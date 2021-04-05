РУС
Фонд "Хоттабыча" и спасательная служба "ASAP RESCUE" имеют возможность транспортировать реанимобилями лежачих пациентов по Украине, - волонтер Хоттабыч

Это предложение для пострадавших и участников войны не коммерческое.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook пишет Илья Джонович Лысенко, главный исполнительный директор Общественной Организации "Спасатели ASAP Rescue" и Благотворительного фонда "АСАП ЕМС Хоттабыч".

"ВНИМАНИЕ! ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, НАЦГВАРДЕЙЦЫ, ДОБРОВОЛЬЦЫ, РЕЗЕРВИСТЫ, ВОЛОНТЕРЫ, ПАТРИОТЫ!!! Фонд "Хоттабыча" и Общественная спасательная служба "ASAP RESCUE" имеет техническую возможность транспортировать реанимобилями лежачих пациентов по Украине. Организации НЕ прибыльные! Это предложение для пострадавших и участников войны НЕ коммерческое. Мы имеем только техническую возможность и желание быть полезными. Это предложение не означает постоянную финансовую возможность фонда. Это предложение технической возможности и предложение объединить усилия для поддержки, помощи тем кто выбрал Украину, служение нации и потерял здоровье. ASAP RESCUE это помощь, ASAP RESCUE это не набор слов а дело. Наши дежурные экипажи есть в Донбассе и готовы транспортировать в центр Украины. Наши резервные экипажи и ресурсы есть в Киеве и готовы обеспечить транспортировку из столицы по Украине или из любой точки страны в Киевском направлении. 0689554066", - рассказал волонтер.

Фонд Хоттабыча и спасательная служба ASAP RESCUE имеют возможность транспортировать реанимобилями лежачих пациентов по Украине, - волонтер Хоттабыч 01

Фонд Хоттабыча и спасательная служба ASAP RESCUE имеют возможность транспортировать реанимобилями лежачих пациентов по Украине, - волонтер Хоттабыч 02
Фонд Хоттабыча и спасательная служба ASAP RESCUE имеют возможность транспортировать реанимобилями лежачих пациентов по Украине, - волонтер Хоттабыч 03

ковер самолет - транспорт Хоттабьічей
05.04.2021 10:35 Ответить
 
 