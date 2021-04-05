1 251 3
Поворозник о возможности введения комендантского часа в Киеве: Откуда берутся такие слухи?
Киевская власть не обсуждала возможность введения комендантского часа в столице Украины. В КГГА выразили уверенность, что данный вопрос не в их компетенции.
Об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"В Киеве точно мы даже и не говорили о введении комендантского часа. Это не наша компетенция. Для меня вообще странно слышать, откуда берутся такие слухи?", - заявил Поворозник.
