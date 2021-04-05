РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7359 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
5 866 5

Советник Байдена, эпидемиолог Остерхольм заявил о четвертой волне COVID-19 в США: "В некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии"

Советник Байдена, эпидемиолог Остерхольм заявил о четвертой волне COVID-19 в США:

В Соединенных Штатах наблюдается уже четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал эпидемиолог, член консультативного комитета президента США Джо Байдена по коронавирусу Майкл Остерхольм.

Как информрует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Fox News.

Он объяснил это тем, что в последние несколько месяцев в стране появились несколько новых разновидностей коронавируса, представляющие серьезную угрозу.

"Я считаю, что в некотором смысле мы почти находимся в новой пандемии", - сказал ученый.

Однако он отметил, что хорошая новость заключается в том, что существующие вакцины эффективны против новых штаммов вируса, в том числе и против так называемого "британского штамма".

Ранее Национальная академия наук Украины представила новый прогноз по развитию ситуации с коронавирусом в стране. Ученые спрогнозировали, когда в Украине будет пик третьей волны COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Производство вакцины AstraZeneca остановлено на одном из заводов в США, - The New York Times

карантин (16729) США (27716) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чуваки во всем мире оседлали кошерную тему!
показать весь комментарий
05.04.2021 08:23 Ответить
ну да, только вот люди болеют по два раза,
похоже это не предел,
увы
показать весь комментарий
05.04.2021 09:10 Ответить
Открою секрет: люди гриппом тоже болеют по несколько раз)
показать весь комментарий
05.04.2021 10:10 Ответить
я бы сказал болеют постоянно
показать весь комментарий
05.04.2021 11:57 Ответить
А потом будет пятая, шестая, пятьдесят шестая и т.д
показать весь комментарий
05.04.2021 09:22 Ответить
 
 