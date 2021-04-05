РУС
Враг за сутки один раз нарушил режим "тишины" на Донбассе, обстреляв позиции ВСУ возле Пивденного, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 4 апреля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Пивденне, противник открывал огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - сообщили в штабе.

Отмечается также, что с начала текущих суток, 5 апреля, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

"Украинские военнослужащие продолжают контролировать ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - сказано в сообщении.

Буратіна в Катарі отримує інструкції, тому і притихли.
05.04.2021 08:07 Ответить
 
 