В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели

10 179 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 5 апреля 2021 года.

Об этом свидетельствуют данные карты СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Также по данным СНБО, за минувшие сутки умерли от COVID-19 254 человека, выздоровели - 4 946.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Советник Байдена, эпидемиолог Остерхольм заявил о четвертой волне COVID-19 в США: "В некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии"

В Украине по состоянию на утро 5 апреля болеют коронавирусной болезнью 369 162 человека, что на 4 979 больше, чем сутками ранее.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрированы в Харьковской (1 155), Львовской (1 121), и Днепропетровской (1 003) областях.

Позже в Минздраве добавили, что за минувшие сутки заболел 431 ребенок и 152 медработника. Также за минувшие сутки были госпитализированы 3 275 человек.

+4
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
05.04.2021 08:21 Ответить
+4
Спасибо гнусавому клоуну ЗЕ за решительные победы!!!
05.04.2021 08:40 Ответить
+2
на завтра підфіксують ще і тих, кого не зафіксували за вихідні.
05.04.2021 08:21 Ответить
Привіт із Буковеля, чувакі!)))
05.04.2021 08:21 Ответить
05.04.2021 08:46 Ответить
НА самом деле не в Буковеле главная причина. Обратите внимания разрастание Ковида началось через несколько дней после 8 марта. Мы ехали 8 марта - поезда были забиты под завязку. Конченый совдэповский праздник стал третьим выходным и вызвал огромные миграции внутри страны. Мамы то святое, а они по привычке празднуют этот проститутско-пролетарским праздничком. МОЖЕТ ПОРА УЖЕ СДЕЛАТЬ 8 марта РАБОЧИМ ДНЕМ! т
05.04.2021 09:04 Ответить
Бабадакаль не дурак, он на юга уже погнал
05.04.2021 09:11 Ответить
Так, Буковель дійсно добре попрацював у росповсюдженні цієї зарази. Мою сусідку буковельський лижник колега по роботі заразив, коли приїхав з відпочинку.
Туди ж з усієї Європи лижники з'їхались, тому що всі лижні курорти були зачинені, а лише Буковель працював. Спасіба кловану та Бєні за наш украінський армагеддець.
05.04.2021 14:09 Ответить
на завтра підфіксують ще і тих, кого не зафіксували за вихідні.
05.04.2021 08:21 Ответить
Спасибо гнусавому клоуну ЗЕ за решительные победы!!!
05.04.2021 08:40 Ответить
и зачем эта статистика? да пох уже все
05.04.2021 08:58 Ответить
05.04.2021 09:22 Ответить
Еще один "Боинг", ГЕП.
05.04.2021 11:16 Ответить
Поки українці мруть від ковіду, ішак катарський засмагає.
05.04.2021 14:04 Ответить
Прям від COVID-19?! так і написано у свідоцтві про смерть? Вмер від коронавіруса, а саме його англійсько української мутації.... ПИЗ***Ж ! Терористичний акт та соціальний експеримент який проводять виродки в світовому масштабі.
05.04.2021 14:26 Ответить
Який педантичний в нас коронавірус. Від початку епідемії кількість інфікованих має чіткий семиденний цикл. Максимум - п'ятниця, субота; мінімум - понеділок, вівторок. Жодного разу цей вірус не порушив графіку!
05.04.2021 17:47 Ответить
 
 