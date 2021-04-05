В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели
10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 апреля 2021 года.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, передает Цензор.НЕТ.
10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 апреля 2021 года.
Также по данным СНБО, за минувшие сутки умерли от COVID-19 254 человека, выздоровели - 4 946.
В Украине по состоянию на утро 5 апреля болеют коронавирусной болезнью 369 162 человека, что на 4 979 больше, чем сутками ранее.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), и Днепропетровской (1 003) областях.
Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 431 ребенок и 152 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Туди ж з усієї Європи лижники з'їхались, тому що всі лижні курорти були зачинені, а лише Буковель працював. Спасіба кловану та Бєні за наш украінський армагеддець.