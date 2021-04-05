РУС
Разумков о заявлениях относительно появления украинской вакцины от COVID-19: Лучше таких обещаний не давать

Лучше не давать обещаний о разработке украинской вакцины от коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в программе "Украина с Тиграном Мартиросяном" на канале "Украина 24".

"Раньше звучали заявления о том, что у нас уже есть наработки по вакцине, она скоро появится. Лучше таких обещаний не давать, лучше дождаться, пока украинские ученые ее разработают, потом уже об этом говорить.

Я слышу много предложений относительно того - а давайте закупим технологии, давайте здесь начнем производить. Но давайте будем откровенны - шансы на то, что нам кто-то эту технологию продаст, в сегодняшних условиях очень небольшие, потому что любая технология сегодня стоит большие-большие деньги, сегодня это политика, это экономика, геополитика, это возможность влиять, и от такого инструмента иностранный бизнес не сможет отказаться", - сказал он.

Разумков считает, что сейчас лучше сосредоточиться на тех вакцинах, которые уже существуют.

"Если появится украинская вакцина - хорошо, тогда у нас будет больше возможностей вакцинировать украинских граждан. Но ждать только этого варианта точно не стоит, сейчас мы должны заняться поиском тех вакцин, которые уже есть в мире, но также мы должны учесть, что эти вакцины должны максимально соответствовать стандартам безопасности, которые мы могли бы гарантировать нашим гражданам", — сказал он.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов рассказал, какое количество доз вакцин от коронавируса целом должно поступить в Украину.

Короче, Стёпа с Радуцким не пригласили Разумкова в распильную бригаду по производству вакцины.
05.04.2021 09:09 Ответить
А кто эти заявления делал. Уж не "слуги нариду" ? Хитродупый Дима решил откреститься от зеленой плесени . Не получится. Все помнят по каким спискам, какой "партии " он стал депутатом и спикером
05.04.2021 09:13 Ответить
Деякі розумаки не полишають надії втюхати населенню російський спутнік.
05.04.2021 09:17 Ответить
Ходит во время дождя между каплями, врагов у него нет. Какой хитрый человек.
05.04.2021 09:18 Ответить
Хоть один здравомыслящий человек в команде ! Браво !
05.04.2021 09:18 Ответить
Результат дурости, жадности и безответственности слуг народа Коломойского: Если темпы распространения COVID-19 сохранятся, то уже через 3 месяца в Украине будет около 9 млн больных.
05.04.2021 09:20 Ответить
А як тоді слугам тримати свій електорат? Звітом про профукане?
05.04.2021 09:32 Ответить
На розробку і випуск власної вакцини підуть багато років. На виробництво в Україні за зарубіжними ліцензіями - кілька років. Вакцина Українцям потрібна негайно. Тому маємо негайно вакцинувати населення кращими зразками зарубіжних вакцин, а не ширпотребом, закупленим виключно для отримання захмарних "відкатів".
05.04.2021 09:34 Ответить
