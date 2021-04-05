За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 258 человек, всего - 291 824, - Степанов

291 822 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 258 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине. 291 824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

По данным министра, прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и 75 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 4 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской области (250), Киеве (130) и Львовской (110) области. Вместе с тем, в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.





