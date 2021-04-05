РУС
За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 258 человек, всего - 291 824, - Степанов

За минувшие сутки в Украине вакцинировали от коронавируса 1 258 человек, всего - 291 824, - Степанов

291 822 человека в Украине получили по одной дозе COVID-вакцины, завершили вакцинацию (получили две дозы) - 2 человека.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"1 258 человек привиты против COVID-19 за сутки 4 апреля 2021 в Украине. 291 824 человека привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 291 822 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека", - рассказал министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки от COVID-19 умерли 254 человека, зафиксированы 10 179 новых случаев заражения, 4 946 человек - выздоровели

По данным министра, прививки проводились 39 мобильными бригадами по иммунизации и 75 пунктами вакцинации.

"По состоянию на 4 апреля 2021 в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 407 003 человека", - добавил Степанов.

Больше всего за минувшие сутки прививок от коронавируса сделали в Харьковской области (250), Киеве (130) и Львовской (110) области. Вместе с тем, в Киевской, Одесской и Херсонской областях не сделали ни одной прививки от коронавируса.

вакцина (3815) карантин (16729) статистика (2312) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
Вакцинация по Украине идет семимильными шагами.
Товарищ фраер Степанов, вы не слишком быстро вакцинируете, самого себя любимого не обидели?
05.04.2021 08:45 Ответить
и это все, кого удалось поймать?!
05.04.2021 08:48 Ответить
У нас навіть 1% населення не провакциновано.... Такі ось *шалені* успіхи у степашки...
05.04.2021 09:01 Ответить
05.04.2021 08:45 Ответить
05.04.2021 09:30 Ответить
05.04.2021 08:48 Ответить
Это полный провал, за день 1258 прививок в Украине, а ведь это чмо обещало 10 тысяч привитых в сутки, что тоже очень мало. Кому-то очень выгодно иметь в министрах здравоохранения коня-мародера в пальто за 22 тысячи долларов.
05.04.2021 08:48 Ответить
Не пойму... он хвастает или возмущается???)))
05.04.2021 08:51 Ответить
На запись 407 тыс., но сделано 1258 прививок. Похоже на то, что растягивают остатки вакцины, так как новую партию ждать неизвестно сколько и пойдут дни когда на запись пол миллионов людей, а в сутки сделано НОЛЬ вакцинаций.
05.04.2021 08:52 Ответить
степанов перемоги гатить
05.04.2021 08:57 Ответить
У нас навіть 1% населення не провакциновано.... Такі ось *шалені* успіхи у степашки...
05.04.2021 09:01 Ответить
Ранішу такі темпи визивали сміх, а тепер уже і не до сміху.
05.04.2021 09:27 Ответить
Кошика бросила котят, пусть е***тся как хотять.
05.04.2021 09:31 Ответить
Британія і Україна..
прості порівняння.ХОДУ ВАКЦИНАЦІЇ.

Особливо для довбо...бів -антивакцинаторів (доморощених і з Лахти) і довбо...бів вакцинаторів з МОЗ(від Степанова)..
Британія,провакцинувавши більше половини населення,виходить на цифру 10 померлих в день,Україна цього тижня,провакцинувавши ...тисяч -на цифру 500...
05.04.2021 10:35 Ответить
Це повний провал, цьому профану в 20000оларову пальті треба це визнати і від сорому хоча б піти у відставку
05.04.2021 11:28 Ответить
Одному мені здається, що це дуже схоже на організований геноцид?
05.04.2021 12:01 Ответить
 
 