За неделю жертвами пожаров в Украине стали 38 человек, на водных объектах погибли 18, - ГСЧС

В течение прошедшей недели с 29.03 по 4.04 во врмя пожаров в Украине погибли 38 человек, на водных объектах - 18.

 Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

С начала недели зарегистрировано 3 тыс. 652 чрезвычайных события. В результате принятых мер спасены 22 человека.

Ликвидировано 3 тыс. 290 пожаров, спасены на пожарах 20 человек и не допущено уничтожение огнем 649 зданий и 36 ед. техники. Во время пожаров погибли 38 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 5 млн. 614 тыс. грн.

В течение недели пиротехническими подразделениями ГСЧС осуществлено 249 выездов, в ходе которых обнаружено, изъято и уничтожено 1 тыс. 11 взрывоопасных предметов.

В течение недели на водных объектах погибли 18 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Три человека погибли в результате пожара в 5-этажном жилом доме в Запорожье, - ГСЧС

пожар (6020) смерть (9284) ГСЧС (5101) вода (925)
Дайте здогадався: на водних об'єктах - це завзяті рибалки, для яких крига в 1 см за плюсової температури це норм?
05.04.2021 08:55 Ответить
*здогадаюся
05.04.2021 08:56 Ответить
 
 