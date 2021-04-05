РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7412 посетителей онлайн
Новости
2 214 9

Решение о продлении жесткого карантина в Киеве будут принимать через неделю, - КГГА

Решение о продлении жесткого карантина в Киеве будут принимать через неделю, - КГГА

Власти Киева наблюдают за ситуацией с COVID-19 в столице. Решение о продлении или смягчении карантина будут принимать на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Украина 24" заявил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Комментируя продление жесткого карантина в Киеве, чиновник заявил: "Думаю, что это будет через неделю. В понедельник будем видеть динамику заболеваемости. В первую очередь нас интересует уровень госпитализации, уровень занятых коек с кислородом. По результатам недели будем принимать решение, что нам делать дальше: продлевать или останавливать это 16-го апреля".

Напомним, с сегодняшнего дня, 5 апреля, в Киеве начали действовать более строгие ограничения карантина из-за критической ситуации с коронавирусом. Они будут действовать как минимум до 16 апреля включительно, но могут быть продлены.

Также читайте: Поворозник о возможности введения комендантского часа в Киеве: откуда берутся такие слухи?

Автор: 

КГГА (3002) Киев (25994) Поворозник Николай (124)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В принципе, ничего плохого в комендантском часе я не вижу.
Реально понижаются шансы где-то заразиться, если вечером после работы все будут сидеть дома.
В Турции сидят. И никто не возмущается.
показать весь комментарий
05.04.2021 09:34 Ответить
А я лично вижу:
1-е, оно же главное - за каким половым органом меня лишают моих прав?
2-е - просмотрел вебкамеры по Турции, так же бродят с полуспущенными масками - везде!
показать весь комментарий
05.04.2021 09:40 Ответить
Ага, будут сидеть дома и заказывать продукты с доставкой.
Жить стало "лучше", жить стало "веселей!
показать весь комментарий
05.04.2021 09:41 Ответить
таксисты-мародеры уже подняли цены
ни в одной стране мира общественный транспорт не перекрывался
экономика практически парализована
этих ублюдков надо сносить
показать весь комментарий
05.04.2021 09:34 Ответить
Кого сносить? Власть или таксистов?
показать весь комментарий
05.04.2021 09:43 Ответить
показать весь комментарий
05.04.2021 09:49 Ответить
Київ зранку стоїть у лютих заторах. Якщо громадського транспорту майже немає, то хоч дозвольте їздити по його смузі, та не пускайте вантажівки у пікові години...
показать весь комментарий
05.04.2021 09:44 Ответить
Куда жестче? Людей просто бросили на выживание
Доехать на работу неизвестно как. Пропуска будут неизвестно когда и неизвестно кому. Детские садики закрылись.
Моя родычка собирается ходить на работу пешком - полтора часа ходу.
Но поскольку у них сотрудники не имеют возможности дойти пешком, а ездить на такси шкурка вычинки не стоит, то их ооо просто закроется.
Куда девать детей, если не работают садики?
Так некоторым светит просто голод
показать весь комментарий
05.04.2021 10:04 Ответить
Какой сайт есть типа бла-бла-кара, только по Киеву? Кто нибудь знает такой? Работникам такси оплачивть дороговато, а пешком далеко им идти...
показать весь комментарий
05.04.2021 10:07 Ответить
 
 