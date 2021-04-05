Решение о продлении жесткого карантина в Киеве будут принимать через неделю, - КГГА
Власти Киева наблюдают за ситуацией с COVID-19 в столице. Решение о продлении или смягчении карантина будут принимать на следующей неделе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
Комментируя продление жесткого карантина в Киеве, чиновник заявил: "Думаю, что это будет через неделю. В понедельник будем видеть динамику заболеваемости. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля".
Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.
Реально понижаются шансы где-то заразиться, если вечером после работы все будут сидеть дома.
В Турции сидят. И никто не возмущается.
1-е, оно же главное - за каким половым органом меня лишают моих прав?
2-е - просмотрел вебкамеры по Турции, так же бродят с полуспущенными масками - везде!
Жить стало "лучше", жить стало "веселей!
ни в одной стране мира общественный транспорт не перекрывался
экономика практически парализована
этих ублюдков надо сносить
Доехать на работу неизвестно как. Пропуска будут неизвестно когда и неизвестно кому. Детские садики закрылись.
Моя родычка собирается ходить на работу пешком - полтора часа ходу.
Но поскольку у них сотрудники не имеют возможности дойти пешком, а ездить на такси шкурка вычинки не стоит, то их ооо просто закроется.
Куда девать детей, если не работают садики?
Так некоторым светит просто голод