Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных, - главврач львовского медцентра Жиравецкий
В настоящее время в Украине ежедневно есть около ста тысяч инфицированных коронавирусом и, если темпы распространения болезни сохранятся, то уже через месяц в стране может быть около трех миллионов больных, а через три месяца - девять миллионов.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом в интервью "Телеграфу" рассказал главный врач львовского медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецкий.
По его словам, темпы вакцинации оставляют желать лучшего и не позволяют рассматривать прививки от коронавируса как действенное средство в борьбе с распространением эпидемии.
"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он
Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Навіть вакцинацію нормально організувати не змогли. Завезли якийсь "шмурдяк", запровадили "лохдаун" і все.
Ковід-дисиденти терміново потрібні в лікарнях, санітарами та санітарками. Адже їм не потрібні костюми та маски, котрих катастрофічно не вистачає.
April 4 (GMT)
Updates
177 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
"Женщина отправляет телеграмму:
- Поздравляю с Новым Годом дочку Таню, внучку Лену, внука Сашеньку, собачку Жучку, кота Ваську...
Телеграфистка: - Написали бы короче: "Поздравляю всех"...
- Щас! А зять!?"
через 9 мес. мона и родить, а не то шо заболеть то...
\\\\\\\"Этого количества доз, которое пришло к нам первый раз, явно недостаточно для того, чтобы вакцинировать большое количество населения", - сказал он Источник: https://censor.net/ru/n3257577\\\\\
та ну? а ты с автоматом будешь вакцинировать? если Стебанов купил х.з. что по цене такой шо лучше не нужно?
https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/03/7/7120620/ У Швеції розігнали першу велику демонстрацію проти коронавірусних обмежень
Ковід вже мали близько 19 млн нашого населення. Він майбутнє з сьогодні переплутав.
ах да врач другого слова не знает кроме "больной"
Польща розраховує, що в 2021 році через спрощену процедуру отримання дозволу на роботу для працівників охорони здоров'я з-за меж Європейського союзу кількість працівників сфери охорони здоров'я з України збільшиться(с)