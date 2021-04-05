Корниенко сомневается в возможности создания коалиции "СН" с "Батькивщиной": Позиции партий разнятся

В "Слуге народа" публично отрицают возможность создания коалиции с политической партией "Батькивщина" из-за различия во взглядах обеих партий. Это может стать главной помехой.

Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Категорически заявлять, что это невозможно, я бы не стал. Но сейчас мне сложно понять, как мы можем создать коалицию с кем бы то ни было в Верховной Раде, учитывая, что их позиции разнятся с нашей", - заявил Корниенко.

По его словам, между "Слугой народа" и "Батьквищиной" есть несколько тем, в которых политсилы основательно расходятся.

"Это отношение к рынку земли, приватизации и либеральным реформам. У меня есть сомнения, что мы сможем прийти к согласию с "Батькивщиной" в этих вопросах", - объяснил Корниенко.

