В Берлине, Гамбурге, Кишенёве, в Турции, в Бельгии, во Франции...
05.04.2021 07:34 Ответить
Комендантский час -черезвычайное положение надо а базары закрывать,транспорт останавливать и за маски штрафовать тут и распряжение санитароа хватит как в дурдоме. Вы там уж определитесь где мы, кто мы.
05.04.2021 07:26 Ответить
https://ria.ru/20210405/vaktsina-1604223198.html

Гинцбург: 'Спутник V' опасен для женщин, увеличивших грудь
05.04.2021 07:27 Ответить
И для мужчин увеличивших ... уши.
05.04.2021 07:35 Ответить
На нём уже ты, пожизненно.
05.04.2021 08:04 Ответить
Дімусік, дзвони в Монреаль, єслі шо ...
Тут кожні 10 днів автоматом продовжують без жодного затвердження Національною Асамблеєю. Прикинь. Лише декретик прем*єра. За законом надзвичайний санітарний стан довше вводити не можна. Після схвалення Національною Асамблеєю - на 30 днів. Один раз. А по факту він у нас уже рік.
І комендантська година - майже три місяці. А починалося все з обіцянок про чотири тижні. Як і з карантином з вересня ... Тоді клялися - 28 днів.
05.04.2021 07:41 Ответить
А как же ж хвалёная демократия и законопослушание?
И что - ни одну падлу-преступника не посадят? Или быдло всё ест?
05.04.2021 07:44 Ответить
Опозиція мовчить. Прем*єр собою задоволений.
Люди чекають виборів. Є такі, які все схвалюють.
Маніфестації та інші заходи відбуваються більш-менш регулярно.
Це -Великдень, то - тихо.
У лікарнях перебуває 500 хворих з вірусом.
Потім будуть створювати комісії з розслідування щодо crisis management. Як завжди і скрізь.
За кошти платників податків та для заробляння політичного рейтингу і збільшення електорату.
05.04.2021 07:53 Ответить
Я надивився як люди хворіють та помирають сім'ями і якось начхати на демократію та право вільно обмінюватися вірусами....
05.04.2021 07:55 Ответить
Абсолютна більшість померлих провінції - люди з будинків для старших і, як правило, немічних людей. Державних і приватних. Проводяться кримінальні розслідування. Одне вже дійшло до суду, але поки попросили відкласти допит свідків.

Вони нікуди не виходять і нічим не обмінюються.
https://www.******.ca/en/health/health-issues/a-z/2019-coronavirus/situation-coronavirus-in-******#c63035

70-79 = 19%
80-89% = 39,40%
90+ = 32,80%
91,2%
05.04.2021 08:03 Ответить
А у мене на дільниці в одній сім'ї бабця 82 років, уже вісім років прикута до ліжка, вижила хоч би що- покашляла тиждень, а її невістка, 46 років- згоріла за три доби, онук- футболіст зараз під концентратором.
05.04.2021 08:06 Ответить
Я писала не раз, ти знаєш: люди в Україні, на жаль, ослаблені.
Погано і нерізноманітно харчуються, бо все дорого, зарплати маленькі, постійний стрес, екологічна ситуація, повітря - не найкращі. + шкідливі звички та спосіб життя.
Старші якраз міцніші.
05.04.2021 08:10 Ответить
Нашіх паніка штовхає одразу їсти всі ліки, про які чули, включно з антибіотиками, задовільнитись одним аналізом на корону та лягати до лікарень, більшості там нема чого робити взагалі, їх по декілька діб тіки обстежують, а потім роблять вигляд, шо лікують від вірусу. За немалі гроші, до речі. Діабетики і з серцевими - окрема тема, з ними завжди біда.
05.04.2021 10:08 Ответить
А скільки запущених бакпневмоній з лікуванням по телефону, ми ніколи не дізнаємось.
05.04.2021 10:10 Ответить
Я писала про ситуацію тут. При 500 госпіталізованих на 8,5 млн верещать про катастрофу мед.системи. Куди йдуть шалені податки (до зарплат медиків я не доскіпуюся) ?
На неймовірну бюрократію, погану організацію мед.допомоги та солодкі зарплати тим же бюрократам.
05.04.2021 08:14 Ответить
Може і у вас там підсирають кляті москалі?
05.04.2021 09:34 Ответить
А я не хотів би, щоб "зелені слуги олігархів і малоросів", та молоді регіонали прийшли до влади, але це сталося.
05.04.2021 07:41 Ответить
Сами выбирали ,вот и получили
05.04.2021 08:29 Ответить
Треба запровадити комендантську годину для всіх, хто роздуває барановірусну істерію.
05.04.2021 08:59 Ответить
А в Катаре сейчас завтрак...икра красная...и омары...😃
05.04.2021 09:04 Ответить
А все бы хотели. Я за.
05.04.2021 09:18 Ответить
 
 