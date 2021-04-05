Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий

В настоящее время в Украине ежедневно есть около ста тысяч инфицированных коронавирусом и, если темпы распространения болезни сохранятся, то уже через месяц в стране может быть около трех миллионов больных, а через три месяца - девять миллионов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.

По его словам, темпы вакцинации оставляют желать лучшего и не позволяют рассматривать прививки от коронавируса как действенное средство в борьбе с распространением эпидемии.

"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.