За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 258 человек, всего - 291 824, - Степанов
291 822 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.
Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"1 258 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине. 291 824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.
По данным министра, прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и 75 пунктами вакцинации.
"По состоянию на 4 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека", - добавил Степанов.
Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской области (250), Киеве (130) и Львовской (110) области. Вместе с тем, в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.
Товарищ фраер Степанов, вы не слишком быстро вакцинируете, самого себя любимого не обидели?
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.
Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши ...тисяч -на цифру 500...