Три человека погибли в результате пожара в 5-этажном жилом доме в Запорожье, - ГСЧС

В Запорожье в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, в результате которого погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ГСЧС.

"4 апреля в 23 ч. 12 мин. в г. Запорожье по ул. Добровольческих батальонов в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека", - сказано в сообщении.

В 23:55 пожар ликвидирован на площади 20 м2.

К тушению привлекалось 12 человек и 4 единицы техники ГСЧС.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спасаясь от пожара, женщина упала с навеса девятого этажа и погибла, - ГСЧС Одесской области. ФОТОрепортаж

Напомним, в результате пожара в Запорожской областной клинической больнице, возникшего в ночь на 4 февраля, погибли четверо людей – врач и трое пациентов.