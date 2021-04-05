Советник Байдена, эпидемиолог Остерхольм заявил о четвертой волне COVID-19 в США: "В некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии"

В Соединенных Штатах наблюдается уже четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм.

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Fox News.

Он объяснил это тем, что в последние несколько месяцев в стране появились несколько новых разновидностей коронавируса, представляющие серьезную угрозу.

"Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии", - сказал ученый.

Однако он отметил, что хорошая новость заключается в том, что существующие вакцины эффективны против новых штаммов вируса, в том числе и против так называемого "британского штамма".

