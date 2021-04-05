РУС
Поворозник о возможности введения комендантского часа в Киеве: Откуда берутся такие слухи?

Поворозник о возможности введения комендантского часа в Киеве: Откуда берутся такие слухи?

Киевская власть не обсуждала возможность введения комендантского часа в столице Украины. В КГГА выразили уверенность, что данный вопрос не в их компетенции.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи?", - заявил Поворозник.

