Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий

В настоящее время в Украине ежедневно есть около ста тысяч инфицированных коронавирусом и, если темпы распространения болезни сохранятся, то уже через месяц в стране может быть около трех миллионов больных, а через три месяца - девять миллионов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

По его словам, темпы вакцинации оставляют желать лучшего и не позволяют рассматривать прививки от коронавируса как действенное средство в борьбе с распространением эпидемии.

"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков о введении комендантского часа в Украине: "Я бы не хотел, чтобы это произошло"

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
+11
В 19 році 73% населення захворіло на барановірус. Ото була епідемія.Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 5452
05.04.2021 08:03 Ответить
+10
Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 8930
05.04.2021 07:59 Ответить
+6
А как все начиналось...Бубочка спас и привез короновирус с Уханя в Украину, в Санжары...Чемпион по борьбе вызвал вирус на поединок! Будем всех бамбить!- грозно произнес мировой лидер, подразумевая конечно китайский вирус. Бомбит до сих пор на пляже в Катаре.
05.04.2021 08:37 Ответить
Ну а що ви хотіли коли повністю відсутня боротьба з цим вірусом?
Навіть вакцинацію нормально організувати не змогли. Завезли якийсь "шмурдяк", запровадили "лохдаун" і все.
05.04.2021 07:52 Ответить
Буковельський лижник чемпіон і він нас спасьот на раз-два.
05.04.2021 07:58 Ответить
Спакойна. Указ уже выдан. Так шо все будет по хайпу.
05.04.2021 08:30 Ответить
Щось цей барановірус підозріло повільно поширюється. Вже рік пройшов. Вочевидь, швидкість його поширення залежить суто від хотєлок влади. Цікаво, де у світі спалахне перше повстання проти глобалістичної сволоти, яка за допомогою неіснуючої пандемії заганяє страшилками людей в стійло?
05.04.2021 08:53 Ответить
У тебе на расєї спалахне. Будете робити повстання на колінах, як ви любите та завжди робили.
05.04.2021 12:29 Ответить
Больных у нас уже 13 миллионов - столько голосовало за вислюка.
05.04.2021 07:58 Ответить
В 19 році 73% населення захворіло на барановірус. Ото була епідемія.Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 5452
05.04.2021 08:03 Ответить
Якщо темпи поширення COVID-19 збережуться, то вже через 3 місяці в Україні буде приблизно 9 млн хворих, - головлікар львівського медцентру Жиравецький - Цензор.НЕТ 3703
05.04.2021 08:19 Ответить
зэмпанзе
05.04.2021 08:19 Ответить
Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий - Цензор.НЕТ 8930
05.04.2021 07:59 Ответить
До Меркави. Вона відпишеться в цій темі.
Ковід-дисиденти терміново потрібні в лікарнях, санітарами та санітарками. Адже їм не потрібні костюми та маски, котрих катастрофічно не вистачає.
05.04.2021 07:59 Ответить
Залізь у льох і сиди там до нового пришестя сиволапого гетьмана, ботяро. Не забудь вдягнути шапку-вушанку й валянки.
05.04.2021 08:54 Ответить
Володику, злишся від правди? злость, як і зелена мозкова пліснява, вбиває... даже шапка з валянками не допоможуть... як і могила не віривняє горбатого...
05.04.2021 09:47 Ответить
Це трампіст-антиковідник. Помітила цікаву тенденцію: всі трампісти - всі антикодники. Мабуть це пов'язано тим, що вони сидять на кацапських інформаційних помийках, а на кацапії ковіду немає та хворих і померлих від нього теж. Там ковід взагалі відмінили, а бидло по тихому здихає від ковіду. Треба почекати, коли наши антиковідники всі повиздихають, їх все меншає останнім часом.
05.04.2021 12:35 Ответить
Головна проблема в нашій країні, як на мій погляд, це те що у нас справами займаються невігласи, а не професіонали. Кожний повинен займатися своїм ділом згідно свого фаху.
05.04.2021 10:02 Ответить
Вважаєте, що Меркава за освітою не потягне на посаду санітара?
05.04.2021 10:55 Ответить
До речі, як Вам

April 4 (GMT)
Updates

177 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
05.04.2021 11:14 Ответить
Ніяк. Як усяка статистика. Поки ще спостерігаю за процесом.
05.04.2021 14:11 Ответить
Скільки місяців ще спостерігати збираєтеся? А тим часом в Україні кожного дня ховають по кілька сотень померлих від ковіду...
05.04.2021 14:19 Ответить
Щонайменше зо три місяці. А ховають не тільки в Україні. До того ж чого мені з Вами сперічатись. Що я, який з осторогою до вакцин ставиться, що Ви, що повністю за вакцинацію хоч будь чим, зараз знаходимося в однаковому стані. Можливості вакцинуватися немає ані у Вас, ані у мене. І вважаю, що до кінця потоного року навряд чи що змінется. А у кінці року пандемія сама собою на спад піде мабуть. Ну а як воно вийде побачимо. У всякому разі зараз повна хакуна-матата в цьому питанні. Тобто якщо від тебе нічого не залежить, то немає сенсу напружуватись.
05.04.2021 14:29 Ответить
"що Ви, що повністю за вакцинацію хоч будь чим" - Дайте посилання на пост, де я радив комусь вакцинуватися Спутніком.
05.04.2021 14:32 Ответить
Ахах. Вибачте, звісно будь чим, ОКРІМ СУПУТНИКА. Ще раз дуже вибачаюсь.
05.04.2021 16:25 Ответить
Приймається.
05.04.2021 16:36 Ответить
Є старий анекдот:
"Женщина отправляет телеграмму:
- Поздравляю с Новым Годом дочку Таню, внучку Лену, внука Сашеньку, собачку Жучку, кота Ваську...
Телеграфистка: - Написали бы короче: "Поздравляю всех"...
- Щас! А зять!?"
05.04.2021 16:40 Ответить
математик блин
через 9 мес. мона и родить, а не то шо заболеть то...

\\\\\\\"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он Источник: https://censor.net/ru/n3257577\\\\\

та ну? а ты с автоматом будешь вакцинировать? если Стебанов купил х.з. что по цене такой шо лучше не нужно?
05.04.2021 07:59 Ответить
Ну и чем в чем проблема? Даже наоборот, все проблемы с коронобесием будут решены. У нас появится официальный колективный имунитет. Этого вполне хватит,по утверждению коронобесов молодь ведь у нас не болеет. А где зелины 120тыс трупов к новому году,забыли. Грозился если мы будем нарушать лохдаун.
05.04.2021 08:13 Ответить
Ну и конечно - экономия денег. Пенсы выдохнут с половины. Можно будет опять МВФ послать.
05.04.2021 08:38 Ответить
До речі, а як там справи у Швеції, де баранобєсія немає? Мабуть увесь швеццький нарід уже вимер до ноги?
05.04.2021 08:55 Ответить
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/24/7121263/ У Швеції 94% хочуть вакцинуватися від коронавірусу, попри паніку довкола AstraZeneca

https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/7/7120620/ У Швеції розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень
05.04.2021 14:39 Ответить
так обещали же к лету имунитет у половины наҫеления Украины
05.04.2021 08:21 Ответить
Ну... кто выживет у тех будет иммунитет!
05.04.2021 09:24 Ответить
отож
05.04.2021 09:45 Ответить
Ну так к лету и будет. Правда к какому лету никто не уточняет.
05.04.2021 10:05 Ответить
А как все начиналось...Бубочка спас и привез короновирус с Уханя в Украину, в Санжары...Чемпион по борьбе вызвал вирус на поединок! Будем всех бамбить!- грозно произнес мировой лидер, подразумевая конечно китайский вирус. Бомбит до сих пор на пляже в Катаре.
05.04.2021 08:37 Ответить
А уявляєте, як приємно ЗЕвиборцю їхать на цвинтар по новій, "відремонтованій" дорозі?
05.04.2021 08:37 Ответить
А родственникам? Не трясет, быстро, можно поспать пока до кладбища.
05.04.2021 08:40 Ответить
Ага. Згідно цих казок, ми всі вже давно повинні бути хворі на СНІД.
Ковід вже мали близько 19 млн нашого населення. Він майбутнє з сьогодні переплутав.
05.04.2021 08:47 Ответить
почему есть и другие слова болезней, главное что бы деньги были, а за деньги они и здорового человека до смерти залечат
05.04.2021 08:50 Ответить
может 13 миллионов болевших ?
ах да врач другого слова не знает кроме "больной"
05.04.2021 08:48 Ответить
"Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий" - https://glavred.info/opinions/kogda-dlya-koronavirusa-v-ukraine-zakonchitsya-goryuchiy-material-10260938.html Конец близко: когда в Украине закончится коронавирусный кошмар. До лета 2021 года около 80% населения Украины переболеет коронавирусом, то есть будет получен базовый иммунитет. Это значит, что в дальнейшем просто не будет необходимости в таких жестких ограничительных мерах, как карантин и локдаун.
05.04.2021 08:52 Ответить
До лета уже критически снизится иммунитет тех, кто болел в 2020 и они по второму кругу болеть начнут.
05.04.2021 11:00 Ответить
Напуганым стадом легче управлять
05.04.2021 09:02 Ответить
якщо темп збережеться, то через 3 міс. лікарів не залишиться.
Польща розраховує, що в 2021 році через спрощену процедуру отримання дозволу на роботу для працівників охорони здоров'я з-за меж Європейського союзу кількість працівників сфери охорони здоров'я з України збільшиться(с)
05.04.2021 09:13 Ответить
А через два года - около 72 млн
05.04.2021 09:16 Ответить
ты школу прокурил в подвортне или в туалете ширялся? если бы ходил, хоть немного грамотности имел бы... и понимал, что такое прогрессия... о чем я? ты же зеленый...
05.04.2021 09:54 Ответить
То что написано в статье х*есия а не прогрессия!
05.04.2021 13:08 Ответить
Вчора сусідка розказала, що її ковідОм заразив буковельський лижнік, колега по роботі. Ходив на роботу хворий та не носив маску. Захворіла спочатку вона, потім чоловік та донька. Хворіли важко, але вдома.
05.04.2021 12:38 Ответить
 
 