Решение о продлении жесткого карантина в Киеве будут принимать через неделю, - КГГА

Власти Киева наблюдают за ситуацией с COVID-19 в столице. Решение о продлении или смягчении карантина будут принимать на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Комментируя продление жесткого карантина в Киеве, чиновник заявил: "Думаю, что это будет через неделю. В понедельник будем видеть динамику заболеваемости. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля".

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

