В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели

10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки умерли от COVID-19 254 человека, выздоровели - 4 946.

В Украине по состоянию на утро 5 апреля болеют коронавирусной болезнью 369 162 человека, что на 4 979 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), и Днепропетровской (1 003) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 431 ребенок и 152 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек.









