Три человека погибли в результате пожара в 5-этажном жилом доме в Запорожье, - ГСЧС
В Запорожье в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ГСЧС.
"4 апреля в 23 ч. 12 мин. в г. Запорожье по ул. Добровольческих батальонов в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - сказано в сообщении.
В 23:55 пожар ликвидирован на площади 20 м2.
К тушению привлекалось 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС.
Напомним, в результате пожара в Запорожской областной клинической больнице, возникшего в ночь на 4 февраля, погибли четверо людей – врач и трое пациентов.
